13 известных киногероев, которые должны быть совсем другого возраста
Мы привыкли считать Миледи коварной опытной дамой, а секретаршу Верочку из «Служебного романа» — женщиной с багажом житейской мудрости. Но стоит заглянуть в первоисточник, как шаблоны рвутся: одной по сюжету едва исполнилось 25, а второй было чуть за двадцать. Вот еще несколько героев, чей реальный возраст станет для вас сюрпризом, а точнее — полным несоответствием тому, что мы привыкли видеть на экране.
Аксинья, «Тихий дон»
В начале романа Аксинья — совсем юная девушка, ей едва ли исполнилось 20 лет. А вот актрисе, воплотившей героиню на экране, к тому моменту уже стукнуло 28. Впрочем, события в «Тихом Доне» разворачиваются на протяжении десятилетия, поэтому к финалу истории Аксинье уже около 29–30 лет.
С ролью связана любопытная история. Когда режиссер показал Михаилу Шолохову кинопробы нескольких актрис, писатель сразу указал на Элину Быстрицкую и сказал: «Вот же Аксинья».
Джейн Эйр, «Джейн Эйр»
Джейн приезжает работать гувернанткой в Торнфилд в возрасте всего 18 лет. Актрисе Зиле Кларк, сыгравшей героиню в известной экранизации, на тот момент было около 29. Впрочем, эта разница почти не бросается в глаза. Сдержанность, серьезность и внутреннее достоинство Джейн вполне позволяют представить героиню немного старше ее книжного возраста. А какая экранизация «Джейн Эйр» нравится вам больше всего?
Доктор Ватсон, «Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона»
Напрямую Артур Конан Дойл возраст доктора не указывает, но внимательные читатели все посчитали и пришли к выводу, что Ватсону около 28 лет. А вот Виталию Соломину на момент съемок было 37. Кажется, такая разница пошла персонажу только на пользу. Экранный Ватсон выглядит спокойным, более опытным и очень надежным.
Вера, «Служебный роман»
Ох уж эта Верочка... В пьесе «Служебный роман» ей 23 года и она описывается как настоящая красавица — чуть ли не модель с эффектной внешностью. Однако, возможно, благодаря своей необычной внешности персонаж получился гораздо смешнее и запомнился зрителям.
Маргарита, «Мастера и Маргарита»
Я бы восприняла левое фото как результат переживаний героини (типа, 30 лет + переживания). А правому фото не поверила бы - с чего ей ведьмой становиться?
PS. "Бы" - потому что фильм не смотрела, сужу по представленному фото
В 2024 году вышла новая экранизация «Мастера и Маргариты». В романе Михаила Булгакова возраст Маргариты указан довольно точно — ей 30 лет. В фильме 2024 года героиню сыграла Юлия Снигирь, которой на момент съемок было около 40 лет. Многие зрители, конечно, сравнивали ее Маргариту с версией Анны Ковальчук из сериала 2005 года (тогда актрисе было около 28 лет). Однако сама Снигирь отмечала, что сравнивать эти образы не совсем корректно: фильмы получились очень разными, а значит и Маргариты в них — тоже.
Северус Снейп, «Гарри Поттер и философский камень»
Возраст Снейпа подсчитать еще проще. В «Философском камне» учителю зельеварения был всего... 31 год. Считается, что актер настоял, чтобы Джоан Роулинг заранее рассказала ему главную тайну персонажа — кем на самом деле является Снейп и на чьей он стороне. Возможно, именно поэтому Алану Рикману удалось так виртуозно передать характер героя, хотя сам он был старше своего персонажа почти на 20 лет.
Петунья Дурсль, «Гарри Поттер и философский камень»
Здесь тоже могло сказаться постоянное чувство неприятия и потери себя, как если бы ограничение себя в рамках семьи постоянно давило бы ее недовольством, которое и сказалось бы на облике
А тете Петунье? Она на несколько лет старше Лили Поттер, а значит, в первой части цикла о мальчике-волшебнике ей было около 33 лет. Возможно, так создатели фильма хотели подчеркнуть контраст между ее строгой, приземленной жизнью и миром магии, от которого она когда-то отказалась.
Наташа Ростова, «Война и мир»
В романе «Война и мир» Лев Толстой довольно точно указывает возраст Наташи. В начале истории ей всего 13 лет — она еще почти ребенок. В самой известной экранизации романа — фильме «Война и мир» — Наташу сыграла Людмила Савельева. На момент съемок актрисе было около 23 лет.
Впрочем, зрители легко поверили в ее героиню: Савельевой удалось передать ту самую живость, искренность и эмоциональность Наташи, за которые читатели так любят этот персонаж.
Нео, «Матрица»
Да полно вам, правое фото ближе к 18 🤭.
А Нео вел не слишком здоровый образ жизни. Как знать, может, Матрица слишком буквально отражала на его лице каждый бессонный час и каждый лишний стакан
В фильме мы даже видим паспорт Нео — ему 28 лет. А Киану Ривзу на момент выхода фильма было 35. Разница вроде бы небольшая, но благодаря ей герой выглядит чуть более уставшим от жизни, и поэтому его сомнения и поиски правды кажутся особенно правдоподобными.
Кэтрин Эрншоу, «Грозовой Перевал»
Эмили Бронте точного возраста Кэтрин Эрншоу не называет, но по хронологии событий можно понять, что героине около 17–19 лет. В экранизациях же эту роль обычно исполняют более взрослые актрисы. Возможно, потому что бурный характер Кэтрин и ее сложные отношения с Хитклиффом требуют довольно сильной актерской игры? Кстати, что вы думаете о новом фильме 2026 года?
Пенелопа, «Бриджертоны»
Сериал «Бриджертоны» заметно изменил возраст героев по сравнению с книжным циклом. В третьем сезоне Пенелопе по сюжету всего 19 лет, тогда как в романе Джулии Куин ей 28. При этом актрисе Никола Кохлан, исполнившей роль Пенелопы, на момент съемок было 38 лет — разница почти в двадцать лет.
Элоиза, «Бриджертоны»
Похожая история с Элоизой Бриджертон: в первом сезоне ей 16–17 лет, тогда как актрисе было около 30. Впрочем, для романтических сериалов это довольно обычная практика — взрослым актерам легче играть сложные эмоциональные сцены.
Мистер Коллинз, «Гордость и предубеждение»
А вы знали, что мистеру Коллинзу из «Гордости и предубеждения» было... всего 25 лет? По его поведению и манерам в это верится с трудом. Именно поэтому в экранизациях роль часто достается актерам постарше — так персонаж выглядит еще более комично и нелепо.
