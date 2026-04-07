бе, баран, овца, бе, будь покорен своей судьбе! и никогда не рассказывай пароль волкам🥹
10 пушистых звезд, которые переиграли именитых актеров и влюбили в себя зрителей
Вы можете быть обладателем «Оскара» и мастером системы Станиславского, но стоит в кадре появиться харизматичному псу или своенравному коту — и все внимание аудитории приковано к ним. Эти 10 четвероногих звезд доказали: истинный талант не требует слов, а только искренности (и, возможно, немного лакомства за кадром).
Сенбернар Бетховен («Бетховен», 1992)
Казалось бы, как можно перетянуть внимание в семейной комедии, где играют признанные мастера жанра? Но 90-килограммовому Крису (так звали пса-актера) это удалось с первого дубля. Пока глава семейства в исполнении Чарльза Гродина сражался с грязными следами на ковре и слюнями на пиджаке, зрители по всему миру влюблялись в этого гиганта.
Самый драматичный момент фильма — противостояние с коварным ветеринаром — заставил плакать даже взрослых. Бетховен доказал: чтобы показать преданность и заставить аудиторию сопереживать, не нужны длинные монологи. Достаточно одного печального взгляда из вольера и веры в то, что твоя семья за тебя горой.
В отличие от большинства фильмов, где одну собаку играют 5–10 дублеров, Крис исполнил все основные сцены сам. Продюсеры сэкономили сотни тысяч долларов на пересъемках и аренде дополнительных собак, потому что Крис понимал команды быстрее, чем некоторые люди.
Бордер-колли Флай («Бейб: Четвероногий малыш», 1995)
Если бы в Голливуде давали «Оскар» за лучшую материнскую роль среди животных, Флай забрала бы его без конкуренции. Пока весь мир следил за приключениями поросенка, именно эта умная колли стала сердцем фильма. Она пошла против правил фермы и воли своего сурового партнера Рекса, чтобы доказать: семья — это не про кровное родство, а про поддержку.
Лабрадор Олд Йеллер («Старый Брехун», 1957)
Если вы хотите увидеть эталон самопожертвования на экране, забудьте про супергероев — посмотрите на этого желтого метиса лабрадора. В 1957 году Олд Йеллер совершил невозможное: он заставил плакать всё поколение бэби-бумеров, отодвинув на второй план людей-актеров своей искренностью.
Его путь от наглого бродяги, ворующего мясо, до бесстрашного защитника семьи, который не раздумывая бросается на диких кабанов и медведей, — это настоящий актерский мастер-класс. Пока юный герой фильма учился ответственности, зрители учились у Олд Йеллера безусловной любви. Финал этой истории до сих пор считается одним из самых душераздирающих в истории Голливуда, а сам пес стал символом верности, которую невозможно сыграть по сценарию — ее можно только прожить.
Немецкая овчарка Саманта («Я — легенда», 2007)
Попробуйте представить этот фильм без Саманты — и он превратится в обычный боевик про зомби. Именно эта немецкая овчарка (которую в жизни звали Эбби) наполнила пустые улицы постапокалиптического Нью-Йорка смыслом. Пока Роберт Невилл сражался с вирусом и одиночеством, Сэм была его совестью, его связью с прошлым и единственным существом, ради которого стоило просыпаться.
Химия между актером и собакой была настолько настоящей, что Уилл Смит всерьез пытался он был настолько впечатлён, что хотел взять Эбби домой, но дрессировщика после съемок (но тот отказал). А сцена, где Саманта защищает хозяина от «искателей тьмы», до сих пор считается одной из самых эмоционально тяжелых в истории кино. Сэм доказала: преданность не нуждается в словах, а ее финальный вклад в спасение человечества сделал ее главной легендой этого фильма.
Незадолго до премьеры, в ноябре 2007 года, издание Entertainment Weekly сообщало, что Эбби на тот момент было три года. В одном из калифорнийских питомников её нашёл дрессировщик Стив Беренс из компании Animals of Distinction с почти 30-летним опытом работы в киноиндустрии. Беренс тренировал Эбби, по его словам, с нуля в течение нескольких недель, после чего последовали шестимесячные съёмки, которые длились с конца сентября 2006 года по конец марта 2007-го. «Запасная» собака по кличке Кона потребовалась из-за того, что Эбби отказывалась играть в игру «Принеси предмет». Таким образом, к осени 2022 года исполнительница роли Сэм должна была быть гораздо старше 15 лет.
Колли («Лесси возвращается домой», 1943)
Эта обожаемая всеми колли стала олицетворением преданного питомца после появления в хитовом фильме «Лесси возвращается домой» в далеком 1943 году, основанном на оригинальном рассказе. Лесси с ее умными глазами и прекрасной шерстью продолжала спасать положение, снявшись в девяти фильмах и последующем телесериале. Неудивительно, что она стала настоящей американской иконой, воплощенной в игрушках, комиксах и многом другом на долгие годы вперед.
Роман Найта был экранизирован киностудией Metro-Goldwyn-Mayer в 1943 году под названием «Лесси возвращается домой», где роль Лесси исполнил пес по кличке Пал. После этого Пал под сценическим псевдонимом «Лесси» снялся еще в шести полнометражных фильмах MGM вплоть до 1951 года. Владелец и дрессировщик Пала, Радд Уэзервокс, впоследствии выкупил у MGM имя и торговую марку «Лесси» и в начале 1950-х годов выступал с Палом (в образе «Лесси») на родео, ярмарках и других мероприятиях по всей Америке.
В 1954 году дебютировал телесериал «Лесси», и на протяжении следующих 19 лет в нем снималась целая династия потомков Пала. Персонаж «Лесси» появлялся на радио, телевидении, в кино, в виде игрушек, комиксов, мультсериалов, детских романов и в других медиа. Потомки Пала продолжают исполнять роль Лесси и сегодня.
Лесси также получила аналог Оскара: премию PATSY (Picture Animal Top Star of the Year)
Бадди («Король воздуха»)
Собака, играющая в баскетбол, звучит как довольно фальшивая завязка для фильма, но история Бадди удивительно трогательная. Брошенный золотистый ретривер пересекается с юным мальчиком Кевином, который обнаруживает у пса уникальный талант забивать мячи в кольцо. И что самое лучшее? Здесь нет никакого обмана или спецэффектов — Бадди настоящий пес-баскетболист, который умеет приносить очки команде.
Майло («Маска»)
Джек-рассел-терьер главного героя Стэнли Ипкисса относится к таинственной маске с подозрением с того самого момента, как хозяин приносит ее домой, но при этом он остается на его стороне и даже помогает ему совершить хитрый побег из тюрьмы. К сожалению, инстинкт щенка приносить вещи в итоге приводит к его собственному превращению в злобное мультяшное существо. Попробуйте перекривлять Джима Керри — и вы проиграете. Если только вы не джек-рассел-терьер по кличке Макс.
Хатико («Хатико: Самый верный друг»)
Этот фильм основан на истории реальной собаки по имени Хатико — акиты, который каждый день в течение девяти лет после смерти своего хозяина ждал его на железнодорожной станции. Хатико стал символом непоколебимой верности, а в его честь у входа на токийскую станцию, которую он посещал ежедневно, установлена памятная статуя.
В роли Хатико снимались три собаки породы акита, и именно они были настоящими звездами, Акиты крайне сложны в дрессировке. С ними не работают ни еда, ни ласки. Они наняли трех лучших тренеров. Перед первой встречей с собаками Гиру велели даже не смотреть на них и не пытаться сделать что-то, чтобы им понравился. Понадобилось три дня, прежде чем Ричард Гир заслужил их доверие.
Кот Боб («Уличный кот по имени Боб»)
В титрах фильма Боб официально указан как исполнитель роли «самого себя».
Это уникальный случай в кино: кот Боб сыграл самого себя в экранизации собственной биографии. История о том, как уличный кот спас бездомного музыканта Джеймса Боуэна от зависимости, стала мировым бестселлером, а затем и фильмом.
Режиссер пытался использовать «дублеров» (других рыжих котов), но ни один из них не мог передать ту самую магию и спокойствие, с которым Боб сидел на плече у хозяина. Он стал настолько важной фигурой в Британии, что на его смерть в 2020 году отреагировали ведущие мировые СМИ, а в Лондоне ему установили памятник.
Джек-рассел-терьер Угги («Артист», 2011)
Угги стал первой собакой, чьи отпечатки лап были увековечены на цементе у Китайского театра Граумана рядом с Мэрилин Монро. В немом фильме «Артист» он был настолько органичен, что в соцсетях запустили кампанию «Consider Uggie» (Рассмотрите Угги), требуя для него реальной номинации на «Оскар».
Кино подарило нам сотни культовых героев, но именно эти звери сделали любимые фильмы по-настоящему живыми. А кто из четвероногих актеров ваш фаворит? Чей взгляд заставил вас прослезиться или, наоборот, рассмеяться до слез? Делитесь в комментариях именами своих пушистых кумиров.
Комментарии
В первую очередь, приходит на ум - Комиссар Рекс, без него список точно не полон)
К-9
- У тебя зверь растёт между ног.
- Да. А ещё у меня там собака.
Собаки моего детства - Лесси, Белый Бим, Мухтар и овчарка из польского сериала «Четыре танкиста и собака» кличку уже не помню.
Ещё был фильм «Пограничный пёс Алый»
Я смотрела все, что связано с собаками
А мне больше всего нравится фильм "белый Бим, чёрное ухо". Вот где прекрасная игра всех актёров и настоящая трагедия. Обрыдаться можно. Хатико я тоже смотрела, но почему то не проняло.