17 жизненных сцен из транспорта, теплых и бодрящих как кофе на заправке
Иногда мы заходим в салон автобуса или такси, просто чтобы скорее добраться до дома и наконец-то выдохнуть. И именно в такие моменты жизнь любит преподносить сюрпризы: незнакомые люди проявляют искреннюю заботу, а случайные встречи в пути заставляют улыбнуться во все тридцать два.
Мы собрали истории о поездках, которые начинались как обычная дорога из точки А в Б, а стали ярким напоминанием о том, как много вокруг тепла и искренности.
- Собралась маму проведать, муж дома с кошкой. Сижу в своем плацкарте, попиваю чаек — и тут мимо проплывает муж с какой-то мадам! Я аж заморгала, что за ерунда? Рванула за ними, смотрю: завернули на свою полку, щебечут. Прилетаю к их местам и тут мне в лоб прилетает воздушный шарик! Оказалось, что муж решил сюрпризом поехать вместе со мной, хотел на вокзале с шариками встретить (вот бы я обалдела! Но приятно, что уж там). А у девушки оказалось просто место рядом с ним, они и разболтались. До сих пор порой не могу поверить, как же мне повезло с мужем.
- С парнем ехали домой поздно вечером. Расстояние небольшое — километров пять. Вызвали самое дешевое такси. В приложении приходит сообщение: класс такси для вас бесплатно повышен. Приезжает белая «Тесла» — будто машина из будущего. Подходим. Я тянусь к ручке двери, а ее нет. Водитель нас увидел, нажал кнопку — и ручка выехала. Сели внутрь, молча едем. Водитель спрашивает:
— Музыку включить?
— Давайте.
И тут начинает играть шансон. Мы сразу расслабились. Значит, все-таки не машина будущего, а обычное такси. Прощаясь, таксист пожелал нам «не хворать».
- Приехали с дочкой в город, дочь уставшая, капризничает, я очень уставшая, обе голодные. До бабушки пешком идти минут 30, с ребенком будет час. Автобуса ждать долго. Такси с детским сиденьем не едет. И тут дождь начинается. Я готова разрыдаться, в руках еще и сумки. И тут ровнехонько передо мной останавливается такси и высаживает пассажира. Я думаю, мол, что мне терять? Прошу меня подвезти, мол, никто не едет. А водитель — парнишка лет 20-25. Не прожженный таксист, а душевный молодой парень. Говорит, мол, денег не надо, от души хотел помочь. И не говорит номер телефона. Нашла 300, случайно лежали в паспорте. Оставила ему, пожелала много добра. Хороший человек.
- Сажусь в такси, весь в запаре, настроение на нуле. Водитель встречает с улыбкой: «Добро пожаловать на борт номер 902, рейс до улицы такой-то. Расчетное время полета — 12 минут. Пристегните ремни, мы отправляемся. Еда и напитки в стоимость тарифа не включены, свежая пресса — в спинке сиденья напротив вас». Потом: «Мы прибыли. Время в пути составило 11 минут. Температура за бортом — минус один градус, вероятность дождя — 80%. Вы можете оценить нашу работу в приложении. Спасибо, что выбирали наши авиалинии. Всего доброго». Настроение стало отличным. Оставил на чай.
- Сегодня утром ехала на такси на работу — всего 10 минут пути. Водитель оказался очень добрым мужчиной. Как только увидел меня, начал рассказывать про свою дочку. Говорил, что она такая же маленькая и худенькая, как я, что ей 27, а выглядит как школьница. И всю дорогу рассказывал о ней с такой гордостью и любовью.
Меня это растрогало. Буквально вчера, возвращаясь домой, думала о том, как бы мой папа мной гордился, как не хватает его слов поддержки. И вот сегодня встречаю человека, похожего на него по возрасту, и он своей искренней теплотой согрел и меня. Спасибо, девушка, твоему папе за это теплое утро и нужные слова.
- Каждое утро я бегу, чтобы пораньше добраться до автобуса. Чтобы на него сесть, надо доехать до него на такси. Выхожу из дома, до дороги метров 20. Подхожу к обочине — проезжает колонна машин. Одна из них остановилась. Я подумал, что он таксует, и начал открывать двери. Они замерзли. После третьей попытки водитель открыл дверь изнутри и говорит:
— Че там, братан?
— До «Пандоры» едете?
— Да, еду, садись.
Спрашиваю номер карты для перевода денег. Он: «Не надо, я все равно туда еду». Оказалось, он просто остановился, а я в наглую залез в его машину и еще бесплатно доехал. Спасибо тебе, добрый человек!
- Опаздываю на вокзал. Вызываю такси — до поезда полчаса. Таксист, видимо, понял, что я тороплюсь, уточнил время отправления. На перекрестке развернулся, поехал в противоположном направлении от вокзала, затем — в переулок, второй, третий. Умудрился объехать почти все светофоры и выехал на вокзальную площадь за 10 минут до отправления. Просто, без суеты, молча. Спасибо всем таксистам, которые хоть немного заботятся о пассажирах.
- Работаю в такси, поступает очередной заказ. Приезжаю на место, выходит клиент, называет конечный адрес. Я:
— Знаю этот дом, интересная архитектура.
— Обычный дом.
— Ну, не скажите — дом с двумя арками, один такой в городе.
— С какими еще двумя арками?
— Ну как же, в этом доме две арки.
— Я в этом доме шесть лет живу, там одна арка.
Едем дальше молча. Я думаю, мол, может, я ошибся, может, перепутал с каким-то другим домом? Погруженный в свои мысли, как-то незаметно подъехал к нужному месту. И тут клиент выдает: «Ничего себе, в моем доме и правда две арки. Столько лет живу и не замечал».
- Ехали на автобусе с мужем, водила сказал: «Остановка 15 минут». Муж пошел в туалет. Только он ушел, автобус и поехал! Я ору, мол, стой, мужа нет! А он едет! Я начала пробираться в темном проходе к водителю, соображая, что делать. Но вдруг один пассажир заметил «бегущего мальчика», а через секунду и остальные и стали дружно кричать водителю. Автобус был остановлен, спасибо им!
- История рассказана автоинструктором. Далее — от его имени. Вызвал после рабочего дня такси, устал. Сажусь на переднее сиденье справа и на автомате говорю: «А теперь включаем передачу, плавненько отпускаем сцепление и добавляем газ». Таксист пару секунд смотрит и говорит: «Да я как-нибудь сам разберусь».
- Ехала поздно вечером в междугороднем автобусе. При выезде из города водитель приглушил свет и включил колыбельную, а затем перед остановкой будил пассажиров песней «От улыбки станет всем светлей...» Из автобуса все вышли с прекрасным настроением, спасибо ему за это.
- Сейчас села в такси, и водитель говорит: «Мы как приедем, вы там аккуратно выходите — машина грязная, чтобы вы брючки не испачкали». Девочки, до слез. Люблю такие мелочи.
- Еду с таксистом от метро в частный сектор. Он пропускает поворот, ища дорогу по навигатору (программа глюканула), затем находит, разворачивается и с громким ржачем за две минуты подъезжает к нужному дому. Я даю ему деньги, с улыбкой выхожу из такси.
Он паркуется и с не менее громким ржачем заходит в соседний дом, открыв калитку своим ключом.
- Сегодня вызвала такси — ехать по работе. В приложении показало, что приедет белый «Логан», а за рулем — водитель Яков с рейтингом 5.00. «На высшем уровне», — подумала я. Приехал Яков. Едем. И тут он начинает включать родные и близкие моей 43-летней душе песни. Не по моей просьбе, а просто так — для себя. Тут и Linkin Park, тут тебе и всякое.
И вдруг звучит песня — я ее знаю, но не могу вспомнить название группы. Я уже и вокалиста вспомнила в лицо, и слова знакомы. И практически на последних аккордах вспомнила Спрашиваю: «Это Disturbed?» Мол, да, именно они. А потом в плейлисте зазвучала Lady in Red. Эх, ностальжи. Дорогой водитель, спасибо тебе большое! И за поездку, и за песни!
- Однажды мне довелось прокатиться на такси с водителем, у которого на потолке был миниатюрный диско-шар, и он всю поездку рассказывал о своих всяких теориях. Это определенно была одна из самых интересных поездок в моей жизни.
- У меня было три водителя такси, с которыми мне действительно нравилось общаться, но мы обсуждали только забавные темы. С одним парнем я бы не отказалась пообщаться снова — мы буквально говорили обо всем и ни о чем, но, казалось, что мы были очень похожи по характеру и манерам. Удивительно, как люди могут рассказать всю свою жизнь после трех минут знакомства.
- Ехала с работы домой, настроения не было совсем. Водитель такси оказался немым — говорить не мог, но слышал. Мы всю дорогу молчали. Видимо, он как-то почувствовал мое состояние. В какой-то момент он остановился и жестом показал: «Подожди минутку». И вышел. Через пару минут вернулся с двумя гранатовыми соками. Один — себе, другой — мне. Протянул бутылку и просто тепло улыбнулся. Без слов, но так по-настоящему.
Я попросила остановиться раньше, вышла и пошла пешком. И всю дорогу до дома ревела — не от грусти, а от того, как сильно меня тронул этот простой человеческий жест. И каждый раз, когда вижу этот напиток в магазине, вспоминаю того доброго человека. Пусть у него все будет хорошо.
Дорога всегда сближает, даже если это всего лишь 10 минут в такси до работы. Один добрый жест или вовремя включенная песня могут стать тем самым «гранатовым соком» для души, когда нам особенно нужна поддержка. А какие поездки в вашей жизни были самыми запоминающимися? Встречали ли вы водителей, которые одним словом меняли ваш день? Расскажите свои истории в комментариях!