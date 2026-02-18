Серебро в волосах и искра в глазах: 14 сказочных героинь, из которых получились умилительные бабушки
Герда, Красная Шапочка, Пеппи ДлинныйЧулок — мы привыкли видеть их юными и трогательными. Но что, если бы их сказка не заканчивалась, и они взрослели и мудрели как обычные люди? Мы решили, что на это точно стоит посмотреть. При создании образа мы не просто добавляли морщинки, а анализировали характер каждой героини. Старушки из них получились ну просто потрясающими!
Статья содержит изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.
Мальвина, «Приключения Буратино»
Мальвина очень уж любила поучать и исправлять чужие ошибки. Думается, она бы точно нашла свое призвание в школе в качестве учительницы. Так как героиня эта все-таки добрая, дети бы ее обожали, и она работала бы там и после пенсии.
Герда, «Снежная королева»
Герда — добрая и чуткая, она как магнит притягивает к себе все доброе и полна любви ко всему живому. Именно ее сострадательность нравится нам больше всего. Кажется, эта героиня нашла бы призвание в медицине.
Суок, «Три толстяка»
Мы считаем, что храбрая, добрая и находчивая Суок на пенсии просто отдыхает. У нее полно друзей, с которыми она чуть ли не каждый день куда-то ходит. А еще она тщательно следит за своей внешностью.
Алиса Селезнева, «Гостья из будущего»
Алиса — та еще любительница путешествий. И на пенсии она вряд ли бы сильно изменилась. Мы представляем ее активной бабулечкой с рюкзаком, идущей навстречу новым приключениям.
Нина Пухова, «Чародеи»
Хулиганистая, но все-таки добрая Нина решила бы, как нам кажется, применить свои таланты на сцене и подалась бы в актрисы театра. Уверены, там она добилась бы небывалого успеха и ни о каком выходе на пенсию и слышать бы не хотела.
Красная Шапочка, «Про Красную Шапочку»
Красная Шапочка точно бы не сидела на месте на пенсии. Нам кажется, что эта дама постоянно занималась бы всякими активностями: ходила бы в лес не только за грибами, а и просто погулять, каталась бы на лыжах. Уверены, она была бы настоящей оптимисткой.
Оля, «Королевство кривых зеркал»
Помните, как Оля капризничала, когда ее причесывала мама? Нам кажется, впоследствии она вдохновится этой ситуацией и захочет стать парикмахером. И не просто каким-то обычным, а топовым в первоклассном салоне красоты.
Василиса Премудрая, «Там, на неведомых дорожках...»
Василиса не просто много всего знает, она любознательная, находчивая, а когда надо — хитрая. Скорее всего, она построила бы карьеру в сфере образования, став со временем ректором в университете.
Милолика, «После дождичка в четверг»
Красавица Милолика после всех перипетий, как нам кажется, жила бы обычной жизнью и наслаждалась общением с семьей и друзьями.
Маша Старцева, «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные»
Добрая и отзывчивая отличница Маша не только школу, но и университет окончила бы с отличием. Все, за что она берется, получается у нее отлично. На пенсии она бы наверняка продолжала бы осваивать что-то новое. Например, стала бы фудблогером.
Джейн Бэнкс, «Мэри Поппинс, до свидания»
Конечно же, на Джейн очень повлияло время, проведенное с Мэри Поппинс. Нам кажется, она полюбила петь и даже на пенсии периодически забегает с подругами в караоке.
Маша, «Новогодние приключения Маши и Вити»
Нам кажется, что Маша, натура романтическая, не растеряла со временем веру в чудеса. И своим внукам она в красках рассказывает о деде Морозе и Снегурочке и дарит подарки от их имени.
Тутта Карлссон, «Рыжий, честный, влюбленный»
Отзывчивая Тутта, как нам кажется, больше деревенская жительница, нежели городская. На пенсии она бы наслаждалась всеми прелестями деревенской жизни и завела бы там небольшое хозяйство.
Пеппи, «Пеппи Длинныйчулок»
Мы уверены, что с возрастом озорная выдумщица Пеппи не только не утратила бы свою фантазию, а наоборот, она бы у нее стала еще более богатой. Своим внукам она рассказывала бы истории не из книг, а выдуманные на ходу. И да, ее стиль уж точно не стал бы более консервативным.