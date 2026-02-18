Серебро в волосах и искра в глазах: 14 сказочных героинь, из которых получились умилительные бабушки

Герда, Красная Шапочка, Пеппи ДлинныйЧулок — мы привыкли видеть их юными и трогательными. Но что, если бы их сказка не заканчивалась, и они взрослели и мудрели как обычные люди? Мы решили, что на это точно стоит посмотреть. При создании образа мы не просто добавляли морщинки, а анализировали характер каждой героини. Старушки из них получились ну просто потрясающими!