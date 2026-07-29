Мне 57. И уже 7 лет не отмечаю свой день рождение. Тортик, сок для детей. Прошу не дарить мне подарки, они перестали меня радовать. Дети не понимают меня, считают, что ДР это весело. Не могу веселиться в свой день рождение, так как через 9 дней после моего ДР умерла мама.
15 душевных историй о днях рождения, пропитанных теплом и маленькими радостями
Давайте признаемся — с годами дни рождения всё реже запоминаются нам количеством свечей на торте или стоимостью подарков. Гораздо важнее оказывается искреннее внимание близких, их добрые слова и светлые моменты, которые надолго остаются в сердце. Именно такими тeплыми историями мы и решили поделиться ниже.
- Меня в субботу дед пришел поздравить в 8 утра. Полусонная открыла ему дверь, приняла коробку. Слегка потрясла — по звуку кастрюли. Поблагодарила и пошла чай ставить. Дед сидит, довольный, спрашивает, чего я не открываю. Догадалась, говорю, что там кастрюли. И тут он вытягивает в лице и такой: «Вот блин, бабка». Оказалось, дед не свою коробку взял. У них с бабушкой отдельные были — у нее кастрюли, а у него корзина с соленой красной рыбой.
- Когда мне исполнилось 40, день рождения прошел как обычно: собрались с родными за столом, посидели, отметили. Все было хорошо, но в какой-то момент я поймала себя на мысли, что мне ужасно не хватает чего-то нового. Тогда я решила, что следующий день рождения проведу совсем иначе. Так и сделала: с утра поехала на экскурсию, вечером отправилась на концерт, а между ними заглянула в кафе. День получился таким ярким, что с тех пор я больше не возвращалась к старому сценарию. Сейчас мне уже 60, и каждый день рождения я отмечаю именно так.
Я по-разному отмечала: и на отдыхе на море, и в кафе. Последние годы на даче с родными. Меня всё устраивает: муж готовит вкусное мясо, мама и свекровь приносят по салату, я пеку черничные пироги.
«Мой дедушка на своем 95-летии. Только поглядите, как он счастлив именинному торту!»
- Вспоминаю один свой день рождения... Он у меня третьего октября, но погода в тот год выдалась солнечная — настоящий подарок. Сначала мы поехали в мой любимый магазин Лего. Несколько лет подряд я приходил туда просто посмотреть на новинки, потому что наборы даже тогда стоили недешево. А в тот раз в честь праздника родители купили мне набор с вездеходом. Потом мы отправились за город, на берег реки. Гуляли всей семьей, сидели у реки, ели всякие вкусности. По дороге я не выдержал, открыл коробку, перебирал пакетики с деталями, с замиранием сердца листал инструкцию и каталог, мечтая, какие еще наборы однажды тоже появятся у меня. А вечером вернулся домой и до самой ночи собирал свой новый конструктор.
- Сыну в тот день рождения исполнялось семь лет, и он пригласил не только друзей, но вообще всех детей, которых встретил во дворе. В итоге дома оказалась целая толпа. А у меня тогда как раз на руках была шестимесячная дочка. Ей, впрочем, происходящее очень нравилось: дрыгала ножками, махала ручками и хохотала от всей этой суеты. А потом еще приехали мои родители и вообще растерялись. Мама пыталась было выяснить, откуда у нас на празднике все эти дети:
— Ты чья, девочка?
— Я Лера, из Питера. К бабушке приехала.
— А бабушку как зовут?
— Нина.
— А фамилия?
— Не помню.
— Где она живет?
— Там... недалеко. Дом такой, кирпичный. У них еще собака есть.
На этом расследование, в общем-то, закончилось. Пришлось мужу срочно ехать в магазин за вторым тортом, сосисками, макаронами и лимонадом. Накормили всю компанию — и, кажется, недовольных праздником не осталось.
Моя мама умерла 15 ноября 1993 году и я много лет н боялась этого дня, а потом 15 ноября в 2005 году у меня родился сын( и даже в это же время с 12-00 до 13-00)...
«Мой сын просто обожает аксолотлей. Поэтому на седьмой день рождения я решила устроить ему сюрприз и нарядилась в этого забавного зверька»
Честно говоря, готовилась к тому, что дети будут хихикать, а мне придется краснеть. Но все вышло совсем не так. Сын увидел меня, со всех ног подбежал и громко, на весь праздник, закричал: «Это моя мама! Она самая лучшая!»
- На 22-й день рождения друзья повели меня в боулинг. Уже на выходе кто-то кивнул на автомат с игрушками и сказал: «Сегодня твой день, попробуй. Вдруг повезет».
Я бросил монетку, опустил клешню — и с первой попытки вытащил плюшевого мишку. Все стоим в полном шоке и тут другой мой друг засмеялся: «Спорим, второй раз не получится?» Ну я и попробовал. Бросил вторую монетку — и снова достал игрушку. После этого решил, что лимит везения на такие автоматы у меня исчерпан. С тех пор к ним даже не подхожу.
- Весной мне исполнилось семь лет, а осенью предстояло пойти в первый класс. На день рождения тетя подарила мне потрясающий красный портфель — с золотистыми застежками, кучей кармашков и замочков. Но самое интересное ждало внутри. В каждом отделении лежал свой сюрприз: где-то конфеты «Белочка», где-то грецкие орехи, а еще ручки, карандаши, линейки, тетради, дневник и все, что нужно будущему первокласснику. До 1 сентября оставалось еще несколько месяцев, а я каждый день открывала свой портфель, доставала сладости, перебирала школьные принадлежности и мечтала поскорее пойти в школу.
Спасибо за классную идею! Теперь я знаю, как можно преподнести внуку-первокласснику портфель ❤️
«Есть люди, которые не любят свой день рождения, мол, еще на год старше стали. А я обожаю этот день, радуюсь как в детстве, и стараюсь провести его максимально весело»
Сегодня погода внесла свои коррективы — весь день будет дождь. Что ж, заварю себе какао с печеньками и буду играть в любимые игры. Девочка, 30+ годиков.
К слову, это моя первая, почти 20 лет назад, собственноручно сшитая игрушка. Осталась от нее теперь только голова. В оригинале это был огромный кот, и его звали Громила.
- Когда мой младший сын учился в начальной школе, он очень подружился с одноклассником, Димой. В конце мая у Димы был день рождения, и сын с нетерпением ждал праздника. Мы уже купили подарок, но за несколько дней до торжества он вернулся из школы едва не в слезах: оказалось, мама именинника решила не приглашать его, потому что он не... отличник. Я постаралась успокоить сына, хотя сама была в шоке от такого заявления. А на следующее утро получаю звонок с незнакомого номера. На том конце приятный мужской голос: «Здравствуйте, это папа Димы. У него в воскресенье день рождения и мы будем очень рады видеть вашего сына на празднике». Сын немного подумал и решил все-таки пойти. Когда он вошел в кафе, именинник тут же бросился его обнимать. Они отлично провели время, ведь настоящей дружбе школьные оценки совершенно не мешают.
Надо в свою очередь не приглашать на др сына Диму, мотивировать тем, что у Димы мама некрасивая.
- Одним летним вечером мы с мужем делились детскими несбывшимися мечтами. Я рассказала, что всегда хотела домик для куклы Барби, который в детстве был для нас настоящей роскошью. Второе сентября, у меня день рождения, просыпаюсь от того, что муж встал с кровати и пошёл кому-то открывать дверь. Что-то забрал, отнёс в другую комнату, вернулся ко мне. Я подумала, что он готовит сюрприз — может, цветы или вкусняшки. Только представьте мой шок, когда через несколько минут я выхожу из спальни и вижу огромный дом для Барби, а в нём несколько кукол и всяких принадлежностей. Радости моей не было предела! Мечтам никогда не поздно сбыться, даже если тебе уже за тридцать.
«Тетя учит дедулю пользоваться смайликами, чтобы он смог отправить сыну симпатичное поздравление с днем рождения»
- Несколько лет назад я вручила начальнику на день рождения букет цветов. Мы оба были уже не молоды, мне тогда был 51 год, ему исполнялось 45. Он растрогался чуть не до слез и вдруг сказал: «Представляешь, мне никогда раньше не дарили цветы». А потом признался, что вообще-то очень их любит. Я и не подозревала, что для него этот подарок окажется настолько трогательным и важным, но очень рада, что так получилось!
- Ехала на свое 25-летие в ночном поезде, одна, по работе. Настроение так себе: праздник проходит в купе под стук колес. Достала маффин из рюкзака, воткнула спичку вместо свечки, сижу, тихонько улыбаюсь. Проводник, проходивший мимо с чаем, заметил это. Через 10 минут возвращается, а с ним — дедушка из соседнего купе, с гармошкой, и еще пара пассажиров. Хором спели мне «Пусть бегут неуклюже...», по очереди обняли и угостили яблоками и конфетами. Ту поездку я не забуду никогда
«Младший брат нарисовал для меня открытку, написав на ней по-японски: „С днем рождения!“ Японский в нашей семье знаю только я, но брат специально выучил, как пишутся эти иероглифы, чтобы сделать сюрприз»
- Это было еще в средней школе. Утром папа прислал мне в школу цветы и воздушные шары. Уже тогда настроение было праздничным, но настоящий сюрприз ждал впереди. В тот день нас неожиданно собрали на общешкольную линейку. Разыгрывали какие-то призы, и я в шутку сказала подруге: «Вот увидишь, сейчас еще и меня назовут».
И ведь назвали.
Когда я вышла за призом, ведущий заодно объявил, что у меня сегодня день рождения. После этого, кажется, полшколы подходило ко мне с поздравлениями — даже ребята, с которыми я никогда раньше не общалась.
Кстати, это была один из первых розыгрышей призов, в котором мне вообще удалось что-то выиграть. До сих пор вспоминаю тот день с улыбкой.
- Я никогда не любил фотографироваться на свои дни рождения. В детстве родители никак не могли заставить меня сделать праздничный снимок — я наотрез отказывался. Они долго не понимали почему, а я был скрытным мальчиком и потому молчал. А причина простая. На каждый день рождения я просил у родителей подарить мне ящерицу. Это была моя заветная мечта. Но вместо неё я всякий раз получал одежду — от родителей, от бабушек с дедушками, от тёти. Единственное моё фото с дня рождения — то, где мне шесть лет, я только что получил от тёти новую кофту и сижу грустный на диване. Мне просто не хотелось, чтобы все детские праздничные снимки выходили грустными, поэтому я не фотографировался, а продолжал ждать ящерицу. К слову, теперь, когда я сам себя обеспечиваю, дома у меня целый террариум, в котором живёт больше десятка разных ящериц!
У меня так было на моё 10-летие. Мне пообещали, что мама приедет(мы переезжали семьёй в другой город и меня первый раз одну отправили к бабушке на лето), ну тут хотя бы я была не совсем тупа и понимала, что к неё вряд ли получится ко мне съездить. Вместо Микки-Мауса мне подарили просто мыша, пусть и забавного, но не то. А ещё какой-то матросский костюм с шортами(я конечно была не против подарков в виде одежды, но нарядной, с не повседневной) и купили вафельный торт(это было прямо разочарование века, я терпеть не могла вафельные торты, хуже были только бисквитные с сахарной пропиткой и масляным кремом).
Зато мне подарили книжку с сказами и кучей картинок, она хоть немного скрасила этот день))
«Подарила падчерице на день рождения приставку, предварительно расписав джойстик ее любимыми персонажами. Готовимся вместе покорять нашу любимую фантастическую вселенную!»
- На мое двадцатилетие мы закатили огромную вечеринку. Моя соседка по квартире весь вечер ходила с фотоаппаратом «Полароид» и фотографировала меня с каждым гостем. А после просила их написать пару теплых слов прямо на снимке. После праздника она собрала все фотографии, оформила их в одну большую рамку и подарила мне. Прошло уже четыре года, а эта рамка до сих пор висит у меня в комнате. И каждый раз, когда взгляд на нее падает, я невольно улыбаюсь.
- Каждый свой день рождения я отмечаю одинаково — беру недельный отпуск и устраиваю себе настоящий отдых. Никаких вечеринок и шумных компаний: я просто лежу дома, смотрю фильмы и сериалы, до которых раньше не доходили руки, вкусно ем и наслаждаюсь тишиной. Работа у меня связана с постоянными разъездами, а после нее всегда находятся домашние дела. Поэтому лучший подарок для себя — отключить рабочие чаты, забыть на время о социальных сетях и наконец никуда не спешить. Иногда заглядывают друзья, и мы играем в настольные игры или просто болтаем обо всем на свете.
- Дочке исполнялось 5 лет, пригласили на праздник детишек из сада. А те почти все из очень обеспеченных семей. Потратилась на шикарный стол, чтоб не ударить в грязь лицом. И вот праздник в разгаре, смотрю, а к еде так никто и не притронулся. Я уже в панике думаю выносить торт. Вдруг слышу охи и ахи. Обернулась, а это мой папа притащил огромный казанок с обычной вареной кукурузой, густо натертой солью и маслом! Дети с гиканьем рванули к нему, забыв про все мои изысканные закуски.
Чтоб не ударить в грязь лицом - перед кем, перед 5-летними детьми? Да им пофиг на все эти изысканные закуски. И, да, скорее понравится кукуруза, чем условные пирожные или салаты, которые они и так едят каждый день
«С самого детства мечтала найти четырехлистный клевер. В понедельник мне сорок, а он так ни разу и не попадался. Сегодня гуляла с собакой и неожиданно наткнулась сразу на шестилистный»
Оказывается, такой встречается примерно раз в тридцать реже, чем четырехлистный! В общем, я решила, что это мне такой маленький подарок от вселенной, тем более что обрадовалась я ему, как ребенок.
А еще милые и забавные подарки бывают и на другие праздники. Например, на трогательный и романтичный День всех влюбленных. У нас про это даже статья есть: