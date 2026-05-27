14 живых примеров того, как старые добрые фильмы из детства возвращаются к современным зрителям
Моя мама всегда говорила, что новое — это давно забытое старое. Современный кинематограф, кажется, думает так же. Сегодня я поделюсь с вами списком современных фильмов и сериалов, созданных на основе наших любимых детских произведений или являющихся их продолжением. Приятного просмотра!
Бременские музыканты
Естественно, с детства я знала все песни из знаменитого мультфильма «Бременские музыканты» 1969 года, но, вот честно, смысл особо не понимала. А тут мне 30 лет и вышел этот фильм. Мне он очень понравился! Да, режиссер многое добавил от себя. Да, костюмы животных могут кого-то пугать. Но как здорово они подали мораль этой истории. Очень советую.
Обитаемый остров
Сериал «Полдень» — прямое продолжение дилогии «Обитаемый остров». Проект снят по мотивам повести братьев Стругацких «Жук в муравейнике», которая входит в трилогию о Максиме Каммерере. В новом сериале роль повзрослевшего Каммерера исполнил Юрий Колокольников, а Максим Матвеев сыграл прогрессора Льва Абалкина. К своим ролям вернулась и Юлия Снигирь, сыгравшая харизматичную Раду Гаал в оригинальной дилогии.
Новые папины дочки
Продолжение любимого сериала детства выпустили на платформе START. Поначалу я, как и многие из моего окружения, отнеслась к нему скептически, но позже он стал очень популярен. И, судя по оценкам сервиса, завоевал сердца уже нового поколения ребят. Особенно здорово, что в сиквеле приняли участие те же актеры, что снимались в оригинале.
Чучело
В 1983 году Ролан Быков снял «Чучело» — фильм по повести Владимира Железникова, который стал редким случаем честного разговора о детской жестокости. Картина прозвучала болезненно: впервые школьную конфликты показали не в завуалированном виде, а во всей остроте. Пронзительная актерская работа двенадцатилетней Кристины Орбакайте в роли Лены Бессольцевой стала для многих откровением, ведь предполагалось, что девочка попала в кино «по блату». Роль деда главной героини, доброго и мудрого, которую сыграл Юрий Никулин, — одна из самых трогательных и запоминающихся в его карьере.
Спустя сорок лет историю решили рассказать заново. Новое «Чучело» снял Илья Хотиненко, который открыто признался, что не смотрел фильм Быкова и не читал Железникова. В его версии истории появляются соцсети, музыка и даже элементы мюзикла. Главные герои получают другие имена, вместо деда мы видим отца девочки, фильм напичкан анимацией и спецэффектами. От старой истории осталась разве что самая суть: новенькая девочка в школе, конфликты и дети, которые не отдают себе отчета в том, что такое жестокость и каковы ее границы.
Съемки проходили в Тарусе — городе, где была написана повесть Железникова. Главную роль исполнила Мария Симонова — юная актриса, которую мы до этого видели только в эпизодах. В образе школьной учительницы зрители увидят Кристину Асмус, а роль отца девочки досталась Кириллу Кяро. Получится ли у нового фильма вызвать тот же нервный отклик, который когда-то сделал «Чучело» Быкова фильмом-легендой, — неизвестно, но задеть чувства тех, кто нежно любит оригинал, создателям уже точно удалось.
Вера
Культовый фильм «Вам и не снилось...», экранизация одноименной повести Галины Щербаковой, вышел более 40 лет назад. В 2023 году режиссер Ирина Волкова сняла кино по этому же произведению, но теперь в фокусе не юные влюбленные, а Вера, мама Романа, которую сыграла Виктория Толстоганова. Создатели киноленты обещают не банальный ремейк, а «совсем другое кино».
Морозко
Киносказка Александра Роу «Морозко», вышедшая на экраны в 1964 году, для многих до сих пор ассоциируется с детством и новогодними праздниками. В 2026-м на экраны выйдет ее новая версия — ремейк от Эдуарда Бордукова. Съемки прошли в Подмосковье, Карелии и Ленинградской области. Создатели обещают сохранить волшебный дух истории, добавив при этом современное визуальное оформление.
Главные роли распределены так: Настеньку играет Мария Канунникова, Марфушу — Виктория Серикова, Морозко воплотил Кирилл Зайцев, а в роли злой ведьмы выступает Елизавета Боярская. В фильме также задействованы Артем Быстров, Ольга Тумайкина, Владимир Сычев, Михаил Тарабукин и Валентина Мазунина. Авторы немного изменили сюжет: теперь Настя и Марфуша не враги, а союзницы. Им вместе с Морозко предстоит вернуть зиму и остановить чары темных сил.
Конек-Горбунок
Добрая сказка о простом парне Иване и его волшебном четвероногом друге. Снято красиво, хорошая графика, уместный юмор. Сохранили сюжетную линию, добавили новых ярких героев. Любителям одноименного детского мультфильма рекомендую к просмотру.
Буратино
«Приключения Буратино» 1975 года — тот самый фильм, без которого трудно представить наше детство: песни звучали из каждого магнитофона, а обаятельная улыбка Димы Иосифова запала не в одно девичье сердечко. Теперь у этой истории появится новая жизнь: 1 января 2026 года вышел ремейк «Буратино» от режиссера Игоря Волошина. Главный герой, в духе нового времени, создан при помощи технологий захвата движения и компьютерной графики: актеры работают в специальных костюмах, а зритель увидит цифрового Буратино с живой мимикой и пластикой.
В фильме есть и маститые звезды — Александр Петров, Светлана Немоляева, Виктория Исакова и Федор Бондарчук, и молодые, сравнительно недавно привлекшие к себе зрительское внимание — Марк Эйдельштейн, Рузиль Минекаев, Анастасия Талызина, Лев Зулькарнаев.
Сказка о царе Салтане
Совсем недавно в прокат вышел фильм «Сказка о царе Салтане» Сарика Андреасяна. Безумно красивая картинка, хороший актерский состав и новая интерпретация всем известной классики. В главных ролях — Павел Прилучный, Алексей Онежен, Лиза Моряк и Алиса Кот.
Сто лет тому вперед
Когда-то многосерийная кинолента «Гостья из будущего», снятая по этой же повести, покорила сердца наших родителей, а после дошла и до нас. А теперь действие картин перенесут в современную московскую школу. Главных героев исполнят Даша Верещагина и Марк Эйдельштейн, знакомые нам по работам в таких проектах, как «Оффлайн» и «Монастырь», а одного из космических пиратов, когда-то виртуозно сыгранного Вячеславом Невинным, сыграет Александр Петров.
Москва слезам не верит. Все только начинается
«Москва слезам не верит» — фильм, который знают и любят даже те, кто родился спустя несколько десятилетий после премьеры. В 1980-м он стал культурным феноменом и принес Владимиру Меньшову «Оскар». Для зрителей это была история про любовь, разочарования и надежды в огромном городе, рассказанная так честно, что героини — Антонина, Людмила и Катерина — стали символами целой эпохи.
Теперь к этой легенде возвращаются Жора Крыжовников и Ольга Долматовская. Их восьмисерийный проект получил название «Москва слезам не верит. Все только начинается». Сюжет перенесен в нулевые: в центре — молодая мать Ксюша, которая вместе с маленьким сыном приезжает в Москву, пытаясь вырваться из прошлого и начать все сначала. Авторы обещают не буквальный пересказ, а новую историю в знакомых декорациях — драму с элементами мюзикла. В ролях нескромный список успешных и любимых актеров: Иван Янковский, Юлия Топольницкая, Марина Александрова, Милош Бикович, Андрей Бурковский, Рузиль Минекаев, Федор Бондарчук и Марина Зудина.
Приключения желтого чемоданчика
Один из самых добрых и любимых фильмов моего детства — «Приключения желтого чемоданчика». История о необычном докторе, который мог вылечить не только простуду, но и грусть, робость, трусость и другие невзгоды.
Именно этот фильм решил переснять режиссер Денис Гуляр, слегка изменив историю под наши реалии. Главные роли сыграли такие известные актеры, как Павел Прилучный, Олег Комаров, Людмила Артемьева. Зрители оценили фильм на 6,5, думаю, посмотреть картину хотя бы ради интереса точно стоит.
Няня Оксана пойдет по стопам няни Вики
Создатели «Няни Оксаны» дружно утверждают, что их сериал — вовсе не ремейк любимого многими сериала. Но сюжет-то уж слишком знакомый: героиня приезжает в Москву к любимому, но остается одна и случайно попадает в дом к вдовцу-ресторатору. Трое детей, большой дом и новая няня, которая ничего не знает о воспитании, но мгновенно берет ситуацию под контроль благодаря характеру и обаянию. А секрет в том, что это новая адаптация культового зарубежного ситкома The Nanny с Фрэн Дрешер. Того самого, который у нас уже «прожил жизнь» под названием «Моя прекрасная няня».
Жестокий романс
Пьесу Островского «Бесприданница» экранизировали не раз. Первая версия появилась еще в эпоху немого кино, затем в 1937 году режиссер Яков Протазанов снял фильм с Ниной Алисовой в главной роли. Самой известной стала третья экранизация — фильм Эльдара Рязанова «Жестокий романс». В нем Ларису Огудалову сыграла юная Лариса Гузеева, а ее партнерами по площадке стали такие звезды, как Алиса Фрейндлих, Никита Михалков, Андрей Мягков, Виктор Проскурин. Отдельно «Жестокий романс» запомнился нам песнями в исполнении Валентины Пономаревой и музыкой Андрея Петрова — саундтрек стал культовым и до сих пор живет отдельно от фильма.
В 2011 году вышла «Бесприданница» режиссера Андреса Пуустусмаа — действие перенесли в наши дни, историю пересказали заново. Главную роль в картине сыграла Марина Александрова. Теперь к пьесе возвращаются снова: режиссер Александр Стриженов снимет сериал с подзаголовком «Кто убил Ларису О.?», в котором произведение Островского превратят в детективную драму.
А как вы относитесь к современным сиквелам, приквелам и ремейкам? Поделитесь вашим мнением в комментариях.
