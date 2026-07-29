15 душевных историй о днях рождения, пропитанных теплом и маленькими радостями

У меня так было на моё 10-летие. Мне пообещали, что мама приедет(мы переезжали семьёй в другой город и меня первый раз одну отправили к бабушке на лето), ну тут хотя бы я была не совсем тупа и понимала, что к неё вряд ли получится ко мне съездить. Вместо Микки-Мауса мне подарили просто мыша, пусть и забавного, но не то. А ещё какой-то матросский костюм с шортами(я конечно была не против подарков в виде одежды, но нарядной, с не повседневной) и купили вафельный торт(это было прямо разочарование века, я терпеть не могла вафельные торты, хуже были только бисквитные с сахарной пропиткой и масляным кремом).

Зато мне подарили книжку с сказами и кучей картинок, она хоть немного скрасила этот день))