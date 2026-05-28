14 историй о встречах выпускников, которые напомнят, какими озорными девчонками и мальчишками мы были

не понимаю о чем можно говорить с бывшими одноклассниками? о школьных делах? так это помнится ближайшие лет 5. а потом уже нет, другие события , намного ярче и интереснее откладываются в памяти.. один раз одноклассницу видела в институте, на параллельное курсе и все. остальных не знаю где, учителей то же не помню. ни одного не назову по имени и фамилии. столько лет прошло. пройденный этап, дверь закрыл после получения аттестата и забыл про всех этих людей