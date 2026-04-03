Тот случай, когда можно не беспокоиться, что кошка не примет котенка, сама себе присмотрела)
16 животных, у которых можно поучиться доброте и милосердию
Пушистые и пернатые друзья умеют удивлять: они могут проявлять заботу, нежность и внимательность, способную спасти в самых неожиданных ситуациях. В этих историях вы увидите кота, который принес найденыша, собаку, которая выхаживает котенка и не только. Они щедро делятся теплом и добротой, показывая, что настоящая любовь не требует слов.
- Моя кошка обычно дрыхнет сутками, а тут вдруг начала носиться по подоконникам, лупить по окнам и истошно орать. Я подбежала и вообще не сразу поняла, на что она так реагирует. И тут как заметила: прямехонько под нашими окнами в траве какой-то ребенок. Кошачий ребенок. Мяукает и жалобно на нас глазеет. Сердце сжалось, я взяла малыша к себе, думая потом найти ему хозяев. Но никто не откликнулся, а моя кошка, похоже, сразу решила, что этот маленький комочек теперь ее. Так и живем втроем: кошка довольна, котенок растет, а я наблюдаю за этой маленькой суматохой и улыбаюсь каждый день.
- Приехал в детстве на каникулы к деду, а у него дома по полу еле бегала маленькая сова. Дед сказал, что кот ее спас во время охоты. Дед и притащил ее домой. Кот посмотрел на дедa странно, а потом стал вылизывать сову. Выходили ее вместе с котом, ела из одной миски. Он собак от нее во дворе отгонял. В следующие каникулы совы уже не было, зато каждое утро кот на крыльце находил мышей.
Муж орла с раненым крылом привез с трассы,коты мышей все лето таскали,да куриные головы( собачатам варим с Геркулесом),так и спасли орла
- У нас в семье живут пес и кошка. Они выросли вместе и обожают друг друга: вместе спят, играют и пакостят. Поэтому для моего собакена любой представитель кошачьих — потенциальный друг, которого нужно немедленно обнюхать и облизать. И, встретив на улице кота, пес сразу рвется к нему с самыми благими намерениями. Правда, уличные коты не в курсе высоких порывов собачьей души, поэтому реагируют самым банальным образом — удаляются в закат с максимально возможной скоростью. А песель удивленно смотрит им вслед и разочарованно вздыхает.
У соседа три кошек,они приходят через забор прыгая ко мне,валяются где хотят,просят колбасу,даю,вот к чему это не поняла,а вот недавно увидиле мышь на кухне маленькую такую,ужас,25 лет живу в этом доме,не было такое,и поняла это друзья ко мне прыгают через забор,на выручку пришли,мышь наверное не одна,как бы там и семейства с ней не было.
«Моя ранее дикая кошка наконец-то обнимается с моей собачкой»
У меня кошка Рыба Иванна такая. Просит , чтобы расчесали, тащится от процедуры, но взгляд выдаёт именно такой
- Взяли из приюта собаку. Как только зверек привык к дому и к нам, решили взять еще месячного котенка. Первую неделю собака на кота огрызалась, но потом привыкла и даже начала вылизывать его. В общем, почувствовала себя мамой и таскала его все время к себе на место. Так как котенок был крохой, а пасть у собаки большая, она брала его голову в рот и носила, на что мы каждый раз орали: «Джина! Выплюнь, это не еда!» Еще через полгода мы нашли на улице еще одного котенка, тоже совсем кроху, и история повторилась. Теперь у нас дома живет собака по имени Джина и два кота: старший откликается исключительно на «Выплюнь это», а младший — на «Не жри это».
- Купили с мужем двушку, завели кота, чтобы был «обжитой дом». С первого дня он начал странно себя вести: ложился у стены между кухней и ванной и давай орать. Электрики, сантехники там ничего не нашли. Кот продолжал концерты. Муж психанул и разобрал кусок стены. А там трубу вентиляции замуровали, внутри скапливался конденсат, все гнило и зарастало грибком. Еще пара месяцев — и пришлось бы ломать полквартиры. Теперь кот спит где хочет и ест только дорогой корм. После этой истории я считаю, что коту можно все.
- Помню, как был в деревне у дедушки. Перед моим приездом он нашел котенка на местной свалке. Дед забрал беднягу, накормил и оставил у себя. Первые недели котенок никому не доверял, сильно боялся, убегал и прятался. Подходил ближе только когда ел. Но был у него свой товарищ, с которым он играл каждый день. Это был гусь — добрый старый гусь, который у дедушки жил уже давно. Он не обижал котенка, как будто чувствовал, что тот уже натерпелся, наоборот, всегда защищал его, иногда и нас с дедушкой не подпускал. А спали они вообще вместе. Правду говорят, что у животных порой сердце намного добрее и больше, чем у людей.
Мы 10 лет назад отобрали у одной очень плохой девушки черепаху. Которая позволяла издеваться своей крысе над ней. Крыса откусила все пальцы на задних лапах у черепахи, откусили хвост и ещё был разкурочен "зад* .. а той мадам были пофиг. Она для приличия просто ойкнкула. И все. А крыса как бегала по квартире, так и бегала. Мы разумеется сразу черепашку собрали с собой навсегда. Наша Вованда живёт с нами , да было у нее не радужное детство, но сейчас это очень активная черепаха и очень ручная. Изначально она была забитая и ни под каким предлогом не шла к людям. Вечно шипела на нас.
«Лучшая часть моего дня — прийти с работы и обнять этих двух малышей»
- Наш кот не идет на контакт, привязанности к нам не проявляет. Я, как человек, который постоянно его кормит и вычесывает, расстраиваюсь из-за этого больше всех. Однажды мы с мужем и сыном спокойно спали, как вдруг мне на грудь упал кот. Я еле продрала глаза, муж вообще не шелохнулся. Проснувшись я поняла: в комнате сильно пахнет газом. Я быстро всех разбудила, мы выбежали и вызвали службу спасения. И очень вовремя, как оказалось. Вот так кот проявил свою любовь.
Потому что кот - мужик! Не до сантиментов ему, делом занимается, свой дом сторожит, ну, и вас приютил по доброте.
- Месяц назад на мой балкон начал прилетать голубь — белый, с черными пятнышками. А еще у меня есть кошка, которая любит спать на балконе. И вот, когда прилетает голубь, моя котейка начинает крякать, гавкать и квакать, а голубь громко курлычет. Так происходит почти каждый день. Но однажды голубь не прилетал целую неделю. Кошка почти не ела, тосковала. Когда же старый знакомый вернулся, она нарадоваться не могла. Вот такая крепкая дружба.
- Один из моих котов каждую ночь садится рядом со мной. Если с нами еще моя девушка, он садится прямо между нами. А вот подниматься наверх вместе с нами он почти никогда не хочет. Только если кому-то из нас нездоровится — он даже звать не надо, сам идет.
- С наступлением теплоты у меня дома весь день открыт балкон. Собака повадилась проводить все время там — в квартире ее теперь почти не видно. Через пару дней я стал замечать, что она там с кем-то перегавкивается, будто беседу ведет. Причем у меня было странное чувство, что собеседник тоже на моем балконе, хотя этого быть не могло — живем на последнем этаже, и на весь подъезд ни одной собаки.
Долго караулил, пока не спалил, что моя собака подружилась с сорокой! А пернатая отлично имитирует собачий лай. Стал подкармливать нового дружка. Теперь птица и меня не боится, поселилась на балконе, на прогулках даже рядом с нами летит.
«Он садится на меня, чтобы его погладили и обняли, и все это время тихо мурлычет. Люблю своего старичка»
- Последний месяц у меня был тяжелым, я проводила много времени одна дома. И мой кот стал совсем ласковым — буквально не отходил от меня, целыми днями лежал в кровати рядом. Он даже не пытался гулять сам, просто был рядом и мурлыкал. А как только мне стало чуть легче, он потихоньку отлип, начал снова заниматься своими делами и гулять по дому. Иногда прям кажется, что он чувствовала, что со мной что-то не так, и просто хотел поддержать.
- Я заболела, легла в клинику, долго не была дома. Все это время за моей кошкой приглядывала соседка. Я ей доверяла, и на душе было немного спокойнее. Вчера наконец-то вернулась домой. Моя Тенька, бывала иногда противной, могла укусить, чтобы напомнить, у кого зубы в этом доме, просто залюбила меня! Она принесла мои тапочки в зубах, свои игрушки к моему любимому креслу и не позволяла лишний раз вставать. Она мурчала, грела колени, делала все, чтобы мне стало лучше. Правду говорят: если любовь даешь, ее и получаешь.
- Я своего котофея нашла в поле. Вернее, нашел его мой пес. Решила пройтись по полю, как вдруг заметила, что пес кружится на одном месте. Оказалось, нашел еще слепого котенка. Я оставила котенка в поле в надежде, что мама вернется, но вечером он все еще был один. Забрала его, пыталась кормить молочком из пипетки. А на следующий день родила наша кошка, и мы благополучно подсунули ей найденыша. Так малыш снова обрел маму.
Нам подкинули котенка, возрастом недели 3. Моя кошка, у которой 3 года не было котят, нянчилась с ним и он ее рассосал. Она его кормила молоком до 9 месяцев. Очень смешно было наблюдать, как здоровый котяра, уже больше кошки, её сосет, лапами мнет пузико и мурчит, как трактор.
А еще она же нашла в лесу около дома крошечную кошечку, её выкинули новорождённой. Кошка сидела около нее 4 дня, не была дома и мы пошли с сыном её искать, а нашли двух котят, у них еще глазки были закрыты. Один из них умер, а кошечку мы выкормили из пипетки.
Так вот, когда мы забрали этих двух котят домой, и кошка сразу же домой вернулась.
«Моя собака решила взять на воспитание котенка»
- У меня удивительный кот: он очень ласковый и милый, а еще умеет мирить людей. Когда кто-то в нашей семье ссорится, пушистое чудо ложится на живот, скрещивает лапки и жалобно мяукает. И не успокаивается, пока «конфликтующие» не начнут обниматься. Причем любое раздражение на лице — обнимашки не засчитаются. Благодаря ему в семье стало гораздо меньше ссор.
А у нас был пёс в деревне… Очень общительный, пытался диалоги с нами вести, подражал человеческой речи. И вот тоже не любил, когда ругается кто-то. Однажды выхожу во двор и резким тоном говорю дочери, которая в это время играла с псом, чтобы она шла делать домашнее задание. Джою это не понравилось, и он начал недовольно тявкать на меня. Я говорю: «Джой, ты хочешь, чтобы она глупенькой выросла, скажи ей, чтобы шла делать домашку!» И он поворачивается к ней и начинает недовольно, но тихо тявкать на неё😂 Она говорит: «Все, я поняла, иду домой»
- Мой кот никогда не любил мою бывшую жену: на руки не шел, еду из рук не ел, шипел постоянно. Я думал, что котофей просто меня ревнует. Потом узнал, что жена меня обманывала, расстались. Начал встречаться с девушкой. Кот полюбил ее с первой же встречи. Счастливо женаты уже пятый год.
Завтра заведу кота. Если зашипит на жену, разведусь. Если на меня зашипит, уйду к жене.
- Был у нас кот — гроза двора. Когда он выходил, все собаки и коты куда-то испарялись. Гонял всех нещадно, спуску никому не давал. Но у маминой подруги была маленькая дворовая собачка, Люська. Так вот ее он любил. Когда она приходила с хозяйкой, кот приносил ей еду, игрушки, вылизывал и спал рядом. А она его боялась — у нее всегда были такие испуганные глаза. Вот такая любовь маленькой дворовой собачки и местного кота-хулигана.
Неделю угостила в семье сестры. Их кошка прослыла лекаркой. После ужина, может еда была не привычная, разболелся живот. Я подумала, вот бы кошка ко мне пришла. А кошка до этого меня вообще игнорировала, а тут пришла, полежала на животе, пока боль не прошла и ушла. Видимо, как-то почувствовала, что мне больно.
Эти истории еще раз доказывают, что настоящая доброта и забота не знают границ — даже у тех, кто умеет только мяукать, лаять или курлыкать. Если вам понравились эти трогательные примеры, обязательно посмотрите другую нашу подборку. А своими воспоминаниями о милых питомцах делитесь в комментариях!
Комментарии
Я люблю и собачек, и кошечек, но многие истории чрезмерно очеловечивают поступки животных, у которых есть более простые и инстинктивные поводы радоваться возвращению хозяина, или лежать рядом во время болезни.
У нас в семье живёт кошечка маркиза . Живёт с нами уже 12 лет. У нее все под контролем. Утром как петух в 6.30 начинает мяукать, а вечером в 10.00 , если кого-то нет дома ,сидит у дверей и ждёт . У наших соседей живёт хаски в квартире , которая постоянно воет на хозяйку. Уже 9 лет нюхаем собачью мочу , уборщица отказывается чисть наш этаж из - за жуткой вони из квартиры. Подскажите что делать с хозяйкой квартиры которая игнорирует всех ?