17 случаев, когда девушки изящно утерли нос своим бывшим

С бывшими можно столкнуться где угодно — за соседним столиком или у кассы в магазине. Ну а некоторые и вовсе обладают поистине уникальной особенностью сваливаться, как снег на голову, и заявлять, что готовы «понять и простить». Героини этих историй так ловко выкрутились из этих ситуаций, что, как нам кажется, заслуживают бурных аплодисментов.