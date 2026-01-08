20+ примеров дружбы животных, от которых сердце тает

Немного не по теме. Эта фотография напомнила мне нашу морскую свинку Муммика. Он жил в загончике под комодом. Собачка Ника к нему привыкла и относилась довольно-таки равнодушно. В загоне она его не трогала, но на совместных прогулках пыталась легонько куснуть за попку. Без злости, просто Нике нравилось, как Муммик бегает. Однажды к нам пришла одна знакомая девочка, привела с собой щенка, чтобы познакомить с Никой. Щенок ткнулся носом в Нику и через секунду побежал изучать квартиру. Обнаружил под комодом загон и всё время пытался пробраться к Муммику, совершенно игнорируя Нику. Ника была разочарована, бегала около щенка, пыталась обратить на себя внимание. Все усилия были напрасны. Щенка пришлось силой оттаскивать от муммикова загона, а Нику утешать собачьими вкусняшками.