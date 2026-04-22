Мне прям стало нехорошо... И если подумать, а где ещё должны были родители взять ракушки. Нас вот только шишки просили принести
15 историй о школьных конкурсах, где уютная ностальгия смешалась со звонким смехом
Школа-школа, беззаботная и теплая пора. Помните ли вы время, когда нужно было принять участие в олимпиаде или конкурсе? Принести поделки из желудей, сшить лучший костюм? Впрочем, многие родители, чьи дети пошли в школу, освежили свои воспоминания. Ах, все эти портреты из рябины, которые выглядят так, будто их сделал Леонардо да Винчи! А от реакции учителей можно посмеяться от всей души. С помощью этой подборки вы сможете погрузиться в уютную ностальгию.
- Нам сказали принести ракушки для поделок. Все родители ответственно заказали наборы красивых ракушек на маркетплейсах, мы же забыли. Резко вспомнили вечером, муж добыл в супермаркете пакет замороженых мидий и кого-то еще неопознанного. Мидии пришлось варить и сожрать, а их ракушки потом полвечера оттирать железной мочалкой от всего лишнего.
- Моя девушка — учительница математики. И вот отправили ее на олимпиаду по биологии следить за детьми. Внимание, вопрос: «Как называется детеныш рыбы?» Дети ответили, что малек. Девушка так же подумала, я тоже. Но нет, блин, правильный ответ совсем иной — маленькая рыбка!
Где-то по земле ходит маленький человечек, маленькая коровка и маленькая собачка.
По этому поводу могу только сказать: маразм крепчал, деревья гнулись.
«Расскажу и я про поделку»
«Подсмотрел у кого-то в интернете, закупился продуктами. Приношу это изделие в школу, а на меня смотрят любопытными детскими глазами и грустно спрашивают: „А зачем вы ему ушки к голове саморезами прикрепили?“ Я стушевался. А поделка вот она, во всей красе».
- На олимпиаду по одному предмету от нашей школы никто не хотел ехать. И тогда директор обратилась к нашему классу (а у нас большинство отличников параллели учится). Сказал, если займем какие-нибудь места, то исполнит нашу просьбу. Мы, скрипя зубами, согласились и даже умудрились выполнить ее условие.
А в награду попросили ее походить, как мы, месяц в школьной форме. У нас она достаточно строгая — белые блузки, черные брюки или юбки, обувь — только туфли (на крайняк — балетки). Она честно отходила этот месяц... Теперь нам можно в школу и в черных джинсах ходить, и в свитерах. Главное, чтобы без ярких цветов. Правду, видимо, говорят, что часто люди ставят правила, которые сами не пробовали соблюдать.
Я училась в лицее, был у меня одноклассник, Миша. Кажется, я про него уже рассказывала. Так вот, он был фанатом Арии и Нирваны. И как истинный рокер, ходил с волосами до плеч. Ох как это не нравилось нашей директрисе! Она говорила: "Миша, ты же лицеист!" Но Миша был непреклонен и не стригся. Мы все восхищались им. Тогда директриса решила вызвать в школу папу Миши для серьезного разговора. И вот, открывается дверь в учительскую и входит колоритный мужчина - в косухе и с волосами до лопаток. Миша-то в батю музыкант. Директриса аж язык проглотила))) как вы понимаете, Миша так и не прдстригся)
- Я всегда была отличницей, олимпиадницей. Но тут у нас поменялась училка по математике, и она стала меня откровенно валить. Папа пошел разбираться, так училка ему сказала, что я не тяну программу. Тогда в школу пошла мама. Возвращается и смеется. Оказалось, дело в моей фамилии.
У меня не то, чтобы редкая, но и не популярная фамилия — Василькова. А у этой учительницы была ученица с такой же фамилией, ужасная хулиганка, двоечница, выпила из нее все соки. И училка решила, что я ее младшая сестра. Ну и записала меня в двоечницы тоже, да и чего уж там, решила отыграться. А когда в школу пришла моя мама, училка поняла, что мы с той хулиганкой не сестры. Ну и усовестилась.
Чушь. У детей есть имя, фамилия, домашний адрес. В конце концов можно уточнить у других учителей, что из себя представляет ученик, какая у него семья.
Просто увидеть фамилию и начать занижать оценки необъективно - это откровенный непрофессионализм. Месть незнакомому ученику за поступки другого ученика - непрофессионализм.
Или история выдумана.
- Первый класс, у нас викторина по рядам. Надо называть животных и птиц, которые живут в Африке. Понятно, что слонов и крокодилов назвали в первую очередь. Все, варианты заканчиваются, подходит наша очередь. Учительница считает до трех, если не успеем — наш ряд выбывает. А я вспомнила, что смотрела передачу, что в Африке живут пингвины. Ну и выкрикнула: «Пингвины!» Все просто легли от хохота. Я сижу с красными щеками. А учительница вдруг говорит, что я права и хвалит меня. Этот эпизод поднял мой авторитет среди одноклассников.
В Африке акулы,
В Африке гориллы,
В Африке большие
Злые крокодилы.
Будут вас кусать
Бить и обижать.
Не ходите дети
В Африку гулять.
- 1-й класс, новогоднее чаепитие с родителями. Училка затеяла викторину. Вызывает меня к доске: «Если у прямоугольного стола отпилить один угол, сколько у него углов останется?» Говорю, что пять. Училка захихикала. Все засмеялись. И тут мой папа встает, подходит к учительскому столу и перекрывает один угол линейкой. Типа «отрезал». И говорит ей: «А если подумать?» Тут до всех дошло, что, если отрезать 1 угол, углов станет пять. Больше меня училка в тот вечер к доске не вызывала.
Это смотря как резать. Если резать строго по диагонали стола, то останутся 3 угла. Задача поставлена так, что возможны два ответа.
- Помнится, в школе на Новый год надо было придумать новогодний костюм.Так как я училась уже в 11-м классе, костюм снежинка отметался. Я в последний момент пришила к джинсовому сарафану заплатки, разрезала рукава рубашки. Надела двое разных кроссовок и ободранные колготки. Заплела косички, вставив туда проволоку. Нарисовала веснушки. Получилась Пеппи Длинный Чулок. Пошла. Думала, ничего не получится. Но мой костюм признали лучшим и дали приз.
Шила новогодние костюмы детям сама. Помню, в начальной школе дочь захотела костюм славянки. Моя старенькая швейная машинка сломалась, и я две ночи шила ей длинную рубашку из неокрашенной рогожки. Сделала вставки из красной атласной ленты, пояс из нее же и ленту-повязку на голову с бусинами и пайетками. В школе и в клубе заняли первые места)
- А мне мама сшила длинное платье в пол. Я была шахматной королевой, юбка от платья была сшита крупными белыми и черными квадратами. Корону сделала сама из битых елочных игрушек. Очень красивый костюм был, спасибо мамочке, всю ночь шила.
Когда я училась в муз.училище взяла у подруги на нг праздник шикарное голубое платье из кристаллона. Она в нём ходила на свадьбу к сестре. А я обвесилась серебристым дождиком и говорила всем что я Снегурочка.
«В школу надо было сделать кормушку для птиц. Дочь фанатеет по тюленям»
Хорошая оценка гарантирована. А по-поводу птичек, сомневаюсь. Поделка похожа больше на кота, чем на тюленя. Хотя может найдутся смельчаки и если корм будет вкусный для птичек.
«Надеюсь, птицы будут довольны. Ну, или будет положительная оценка по окружающему миру».
- Я «сшила» юбку на конкурс для девочек на труды. Подруга моей мамы училась на швею и сварганила нечто кривое. Места никакого я не заняла. Зато стала фавориткой у учительницы: ведь она решила, что, в отличие от остальных девочек, я все сделала без помощи родителей.
Учительница не особо ошиблась, ведь родители не принимали прямого участия). Мне также носок вязаный отдала соседка, чтоб я двойку по трудам не получила в четверти.
- Я ходила в «Дом детского творчества». Там мы расшивали костюмы для фолк-ансамбля, делали украшения из бисера. И наша руководительница подала наши изделия на конкурс рукоделия, я об этом даже не знала. Так я выиграла и получила поездку в «Орленок»! Я впервые побывала у моря, познакомилась с отличными ребятами. Впечатления остались на всю жизнь!
«Будем завтра ждать оценку по окружающему миру»
- Вечером дочь говорит, мол, завтра благотворительная ярмарка, нужно принести поделки своими руками. Пеку я плохо. Но! Дома была пряжа! Так я научилась вязать. Сидела до 3-х часов ночи. К слову, наш челох для телефона купили одним из первых!
- Когда дочь была в 3 классе, как-то прекрасным утром она разбудила меня и сказала: «Мамочка, нам же сегодня нужно принести поделку на праздник осени». Почему эта информация прошла мимо меня, я не знаю, поэтому новость стала приятным сюрпризом. В школу к 8, на часах 6.
Я пошла на дело: с ближайшей к подъезду клумбы сорвала сухих сорняков, подобрала десяток листьев. Дома были квадраты фанеры 30×30, которые муж под что-то заготовил. Я реквизировала один. Мы уселись с дочкой за стол. Я высыпала из кулька найденное добро и сказала, что мы будем делать «пейзаж осени». Ей я поручила синей гуашью рисовать небо в верхней части квадрата, а в нижней термоклеем клеила сорняки и листья — они должны были изображать деревья.
Получилось все быстро, но довольно удручающе. Когда я пришла забирать дочь из школы, увидела, что работы уже расставлены на подоконниках в коридоре. Там были те самые особняки из каштанов, портреты из рябины, которые выглядят так, будто их делал да Винчи. Наша работа тоже стояла там, приятно выделяясь на общем фоне отпавшим сухим сорняком. Я подошла поздороваться с учительницей. Она кивнула на нашу поделку и говорит: «Я поставила высший балл! Сразу видно, что ребенок делал все сам! Это сейчас такая редкость».
Адекватная учительница оказалась. А то в последнее время, если работа явно сделана родителями, но смотрится шикарно, то только за эти работы ставят высший балл.
А какие у вас есть истории про школьные конкурсы?
Комментарии
Я уже писала как-то здесь, что в прогимназии сыну сказали принести осенние листья. В ту осень рано выпал снег и начались морозы, так что мне пришлось выкапывать осенние листья из снега и льда, отмывать их тёплой водой, сушить феном, и класть их в альбом между белыми листами бумаги. В дальнейшем оказалось, что листья принесли только два человека из класса. Больше никогда ни я, ни он, никакие поделки (хорошо ещё не подделки) не делали.