8 хитростей, которые научат разбираться в кино даже того, кто смотрел только мыльные оперы
Первой постановочной комедией считается фильм легендарных братьев Люмьер «Политый поливальщик», который был представлен публике раньше, чем знаменитое «Прибытие поезда на вокзал города Ла-Сьота». С тех пор были сняты сотни тысяч фильмов, а кино стало, пожалуй, основным жанром визуального искусства. Научиться разбираться в нем довольно непросто, но при желании — вполне возможно. Я расскажу о том, как начала учиться этой премудрости. Конечно, это только мой способ научиться понимать кино глубже, но, возможно, он подойдет и вам.
Смотрите фильмы из рейтингов
Обычно предлагают обратить внимание на рейтинги, составленные профессионалами от мира кино. Но я обратилась к Топ-250 от известного сайта IMDb — он сделан на основе оценок обычных пользователей. Я не говорю, что нужно просмотреть все фильмы из этого огромного списка, но первую сотню, если вы хотите начать разбираться в кино, обязательно.
Чем хорош этот рейтинг, так это тем, что там собраны картины разных жанров и из разных эпох — от «Касабланки» до «Человека-паука». Даже если какой-то фильм сначала покажется вам неинтересным, не бросайте просмотр, а постарайтесь обратить внимание на построение сцен, детали актерской игры, музыку и прочие нюансы, чтобы понять, почему фильм получил признание публики.
Читайте специализированную литературу
Лично для себя я выделила несколько книг, и первой, которую я прочла, была книга Владимира Проппа «Морфология сказки». Она, конечно, не связана напрямую именно с кинематографом, но в учебных заведениях, изучающих искусство кино, она обязательна к прочтению: прочитав ее, вы будете замечать, что сюжеты многих фильмов построены на принципах волшебных сказок, выведенных Проппом.
После нее я рекомендую прочесть «Тысячеликого героя» — в чем-то схожий труд Джозефа Кэмпбелла, основанный на психологических теориях и этнографических исследованиях. Да, читать эти книги может быть не просто, но благодаря им вы сможете лучше понимать не только теорию кино, но и приемы режиссеров, используемые при кинопроизводстве.
Смотрите классику
Да, черно-белое кино. Да, Эйзенштейна. Почему? Хотя бы потому, что если русская классическая литература, согласно расхожей фразе, вышла из «Шинели» Гоголя, то весь современный кинематограф вышел из «Броненосца „Потемкина“». Возможно, на первый взгляд он покажется скучным, но на самом деле это не так: дело в том, что Эйзенштейн стал первым, кто начал использовать монтаж и особо тщательно подошел к подбору актеров, причем даже занятых в массовке. Кроме того, стоит обратить внимание и на то, как умело режиссер обошелся с музыкой, умело выделяя важные фрагменты визуального ряда. Словом, именно Сергей Эйзенштейн во многом превратил кино, которое считалось вещью исключительно развлекательной, в серьезное искусство.
А еще «Броненосец „Потемкин“» — это фильм, на который в последующем режиссеры часто делали оммажи, например, прием с красным флагом в «Списке Шиндлера» Спилберг позаимствовал именно оттуда.
Обращайте внимание на приемы режиссеров
Вы, наверное, знаете, что практически у каждого режиссера есть фишки, которые он использует во всех своих фильмах. Так, например, Альфред Хичкок любил использовать в своих фильмах птиц как олицетворение непреодолимой силы, а в фильмах Кристофера Нолана повествование почти всегда нелинейное. Попробуйте посмотреть несколько фильмов режиссера, чья работа вам приглянулась, и попытайтесь найти характерные приемы, повторяющиеся от раза к разу.
Кроме того, изучите терминологию, это очень пригодится при выявлении паттернов: так, например, клиффхэнгер — это оборванное в самый напряженный момент повествование, а макгаффин — предмет, которым все хотят обладать (например, 12 стульев в одноименных романе и фильмах).
Разберите подробно любой понравившийся фильм
Выберите фильм, который вас зацепил и пересмотрите его несколько раз, обращая внимание на нюансы: выбор кадра, постановку света, музыкальное оформление, диалоги, возможные отсылки на другие картины. Возьмите блокнот и запишите все, что удалось подметить. Потом подумайте, что хотел сказать этим автор, разберите символизм и попробуйте написать рецензию на фильм. Передайте, что, по вашему мнению, хотели сказать сценарист и режиссер, какие эмоции вызвал фильм, найдите достоинства и недостатки.
Это не обязательно должен быть какой-то «серьезный» фильм — вы вполне можете разобрать и что-то популярное, того же «Форреста Гампа», как это сделала я.
Ориентируйтесь на свой вкус
Не пытайтесь объять необъятное. Если, допустим, вы, как и я, отдаете предпочтение авторскому кино, не обязательно смотреть массовое (кстати, «Броненосец „Потемкин“» считается прародителем артхауса). Моя любовь к нему началась с Ингмара Бергмана — меня буквально заворожила его «Фанни и Александр», и я с удовольствием пересматривала его несколько раз и с каждым разом находила в нем что-то новое, но все равно не смогла до конца понять его. Ну что же, никто и не говорил, что будет легко.
И еще: перед тем, как смотреть кино, не читайте отзывы о нем, просто выбирайте фильм, чей трейлер вас зацепил. Так вы сможете сформировать исключительно свое мнение, на которое ничто не повлияло.
Идите от противного
Вы когда-нибудь слышали о фильме «Комната», который почти официально считается одним из худших творений в истории кинематографа? Я тоже не знала о нем, пока всерьез не начала заниматься темой кино. Этот фильм снят настолько плохо, что приобрел статус культового, и я рекомендую его посмотреть всем, кто хочет понять, что же отличает дурную картину от хорошей. В нем ужасно буквально все, начиная от постановки света до игры актеров, но, поверьте, вы не пожалеете о потраченном времени. Совет, возможно, неоднозначный и не всем подойдет, но, по крайней мере, веселое времяпрепровождение я вам гарантирую.
А ещё есть не то фильм, не то мультик "Дети против волшебников" и его рейтинг около единицы 🙈 но вы пожалеете, если потратите на него время 🤣
Попробуйте написать свой сценарий
И, наконец, практическая часть. Пересмотрите несколько раз понравившийся фильм и отметьте в нем понравившиеся сценарные и режиссерские ходы, а потом возьмите ручку и тетрадь и начните писать пусть короткий, но собственный сценарий. Именно от руки, не в компьютере — по крайней мере, мне это помогает писать более вдумчиво. Придумайте своих героев, их характер, испытания, продумайте, как должна строиться та или иная сцена, что и как говорят персонажи, какая музыка сопровождает их действия — словом, все то, из чего складывается кино. После этого вы будете лучше замечать нюансы фильмов и понимать авторскую задумку.
Бонус
- На одном из кинофорумов я познакомилась с парнем, который очень интересно рассказывал о кино, подмечал нюансы и прочее. Стали общаться постоянно, завязалось что-то вроде виртуального романа. Решили встретиться, и, конечно же, он пригласил меня в кино: в это время в кинотеатрах шла ретроспектива Андрея Тарковского. Мы решили пойти на «Зеркало». Встреча меня не разочаровала — он оказался таким же, как на фото, да и общение было приятным. Фильм начался, мы сидим, я завороженно смотрю на экран, оба молчим. В какой-то момент я поворачиваюсь к нему и вижу, что он спит! Я не стала его будить и растолкала только в самом конце фильма. Оказалось, что он вообще не любит авторское кино, а на форуме общался, используя мысли из чужих рецензий и обзоров. В общем, романа у нас не получилось.
- Познакомилась я в приложении с мужчиной, показался мне интересным. Сходили на пару свиданий в кино и ресторан. Все было хорошо, пока он не написал мне и не пригласил к себе в гости на какой-то чикфлик. Я смутилась, сказала, что мне надо подумать и пошла гуглить. Когда узнала, что это, рассмеялась, ведь это мой любимый жанр — романтическая комедия. В гости пойти согласилась, но это уже совсем другая история.
Комментарии
Пят лет назад я взяла отпуск маленький. Просто очень устала морально и физически. И отчего-то начала смотреть фильмы Чаплина и совершенно случайно Китона (уж и не помню, как на него вышла) И это оказалось очень смешно и очень интересно. Я не спец в кино, но мне кажется тому, кто хочет что-то понять в этом искусстве, нужно посмотреть вот эти первые картины