8 хитростей, которые научат разбираться в кино даже того, кто смотрел только мыльные оперы

Обычно предлагают обратить внимание на рейтинги, составленные профессионалами от мира кино. Но я обратилась к Топ-250 от известного сайта IMDb — он сделан на основе оценок обычных пользователей. Я не говорю, что нужно просмотреть все фильмы из этого огромного списка, но первую сотню, если вы хотите начать разбираться в кино, обязательно.

Чем хорош этот рейтинг, так это тем, что там собраны картины разных жанров и из разных эпох — от «Касабланки» до «Человека-паука». Даже если какой-то фильм сначала покажется вам неинтересным, не бросайте просмотр, а постарайтесь обратить внимание на построение сцен, детали актерской игры, музыку и прочие нюансы, чтобы понять, почему фильм получил признание публики.