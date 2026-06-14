я вслух в поезде не читаю, только дома читала своим племянникам и племянникам бывшего.
16 уютных историй и фото из поездов, где под стук колес рождаются особые приключения
Вот все-таки есть в поездах какая-то необъяснимая романтика. Душевные разговоры за стаканом горячего чая в подстаканнике, живописные виды и неожиданная забота от попутчиков и проводников — все это создает непередаваемую атмосферу. Мы собрали простые и светлые истории, после прочтения которых захочется отправиться этим летом в путешествие именно на поезде.
- Люблю плацкарт. И вот едем. Я читаю дочке свою любимую книгу. Читаю я по ролям, с интонациями. И вот я уже чувствую, что голос устал, и предлагаю дочке: «Давай прервемся». И вдруг из-за стенки голос: «Ой, а мы бы еще послушали!»
- С нами в поезде ехали дети лет десяти-двенадцати из лагеря. Раскиданы по вагонам, в каждом — сопровождающие. Ребята такие хорошие, ну ходили друг к другу из вагона в вагон. А я сижу, вяжу. Один пацаненок мимо проходит. Вдруг резко останавливается и возвращается ко мне. Стоит около меня пару минут и спрашивает с недоверием: «А это что, вязание?!» Я говорю: «Да!» И он с неподдельным восхищением: «Вы что, умеете вязать?!» А потом он ко мне водил со всего поезда друзей — показывал человека, который умеет вязать. Так я и довязала сыну свитер в дороге.
Странно, а сколько сейчас детей, мальчиков и девочек вяжут, да ещё невероятно талантливо !
- Муж ехал с родителями в купе, лет пять ему было, встал ночью в туалет, а когда возвращался, перепутал и зашел в чужое купе. Там спал мужчина, муж ему говорит: «Подвинься», тот подвинулся, он лег рядом и уснул. А через полчаса мужик как вскочит! «Ты кто?» — спрашивает. А того уже ищут по поезду.
Кого искали-то, мужа пятилетнего или мужика, который сбежал? Что за бред вы пишете?
Закаты в поездах по-особому прекрасны
- Ехали пять лет назад в купе. Я на верхней полке, супруга снизу... Посреди ночи просыпаюсь, так как мне поправляет одеяло девчонка с нижней полки напротив... Тут же просыпается жена, а девчонка, ни слова не говоря, ложится обратно спать... Позже получилось так, что ехали в одном такси от ж/д вокзала. Я ее спросил, что это ночью было, а она не помнит!
Ну так это нормально, если человек видит что непорядок, он поправит. Я бы тоже так сделала. Это ж на автомате.
- Была у подруги в Москве, должна была уезжать на поезде 16-го мая, но решила, что погощу еще, и поменяла билет на 18-ое число. Встретила в этом поезде своего будущего мужа. В октябре уже поженились. Родилась дочурка. Что бы сейчас было, интересно, не поменяй я тогда билет — даже думать не хочу. День, который изменил все. Билеты храним как семейную ценность.
- Поехали в детстве с мамой на поезде в гости к бабушке и моей тете. Как полагается, с собой была какая-то еда. Уже не помню, что именно было у нас. А вот у соседей была курица и картошка. Конечно же, мне, как мелкому, очень захотелось именно соседской курицы. Как же я на нее смотрел... Я даже в подростковом возрасте так на девочек не засматривался... Видимо, меня спалили. Я уже и не помню, кто там был в соседях — то ли женщина, то ли какая-то бабушка с детьми. Но прекрасно помню, что мне дали целую ножку. Что может быть вкуснее, чем куриная ножка с картошкой в детстве? Было здорово.
«Сквозь туман»
- Братишка ночью провожал меня на поезд, и не знаю как получилось, но его телефон оказался в кармане детской сумки у меня. Я не знала, какой у него рингтон. Мы уехали, но до утра телефон прокручивал музыку из «Семнадцати мгновений весны». В шесть утра я собралась готовить смесь и обнаружила телефон. Сразу написала СМС снохе. Хорошо, что не стала шуметь и возмущаться. На ближайшей станции нашла таксиста, который отвез телефон обратно. До сих пор стыдно, хоть я и не шумела, но возмущалась потихоньку.
Поезд шёл ночь... Средняя скорость пассажирского поезда 80-90 км/ч. Длина пути составила в среднем 400- 500 км. Утром телефон был обнаружен... Вам не кажется странным что какой-то таксист согласился ехать такое расстояние?
- Ехала в плацкарте. Ночью просыпаюсь от того, что кто-то нагло стягивает с моих ног одеяло. Смотрю в темноте — парень с боковушки тянет его к себе! Я разозлилась, дернула со всей силы обратно и как заору на весь вагон: «Ты страх потерял?!» А он вдруг испуганно отпрянул, включил фонарик на телефоне — и тут у меня перехватило дыхание от стыда. Оказалось, мое одеяло преспокойно лежало сбоку — я просто отодвинула его к стене во сне, потому что было жарко. И сонная я не нашла ничего лучше, чем вцепиться в край куртки, которая просто висела на крючке. А куртка была именно этого паренька. Утром подарила ему пачку печенья и принесла извинения. Вместе посмеялись и выпили чай.
- Ехала в поезде, попался необычный попутчик. Представительный мужчина средних лет, который прямо в поезде переоделся в роскошный махровый халат, пушистые тапочки с мордочкой и ушками медведя. Он попивал чай, оттопырив мизинчик и читая Ремарка, всем своим видом демонстрируя величие интеллигенции. Я была в полном восторге, но еще одна попутчица не разделила моего восхищения и начала возмущаться, что поезд — не место для подобных одеяний и он своим видом смущает окружающих. На что мужчина неторопливо вытащил из кармана резинового утенка и крякал им в ответ на каждую возмущенную фразу этой женщины. Спустя десять минут утенок одержал сокрушительную победу в «диалоге», возмущенная дама стала демонстративно названивать родственникам с рассказом, «с каким дураком я еду», а мужчина продолжил невозмутимо читать и пить чай.
Ехала в плацкарте. Этот пакет умилял меня всю дорогу!
- Как-то раз ехала в поезде и не взяла себе белье. Ехали в ночь, поэтому было довольно прохладно. Так вот, сплю себе, чувствую, что замерзаю. Вдруг открываю глаза и вижу мужчину, накрывающего меня одеялом. Через пять минут приходит проводница и говорит: «Вам мужчина из соседнего вагона оплатил белье», и приносит стопку белья. Я так и не узнала, что это за таинственный благодетель. Творите добро!
Интересно как он в соседнем вагоне о ней узнал? Может проводница совпала и это был мужчина из встречного поезда?
- Ехала я на поезде в соседний город, а в одном плацкарте со мной были молодая пара и их ребенок. Родители еще молодые и неопытные, а вот ребенок очень непослушный. В какой-то момент женщина не выдерживает и говорит: «О, лисичка выбежала!» — и показала пальцем на окно. Ребенок сразу встрепенулся, забыл про все и побежал к окну. Говорит: «Я ее не вижу!», а она ему: «Ну так ты в окно не смотришь и поэтому ничего не видишь. Знаешь, сколько лисичек ты уже пропустил?» Так этот мальчик и просидел у окна до самого вечера, пока спать не захотел. Родители сидели в шоке, а пассажиры мысленно аплодировали стоя. Красава!
- Везли маленьких артистов с гастролей в поезде. Вроде и июль уже был, жара стояла, но к вечеру похолодало, зуб на зуб не попадал. Ночью просыпаюсь — все: и дети, и взрослые — укрыты одеялами, одни носы торчат. Это проводница всех укрыла. А поди еще, побегай: одеяла старинные, шерстяные, тяжелые, вагон битком, время отпускное.
«Попейте чаю из аутентичного стакана, синхронизируйтесь сердечным ритмом со стуком колес, почувствуйте атмосферу поезда»
А у вас есть живые истории из поездок на поезде? Делитесь в комментариях!
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