16 историй о привычках богачей, которые простому народу никогда не понять

Какие бы суммы ни лежали на банковских счетах богачей, в душе многие из них продолжают радоваться простым вещам, экономить на копеечных мелочах или чудить так, как простому человеку и в голову не придет. И именно такие парадоксы делают нашу жизнь намного ярче и интереснее.

А в вашем окружении есть состоятельные люди с неожиданными или забавными привычками? Поделитесь в комментариях!