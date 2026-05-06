18 историй о людях, которые поняли: семья — это то, что держит

Свекровь мне так никогда не говорила, а вот свёкор исполнял периодически раньше. Как-то, было сыну четыре месяца, мы ехали на день рождения к свекрови, свекра по дороге из магазина подхватили в машину. Я планировала, чтобы сын заснул, и мы с ним в автолюльке зашли домой к ним (он легко в машине засыпал). А он что-то не хотел, и мы решили ещё кружок сделать по району, сперва подвезя свекра к их дому. И тут он говорит: «А, ну ты тогда уже да руль пересаживайся. Ты же ездить будешь. *Муж* же уже за стол хочет со всеми сесть.»

А я не хочу, конечно, я хочу круги с младенцем наматывать😆 У меня было такое «с субтитрами» лицо в этот момент, что даже говорить ничего не пришлось)) Ездили мы, естественно, вдвоем в итоге, это 10 минут времени))