10+ деталей женского гардероба прошлого, которые впечатляют полетом фантазии

Барышни носили дома эти туфли с закрытым носком и открытой пяткой еще с XVI века. Однако столетие спустя обувь стала настолько популярной, что знатные дамы не стеснялись появляться в них и в обществе. Правда, для выходов в свет подходили только богато расшитые мюли на высоком каблуке. Более удобные пары можно было приберечь для дома.

Но эта фривольная обувь недолго блистала на балах. Вскоре открытые пятки стали смущать поборников нравственности, и мюли вновь стали исключительно домашними тапочками. Меня, конечно, невольно изумляет, что открытые пятки считались чем-то более неприличным, чем низкое декольте. Но эти домашние и парадные мюли с удовольствием носила бы сама.