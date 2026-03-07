Друг с первого взгляда: 11 пород собак, которые обожают людей больше, чем свои косточки

Животные
2 часа назад
Друг с первого взгляда: 11 пород собак, которые обожают людей больше, чем свои косточки

Говорят, что собака — лучший друг человека, но некоторые породы возводят эту дружбу в абсолют. Для этих «хвостиков» ваше внимание важнее любого лакомства и самых долгих прогулок. Мы собрали список пород, чье сердце буквально настроено на одну волну с хозяином. Проверьте, не возглавляет ли ваш любимец этот рейтинг самых ласковых собак в мире?

И не пропустите истории о заботливых хвостатых, которые ждут вас в качестве бонуса в конце статьи.

Золотистый ретривер

AI-generated image

Прекрасный выбор благодаря их спокойному темпераменту и общительному характеру. Золотистые ретриверы — это дружелюбные «меховые друзья», которые отлично ладят с детьми и рады поздороваться с каждым встречным.

Кокер-спаниель

AI-generated image

Дружелюбные и ласковые собаки, готовые дарить море любви и энергии. При правильном обучении и навыках социализации кокер-спаниели становятся идеальным выбором для активных семей.

Бигль

AI-generated image

Интеллектуален, но сильный охотничий инстинкт делает его немного упрямым, что требует терпения при дрессировке. Но зато он нежный, игривый и отлично ладит с другими питомцами и детьми.

Бордер-колли

AI-generated image

Эта энергичная порода любит общение через активные занятия и чувствует себя счастливее всего на свежем воздухе. Их способность тонко чувствовать своего хозяина делает их особенно хорошими в собачьих видах спорта, таких как аджилити и фрисби. Но они с радостью включатся в любую игру, если рядом есть человек.

Также бордер-колли признан самой умной породой собак благодаря своей поразительной способности быстро обучаться новым задачам и выполнять их исключительно хорошо. Этот врожденный интеллект в сочетании с высокой ловкостью и выдающимися пастушьими способностями, делает бордер-колли по-настоящему уникальным по своему набору навыков по сравнению с другими породами собак.

Индийская пария

AI-generated image

У этих собак отлично развиты охранные инстинкты: они преданы семье и всегда внимательны к тому, что происходит вокруг. Они хорошо чувствуют себя в разных климатических условиях и легко приспосабливаются и к жизни за городом, и в городе. К тому же у них крепкое здоровье, уход минимальный, а генетические заболевания встречаются редко.

Лабрадор-ретривер

AI-generated image

В эти большие карие глаза и улыбающиеся мордашки невозможно не влюбиться. И вы можете быть уверены — лабрадору-ретриверу тоже не потребуется много времени, чтобы полюбить вас в ответ. Эти добродушные собаки преданы и всегда счастливы находиться рядом с людьми.

Пудель

AI-generated image

Пудели не только очень интеллектуальны, но и очень любвеобильны. Больше всего на свете они любят проводить время со своей семьей и другими собаками. Будь то стандартный пудель или крошечный — это отличный выбор, если вы ищете дружелюбную собаку.

Боксер

AI-generated image

Не позволяйте их крупному размеру вас обмануть — боксеры определенно настоящие комики. Эта популярная порода собак отличается дружелюбным и преданным характером. Боксеры обожают быть рядом с детьми, любят поездки на машине и вообще ведут себя как «душa компании»

Французский бульдог

AI-generated image

Французские бульдоги известны своим причудливым и спокойным характером. Эта порода дружелюбна как с детьми, так и со взрослыми, поэтому она просто обязана была попасть в наш список. Они обожают общение, требуют много внимания и являются идеальным выбором для тех, кто заводит собаку впервые.

Ирландский сеттер

AI-generated image

Ирландские сеттеры — очень красивая порода, и один их вид буквально излучает радость.

У них беззаботный, веселый характер, и они обожают проводить время со своей семьей. Полные энергии, они идеально подходят для активных семей и с удовольствием составят вам компанию на прогулках за городом, где смогут пообщаться и поздороваться с другими такими же дружелюбными собаками.

Грейхаунд

AI-generated image

Грейхаунды могут показаться очень энергичными, но на самом деле они одни из самых ленивых собак. Зачастую они очень нежные, уравновешенные и прекрасно ладят как с детьми, так и с другими собаками.

Но цифры и названия пород — это лишь теория. Настоящая магия начинается тогда, когда эти «хвостики» входят в ваш дом и становятся частью семейной истории. Иногда их любовь проявляется в самых забавных, а иногда в удивительно трогательных моментах. Мы попросили владельцев поделиться такими случаями, и вот две истории, которые невозможно читать без улыбки.

  • Сын спал в своей комнате, а я засмотрелась сериал. Вдруг наш ретривер начинает настойчиво тянуть меня за подол в сторону детской. Он никогда так не делал! Влетаю в комнату, а там годовалый сын сидит на полу, а пес прижался к нему. Малыш гладит его по голове и что-то шепчет на ушко... Ретривер просто хотел показать мне эту любовь и сказать, что наш маленький человек проснулся.
  • В доме подозрительная тишина. Захожу в гостиную: ребенок смеется, а наш пес сидит с самым виноватым видом во вселенной. Подхожу ближе и понимаю: они вдвоем только что вместе уничтожили все папины печенюшки, и теперь пес пытается спрятать последнюю крошку, отодвигая ее лапкой.

Возможно, ваш питомец тоже совершал «героические» поступки или устраивал забавные заговоры с детьми?

А если вам понравилась статья, советуем не пропустить:

Фото на превью AI-generated image

Комментарии

Уведомления
ФинтУшами
1 день назад

про безусловную любовь - только золотистый ретривер. кое-кто вообще противоположен.
а вообще - любую собаку надо любить (не путать с баловать), и тогда такие солнышки получаются

Ответить

Похожее