20+ теплых историй и фото о наследстве, которое согревает лучше любых денег

Хорошие истории))) моей знакомой досталось от своего прапрадеда его коллекция редких экземпляров насекомых и чучел из его коллекции)) он был биологом и собирал это все у себя и помнил как его праправнучка забавлялась с его фигурками животных и решил все оставить ей. Теперь подруга владелица редкого мини зоопарка, неживого правда но все же) половина экземпляров уже засохла и стёрлась в пыль, но некоторые она оставила или передала мне) теперь мы вдвоем с чучелами забавляемся