Друг с первого взгляда: 11 пород собак, которые обожают людей больше, чем свои косточки
Говорят, что собака — лучший друг человека, но некоторые породы возводят эту дружбу в абсолют. Для этих «хвостиков» ваше внимание важнее любого лакомства и самых долгих прогулок. Мы собрали список пород, чье сердце буквально настроено на одну волну с хозяином. Проверьте, не возглавляет ли ваш любимец этот рейтинг самых ласковых собак в мире?
И не пропустите истории о заботливых хвостатых, которые ждут вас в качестве бонуса в конце статьи.
Золотистый ретривер
Прекрасный выбор благодаря их спокойному темпераменту и общительному характеру. Золотистые ретриверы — это дружелюбные «меховые друзья», которые отлично ладят с детьми и рады поздороваться с каждым встречным.
Кокер-спаниель
Дружелюбные и ласковые собаки, готовые дарить море любви и энергии. При правильном обучении и навыках социализации кокер-спаниели становятся идеальным выбором для активных семей.
Бигль
Интеллектуален, но сильный охотничий инстинкт делает его немного упрямым, что требует терпения при дрессировке. Но зато он нежный, игривый и отлично ладит с другими питомцами и детьми.
Бордер-колли
Эта энергичная порода любит общение через активные занятия и чувствует себя счастливее всего на свежем воздухе. Их способность тонко чувствовать своего хозяина делает их особенно хорошими в собачьих видах спорта, таких как аджилити и фрисби. Но они с радостью включатся в любую игру, если рядом есть человек.
Также бордер-колли признан самой умной породой собак благодаря своей поразительной способности быстро обучаться новым задачам и выполнять их исключительно хорошо. Этот врожденный интеллект в сочетании с высокой ловкостью и выдающимися пастушьими способностями, делает бордер-колли по-настоящему уникальным по своему набору навыков по сравнению с другими породами собак.
Индийская пария
У этих собак отлично развиты охранные инстинкты: они преданы семье и всегда внимательны к тому, что происходит вокруг. Они хорошо чувствуют себя в разных климатических условиях и легко приспосабливаются и к жизни за городом, и в городе. К тому же у них крепкое здоровье, уход минимальный, а генетические заболевания встречаются редко.
Лабрадор-ретривер
В эти большие карие глаза и улыбающиеся мордашки невозможно не влюбиться. И вы можете быть уверены — лабрадору-ретриверу тоже не потребуется много времени, чтобы полюбить вас в ответ. Эти добродушные собаки преданы и всегда счастливы находиться рядом с людьми.
Пудель
Пудели не только очень интеллектуальны, но и очень любвеобильны. Больше всего на свете они любят проводить время со своей семьей и другими собаками. Будь то стандартный пудель или крошечный — это отличный выбор, если вы ищете дружелюбную собаку.
Боксер
Не позволяйте их крупному размеру вас обмануть — боксеры определенно настоящие комики. Эта популярная порода собак отличается дружелюбным и преданным характером. Боксеры обожают быть рядом с детьми, любят поездки на машине и вообще ведут себя как «душa компании»
Французский бульдог
Французские бульдоги известны своим причудливым и спокойным характером. Эта порода дружелюбна как с детьми, так и со взрослыми, поэтому она просто обязана была попасть в наш список. Они обожают общение, требуют много внимания и являются идеальным выбором для тех, кто заводит собаку впервые.
Ирландский сеттер
Ирландские сеттеры — очень красивая порода, и один их вид буквально излучает радость.
У них беззаботный, веселый характер, и они обожают проводить время со своей семьей. Полные энергии, они идеально подходят для активных семей и с удовольствием составят вам компанию на прогулках за городом, где смогут пообщаться и поздороваться с другими такими же дружелюбными собаками.
Грейхаунд
Грейхаунды могут показаться очень энергичными, но на самом деле они одни из самых ленивых собак. Зачастую они очень нежные, уравновешенные и прекрасно ладят как с детьми, так и с другими собаками.
Но цифры и названия пород — это лишь теория. Настоящая магия начинается тогда, когда эти «хвостики» входят в ваш дом и становятся частью семейной истории. Иногда их любовь проявляется в самых забавных, а иногда в удивительно трогательных моментах. Мы попросили владельцев поделиться такими случаями, и вот две истории, которые невозможно читать без улыбки.
- Сын спал в своей комнате, а я засмотрелась сериал. Вдруг наш ретривер начинает настойчиво тянуть меня за подол в сторону детской. Он никогда так не делал! Влетаю в комнату, а там годовалый сын сидит на полу, а пес прижался к нему. Малыш гладит его по голове и что-то шепчет на ушко... Ретривер просто хотел показать мне эту любовь и сказать, что наш маленький человек проснулся.
- В доме подозрительная тишина. Захожу в гостиную: ребенок смеется, а наш пес сидит с самым виноватым видом во вселенной. Подхожу ближе и понимаю: они вдвоем только что вместе уничтожили все папины печенюшки, и теперь пес пытается спрятать последнюю крошку, отодвигая ее лапкой.
Возможно, ваш питомец тоже совершал «героические» поступки или устраивал забавные заговоры с детьми?
А если вам понравилась статья, советуем не пропустить:
Комментарии
про безусловную любовь - только золотистый ретривер. кое-кто вообще противоположен.
а вообще - любую собаку надо любить (не путать с баловать), и тогда такие солнышки получаются