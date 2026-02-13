Неудачно почесал свое чсв;) ну подумаешь, закрытая дверь. Ей-то оказалось есть ещё с кем отмечать..а он то думал что он последний вариант. Представляю, как его фотки выбесили:)особенно если она сказала, да я и не приходила вовсе;))))
15+ историй о встречах одноклассников, где реальность оказалась смешнее комедии
Хотели бы вы встретить первую школьную любовь, доставляя ей пиццу в салон красоты? Жизнь умеет подбрасывать курьезы, которые и во сне не приснятся. Читайте о том, как бывшая подруга за партой вдруг «помолодела» на 20 лет, школьный хулиган превратился в отца восьмерых детей, а порванные в неподходящий момент штаны стали началом новой жизни.
- Несколько лет назад в соцсети я наткнулась на фото одноклассницы, которая когда-то была одной из моих лучших подруг. Написала комментарий: «Привет! Отлично выглядишь. 20 лет не виделись — было бы здорово встретиться». Почти сразу же мой комментарий был удален, а в личку прилетело: «Ты с ума сошла такое писать! „20 лет не виделись“. Мне всего 20. Мы что, в роддоме расстались?»
И вот тут я обалдела: сидели за одной партой, вот только мне почти 40, а ей — 20! © natacat1908 / Pikabu
- Встреча одноклассников 20 лет спустя. Был у нас один отпетый хулиган. И вот на встречу явился элегантный мужчина — муж, отец пятерых своих и трех приемных детей, свеж и красив. Оказалось, держит частную спортивную школу и работает тренером по хоккею. Мы разговорились, и я ему призналась, что в школе боялась его как огня, а он вдруг признался, что был влюблен в меня и не знал, как привлечь внимание... Извинился даже. © Жемчужина / Dzen
- В ноябре меня нашел бывший одноклассник, который был в меня влюблен. Разговорились, и он пригласил встречать вместе Новый Год. 31 декабря прихожу к нему, а никто не открывает. Ну, я поехала к друзьям отмечать. 3 января он вдруг объявляется и такой: «Вот ты меня динамила в школе, а теперь я тебя продинамил!» В ответ прислала ему фотографии с праздника и заблокировала. © Подслушано / Ideer
- Называю себя королевой нелепых ситуаций. Вот ехала в троллейбусе, и зашла в него бывшая одноклассница, с которой отношения в школе были не из лучших. Перекинулись мы парой слов. Я подумала о том, как же хорошо, что сейчас я выгляжу лучше, чем в школе, и стала намного увереннее. И вот моя остановка — я гордо встаю и ударяюсь головой о поручень. Эффектно получилось... © Подслушано / Ideer
- Встретил вчера одноклассницу-блондинку с мужем. Сто лет не виделись, а у нее живот месяцев так на семь уже. Радостно спрашиваю:
— Ну, кто?
А она, скромно потупив глаза, кивает на мужа:
— Он... © Cool story / VK
- Однажды утром пошла на работу пораньше. Запнулась и порвала штаны — очень расстроилась. Я тогда только переехала от родителей в соседний город, и большая часть вещей оставалась у них. «Ну ладно, — думаю, — на работу приеду и переоденусь, там юбка лежит». Надела спортивки с кроссовками и побежала на остановку. По пути встретила бывшую одноклассницу. Она похвалила меня за решимость, и мы договорились каждый день вместе бегать. Прошло два месяца — иду за новыми штанами на 4 размера меньше. © Подслушано / Ideer
- Встретились с одноклассницей. Она вступает в отношения только с хоккеистами, ее всегда возят на машинах, косметику она покупает в самых дорогих магазинах, да и вообще вся увешана золотом. Рассказывала мне, что живет в полном достатке. А я недавно вышла замуж, работу нашла по специальности, от родственников съехала. Решила ей не говорить, что, не имея никакой популярности, мы с мужем на зарплату можем прямо сейчас купить машину. Чего человека расстраивать. © Подслушано / Ideer
- Недавно в соцсети на меня подписалась одноклассница. Даже не поздоровалась и сразу написала: «Ты одна осталась». Я ей, мол, в смысле. А она: «Я выхожу замуж». Оказалось, все одноклассницы уже вышли, одна я осталась. Пишу ей: «Поздравляю, зови на свадьбу». А она со словами: «Конечно, жди приглашения», — взяла и отписалась от меня. © samal_zhakashova
- Мне под 40. Недавно мой бывший одноклассник переехал в соседний подъезд с моими родителями. Теперь каждый телефонный разговор с мамой обязательно содержит информацию о нем: сколько раз и при каких обстоятельствах она его видела, на какой площадке он гуляет с детьми, что покупал в супермаркете и в какой шубе ходит его жена. На все вопросы, зачем она мне это рассказывает, мама отвечает, что я черствая, ведь бывший одноклассник — это все-таки не чужой человек. © Подслушано / Ideer
- После окончания школы потеряла связь с парнем на класс младше, который мне всегда был симпатичен. 15 лет прошло, и вот я на работе помогаю покупательнице выбрать платье. Она просит меня придержать его, пока она сбегает в соседний отдел и найдет там кого-то. 20 минут спустя возвращается с женихом. Пока она снова примеряет платье, он меня внимательно осматривает и спрашивает, в какой школе я училась. Выясняется, что мы одно заведение окончили и это тот самый парень! Когда я его узнала, то зачем-то ляпнула: «Ого, ты так вырос!» Как бабулька, которая щиплет ребенка за щеку. Смеялась до конца рабочего дня над собой за такую выходку. © PyroAwl / Reddit
- Где-то лет через 5 после окончания школы подрабатывал курьером после основной работы. И тут падает заказ в салон красоты. Выходит за пиццей администратор, а это бывшая одноклассница, с которой мы раньше дружили. Я говорю: «Привет, Юлька!» В ответ получаю полный недоумения и высокомерия взгляд. Заказов с этого салона больше не поступало. Юля, надеюсь, больше никто не беспокоит тебя из прошлой жизни. © englishman_maf
- Когда сталкивалась с бывшими одноклассниками в возрасте 20-30 лет, узнавала их мгновенно. Сейчас мне 40, и когда я случайно встречаю их, то узнаю далеко не сразу. Вот, например, недавно я была в бассейне. Мы с детьми играли в мяч, и какая-то женщина подошла и спросила, может ли она присоединиться к нам со своими детьми. У меня несколько секунд заняло осознание, что мы с ней в школе вместе учились. © Kravolution / Reddit
- Недавно пошла в магазин и по дороге увидела в витрине пекарни красивые торты. Разговорилась с продавцом и в итоге купила себе кусочек. Собралась уходить, и вдруг вижу — одноклассник мой идет. Мы особо с ним никогда не общались. Он меня узнал и тут же полез обниматься. Выглядел счастливым, рассказал, что в кафешке работает, спросил, как у меня дела. Я вежливо что-то отвечала, и тут ему надо было уйти — и он на прощание меня снова обнял. Я 5 лет назад школу окончила и ни с кем из одноклассников ни разу не общалась. Странноватая встреча вышла... © mighty_possum_king / Reddit
- В день Святого Валентина в клубе встретила одноклассника. Давно не виделись, пообщались, и я попросила его отвезти меня домой. Пока я одевалась, он ждал на улице с какой-то женщиной. Я выхожу — он меня провожает до машины, и в этот момент женщина кричит: «Лучше меня возьми!» Я давно так не смеялась. © ainuramiyy
- Лучшая встреча с бывшим одноклассником у меня произошла в строительном магазине. Мы увидели друг друга, оба спросили: «Как оно?», стукнулись кулаками в знак приветствия и пошли дальше по своим делам, не задерживаясь. © chubky / Reddit
- Окончила школу 6 лет назад. Встретила брата одноклассницы, у нас с ним разница в 4 года. Говорю: «Ой, ничего себе, ты изменился и похорошел, а я ведь тебя помню в школе совсем маленьким». Он мне: «А я тебя вообще не помню». © Подслушано / Ideer
- Я в автобусе однажды встретила одноклассника. Сначала не хотела здороваться, а потом мы оказались рядом перед выходом и я сказала: «Привет, Сереж». Он на меня смотрел секунд 5 и выдал: «Извини, не узнаю». Потом говорит: «Таня?» Я отвечаю, что я Маша. Короче, так он и не узнал меня. Зачем я вообще здоровалась... © Mia / Dzen
Жизнь — лучший сценарист, и иногда она пишет такие сюжеты, что закачаешься:
Однажды со мной поздоровалась и за общалась сестра одноклассницы, которая младше нас на 8 лет, мы с одноклассницей были подружками в детстве, но после начальной школы разошлись и поэтому сестрёнку я даже не помнила. В шоке, что она меня узнала😅
Не про одноклассника, зато хорошее:
Встретила младшего брата знакомой девочки из соседнего подъезда. Семья была многодетная, не очень благополучная, мама и папа пили... Не запойные, но бывало крепко.
И вот вырос парнишка. веселый, семейный, про дочку рассказывал, видно, что прямо умирает от любви к ней, семья хорошая. Так радостно стало за него!