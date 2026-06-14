16 уютных историй и фото из поездов, где под стук колес рождаются особые приключения

Вот все-таки есть в поездах какая-то необъяснимая романтика. Душевные разговоры за стаканом горячего чая в подстаканнике, живописные виды и неожиданная забота от попутчиков и проводников — все это создает непередаваемую атмосферу. Мы собрали простые и светлые истории, после прочтения которых захочется отправиться этим летом в путешествие именно на поезде.