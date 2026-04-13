10+ деталей женского гардероба прошлого, которые впечатляют полетом фантазии
Сейчас названия многих деталей туалета из прошлых эпох звучат как что‑то экзотическое: стомак, снуд, паттен, поддерживатель для рукавов. А когда‑то они были в гардеробе каждой дамы. Причем из‑за некоторых, казалось бы, самых невинных вещей в обществе разгорались нешуточные споры. Прилично ли дамам носить сандалии и мюли? Какова должна быть длина нижнего белья? А одну невинную накидку даже называли «окнами в ад». Мы внимательно просмотрели архивы Института костюмов Метрополитен-музея и нашли вещи, которые когда-то были модными, а сейчас кажутся диковинкой.
Достаток барышни можно было определить по цвету ее туфель
В последней четверти XIX века в моде были туфли, узор на которых в точности совпадал с тем, что был на платье. Так что для каждого наряда следовало шить свою пару. Но такое расточительство могли позволить себе только богатые дамы. А вот модницы, не обладавшие средствами, покупали простые белые туфли и красили их в нужный оттенок в домашних условиях. Мне интересно, сколько таких перекрашиваний могла выдержать пара? И не красила ли такая обувь во время танцев чулки?
Далеко не все знатные женщины в Китае носили маленькие туфельки
Эти туфли на высокой изящной платформе маньчжурские женщины носили с XVII по XX век. Существует несколько легенд, объясняющих появление этой необычной обуви. По первой версии, туфли изобрели богини, чтобы держаться подальше от жучков и прочей живности, ползавшей по земле. Разумно, кто же захочет, чтобы тебе лягушка на ногу запрыгнула.
По второй версии это изобретение одной из принцесс, которой нужно было переправить своих подчиненных через болото. Третья предполагает, что такие туфли помогали маньчжурским модницам подражать походке китайских знатных дам, которые бинтовали свои ступни. Выглядит очень красиво, но я с трудом себе представляю, как в такой обуви можно было идти быстрее, чем прогулочным шагом.
Дамы крепили к корсажу треугольники
Вкладка, закрывавшая даму от декольте до талии, была в гардеробе каждой знатной дамы с конца XV до середины XVIII века. Тогда барышни носили распашные платья, и чтобы придать наряду необходимую форму и изюминку, стомак прикрепляли поверх корсета к обеим сторонам лифа булавками или ленточками.
Знаю, что у британской королевы-консорта Марии Текской была брошь с изумрудами и бриллиантами, которая так и называлась брошь-стомак - была она очень крупной и разборной, её можно было разобрать на другие, более мелкие броши.
В одно время особой популярностью пользовались стомаки, опускавшиеся ниже талии. Такие детали визуально удлиняли торс и делали силуэт более модным. Стомак можно было подобрать в тон к платью или, наоборот, контрастных расцветок. Мне вот интересно, а как барышни прятали ленточки, которыми эту деталь привязывали к корсажу? На картинах их не видно. И мог ли стомак случайно отвязаться в процессе танца?
Мюли для дома и для бала можно было отличить по одной детали
Расцветка платья, чулок и мюли на левом фото подобраны прямо 🔥 - синее платье с белыми цветами, красные чулки и бело-зелёные мюли. Как сказал бы герой Николая Рыбникова из фильма "Высота": "Такие цвета очень хороши для Южной Америки - там где обезьяны, зебры, павианы, крокодилы и гориллы..." (с) - (цитирую по памяти, возможны расхождения с оригиналом).
Барышни носили дома эти туфли с закрытым носком и открытой пяткой еще с XVI века. Однако столетие спустя обувь стала настолько популярной, что знатные дамы не стеснялись появляться в них и в обществе. Правда, для выходов в свет подходили только богато расшитые мюли на высоком каблуке. Более удобные пары можно было приберечь для дома.
Но эта фривольная обувь недолго блистала на балах. Вскоре открытые пятки стали смущать поборников нравственности, и мюли вновь стали исключительно домашними тапочками. Меня, конечно, невольно изумляет, что открытые пятки считались чем-то более неприличным, чем низкое декольте. Но эти домашние и парадные мюли с удовольствием носила бы сама.
Щас опять в моде открытые пятки,я на даче,у кроссовок задники стоптал от лени,оказалось я не ленивый,я модный!🤣
В пару к парадным туфлям прилагались специальные шлепки
В XVIII веке парадные дамские туфли делали из деликатных тканей и украшали изящной вышивкой, а также различными декоративными элементами. Стоила такая обувь немало, и уличная грязь была ей совершенно противопоказана. Поэтому к туфлям прикрепляли паттены — специальные сандалии, которые должны были защитить подошву и ткань от пыли и грязи. Как дамы умудрялись передвигаться в таких сложных конструкциях по улицам и при этом не пачкать обувь, для меня остается загадкой. Калоши точно были надежнее.
В те времена для дам высшего света самым главным было изящество. Так что, калоши были бы абсолютно неуместны.
Для защиты прически существовала специальная шапочка
Снудом называли свободный убор из легкой сетки или тонкой ткани, который должен был удерживать волосы. В конце XVIII века, когда прически стали невероятно высокими и пышными, снуды тоже увеличились в размере. Жаль, до наших дней дошло лишь несколько экземпляров таких головных уборов. Чем-то эта конструкция мне напоминает фены из 70-х годов прошлого века. Или купальную шапочку Раисы Захаровны из фильма «Любовь и голуби».
Скромные барышни носили короткое нижнее белье
Нижнее белье обрело популярность среди дам только в XIX веке. Особенно острая нужда в нем появилась, когда в моду вошли широкие кринолины. Резкий порыв ветра или неловкое движение могли открыть нескромным взглядам слишком многое. Обычно женщины носили панталоны длиной до колена — такой длины вполне хватало, чтобы защитить женскую скромность. Но настоящие модницы предпочитали более длинное исподнее, украшенное кружевом, которое чуть выступало из-под нижнего края юбки.
Подобная демонстрация панталон искренне возмущала приличную публику. Мне сразу вспоминается, как в начале 2000-х нас ругали, когда яркие стринги торчали из-под штанов с низкой посадкой. Забавно, века проходят, а претензии все те же.
Ах, вот откуда ноги растут у ярких стрингов, торчащих из джинсов с низкой посадкой - от кружев длинного нижнего белья, торчащих из-под нижнего края юбки XlX века - а-ха-ха 😁
Придворный корсаж специально не зашнуровывали до конца
Придворные корсажи отличались от обычных. Обычно они были украшены богатой вышивкой и укреплены китовым усом. Шнуровку, с помощью которой корсаж затягивался, размещали на спине. Причем не требовалось полностью затягивать корсаж, поэтому в районе талии наряд расходился, открывая прозрачную нижнюю рубашку, сквозь которую просвечивала кожа. Наверное, такие прорехи отлично освежали в душной бальной зале.
То что мы сейчас считаем нижнем бельем, раньше было верхней одеждой
Сейчас баской называют нижнее белье, а в середине XIX века в этом предмете туалета вполне можно было выйти и на улицу. В викторианскую эпоху к баскам относили длинные жакеты с встроенным корсетом, которые плотно облегали фигуру. Нижний край баски обычно доходил до бедра, и этот жакет отлично сочетался с юбкой на турнюре. В Испании же, откуда пришло само название, баской считалась юбка особого кроя. По-моему, очень симпатичная вещь. Я бы такую точно добавила в свой гардероб в отличие от современной баски.
Даже Гугл не знает о том, что «сейчас» бывает нижнее бельё, называемое баской. Баска — это широкая оборка или волан, пришиваемая к лифу одежды (платью, жакету, блузе, топу) по линии талии. Она напоминает маленькую юбочку, подчеркивающую талию и придающую образу женственность, силуэт «песочные часы».
У женщин в гардеробе была целая коллекция рукавов
Съемные рукава или внутренние рукава, которые пришивались к проймам платья под основными, носили не столько для удобства, сколько для красоты. Некоторые барышни использовали их, чтобы не замерзнуть на приеме или в бальной зале. Но чаще всего такие рукава добавляли, чтобы освежить наряд. Белые кружевные детали отлично подходили к платью любого цвета. Все-таки сейчас жизнь проще: надо после стирки только пару к потерявшемуся носку найти. А раньше требовалось еще и второй рукав отыскать.
Когда в моду вошли объемные рукава, женщинам пришлось идти на различные хитрости, чтобы добиться необходимого силуэта. Кто‑то пришивал специальные подушечки к внутренней стороне рукавов, другие натягивали на руки широкие конструкции из ситца и проволоки. Учитывая, что в те времена девушкам приходилось носить под платьем корсет и кринолин, одевание барышни, наверное, походило на процесс облачения рыцаря в доспехи.
Да, тогда, чтобы одеться барышне или барыне нужна была помощь камеристки или служанки.
Сандалии считались чем-то неприличным
На рубеже XVIII и XIX веков в моде были узкие туфли с острыми носами и на небольшом каблуке. Примерно в это же время знатные дамы увлеклись Древней Грецией и Римом, что тут же отразилось на их нарядах. Впервые за долгие годы знатные барышни стали носить сандалии на плоской подошве, которые стягивались ремешками. Такие туфли живо напоминали античную обувь. Однако блюстители нравов считали, что сандалии слишком сильно открывали дамскую ножку, а потому были просто скандальными. Кстати, обувь в те времена шили так, чтобы одна и та же туфля подходила и на правую и на левую ногу. Носить не очень удобно, зато не ошибешься. Мне бы в детстве точно такие туфли не помешали.
Ах, вот вы, оказывается, какие - прародители босоножек-римлянок, в которых бегали все девчонки летом в середине-конце 80-х. Правда, нужно было аккуратно разместить ремешки на голени крест-накрест начиная от щиколотки и до колена, а потом и завязать их красивым узлом, не всегда это получалось с первого раза, зато было так красиво - длинные волосы собраны в хвост заколкой бананом, на ушах крупные пластмассовые клипсы-тарелки, х/б белое платье в тонкую косую тёмно-синюю полоску, на ногах босоножки-римлянки, длинная замшевая синяя сумочка через плечо - ах-ах-ах! (Похоже, меня немножко занесло не в ту эпоху - прошу прощения).
Вырезы на накидке называли «окнами в ад»
Сюрко, богато украшенную накидку, носили поверх одежды и женщины, и мужчины. Женщинам следовало надевать только сюрко с рукавами. Дело в том, что модель без рукавов и с широкими вырезами по бокам слишком сильно подчеркивала изгибы тела, что считалось неприличным. Такие широкие вырезы поборники нравственности еще называли «окнами в ад». Интересно, как бы креативные жители средневековья назвали миниюбки и прозрачные платья? «Шагом в бездну» и «занавесками перед котлом»?
Как думаете, какие бы модные штучки из нашего времени смутили бы женщин из прошлых эпох? Делитесь в комментариях.
