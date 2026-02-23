26 человек рассказали о самом дорогом наследстве. И дело вообще не в деньгах

Кому-то в наследство переходят солидные счета и драгоценности, а кому-то — старая швейная машинка, забытая шкатулка или никому не нужная игрушка. Но иногда внутри всех этих простых вещей оказывается нечто ценнее и дороже денег. Мы собрали истории людей, которые унаследовали самое важное — память, согретую любовью.

«Наследство от бабушки. В детстве я любила разбирать их по размерам, количеству дырочек. Могла часами ковыряться. Когда-то это было целым приданым!»

«Моя мама унаследовала эту норковую шубу от своей бабушки»

«Я унаследовала эту прекрасную картину, которую нарисовала моя бабушка. Вспоминаю ее всякий раз, когда смотрю на нее»

Время, проведенное вместе, — бесценно!

Будучи живым, дедушка играл в одну стратегию. Прошел все части, учил меня. Мы вместе играли, было весело. Когда он умер, то оставил после себя очень много дисков. И аккаунт, пароль и логин которого я обнаружила недавно совершенно случайно. Зашла. Сижу и реву — больше мы с ним так не поиграем. © Подслушано / Ideer

«Это был гибискус моей бабушки. И хоть я не умею ухаживать за цветами, здесь уж я приложила все усилия. Сегодня цветок расцвел. Чувствую себя такой счастливой!»

«Унаследовала от мамы. Ее вещи всегда были связаны с ее пребыванием на Ближнем Востоке»

«Недавно унаследовала от бабули целую гору пряжи, и меня просто переполняют эмоции. К тому же, бабушка специально отметила, что вся пряжа должна достаться именно мне. Это так меня тронуло»

Каждая вещь найдет своего наследника

Бабушка оставила после себя бесценное наследство. Целую библиотеку. Я обожаю все эти прекрасные, невообразимо пахнущие книги, некоторым из которых больше сотни лет. Не хочу ни с кем делить такую ценность. © Подслушано / Ideer

«16 лет тому назад получила орхидеи в наследство от бабушки. Каждый год они цветут и напоминают мне о ней»

«Этот столик для шитья, полный катушек мулине, достался мне от прабабушки. Кстати, сам столик сделал мой прадедушка»

«Мой дедушка десятилетиями собирал старые масляные лампы и посуду из стекла. Теперь его коллекция у меня. Мечтаю все починить и расставить эти прекрасные штуки»

Унаследовать можно не только вещи, но и память

Папа оставил мне свои старые часы. Потертые, стекло с трещиной, стрелки застыли на 17:15. Решил часовщику сдать: или починят или на детали разберут, а то только пыль собирают. Уже намылился к выходу, как вдруг мама схватила мою руку и тихо сказала: «Не смей их заводить! Твой отец специально остановил их в ту минуту, когда узнал, что ты родился. Он носил их все эти годы как напоминание о самом счастливом мгновении». Теперь эти «сломанные» часы берегу как зеницу ока.

«Получила в наследство японский сад. У меня впереди масса работы, но это того стоит»

«Мне от бабушки досталось 9 елочных шаров. Я так рада, что нечто столь хрупкое и прекрасное смогло сохраниться. Тем более что бабули с нами уже нет»

«Бабуля завещала мне свои драгоценности. Чувствую себя как девчонка, снова примеряя ее кольца и безделушки»

«Бабушкин миксер служит нам уже больше полувека. Он помнит бессчетное количество семейных обедов, тортов на дни рождения и свадьбы. Очень горжусь, что теперь он у меня»

Со временем даже самые нелепые вещи обретают ценность

Бабушка оставила мне лоскутное одеяло, при жизни всегда приговаривала: «Береги его». А я думаю: что за тряпье, выкинуть что ли? Прошу брата помочь, а он тычет пальцем в лоскуты и такой: «Ты чего, не узнаешь?» Я торможу, и тогда он объясняет: «Это же лоскут от твоего покрывала на выписку из роддома! А рядом — кусок папиной счастливой рубашки, в которой он сдавал экзамены, и кружево от бабушкиного свадебного платья 50-х годов». Оказалось, она 40 лет шила не одеяло, а летопись нашей семьи, чтобы ее тепло обнимало меня даже после ее ухода.

«Эта машинка по удалению косточек из вишни принадлежала моей прапрабабушке. А в следующем году уже я буду обрабатывать вишни с ее помощью»

«Наконец-то почистил лампу, которая досталась мне по наследству от бабушки. Теперь дело за второй. Кстати, обе прекрасно работают»

«Дед купил себе эти часы, когда выходил на пенсию. Между прочим, тогда они стоили, как вся его зарплата. А теперь это самая дорогая для меня вещь»

«Эти ботинки достались мне в наследство от деда. Им, наверное, лет 40 уже»

Наследство с сюрпризом

Бабушка, которую я видела лишь раз в детстве, оставила завещание. Мои двоюродные братья получили в наследство дом и землю, мне достался потрепанный временем огромный игрушечный медведь, на которого без слез не взглянешь. Все стебали, мол, почаще надо было приезжать, может, что получше отхватила бы. И вот решила починить игрушку и сменить набивку. Глянь, а там сверток. А в нем золотые монеты! © Подслушано / Ideer

«Бабушка любила шить, и мне достались ее незаконченные работы. Сделал из них подушки и раздал всей семье»

«Получила в наследство от бабушки эту коллекцию. Так скучаю по бабуле, она была настоящей оторвой!»

«Совместила бабушкино наследство и свои дизайнерские работы»

Книга рецептов счастья