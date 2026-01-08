20+ примеров дружбы животных, от которых сердце тает
Если вы думали, что видели все, то вы просто не видели, как дружат эти пушистые. Смотрите сами: эти 20+ примеров растопят даже самое ледяное сердце.
«Двойная порция милоты»
«Кастард и Крим. У них один отец, они родились в один день, и они лучшие друзья»
История одной необычной дружбы
«Может, они и выглядят странно, но они мои детки, и я их люблю»
«Моя собака учит котенка, как нужно проводить выходные»
За котёнка можно быть спокойным. Такой друг и учит, и защищает
«Сосед не выдержал и купил своему песелю табуретку, чтобы лохматые могли нормально общаться»
Лучшие друзья на все времена
У кота такое выражение собственника на морде написано!.. Это мой пёс!
«Хотя они лучшие друзья, моя собака не любит обниматься. Поэтому кот прибегает к этому приему»
Понимаю кота. Обнимашки могут моментально исправить настроение.
- Это просто угар!
«Курица и пес стали лучшими друзьями»
Когда у нас была курица, собаки даже мечтать не смели с ней подружиться. Лупила всех без разбору. Если просто мимо кто шел, сразу тюк клювом в темечко. Поэтому она всегда гордо шествовала по дорожкам в саду, а собаки обходили её по широкой дуге
Это мой песель, и делиться им я не собираюсь!
«Мы с соседом по комнате завели щенков. Теперь они неразлучны»
«Маленький комочек, которого я спасла, не может оторваться от своего гигантского лучшего друга»
Когда друг зовет поиграть, а мама против
После тяжелой рабочей смены
«Две сестрички»
«Кролик Бан Джови и щенок Абель»
«Милые друзья»
«Мой пес и морская свинка — прекрасные друзья»
Немного не по теме. Эта фотография напомнила мне нашу морскую свинку Муммика. Он жил в загончике под комодом. Собачка Ника к нему привыкла и относилась довольно-таки равнодушно. В загоне она его не трогала, но на совместных прогулках пыталась легонько куснуть за попку. Без злости, просто Нике нравилось, как Муммик бегает. Однажды к нам пришла одна знакомая девочка, привела с собой щенка, чтобы познакомить с Никой. Щенок ткнулся носом в Нику и через секунду побежал изучать квартиру. Обнаружил под комодом загон и всё время пытался пробраться к Муммику, совершенно игнорируя Нику. Ника была разочарована, бегала около щенка, пыталась обратить на себя внимание. Все усилия были напрасны. Щенка пришлось силой оттаскивать от муммикова загона, а Нику утешать собачьими вкусняшками.
«Как же приятно, когда друг разделяет с тобой тяжелые моменты»
«К моему коту каждую ночь приходит этот гость»
По-видимому, кот совершенно спокоен, агрессии не заметно. Так сказать, взаимный интерес
Мимиметр начинает ломаться
«В прошлом году к нам в дом забрался кот. Мы пытались найти его хозяина, но все безуспешно. Он быстро подружился с нашим котом. Теперь они проводят все время вместе»
