15 историй о школьных конкурсах, где уютная ностальгия смешалась со звонким смехом

Я училась в лицее, был у меня одноклассник, Миша. Кажется, я про него уже рассказывала. Так вот, он был фанатом Арии и Нирваны. И как истинный рокер, ходил с волосами до плеч. Ох как это не нравилось нашей директрисе! Она говорила: "Миша, ты же лицеист!" Но Миша был непреклонен и не стригся. Мы все восхищались им. Тогда директриса решила вызвать в школу папу Миши для серьезного разговора. И вот, открывается дверь в учительскую и входит колоритный мужчина - в косухе и с волосами до лопаток. Миша-то в батю музыкант. Директриса аж язык проглотила))) как вы понимаете, Миша так и не прдстригся)