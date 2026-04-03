16 животных, у которых можно поучиться доброте и милосердию

Нам подкинули котенка, возрастом недели 3. Моя кошка, у которой 3 года не было котят, нянчилась с ним и он ее рассосал. Она его кормила молоком до 9 месяцев. Очень смешно было наблюдать, как здоровый котяра, уже больше кошки, её сосет, лапами мнет пузико и мурчит, как трактор.

А еще она же нашла в лесу около дома крошечную кошечку, её выкинули новорождённой. Кошка сидела около нее 4 дня, не была дома и мы пошли с сыном её искать, а нашли двух котят, у них еще глазки были закрыты. Один из них умер, а кошечку мы выкормили из пипетки.

Так вот, когда мы забрали этих двух котят домой, и кошка сразу же домой вернулась.