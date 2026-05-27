14 случайных встреч, после которых мир заиграл новыми красками

Истории
27.05.2026
14 случайных встреч, после которых мир заиграл новыми красками

Согласитесь, в жизни может произойти все что угодно! Ежедневно с нами случается уйма событий: назначенные рабочие встречи, долгожданные теплые свидания с любимыми, душевные прогулки с друзьями. Но очень часто маленькие радости и большие впечатления нам могут подарить совершенно незнакомые люди. Об этом и будет наша статья.

  • Ехала на междугороднем автобусе. Рядом примостилась бабулька, ну мы и разговорились. Прощаемся, а она говорит: «Доченька, а где тут стоянка? Меня там сын должен встретить». Проводила ее и благополучно ушла. А вечером мне вдруг позвонил незнакомый номер. Поднимаю и слышу: «Хорошо, что я ее номер все-таки записала! Добрая девушка, а какая красавица!» Тут же мужской голос шикнул: «Тише, мам!» — и представился Игорем, сыном той самой бабушки из автобуса. Оказалось, бабуля в суматохе случайно прихватила мою косметичку. На следующий день я заглянула к ним, и без чаепития с пирожками меня уже не отпустили. Бабушка говорит, что я вылитая ее сестра в молодости, а Игорь до сих пор краснеет, вспоминая тот «мамкин» звонок. Завтра вот снова иду в гости: бабуля обещала испечь фирменную шарлотку.
ADME
  • Сижу дома, звонит телефон. Подруга: «Привет, Наташ, я у тебя вчера крючок забыла. Посмотри возле компа». Мы обе — Наташи. Я ищу крючок, она жалуется на узор, я объясняю ошибки. Ищу уже под диваном. Крючка нет. Говорю: «Приходи, дам другой».
    И тут она: «Слушай, сходи, посмотри возле лифта, мне вчера показалось, что он там упал». Немая сцена. Я живу в частном доме. Лифта нет. У нас — двух пар подруг — одинаковые имена, похожие голоса, один и тот же узор и почти одинаковая мебель в двух комнатах. Телефоны различались на одну цифру. Мы встретились и подружились.
Mary Black жаба на метле / Dzen
  • Я неслась по супермаркету с тележкой, набитой продуктами, и на моем пути стоял парень у полки, что-то выбирал. Ну я была не собрана, думала про работу и на полном ходу влетела в него. Он лежит на полу и говорит: «Ко мне, конечно, подкатывали разными способами, но вот на тележке — еще нет». Извинилась пять раз и в панике начала собирать рассыпавшиеся яблоки. Через неделю случайно встретила его снова в том же супермаркете. Он, увидев меня с тележкой, начал кричать на весь магазин: «Люди, разойдитесь, опасность!» Начали оба смеяться. После этого пригласил меня на кофе. И вот спустя 4 года у нас уже будет ребенок.
  • Как-то услышала шутку, что даже мусор нужно выкидывать при параде, вдруг встретишь свою судьбу. И оказалось, что это совсем не шутка, а правда жизни. Прямо перед выходом на день рождения подруги я решила выкинуть мусорный пакет. Вышла к бакам с макияжем, в красивом наряде и босоножках. И случайно столкнулась у подъезда с новым соседом, который забыл ключи. Пока ехали на мой этаж, успел номерок взять. Такая вышла неромантичная история знакомства с будущим мужем.

  • Сидел в ресторане и рассказывал маме о поездке в другую страну с коллегой по работе. И тут женщина за соседним столом наклонилась ко мне и сказала: «Кажется, вы говорите о моем сыне». Оказалось, я сидел рядом с родителями коллеги и показывал маме фотографии из поездки. © denkmit / Reddit
  • Гуляя с подругой по территории школы, заметила красивого парня в футбольных воротах. В голове промелькнула мысль: «Вот был бы он моим парнем...» Проходит 2 года. Заканчиваю 11-й класс, решаю найти друзей в соседнем городе, куда собиралась ехать учиться. Тогда еще была аська.
    Натыкаюсь на пользователя с очень необычным ником — ну прям зацепил. Написала.
    По ходу общения выяснилось, что он живет в моем городе, учится в соседнем, живет в доме рядом, увлекается футболом. Присылает фото, лицо кажется знакомым. И тут до меня доходит: это тот самый мальчик, который понравился мне 2 года назад. Начали общаться. Вместе 16 лет, 10 из них — женаты.
Юла / Dzen
  • Мы с женой были в Тусоне, навещали мою мать, которая только что переехала туда. Жена решила, что хочет тамале. Два часа ездили по городу, заходили в рестораны — нигде нет.
    Вернулись к матери. Через две минуты кто-то стучит в дверь и спрашивает, не хочет ли кто-нибудь купить тамале.
  • Работа для меня всегда была на первом месте, а все остальное — потом. Но недавно случилось что-то неожиданное. Я зашел в кафе за кофе, а передо мной в очереди стояла девушка. Без макияжа, с яркими зелеными волосами, в кроссовках и толстовке с каким-то аниме. Она случайно повернулась, что-то забавно пробормотала про долгое ожидание, и мы заговорили. Она была совсем не в моем вкусе: стиль совершенно другой, но от нее будто исходила энергия — искренность, живость, легкость. Неожиданно для себя я предложил ей выпить кофе вместе. Я чувствовал себя как подросток, который впервые в жизни по-настоящему расслабился. На следующий день я стоял у ее подъезда с букетом, ожидая, пока она выйдет.
  • Решила подзаработать и потаксовать. Еду на заказ, не чуя беды, и тут моя машина заглохла. Я в панике выбегаю из машины, пытаюсь открыть капот (вдруг что с аккумулятором), но как на зло его заклинило. Стою посреди дороги в растерянных чувствах (шел снег с дождем и было холодновато), отменила заказ — и тут появляется мой спаситель! Парень ехал в магазин и решил остановиться, спросить, не нужна ли помощь. В итоге, посмотрев машину, мы поняли, что, вероятнее всего, кончился бензин. Не пожалев своего времени, он съездил на заправку, залил бензин, подождал, пока машина не заведется, и только потом отправился дальше по своим делам. Мир действительно не без добрых людей!
  • Гуляла с беременной собакой, возвращаемся домой, заходим в лифт, вместе с нами заходит соседка. Едем, и вдруг лифт останавливается. Дозвонились до диспетчера, та говорит, что лифтер уже едет, ждите. Стоим, ждем, и тут я замечаю, что у моей собаки начинаются схватки. Минуты тянутся, мастера все нет, собака уже дышит тяжело, понимаю, что времени ждать больше нет. В голове паника, и тут соседка выдает: «Не переживайте, разберемся! Я хирург». А потом открывает сумку, а там полный набор: перчатки, пеленки, какие-то инструменты. Честно, никогда не думала, что окажусь в такой ситуации, но все прошло отлично, щенки родились здоровыми, мама-собака справилась на ура. К моменту, когда нас наконец вытащили, у нас уже было четверо новорожденных. А потом, когда один из них подрос, соседка его себе забрала.
  • В детстве изумлялась, что прабабушка вышла замуж за прадедушку с такой же фамилией. Говорила: «Быть такого не может!» Через 25 лет повторила ее судьбу — в многомиллионном городе умудрилась встретить однофамильца.
anlearttt / Dzen
  • Подходит молодой человек с явным желанием познакомиться. Я тогда заканчивала технический вуз, и, чтобы отвязаться, ляпнула первое, что пришло в голову:
    мол, докажи вот такую-то теорему — и я твоя. Он попросил телефон, сказал, что когда докажет — позвонит. И действительно перезвонил через два месяца. Кто же знал, что он математик, год работавший над доказательством именно этой теоремы. Женаты три года.
  • Подрабатывала репетитором по математике у себя в районе. У меня была одна ученица — смышленая, добрая, озорная. После занятий часто пили чай. Однажды нас застал ее старший брат, вернувшийся из-за границы. Очень симпатичный. Я смутилась и ушла.
    Потом заметила, что он случайно всегда оказывался дома, когда я приходила.
    Однажды девочка попросила перенести занятие — у подруги день рождения. Пришла — никого, кроме брата. Оказалось, он подговорил сестру и устроил свидание. Симпатия была взаимной. Теперь младшая называет себя Феей-Крестной.
  • Мой брат — бабник со стажем, сколько девушек у него было — не сосчитать. Выбирал в основном с длинными волосами, бронзовым загаром и идеальной фигурой. И вот как-то подкатил он к одной такой и сказал: «Я такой голодный, поехали к тебе». Та согласилась. Когда приехали, он офигел. Девица эта сразу пошла на кухню и начала доставать из холодильника селедку под шубой, борщ, голубцы, пирожки с картошкой и заварила ему чай в заварнике. Он наелся и лег спать. Приехал от нее только через три дня, сказал — женюсь. Скоро у них свадьба.

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее