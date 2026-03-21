А мы в какой-то момент стали верхнюю одежду в машине оставлять. Потому как убегать с поклона артистов, чтобы очередь в гардеробную занять как-то неловко)
17 театральных курьезов, которые оставили у зрителей больше впечатлений, чем сам спектакль — 21.03.2026
Поход в театр всегда гарантирует массу впечатлений. Причем часто их обеспечивает не только игра актеров, но и окружающая атмосфера, а также люди, пришедшие окультуриться. Порой забавные ситуации происходят еще до первого звонка, и какая-нибудь мелочь врезается в память даже сильнее, чем само представление.
- Гардеробщица в театре отказывалась принимать у моей знакомой шубу без петельки. Еле приняла. Через неделю подруга пошла на оперу и, как назло, в той же шубе. Сдавая ее гардеробщику, она стала перед ним извиняться. Однако пожилой дядечка ответил, что ей не стоит беспокоиться. А уже дома она обнаружила, что к шубе пришита петелька. Причем пришита аккуратно и профессионально. Решила отблагодарить гардеробщика, поехала в оперу, еле нашла. Предложила ему в качестве вознаграждения деньги. Он отказался: «Мадам, вы же наш клиент. Я даже пуговицы пришиваю, если они оторваны!»
- Сидим на спектакле. Перед началом, как обычно, несколько раз убедительно попросили выключить телефоны. Но по традиции в середине акта у кого-то в зале громко зазвонил мобильник. Женщина ищет его в сумочке, все зрители терпеливо ждут. Тут одна соседка по ряду не выдерживает и делает замечание: «Какая невоспитанность! Выключите немедленно!» Восстановив справедливость, строгая дама гордо отворачивается к сцене и продолжает снимать спектакль на свой телефон, слепя ярким экраном половину заднего ряда.
У меня была знакомая пожилая ценительница музыки, которую в филармонии все боялись. Когда ей было не по душе исполнение, она вставала и гордо удалялась из зала, звонко цокая каблуками
«Удачное расположение афиш»
- Середина 90-х. Иду с другом Славиком к троллейбусам. Тут откуда-то сбоку выныривает бабушка лет 60:
— Ребята, я вижу, вы такие веселые, позитивные. Как дела у вас?
— Да нормально дела.
— А как время свободное проводите?
— Да как все...
— А у меня вот билеты недорогие есть, посмотрите!
Вытаскивает ворох бумаги и сует нам.
— Мы как-то не хотим. И денег нет. И времени.
— Нет, вы посмотрите. Это же супер. Это же МХАТ!
И тут Славик с широкой, искренней, добродушной улыбкой задает вопрос:
— А что такое МХАТ?
Она молча разворачивается и уходит, а Славик так и стоит со своей добродушной улыбкой и ждет ответа. Он и правда не знал, что такое МХАТ.
Простите, а Славик в Москву приехал из глухой тайги или тундры? Хотя и там знают, что такое МХАТ.
- Вспомнился эпизод из детства — родители повели меня на спектакль «Золушка». Особенно запомнилась Злая Мачеха — ух, какая злодейка, прямо жуткая грымза! Актриса играла просто шикарно! Когда артисты вышли на поклон, детишки с букетами потянулись на сцену — дарить цветы. И я пошла. Конечно же, все букеты доставались прекрасной принцессе. И я собиралась подарить свои цветы Золушке. Вот только когда я дошла до сцены, меня внезапно охватила робость, и я только успела взобраться по боковым ступенькам. А дальше я повернулась к актрисе, игравшей злую мачеху, собираясь задать вопрос: «А как мне пройти к Золушке?» Открыла я рот и застыла. Актриса подумала, что цветы ей! Она взяла мой букет, очень тепло поблагодарила и явно была удивлена. Я же сделала вид, что так и задумывалось. Сейчас прошло много лет, а я вспоминаю ту сцену: стоят актеры, Золушка с огромной охапкой, Принц — тоже с несколькими букетами... и Злая Мачеха — с единственным скромным букетом и теплой улыбкой на лице. Как же я рада, что тогда затупила!
- Знакомая пошла с пятилетним сыном в театр на «Аленький цветочек». Зал полон, дети смотрят на сцену, затаив дыхание. Наступает самый драматичный момент: Аленушка возвращается, а Чудище неподвижно лежит на земле. Аленушка бродит и зовет: «Где же ты, друг ненаглядный мой?» В зале повисает тишина, а ребенок вдруг как отмочит: «Да вон он лежит, все уже! Тебя, блин, пока дождешься!» Спектакль пришлось прервать на несколько минут — у «неживого» Чудища еще очень долго тряслись от смеха плечи.
«Уже восемь лет я театральный бутафор. Полутораметровые накладные ноги, чтобы красиво болтать ими со второго этажа? Да пожалуйста»
Так вот какие имеют в виду ноги, когда говорят, что они растут от плеч.
- Пару лет назад по программе каучсерфинга у нас в доме жил норвежец. Его звали Фредерик. Федя был очень крутой театральный деятель. Ну а я училась на актрису и мечтала попасть в большой театр. Выпустилась — с театром не сложилось... Потом вышла замуж, мужу сделали предложение по работе, и мы переехали за рубеж. И вот я нахожу объявление: в маленький камерный театр требуется актриса. Прихожу на прослушивание — и как вы думаете, кого я там вижу? Федя теперь мой художественный руководитель, а я занимаюсь делом всей своей жизни!
- Сижу я как-то в театре, смотрю постановку. Рядом сидит ничем не примечательная бабуля. Тут на сцене происходит какой-то юморной момент — бабуля начинает дико ржать, и у нее выпадает челюсть, падая прямо на сидящего впереди парня. Она смеется и говорит: «Ой, пардоньте, молодой человек. Кажись, на вас мои зубехи прилетели. Радуйтесь — они у меня счастливые: я ими когда-то нынешнему деду своему ухо прокусила, так и познакомились».
Не бабуля, а чистый анекдот. Не всегда старые люди бывают культурными и воспитанными, впрочем, как и молодые.
- В театре, как правило, тексты, которые можно читать, актеры не учат наизусть, а просто читают с листа. Был спектакль, по ходу на сцену вбегает гонец и передает королю письмо со словами:
— Ваше Величество, вам письмо!
Король разворачивает свиток и там нет текста (коллеги подшутили). Но он был опытным артистом и, возвращая свиток гонцу, говорит:
— Читай, гонец!
Артист, исполняющий роль гонца, тоже был не лыком шит, возвращает письмо королю:
— Не грамотен, Ваше Величество!
«Роспись кулинарных лопаток для сказочных представлений»
Очень красиво! Мне, особенно, понравились 1, 2, 3, 5, 6, 8 и 9 лопатки, если считать слева направо.
- Работаю с пони у театра. Сегодня видела такую сценку: идет девчушка лет пяти и тащит за собой бабушку, которая уговаривает внучку дать ей погладить пони. Однако внучка была непреклонна. Эта пара сделала мой день.
Мой сын в детстве гладил всех лошадей, собак и кошек, которые встречались ему по пути - это в Мурманске, а в Баку, кроме этих животных, гладил баранов, овец, а однажды даже быков и коров - привязанных. Все думали, что будет ветеринаром, но не сложилось.
- Ходили с молодым человеком в театр. Настроение было не очень. В антракте остались сидеть в зале, болтали, даже смеялись, но затем я из-за какого-то пустяка опять нахохлилась. Прозвучал третий звонок, а он вдруг встал и куда-то выбежал. Я подумала, мол, все обиделся и ушел. В зале уже начинает гаснуть свет, и тут в двери влетает мое чудо, радостно плюхается в кресло рядом и открывает свой рюкзак со словами: «Я тут подумал, что ты просто проголодалась!», и достает еду. В этот момент стало так невероятно тепло на душе от его заботы!
Я бы ввела строгие штрафы за еду в театрах во время представления, чтобы неповадно было что-либо грызть, если уж люди элементарных вещей не понимают.
- Как я и мечтала, мой кавалер повел меня в театр. Рядом со мной сидела женщина, которая на протяжении всего спектакля ела шоколадную пасту руками прямо из банки. Спереди — бабуля, своей прической напоминавшая мне Пизанскую башню. Сзади — очень нервный молодой человек, периодически наклоняющийся ко мне и дышащий мне прямо в ухо. А когда мы вышли из театра, мой «принц» представил мне свою семью: бабулю-Пизанскую башню, брата и сестру с черными от шоколада пальцами. Познакомились.
- У моей мамы есть забавная особенность: от любого неожиданного звука она издает короткий, но очень звонкий вскрик. Как-то раз она пошла в театр на классическую постановку «Чайки». Идет второй час спектакля, наступает самая напряженная сцена. По сценарию за кулисами раздается громкий хлопок. В зале должна повиснуть звенящая тишина, но в самом центре партера раздается: «Вай!» По рядам прокатываются смешки. На сцену выходит главный герой с бутафорской птицей в руках и шепотом произносит свою знаменитую реплику. И в этот момент с первых рядов раздается громкий детский голосок: «Мама, мама, а это сейчас чайка так кричала?!» Зал просто рухнул от смеха! Актерам пришлось отвернуться, чтобы скрыть улыбки, а кое-кто даже сбежал за кулисы просмеяться.
- Сдавал куртку в гардероб театра и с улыбкой попросил номерочек. Женщина чуть помедлила, хитро прищурилась и вдруг протянула мне бумажку с записанным телефоном со словами: «Я, конечно, дама замужняя, но если что — звони». Мы секунду смотрели друг на друга, а потом я не выдержал и начал от души смеяться. Как же я обожаю людей с таким прекрасным чувством юмора!
- Потащили в театр, во время антракта пошел в буфет. Стоит там мужик молодой и уплетает булки — те самые, легендарно-черствые. Рядом жена — ухоженная с бровками, макияжем, маникюром. Ну и невольно слушаю их диалог:
— Ну зачем ты эти булки ешь?
— Я голодный, я есть хочу. Ты же дома не готовишь, у нас дома пусто совсем.
— Ну как я не готовлю-то? Я вон курицу тебе сварила!
— Лена! Курицу ты мне варила в апреле! А сейчас конец мая!
Что за театр странный с булками в меню? Только полупрозрачные ломтик багета с ложечкой икры😁
- Вчера со мной произошла очень комичная ситуация. Представьте: театр, свечи, рассказывается о первой любви, о прекрасной девочке с мягкими волосами и ямочками на щеках. Тут актер задает вопрос залу: «Кто знает, от чего это — ямочки на щеках?» Надеется, естественно, услышать какой-нибудь романтичный ответ. И тут я на весь зал возьми да ляпни: «Это неправильное формирование челюсти!» Зал просто лег от смеха.
- Отправила меня жена в детский театр с дочкой. Дочке на тот момент было лет пять. Отсидели первую часть, вышли из зала прогуляться в антракте.
— Ну и как тебе спектакль, дочуля?
— Э... никак не могу вспомнить это слово. Оно еще на букву Х начинается!
И как назло — тишина вокруг, все повернулись к нам. Я судорожно молюсь, чтобы этим словом была «хрень». Дочка, наморщив лобик, думает. Все вокруг притихли и ждут.
— Я вспомнила! — радостно верещит она. — Халтура!
На второй акт мы решили не идти.
Я тоже не люблю кукольный театр. Думал моим зайдёт, но они тоже в восторге не были😅 дочь автора очень точно оценила эти мероприятия
- Cходила я как-то в наш местный театр. Идет сказка «Волк и семеро козлят». Наступает момент, когда мама возвращается домой и не находит своих деток. На ее вопрос, мол, куда делись ее козлята, малыши начали ей активно помогать. И тут один папаша встает и возмутительно выдает: «Да чего вы ей подсказываете? Она за это деньги получает, пусть сама и ищет». Это был мой лучший поход в театр.
Ходили в детский театр на представление. Театр по принципу камерного, диванчики для детей перед сценой, переодически актеры взаимодействуют с детьми. Представление было про пиратов. Вот наступает момент, когда злой пират нападает на героиню, и всё бы ничего, но дети решают героиню защитить и толпой нападают на пирата . Пока остальные толкали и щипали бедного злодея, моя стояла у него перед носом и отчитывала, что так поступать с девочками не правильно. Пирату пришлось прям потерпеть, т к рыдающие от смеха родители, не сразу смогли добраться до детей, и заставить их прекратить вершить справедливость)))
Был с сыном в ТЮЗе. Какая-то постановка типичная про добро и зло. В финале выходит девушка и просит у детишек прогнать злодейку. Все кричат: «Уходи!» А мой сынишка долго не думая встает и говорит: "Вали отсюда нечисть поганная".Зал упал, а мы после этого в театр не ходим, да и стыдно как-то...