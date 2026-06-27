Молодец! А некоторые пытаются избавиться от такого наследства, хорошо ещё, если кому-то отдают, а не вышвыривают на помойку...
20+ теплых историй и фото о наследстве, которое согревает лучше любых денег
Многие из нас представляли себя наследниками какого-нибудь богатого родственника, который внезапно оставит нам после себя большой особняк или миллион долларов. Но зачастую нам достаются куда более светлые и приятные подарки, пропитанные теплом и воспоминаниями о семье и своих любимых. В нашей новой подборке одна из героинь обнаружила нежданный сюрприз в погребе старой бабушкиной дачи, другая — получила тайное послание на кассете от своего деда, а кто-то придумал неординарное применение простым пуговицам, переданным от мамы.
- Мой дедушка был талантливым художником, но при жизни его работы не были популярны. Он продавал свои картины на городской набережной. Покупатели были. Это позволяло ему иметь неплохой доход. Но вот я вырос, и по наследству мне досталось много его работ. Я создал сайт с возможностью заказа картин из-за рубежа, и все, кроме одной, раскупили. Это позволило мне купить бабушке новый, современный дом. Старый уже буквально разваливался. Только одну картину мы оставили себе — портрет нашей семьи. На нем изображены дедушка, бабушка, мои родители, я и любимая собачка дедушки Ляля. Это самая дорогая и ценная моему сердцу картина.
- У подруги появилось 12 кошек: трех отдали знакомым, осталось девять. Кошки вместе с квартирой в наследство перешли. В соседнем доме жила одинокая бабушка, она квартиру подруге и завещала — с жестким условием, чтобы кошек та не бросала. И она не бросила. Тяжело ей, конечно, уборка теперь дважды в день, но животные, говорит, доживут (многие старенькие уже) в покое и сытости. У кошек и питание санаторное, и ветлечение.
- В детстве я почти не общалась с родственниками по отцу. Но помню, что меня раз в полгода приводили к одному старенькому прадеду, и он просил меня что-нибудь сыграть на его пианино (я тогда училась в 1–2 классе музыкальной школы). После того как его не стало, он завещал свое фортепиано мне, и только тогда я узнала, что этот инструмент — настоящий немецкий Zimmermann, который он, будучи известным пианистом, привез из самого Берлина в качестве награды за свои подвиги. Но сколько бы мне ни говорили о стоимости этого инструмента, сколько бы ни поступало предложений его купить, я чувствую, что это то самое «наследие», которое должно передаваться из поколения в поколение в нашей семье.
«Это старый проигрыватель моего деда, который отец получил несколько лет назад»
- Если это настоящий патефон Victrola, а не репродукция, и если он исправен, то у вас — настоящая золотая жила! © igetbannedalot / Reddit
- Два года назад не стало моего папы. Завещание у него было написано только на дачу для моей сестры. Нотариус предложила мне написать отказ от наследства в пользу сестры, чтобы не шляться по судам. Через полгода сестра вступила в наследство. Написала дарственную на меня, на машину и гараж. Квартиру продала и половину стоимости перечислила мне, как подарок.
- Недавно мы с парнем делали ремонт в квартире, которая досталась ему от деда. Я захотела повесить полки над нашей кроватью, но, когда рабочий начал сверлить стену, он обнаружил какой-то тайник. В общем, в стене была выдолблена ниша, в которой лежал пакет с деньгами. Там были старые деньги, и их оказалось очень много. Бабуля, когда узнала, сказала: «Вот старый подлец! Так и знала, что была заначка, но не там искала».
«Достались в наследство картины, которые сестра моей бабушки вышила вручную»
- Это называется вышивка гладью. Очень трудоемкая. Картины прекрасны, сестра вашей бабушки была настоящей мастерицей. © Unknown author / Pikabu
- Я одна заботилась о своей бабушке, когда она заболела: возила ей продукты, ходила с ней по врачам, сидела возле нее и делала уколы, когда нужно было. А она свое имущество (машину и квартиру) завещала моим глупым братьям, которые никогда не звонили ей. Я, конечно, расстроилась, но успокоилась. Мне она оставила только старый домик в деревне. Я туда почти не ездила, но вынуждена была остаться там. Пожила в домике, наводила там порядок, добралась до погреба. Включаю свет, а там — гора украшений и завернутых в пленку книг! Все самое ценное. Поняла, что бабуля просто не хотела делить это поровну со всеми и оставила только мне.
Книги в погребе. Даже в плёнке все сгниет. Сказочка для дурачков и дурочек.
- От родного деда мне достались старый магнитофон и кассеты. В основном — эстрада тех лет, но была одна безымянная. Решила как-то ее послушать. Нажимаю play — и вдруг вместо музыки слышу шипение, а затем голос деда, который радостно сообщает, что эта запись — особый подарок, который он тайно приготовил незадолго до ухода. На протяжении часа дедушка просто сидел на кухне, уютно звякал ложкой, пил чай и вспоминал самые смешные, нелепые и светлые моменты из нашего детства. Он выдавал фирменные шутки, давал мудрые житейские советы на будущее и в самом конце сказал, как сильно и крепко нас всех любит. Через месяц мы собрались всей семьей, я включила кассету, и запись согрела каждого, кто был за столом. Маленькое, но очень ценное наследство.
Добрый дедушка, а от моего остались только фотографии как мы в шахматы играли и как он меня в коляске катал))) до сих пор вспоминаю и скучаю за ним)))
- Когда я была маленькой, мама оставила меня на деда. Он не жил с нами, и по-настоящему общаться мы начали гораздо позже. Но однажды, когда я не могла заснуть, он завел свои карманные часы и дал их мне, чтобы я слушала их тиканье и засыпала. Семь лет назад его не стало, и мне отдали те самые часы, с которыми я засыпала в пять лет. Сейчас я связала свою жизнь с часами. А та механическая «Ракета» в золотом корпусе — настоящая жемчужина моей коллекции карманных часов. Если не могу уснуть, всегда слушаю именно их.
«Унаследовала от своей прабабушки один из ее незаконченных вязаных проектов»
В моей семье никто не занимался вышивкой но очень завидую такими рукодельницам))) молодцы
«Недавно мама разбирала вещи бабушки, когда той не стало в ноябре прошлого года. Среди них она неожиданно нашла незаконченные вязаные работы моей прабабушки. В нашей семье только я умею вязать крючком по схемам, поэтому эта находка досталась мне. Вместе с изделиями сохранились схемы, личные записи прабабушки и даже вся пряжа, из которой она вязала. Очень счастлива, что теперь смогу завершить то, что она когда-то начала».
- Это действительно очень круто! © musicalearnightingal / Reddit
- Со всеми игрушками, в которые я играл в детстве, играл мой старший сын, играет младший (им сейчас 25 и 9 лет), а скоро, думаю, будут играть и внуки. Игрушек в прежние времена было немного, но все они сохранились: игра «За рулем!», электронные игры «Ну, погоди!», «Космический мост», «Веселый повар», «Охота», «Автослалом». Хочу еще найти игру «Тайны океана». Среди игр, которые остались в идеальном состоянии, — «Sega Mega Drive 2» и «Sony PlayStation». Но самое ценное — книга «Математическая смекалка» Б. А. Кордемского 1956 года. Эта книга — самое ценное и правильное наследство!
- Я коллекционирую монеты и марки. Никогда бы не подумал, что буду этим заниматься. Но это память о дедушке и его последняя воля. Он чувствовал, что вот-вот уйдет, поэтому попросил меня не бросать его дело и завещал мне всю свою коллекцию. За считаные месяцы я стал настоящим профи в этом деле. Хожу по барахолкам, ярмаркам, выискиваю, чем бы еще пополнить дедушкины толстенные папки.
«Разбирали старые вещи и нашли фотоаппараты моего деда»
- У меня был ФЭД-5 В «Олимпийский». Дом сгорел, а фотоаппарату — хоть бы что. Он был в кожаном чехле, который немного обуглился, а сам фотоаппарат исправно работал: шторки двигались, но его время уже прошло. Пленку сейчас нигде не купишь, поэтому полноценно проверить его работоспособность я не смог. В итоге отдал его энтузиасту-любителю. © kLop.p / Pikabu
- Приехала в деревню продать дом бабушки, который достался маме по наследству. Вспомнила, как каждый год проводила здесь лето с братьями. Целыми днями носились по улице с другими ребятишками, играли, бегали на пруд. Воровали с поля горох, ходили «в поход» в соседний лесочек, в августе прыгали со стогов сена и строили в них норки. Так хорошо стало на душе, так тепло.
- От родной тети досталась крошечная квартира. Приехала туда — всюду хлам и плесень. Стала убираться и вдруг обнаружила, что старый паркет странно скрипит. Начала вскрывать его и нашла под ним металлический люк. Открыла люк — и ахнула. Там аккуратно лежали десятки детских рисунков, фотографии и толстая папка с письмами. Выяснилось, что тетя много лет помогала детям из детского дома и собирала историю каждого из них. Среди бумаг лежали сберкнижка на мое имя и записка: «Добро всегда должно продолжаться!»
Зачем все прятать под пол, могла в шкаф припрятать или на полку какую нибудь) так все усложнила
- От бабулечки мне достались вазочка, которую дедушка подарил ей, — расписная, с чуть сколотым цветочком, — и перстень... Мама хотела все это выбросить, и был скандал. Я отстояла эти вещи. Муж, видя, как они мне дороги, специально поставил вазочку на видное место, и теперь в ней всегда стоят свежие цветы. Бережем ее как зеницу ока, а перстень решили передавать как семейную реликвию.
«В прошлом году моей бабушки не стало, и я получила от нее в наследство такой прекрасный цветок»
«Мою жизнь окутала печаль, и даже пересадить новый цветок у меня не получилось. Я все забросила и почувствовала, будто снова теряю свою бабулю. Сегодня я вернулась домой и увидела, что цветок расцвел. Наверное, растения напоминают нам, что даже если мы сломлены, однажды можем снова ожить и вернуться к жизни».
- Вот почему я люблю растения! Мои соболезнования! © EntertainmentOk6470 / Reddit
- У меня на складе появилась коробка с малахитом, которую мне оставила в наследство тетушка! Открыла сегодня и чуть в обморок не упала — внутри не просто камни, а настоящий музей! Помню, как папа говорил: «Малахит — это зеленая книга Земли, в нем записаны миллионы лет истории». И вот теперь эта «книга» у меня. Перебираю каждый камешек, а они будто шепчутся между собой. Один особенно красивый — с рисунком, похожим на глаз совы. Приложила к уху — клянусь, слышу тихое потрескивание! Сразу вспомнился старый уральский миф о малахитовой шкатулке. Может, не зря говорят, что малахит хранит тайны прошлых владельцев?
- Досталось мне в наследство от мамы полпакета разных пуговиц. Где-то она их купила, так сказать, оптом, подешевле. Пуговицам этим лет 25. Все время было жалко выкинуть их. Думала: однажды я найду им применение. И, о чудо! Благодаря современным технологиям, а иначе говоря — с помощью клея и стеклянных банок, я сотворила красивые вазочки. Творчество так увлекает... Особенно долгими зимними вечерами хочется творить красоту!
- Разбирая шкатулку женщины-сороки, я понимаю, что получила в наследство от мамы одни-единственные сережки-«шары». Причем отданы они мне были лично; мама при этом произнесла даже какую-то речь, хотя и не была склонна к сантиментам. Сколько я себя помню из того далекого времени, мама всегда носила эти серьги. И теперь они стали самым любимым украшением в моей шкатулке. Я ношу их с теплыми воспоминаниями о доме, где осталась частью детства, где были живы родители, царили смех и любовь, а сама я, еще не обремененная взрослыми проблемами, в полной мере ощущала легкость бытия.
Что за реликвия такая? Лучше б брошь какую то или кольцо на свадьбу
Благодаря таким заветным подаркам от родных мы чувствуем их заботу и поддержку, которой они делятся с нами. А что вам передалось по наследству от близких? Рассказывайте свои неимоверные истории и присылайте фото в комментариях!
Вот что еще получали другие герои от своих родственников:
Комментарии
Хорошие истории))) моей знакомой досталось от своего прапрадеда его коллекция редких экземпляров насекомых и чучел из его коллекции)) он был биологом и собирал это все у себя и помнил как его праправнучка забавлялась с его фигурками животных и решил все оставить ей. Теперь подруга владелица редкого мини зоопарка, неживого правда но все же) половина экземпляров уже засохла и стёрлась в пыль, но некоторые она оставила или передала мне) теперь мы вдвоем с чучелами забавляемся
У меня одноклассник получил от деда все его найденные на барахолках старые сувениры, кубки и копилку в виде кошки. Там он каждый год монеты собирал а потом на новый год открывал и всей семьей считали сколько на год насобиралось)