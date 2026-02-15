Мнение тебя и его меня вообще не волнует.:) завидуй молча. И ушла себе спокойно от ещё одного дурочка
17 случаев, когда девушки изящно утерли нос своим бывшим
С бывшими можно столкнуться где угодно — за соседним столиком или у кассы в магазине. Ну а некоторые и вовсе обладают поистине уникальной особенностью сваливаться, как снег на голову, и заявлять, что готовы «понять и простить». Героини этих историй так ловко выкрутились из этих ситуаций, что, как нам кажется, заслуживают бурных аплодисментов.
- Пошла я на свидание. Парень после часа разговора сказал: «Мы не будем вместе, я просто пришел посмотреть, по кому страдает мой приятель. Скажу тебе, что ты чересчур жизнерадостная, это тебя не красит». Оказалось, что его друг — мой бывший, с которым мы уже год не вместе. Занавес. © karina__bezuglova
- Как-то шла с подругой и увидела машину бывшего возле ресторана. Мы сразу рванули туда. Сели за столик. Делаю вид, что не замечаю его. Пошла носик попудрить. Слышу, как за тем столом притихли. Возвращаюсь, официант приносит мне записку, а там — два слова: «Прекрасно выглядишь». Я оглядываю зал, «замечаю» его и демонстративно покидаю ресторан. © assem1980.07.80
- После трех лет разлуки мне написал бывший парень. Сказал, что простил мое предательство и больше не держит на меня зла. Разговорились, оказалось, что он завяз в долгах, живет в полупустой комнате и не может найти работу. А я отлично зарабатываю и трачу деньги на путешествия. Спросила у него, куда бы он хотел съездить. Говорит: «На Кубу: море и пляж — мечта». А у меня уже билеты куплены туда на Новый год. Вот он удивится, когда увидит фотки! © Подслушано / Ideer
А что и так кому доказала мадам, прчитавшая на салфетке дежурный комплимент и демонстративно удалившаяся? Типа "мы расстались, но я не вышла из окошка, не в депрессии, а просто хорошо выгляжу"?
- Оценила функцию закрытого профиля в соцсетях. Через три дня в друзья постучалась мачеха, с которой мы не общались годами. А еще через пару дней написал бывший муж. Не ответила, зашла на его страницу — я в черном списке. Бедненькие! Как же тяжело не следить за судьбой того, кого любишь или ненавидишь. © Подслушано / Ideer
- Узнала, что муж изменяет с коллегой. Вида не подала, решила сначала подготовиться к разводу и только потом сообщить. Звонит муж и сообщает, что его срочно отправляют в «командировку» за границу с этой дамой, чтобы я ему вещи собрала. Я ему и собрала: носки вытащила из грязного белья, положила две футболки с надписями «Лучший папа и муж», шорты сына и нормальную офисную одежду. Потом выяснилось, что тусил он на Шри-Ланке в первый день в классическом костюме. © psihologiya_mamochek
А я б ещё пару вверх ношеных трусов положила с запиской... " по мимо тебя, передаю ей и бельишко, любительнице ношеного")))
- Написала бывшему, что хочу встретиться и поговорить в кафе. Я очень волновалась и решила прийти туда пораньше и заодно прогуляться. На улице шел снег, было не по-зимнему тепло. Пришла я в кафе намного раньше, чем планировала. Заказала себе шашлык, вкусно поела, попросила счет и ушла. Я даже не вспомнила, что назначила встречу. Было настолько хорошо, что уже не нужно было никаких разговоров. Ну их, эти встречи с бывшими. © adedas / Pikabu
- У меня в 2017 году фотка завирусилась в соцсети. Фото было без лица, и многие его в профили ставили или цитаты с ним грустные постили про осень и дождь. Было забавно.
Но больше всего я посмеялась, когда встретила через пару лет бывшего, с которым в то время рассталась, а он мне говорит: «Знаешь что самое неприятное было? Я пытаюсь тебя забыть, выкинуть из головы, а твои фотки — во всем интернете на аватарках и в сохраненках». © kseniakallagova
- Недавно встретила бывшего, который бросил меня после восьми лет отношений ради юной красотки. Смотрю на него, а он такой уставший, на скромной машине, да и одежда та же, что и пять лет назад. Видимо, его любовь дорого ему обходится. Позвал в кафе. Говорю: «Извини, тороплюсь к мужу». Никакого мужа и в помине нет, но я больше не влезу в это болото. © Подслушано / Ideer
- Первый муж через полтора года после развода вдруг приехал мириться. Еще и со словами: «Знаю, ты набалованная, но я дам тебе шанс». И тут из спальни выходит без пяти минут второй муж. Интересуется: «Это кто в нашем доме?» Я уже падаю со смеха. И вдруг мой нынешний ухажер дал ответ, который избавил меня и от объяснений, и от визитера из прошлого: «Ты свой шанс ищи в другом месте, а я уж со своей набалованной как-то без тебя обойдусь». © Лариса А. / Dzen
- С безымянного аккаунта написал бывший, который еще и денег мне должен. Про деньги, естественно, ни слова, мол, верну, не парься, я слов на ветер не бросаю (ага-ага, поэтому 3 года отдать не можешь). От него пришла фраза, написанная большими буквами: «Я В МАРТЕ ЖЕНЮСЬ». И зачем мне эта информация? Ответила: «Я за тебя рада, избраннице сочувствую». Ох, что тут началось! Я, говорит, не опущусь на твой этаж. Отвечаю: «Ага, ты поднимись на него сначала». И что это было? © sorrytime_
- Я и мой друг пришли в ресторан с живой музыкой, через пару столов от нас сидела девушка и плакала. Подошел к ней, поговорил и узнал, что в том же ресторане отдыхает ее бывший, только уже с другой. Я ей говорю, что если она не против, то скрашу ее досуг. В общем, пригласил ее за наш с другом обильно накрытый стол. Мы хорошо пообщались, а мой друг попросил разрешения у музыкантов исполнить несколько композиций, а так как он достаточно известный певец, то ему это позволили. Песни он посвящал «моему другу и его девушке». Были рады все, кроме бывшего моей спутницы. © *** / ADME
- Жила с мужчиной, через полгода он вдруг говорит: «Я ухожу», — и начинает собирать вещи. Часа два собирал, я уже начала помогать. Ушел. Звонит через 3 дня и говорит: «Ты не прошла проверку, но я готов вернуться». Я такая: «Нет, если ты меня бросил, то бросил. Живи теперь со своей мамой». Квартира-то была моя. © irinachikunova
- Как-то в магазине столкнулась с бывшим. Просто так вышло, что мы собирались в гости, поэтому я была в любимых замшевых бежевых сапогах на шпильке, в модной одежде, накрашенная. Муж тоже при параде, дети причесанные. Бывший стоит и смотрит печальными глазами. Я такая: «Ой, муж, смотри, это мой одноклассник, Сашка. Ну как дела, Саш, видишь кого из наших? Да? Ну передавай им всем привет!» Щебечу, чтобы заполнить паузу, ибо мой уже набычиваться стал. Санька потом пытался меня найти, друзей спрашивал, мне те потом перезванивали. Я сразу сказала: «Извини, чувак, 15 лет прошло, катись отсюда». © MariPalna.Nyuki / Pikabu
- Меня бывший нашел через общих знакомых. Выяснилось, что и жениться готов, и детей усыновить. Песни и стихи посреди ночи в мессенджерах слал, а когда я зависла на пару секунд от вопроса «люблю ли я его», начал радостно вопить, что люблю, так как сразу не ответила. Попросила больше не звонить, объяснила, что меня устраивает и мой мужчина, и моя жизнь. Потом заблокировала, где только могла. А ведь расстались мы совершенно спокойно, просто отношения себя изжили. © Elena / Dzen
- Встречалась с парнем 4 года. Жили нормально, но замуж не звал. Так было обидно, вроде я для него никто, хотя по дому все делала и зарабатывала, бюджет был общим. Как-то собрались у друзей, разговариваем. Ну я и спрашиваю у друга парня: «Витя, как думаешь, почему мой Паша не делает мне предложение?» Он ответил, что не знает. Через три дня Витя сделал мне предложение, а я согласилась. Живем два года, счастливы. Бывший до сих пор злится. А я получила лучшего мужчину на свете. Как я раньше его не замечала?! © Палата № 6 / VK
- С бывшем парнем мы начали встречаться три года назад и в самом начале наших отношений в шутку создали некий контракт. Мы скинулись с ним по пять тысяч, деньги положили в банку и на протяжении всех отношений пополняли ее мелкими купюрами. Мы, конечно, любили друг друга, но понимали, что это может быть не навсегда, поэтому у нас был договор — если расстанемся, деньги заберет тот, кто меньше в этом виноват. Расстались на прошлой неделе, потому что он мне изменил, но я как-то не особо грущу, потому что мне из банки прилетело почти 60 тысяч. © Палата № 6 / VK
- — Алло, привет, это я.
— Кто «я»?
— Ну я, ты что, забыла?
Начинаю судорожно вспоминать: курьер с кошачьим кормом приедет завтра, больше вроде ничего не заказывала, ни с кем не договаривалась.
— Вы, наверное, номером ошиблись?
— Нет, не ошибся (игриво хихикает). А что, правда не узнала?
Кладу трубку. Перезванивает, дабы излить на меня свое негодование. Оказывается, мы с ним встречались в институте. И вот я его не узнала, а ведь он меня так любил! Бросил трубку, так до сих пор и не знаю, зачем звонил. © epilobium / Pikabu
