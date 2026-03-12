Ну и пусть вы ей сказали про блузку. Когда человек выглядит нелепо- лучше его об этом предупредить, ведь смотрят на это другие люди и берут пример)
15 случаев из примерочных, которые оставили воспоминания ярче, чем все купленные обновки
Поход за новой одеждой — это почти всегда море ярких впечатлений. Но кто бы мог подумать, что именно за тесной занавеской примерочной порой разворачиваются самые уморительные жизненные сцены? В этой статье мы собрали живые, полные доброго юмора и самоиронии рассказы от обычных покупателей. Вы узнаете, каково это — перепутать детскую манишку с ультрамодным кроп-топом или оказаться в плену у слишком узкого платья.
- Надела платье в примерочной, копошусь в сумке, ищу заколку, чтобы волосы заколоть. Какая-то женщина открывает шторку и спрашивает: «Что мерим?» С улыбкой ответила: «Платье». Она стоит одну секунду, вторую, а потом начинает смеяться и выдает: «Ой извините, пожалуйста, я не туда зашла, перепутала». Она была с дочерью, как оказалось потом. А я-то подумала, что это консультант магазина, ей просто стало интересно. © k.syuha_b
- Стою у примерочной. Выходит женщина, подходит к большому зеркалу и вроде как в воздух задает вопрос: «Даже не знаю, брать или нет?» Я ей: «А есть размер побольше? Эта блузка вам мала. Пуговки на груди аж расходятся, на спине все гармошкой. Рукава короткие и длина непонятная» Она: «Вообще-то, я юбку примеряю, про нее спросила...» Упс. Вот куда глаза девать в таких ситуациях? © annchulkova2022
«В примерочной. Хорошо придумали. А для своих вещей крючок с другой стороны»
- Наблюдала, как дама пошла в примерочную. Оттуда раздалось недовольное бормотание. Потом она распахнула шторку и пожаловалась мужу: «Ну и кроп-топ! Горло узкое, пройм для рук нет! Кто это шил?!» Муж смотрит на этикетку у нее на плече и отвечает: «Тот, кто проектировал детскую вязаную манишку для шеи».
- Пришла в магазин за платьем. Выбрала подходящее по размеру. Пошла его примерять. На дворе лето. На попу оно налезло, а в груди было тесновато. Я поняла, что надо срочно вылезать из него. Но я не учла одного: пока я влезала в это платье, я вспотела. В попытках снять его поняла, что просто застряла. Намертво. Смирившись с тем, что сейчас придется пережить позор, позвала девушку-консультанта.
Тяжело вздыхая, объяснила ей ситуацию. Перед этим я 15 минут безуспешно пыталась снять его сама. Мне позвали главную. Я объяснилась повторно. Все это время я просто стояла и сгорала от стыда. Сказала, что куплю это платье и давайте его просто разрежем, я больше не могу. Оплатила платье, разрезала ножницами по шву и порвала его на две части. Уходила почти бегом, не оборачиваясь. © jidkova.jewel
В чем позор? Вы его купили! Наоборот, продавцы должны спасибо сказать, что вы им выручку сделали.
- Когда я работала в магазине нижнего белья, там был один хороший лиф, который «завис» мертвым грузом. Потому что размер был 80J (объем под грудью 80см — примерно под 46-48 размер одежды, а чашечка 10го размера). Лиф был итальянский, но цена на него выставлена была почти по себестоимости, не больше тысячи. Мягкие удобные чашечки, мягкие «косточки», широкие качественные лямки, что не будут натирать и очень мягкое нежнейшее кружево.
Одна девушка лет 25 зашла ко мне за трусиками. Я по привычке обратила ее внимание на распродажу белья. Девушка со смешком сказала, что все равно на ее десятку ничего нигде нет. На это я показала ей тот самый лиф, и она аж полетела в примерочную. Как она была счастлива! Я никогда такого не видела. Она реально плясала от радости.
Расплачиваясь, она рассказала, что белье шьет только на заказ и один комплект ей обходился в двенадцать тысяч. Один комплект, как вся моя зарплата тогда. Я неделю ходила такой довольной, будто сама так удачно сэкономила. © katteta / Pikabu
- Примеряю платье в магазине. Слышу — за стенкой мужчина. Громко советуется по телефону с женой насчет одежды: «Да что за дурацкие майки тут! Эта странная, та вообще как женская». Сталкиваемся на выходе, и тут он с испугом выдает: «Наташ, да я, оказывается, в женском отделе. Как же это я перепутал!»
- Пошла в примерочную и, видимо, плохо закрыла дверь. Вламывается тетка, а я там стою со спущенными штанами. Она застыла. Стоит и глазеет. Попыталась ее выгнать, а она отошла от шока и неожиданно выдает: «А может, вы куда-то еще пойдете примерять? А то я спешу!» К счастью, вернулась сотрудница и отправила ее восвояси. © spunky-omelette / Reddit
- Заканчиваю примерку. И тут понимаю, что одно платье у меня осталось без вешалки. Зову консультанта: «Девушка, я тремпель потеряла, поможете найти?» На лице у нее непонимание, но она кивает и убегает. Через минут 10 почти в слезах приносит мне кошелек, зонтик и какую-то сумку: «Это не вы потеряли?» И тут до меня дошло. Для меня всю жизнь, с детства, «тремпель» — это вешалка. Такое вот местное словечко. А она-то не знает! Извинилась, объяснила ситуацию, скрылась с позором. © klashka / Pikabu
- Буквально полчаса назад зашла в магазин одежды. Подхожу к консультанту, спрашиваю: «Добрый день! Можно померить это платье?» Она в ответ: «Нельзя». Я так и зависла с этим платьем в руках. Она добавляет с каменным лицом: «Ну вы же понимаете, что в магазине одежды вещи не меряют». Я стою в ступоре. Не знаю, может, она так пошутила? Но в итоге я просто ушла. © ekaterina__zaytseva
- Работаю в магазине одежды. Женщина вытащила отпариватель из-за уголка, специально отведенного под инвентарь. Стоит, рассматривает. Я молча наблюдаю. Она: «Это отпариватель?» Я: «Да». Она: «Сколько он?» Я: «У нас магазин одежды, это наш отпариватель. Мы им одежду отпариваем, которую и продаем». А она: «Так за сколько отдадите?» © mariroze_
- Озадачилась моя матушка покупкой нового пальто. Посоветовали ей один магазин, специализирующийся на верхней одежде — идеальный, вроде как, вариант. Приехала она туда, смотрит, примеряет, да что-то все не то. Тетка-продавец настойчиво советует и нахваливает буквально каждую модель. И на очередном пальто мама сдалась, оплатила. Мол, примерю дома и, если что, сдам обратно. По пути домой заехала в ТЦ, и вот оно, то самое идеальное пальто. Было решено брать его, а прошлую покупку вернуть в магазин следующим днем. Однако тетка не очень-то обрадовалась такому решению. О чем, совершенно не стесняясь, сообщила. Приняв этот возврат, как личную обиду, напоследок она выдала: «И больше к нам не приходите!» © Enot.Enotovich / Pikabu
- Давно как-то пошли с другом куртку выбирать в какой-то сток. Он попросил свою подержать и пошел к зеркалу. Мне лень держать было, и я ее к новым вещам повесил на рейлинг. Подходит какой-то мужик с девушкой. Щупает куртку друга, смотрит и такой: «Совсем тут барахло стали вывешивать! Пошли отсюда» © p0odel / Pikabu
- Покупал джинсы, перемерил несколько штук, выбрал две пары. Оплатил на кассе. Пришел домой. И только уже дома при помощи жены узнал, что свои джинсы, в которых я пришел, повесил в магазине. А сам случайно ушел в новых. © sergelektrik / Pikabu
- Однажды застряла в утягивающем спортивном бюстгальтере. Ни подцепить его, ни вывернуться. Позвала мужа в примерочную меня спасать, но и ему никак не удавалось меня из лифчика вытряхнуть. И тут он совсем отчаялся и как запоет: «Эй, ухнем!» Я заржала, от хохота как-то изогнулась, и он меня из бюстгальтера спас. © MelissaFlorova / Pikabu
- Зашла в магазин одежды. Продавец дал нужный размер, пошла в примерочную. Уже начала подготавливаться к примерке, как шторка резко распахнулась. Смотрю, а там какая-то девица глазками хлоп-хлоп. Оглядела меня с головы до ног, а потом спросила: «Вам вещи посчитали?» А у меня была всего одна вещь. Я так растерялась, что просто молча закрыла шторку. © Lisenok21 / ADME
Вот такие забавные сюрпризы порой подкидывает нам самый обычный шопинг! Главное в подобных ситуациях — не терять оптимизма и уметь вовремя улыбнуться, ведь именно из таких нелепых мелочей потом складываются самые веселые воспоминания, оставляющие приятные впечатления на долгое время.
А вы когда-нибудь попадали в курьезные переделки в магазинах одежды? Или, может быть, становились случайным спасителем человека, застрявшего в свитере? Обязательно поделитесь своими историями в комментариях — давайте посмеемся вместе!
