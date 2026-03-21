17 театральных курьезов, которые оставили у зрителей больше впечатлений, чем сам спектакль — 21.03.2026

Ходили в детский театр на представление. Театр по принципу камерного, диванчики для детей перед сценой, переодически актеры взаимодействуют с детьми. Представление было про пиратов. Вот наступает момент, когда злой пират нападает на героиню, и всё бы ничего, но дети решают героиню защитить и толпой нападают на пирата . Пока остальные толкали и щипали бедного злодея, моя стояла у него перед носом и отчитывала, что так поступать с девочками не правильно. Пирату пришлось прям потерпеть, т к рыдающие от смеха родители, не сразу смогли добраться до детей, и заставить их прекратить вершить справедливость)))