Друг с первого взгляда: 11 пород собак, которые обожают людей больше, чем свои косточки

Говорят, что собака — лучший друг человека, но некоторые породы возводят эту дружбу в абсолют. Для этих «хвостиков» ваше внимание важнее любого лакомства и самых долгих прогулок. Мы собрали список пород, чье сердце буквально настроено на одну волну с хозяином. Проверьте, не возглавляет ли ваш любимец этот рейтинг самых ласковых собак в мире?

И не пропустите истории о заботливых хвостатых, которые ждут вас в качестве бонуса в конце статьи.