13 известных киногероев, которые должны быть совсем другого возраста

В начале романа Аксинья — совсем юная девушка, ей едва ли исполнилось 20 лет. А вот актрисе, воплотившей героиню на экране, к тому моменту уже стукнуло 28. Впрочем, события в «Тихом Доне» разворачиваются на протяжении десятилетия, поэтому к финалу истории Аксинье уже около 29–30 лет.

С ролью связана любопытная история. Когда режиссер показал Михаилу Шолохову кинопробы нескольких актрис, писатель сразу указал на Элину Быстрицкую и сказал: «Вот же Аксинья».