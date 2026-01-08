20+ примеров дружбы животных, от которых сердце тает

2 часа назад
20+ примеров дружбы животных, от которых сердце тает

Если вы думали, что видели все, то вы просто не видели, как дружат эти пушистые. Смотрите сами: эти 20+ примеров растопят даже самое ледяное сердце.

«Двойная порция милоты»

«Кастард и Крим. У них один отец, они родились в один день, и они лучшие друзья»

История одной необычной дружбы

«Может, они и выглядят странно, но они мои детки, и я их люблю»

«Моя собака учит котенка, как нужно проводить выходные»

«Сосед не выдержал и купил своему песелю табуретку, чтобы лохматые могли нормально общаться»

Лучшие друзья на все времена

«Хотя они лучшие друзья, моя собака не любит обниматься. Поэтому кот прибегает к этому приему»

«Курица и пес стали лучшими друзьями»

Хильдур
20 часов назад

Когда у нас была курица, собаки даже мечтать не смели с ней подружиться. Лупила всех без разбору. Если просто мимо кто шел, сразу тюк клювом в темечко. Поэтому она всегда гордо шествовала по дорожкам в саду, а собаки обходили её по широкой дуге

Это мой песель, и делиться им я не собираюсь!

«Мы с соседом по комнате завели щенков. Теперь они неразлучны»

«Маленький комочек, которого я спасла, не может оторваться от своего гигантского лучшего друга»

Когда друг зовет поиграть, а мама против

После тяжелой рабочей смены

«Две сестрички»

«Кролик Бан Джови и щенок Абель»

«Милые друзья»

«Мой пес и морская свинка — прекрасные друзья»

Olga Dubrowski
26 минут назад

Немного не по теме. Эта фотография напомнила мне нашу морскую свинку Муммика. Он жил в загончике под комодом. Собачка Ника к нему привыкла и относилась довольно-таки равнодушно. В загоне она его не трогала, но на совместных прогулках пыталась легонько куснуть за попку. Без злости, просто Нике нравилось, как Муммик бегает. Однажды к нам пришла одна знакомая девочка, привела с собой щенка, чтобы познакомить с Никой. Щенок ткнулся носом в Нику и через секунду побежал изучать квартиру. Обнаружил под комодом загон и всё время пытался пробраться к Муммику, совершенно игнорируя Нику. Ника была разочарована, бегала около щенка, пыталась обратить на себя внимание. Все усилия были напрасны. Щенка пришлось силой оттаскивать от муммикова загона, а Нику утешать собачьими вкусняшками.

«Как же приятно, когда друг разделяет с тобой тяжелые моменты»

«К моему коту каждую ночь приходит этот гость»

Olga Dubrowski
24 минуты назад

По-видимому, кот совершенно спокоен, агрессии не заметно. Так сказать, взаимный интерес

Мимиметр начинает ломаться

«В прошлом году к нам в дом забрался кот. Мы пытались найти его хозяина, но все безуспешно. Он быстро подружился с нашим котом. Теперь они проводят все время вместе»

