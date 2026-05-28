Помню, когда встретились в первый раз с одноклассниками после окончания школы, обсуждали, кто в следующий раз приедет на встречу на машине. Тогда с момента окончания прошел всего год. В следующий раз встретились года через три, машин у присутствующих не было. А потом жизнь закрутила, и встречи прекратились.
14 историй о встречах выпускников, которые напомнят, какими озорными девчонками и мальчишками мы были
Встреча одноклассников — это чудесная возможность на один вечер поставить взрослую жизнь на паузу и вернуться туда, где вас запомнили смешным вихрастым мальчишкой или первой красавицей класса. Кто-то приходит, чтобы похвастаться успешным бизнесом, кто-то — убедиться, что главный озорник стал солидным отцом семейства, а кто-то просто хочет увидеть, как сейчас выглядит бывшая школьная любовь. Читаем эти простые истории и вспоминаем свой класс.
- 10 лет со дня окончания школы. Прихожу я на встречу выпускников, все общаются, и вдруг в зал заносят огромную коробку. Официант говорит, что это приехавшая издалека доставка для 11-го «Б». Открываем ее, а там — десятки старых тетрадей, школьных анкет, рисунков. Все в недоумении, и тут на экране включается видеосвязь. Это наш одноклассник, который уехал жить в Австралию. Оказалось, перед отъездом он забрал содержимое старых школьных парт, которое мы оставили, сохранил все и решил сделать нам такой сюрприз.
- В детстве я с подругой снял видео, где мы танцевали какой-то экстравагантный танец. Через несколько лет на дне встречи выпускников на большом экране одна учительница показала всем это видео. Народ хохотал. Вы бы видели мое лицо и лицо подруги, мы были красные и тоже покатывались со смеху. Да, у нас было крутое детство.
«Одна из моих фотографий со школьного бала»
- На вечере выпускников школьная звезда Катя хвасталась мужем-бизнесменом и глядела на меня свысока. Я набрала номер: «Дорогой, мы задерживаемся». Катя мне: «Еще и отчитываешься! Все та же ботаничка!» А через 20 минут двери зала распахиваются, и входит мой муж. Подошел к нашему столику, увидел Катю и с улыбкой сказал: «О, Екатерина? Добрый вечер! А я только что вашего супруга видел, он с автобусной остановки сюда идет. Узнал вас по фото, которое у него на столе стоит. Кстати, передайте ему, что жду его в понедельник ровно в 9 утра у себя с отчетом. И пусть не опаздывает». Остаток вечера Катя провела тихо.
- Мы в университетской группе написали себе письма в будущее. На встрече выпускников хохотали над своими тогдашними амбициями, но больше всего — над письмом нашего двоечника Вани. Он зашил письмо в карман куртки, а в письме написал: «Сколько можно уже ходить в одной куртке?» Единственный человек, который не прогадал.
- Моя мама до сих пор на встречи ходит. Это уже почти традиция: приезжаем в родной городок, я отвечаю за макияж и образ мамы в целом, отправляю ее на гуляния, а потом под утро встречаю счастливую маму и ее школьных ухажеров, завариваю крепкий кофе, а их веселье продолжается. Они поют песни, один из самых верных маминых поклонников — талантливый аккордеонист, а еще рассказывают байки, осыпают маму комплиментами. Так тепло, так радостно от этой атмосферы. Да ради таких встреч и с другого конца света приехать не сложно, даже если одноклассники не мои. Потому что там отдыхаешь душой.
«Моя бабушка на встрече выпускников средней школы, посвященной 76-летию окончания учебы»
- Пару дней назад у нас была встреча одноклассников, смогли прийти человек девять, собственно, такой компанией мы и дружили в школе. Один из ребят сам все организовал, забронировал дорогой ресторан в центре Москвы. Спустя два часа он без лишней суеты закрыл за всех счет, распрощался и ушел. Так вот, мне кажется, он закрыл не счет, а какой-то гештальт. Да, он был троечником и тем самым одноклассником с последней парты.
- Был проездом в своем городе и решил сводить маму в ресторан. Пока мы ели, зашел бывший одноклассник, помахал рукой и направился вглубь зала. Потом еще один, и еще, и еще. Когда я собирался встать и пойти посмотреть, что происходит, зашла моя бывшая девушка, увидела меня и подошла поболтать. Оказалось, я случайно попал на встречу выпускников. После ужина я отправил маму домой, а сам отлично провел вечер на встрече, о которой ничего не знал.
- Встреча выпускников. Бывшая школьная любовь подходит, обнимает, говорит: «А ты совсем не изменился». Вглядываюсь в ее лицо — почти такая же красивая. Но вместо страсти ощущаю только теплую ностальгию. В сорок важнее общий язык и взгляды, чем воспоминания о поцелуях за школой.
«Мой папа на встрече выпускников»
- Класс недружный был. Но однажды встретились в кафе и классно посидели. С тех пор каждый год встречаемся, и иногда не по разу. За границу ездим, угадайте, к кому? Правильно, к однокласснику. Помогла с бумагами при разводе одноклассница. И вот самое веселое: мы встретились в первый раз через 30 лет. У меня крутые одноклассники.
- Отправился на встречу выпускников спустя, кажется, пять лет. Подъезжаю к школе на батином Сузуки Гранд Витара. Стоят наши парни, я остановился, спрашиваю: «Где причалить?» Они показывают за школу со словами: «Вон там сегодня батиными машинами мерятся». Я заезжаю, а там все на родительских машинах понтуются. Ну а что? Откуда у 20-летних ребят собственные тачки? Половина продавцами работает, половина — студенты.
А как им может быть 20 лет, если они 5 лет назад закончили школу?
- В школе с 7 по 11 класс и далее в вузе у меня была близкая подруга. Дневали, ночевали друг у друга. Но был один прикол: она ни разу не подарила мне подарок на день рождения. Из года в год говорила: подарок за мной. У них была нормальная семья, среднего достатка. Потом разъехались, я за границу, она замуж вышла. Не общались. Через 8 лет была встреча одноклассников, она тоже пришла. Заказала свои любимые блюда. Рассказывала о себе, муж строительством занимается, есть дети, все хорошо. Через 3-4 часа муж за ней приехал и увез. Позже принесли нехилый счет, мы начали скидываться. Ее чек выходил примерно на 40 тысяч. Я ей написала, она ответила: «Ок, закинь за меня, я тебе отправлю». Ха-ха-ха, конечно же, ничего она мне не отправила.
- Пришел на встречу выпускников: половину уже либо в лицо не узнаю, либо имя-фамилию не помню. Но тут появилась наша классная руководительница. Ей было уже лет семьдесят, но она почти не изменилась: маленькая, в очках, цепкий взгляд. И началось шоу. Она внимательно вглядывалась в каждого, кто к ней подходил, и говорила, как его зовут. Не буду говорить за другие классы, но в нашем она переживала за каждого. Организатором встречи был одноклассник, который в школе был разгильдяем. Три раза его собирались исключить из школы за поведение и за учебу, но классная не позволила его выгнать, пока он восемь классов не окончил. На момент встречи он был уже весьма обеспеченным челоком, с собственным рестораном и ночным клубом, в котором мы продолжили отмечать встречу, и даже с собственным самолетом. А он, под аплодисменты всего класса, просто вручил ей денежный подарок. И это было заслуженное признание за те нервы, которые она на нас тратила.
- Вчера была встреча одноклассников — выпуску 20 лет. На удивление, я всех узнала. Сняли домик на базе отдыха. Все прошло просто супер! Некоторые мальчишки даже стали красивыми и хорошими. Болтали друг с другом до самого завершения, танцевали, смотрели школьные фотки, читали забавные сочинения. Очень душевно пролетело 12 часов, как будто и не было этих 20 лет. Хотя до этого думала: о чем нам разговаривать? Советую такое мероприятие! Теперь решили так же летом собраться.
"Некоторые мальчишки даже стали красивыми и хорошими" - "даже" здесь к чему? Только девочки с возрастом хорошеют и красивеют?
«Бывшая учительница прислала мне эту фотографию»
- Недавно была встреча выпускников. Мы с одноклассниками вспоминали веселые истории школьных времен и учителей. Было классно хотя бы на один вечер перенестись в беззаботные школьные времена. Потом один из одноклассников спросил, помним ли мы про бутылку. Никто не понял, о чем речь, а он напомнил, что в выпускном классе мы закопали на школьном дворе бутылку с желаниями. Каждый писал, кем видит себя в будущем. Нам стало интересно, есть ли она там до сих пор. Зашли к одному из одноклассников в гараж, взяли лопату и пошли к школе. Решили, что это было под старым дубом, начали там рыть. Из школы вышел мужчина и пошел к нам, начал кричать, что это частная территория. Он подошел поближе, и мы узнали в мужчине нашего историка. А он сразу назвал нас по фамилиям, заулыбался. Помог искать. В итоге нашли бутылку. Забавно, что жизнь повернулась совсем не так, как каждый загадывал. Но было интересно почитать, о чем же мы тогда мечтали. Забрали записки домой, вдруг когда-то сбудется.
не понимаю о чем можно говорить с бывшими одноклассниками? о школьных делах? так это помнится ближайшие лет 5. а потом уже нет, другие события , намного ярче и интереснее откладываются в памяти.. один раз одноклассницу видела в институте, на параллельное курсе и все. остальных не знаю где, учителей то же не помню. ни одного не назову по имени и фамилии. столько лет прошло. пройденный этап, дверь закрыл после получения аттестата и забыл про всех этих людей