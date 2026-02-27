"И вот в какой то момент замечаю включенный в розетку девайс похожий на радиоудлинитель вай-фая"
Зачем это шифровать?..🤯 Я никогда не пойму логику этого сайта
16 историй о привычках богачей, которые простому народу никогда не понять
Задумывались ли вы когда-нибудь, как выглядит обычный день людей, чьи банковские счета пестрят нулями? За фасадом идеальной роскоши часто скрываются очень живые и забавные бытовые зарисовки, которые доказывают, что богатые тоже чудят, причем с особым размахом. Некоторые предпочитают перекрасить дорогущий рояль в розовый, чтобы он сочетался с интерьером, другие же отправляют своего главбуха за 4000 км, чтобы сдать свои часики на сервисное обслуживание.
- Знаю одну историю про женщину, у которой очень богатый муж. Она захотела учиться в Милане в университете Боккони. Он ей все оплатил, перевез, сам прилетал в гости. Потом она стала жаловаться, что итальянские горничные плохо моют ее роскошные апартаменты, а вот любимая тетя Зина все знала и делала отлично. Он оформил в Италии компанию, чтобы сделать тете Зине рабочую визу, оплатил ей репетитора по итальянскому, перевез ее в Милан. Так еще и в Италии ее отправили учиться вождению, чтобы тетя Зина возила его любимую жену по городу и сама могла ездить по делам. Такая вот дольче вита тети Зины. © katochekz
- Сняли дачу. Рядом дом. Нет, целая усадьба! Хозяин — богач прям. Пригласил в гости. А там дом в 2 этажа, бассейн, зона отдыха. А уж сад какой, огород! Я обзавидовалась: вот, думаю, жена у него счастливая. Так и завидовала, пока не увидела, как она бегает заморенная по огороду. А он сказал: «Я по шашлыкам. В общем, только отдыхать сюда приезжаю!» © Подслушано / Ideer
- Приехал в роскошный особняк настраивать Wi-Fi. Жена хозяина проводит экскурсию по дому. Вдруг замечаю в розетке странный дешевый девайс. Ради интереса спрашиваю, что это за чудо техники. Ответ богатой дамы ввел меня в полный ступор: «Заказала по рекламе устройство „для экономии электроэнергии“. Обещали, что счетчик будет насчитывать меньше. Ну вот, включен, лампочкой светит, а экономии нет...» © user11522626 / Pikabu
- Работала репетитором в особняке: лепнина, мрамор. Во время занятия сел телефон, я его втыкаю в свободную розетку. Тут мимо проходит хозяйка дома в шелковой пижаме. Резко останавливается, смотрит на мобильник, хмурится и серьезно выдает: «Так, телефон заряжается примерно час. Электричество сейчас дорогое. Вычту из твоей оплаты за урок полтинник». Я так обалдела, что молча кивнула. Забирала свои деньги с вычетом «коммуналки» и чувствовала себя главной транжирой в этом дворце.
- Занимаюсь строительством. Меня удивил один заказчик, а он, на минуточку, владелец заводов и очень богатый человек. Так вот, этот мужик сам делал электрику и водопровод в доме, не потому что платить не хотел, а просто потому что ему интересно. Так, параллельно с нами и работал, когда у него было время. И вообще классным мужиком оказался и в общении, и в работе. Больше таких не встречал. © Andrei 7000 / Dzen
"И вот в какой то момент замечаю включенный в розетку девайс похожий на радиоудлинитель вай-фая"
- Моя начальница — женщина с бездонным бюджетом. Позвала меня на VIP-ретрит. Я набрала красивых платьев. Приезжаем, а там нас встречает коза на веревке и покосившаяся избушка. И тут начальница шепчет: «Прикинь, я заплатила полмиллиона, чтобы прочувствовать эту аутентичность. Мы будем сами колоть дрова и доить козу! Сюда очередь на год вперед!» Три дня я спала на сене и таскала воду из колодца, пока она наслаждалась, сидя на скамейке около домика. Местная бабулька, сдающая этот сарай за бешеные миллионы, однозначно гений бизнеса.
- Подруга пошла на свидание. Ухажер приехал на дорогущем джипе. Заявился в солидном пальто, весь такой обеспеченный мужчина. Погуляли часик по парку. Подруга говорит, мол, холодно, давай поедем куда-нибудь на машине. А он смерил ее взглядом и выдал, что ему надоело целыми днями в машине сидеть, хочет свежим воздухом дышать. Погуляли еще пару часов. Подруга окончательно замерзла. Тогда он повел ее в фастфуд, чтобы выпить горячего кофе. Кассир спросила, считать ли им вместе, он ответил, что отдельно. Подруга заплатила за кофе, выпила и ушла. Такого прижимистого мужчину она в своей жизни не видела. © Карамель / VK
- Знакомый строитель рассказывал. Как-то они ремонтировали одну квартиру. Хозяйка купила белый концертный рояль Steinway за какую-то космическую цену. А поскольку он не вписывался в розовую гамму квартиры, она перекрасила его в розовый цвет. © murshah1
- Работал в крупном магазине техники. Услышал, как шеф обсуждает с директором наши новогодние премии. Хозяин заявил: деньги — банально, у него есть подарок получше! И вот корпоратив, все в предвкушении. Тут босс выходит и вручает каждому свою книгу с автографом! Там были его личные стихи и цитаты. Издал он ее тиражом 1000 экземпляров, но они все просто пылились в гараже и не продавались. Контора просуществовала еще пару лет. © Erhamion / Pikabu
- Работала в одной крупной компании. Жена владельца купила дорогующую мебель и заявила мужу о том, что ее обманули — подсунули брак. Нанимаем экспертов, едем домой смотреть что к чему. Заходим и ахаем. Там, на этом столе «с дефектом» красовался отпечаток горячего чайника на поверхности! Мебель из массива ценных пород дерева и чайник! Это что-то немыслимое. Так и не удалось их переубедить. © Ольга Ольга / Dzen
- Во дворе шла борьба за паркинг. Один вредный дед на старом авто принципиально ставил его, занимая два места, включая любимое место моего богатенького соседа. Разговоры не помогали, дед орал про «права народа». Мы все ждали, что бизнесмен вызовет эвакуатор или еще чего. А он поступил хитрее. Утром смотрим — «Волги» нет, дед ходит довольный, здоровается. Оказалось, сосед просто купил у деда эту ржавую колымагу по цене новой иномарки. И сразу же отогнал ее на свалку. Сказал: «Мне мои нервы и время дороже».
И? Завтра дед на половину этих денег купит себе подержанную иномарку и будет-таки опять поперек ставить.
- Муж тети — богач. Позвали нас на выходные на базу отдыха. Я неделю искала платье и туфли, чтобы не опозориться на их фоне. Приезжаем в шикарный коттедж, стоим при параде и ахаем. Выходит тетя в нарядном костюме, а следом ее муж-миллионер в вытянутых трениках с пузырями на коленях и старом застиранном свитере. Я в шоке стою в своем вечернем платье, а он радостно: «Наконец-то выходные, можно любимую домашнюю одежду надеть, а то от этих галстуков уже дышать нечем!»
- У знакомой главбуха был директор, который не менее двух раз в год отправлял свои дорогие часы на сервисное обслуживание в столицу за 4000 км. И часы отправлял не почтой, а главбух летела с его часами, заселялась в шикарный отель на пару дней и потом летела обратно с часиками. © tanya.azizovaa
- Сосед на пенсии стал подрабатывать садовником. Трудился он и у одной весьма богатой мадам, которая купила дом в поселке недавно. Участок предыдущие хозяева забросили, там была помесь пустыря и джунглей.
Он там все лето вырубал корьевник, корчевал пеньки, удалял заросли, делал газоны. Работал каждый день с утра до ночи. Причем договорились на фиксированную ежемесячную сумму, то есть ему выплачивали не за проведенное время в саду, а за то, что сад будет приведен в порядок, а потом этот порядок будет поддерживаться. Она платила не больше, чем за нормальный сад, где нет такого дикого объема тяжелой работы, и работают по несколько часов в день. Но потом же станет легче, думал садовник, а зарплата останется той же. В общем, он согласился за те же деньги из диких зарослей нормальный участок сделать.
И вот сад приведен в приличный вид. Сосед понял, что теперь уже можно до ночи там не пахать, а уходить пораньше, или заниматься ее участком не каждый день. Сказал об этом хозяйке. А она такая, мол, хорошо, но платить буду вдвое меньше. Сосед уволился. Теперь у нее опять джунгли, ни один садовник к ней больше работать не идет. Сама кое-как колупается. © Лили Марлен / Dzen
- Один мой знакомый, не олигарх, но довольно богатый человек имеет 25000-40000 долларов ежемесячного дохода. Торгуется за каждую копейку, но в свои удобства вкладывается по максимуму. Было много забавных случаев, но один врезался в память надолго. Как-то в его загородном особняке перегорели 8 лампочек в разных комнатах. Он попросил меня их поменять. Я от балды назвал сумму, умноженную на 10 к обычной стоимости. Он доторговался до цены, умноженной на 5, а потом весь такой довольный сказал: «Вот так люди и богатеют». © batkenchi / Pikabu
- Сосед-богач купил дорогущий внедорожник. Иду мимо — он что-то грузит в багажник. Думаю, сейчас увижу клюшки для гольфа или снаряжение для дайвинга. Заглядываю, а там весь премиальный светлый салон застелен старыми газетами, а сверху ровными рядами стоят деревянные ящики с рассадой помидоров! Сосед меня заметил, покраснел и шепчет: «Теща приказала на дачу отвезти. Сказала, раз машина такая большая — пусть хоть пользу семье приносит!»
Какие бы суммы ни лежали на банковских счетах богачей, в душе многие из них продолжают радоваться простым вещам, экономить на копеечных мелочах или чудить так, как простому человеку и в голову не придет. И именно такие парадоксы делают нашу жизнь намного ярче и интереснее.
А в вашем окружении есть состоятельные люди с неожиданными или забавными привычками? Поделитесь в комментариях!
Комментарии
Для таких как герои историй с запущенным садом и лампочками придуман договор выполнения работ. Никто уже давно не соглашается пахать на дядю/тётю за гроши. Все "мужья на час" приезжают заранее, составляют и согласуют смету, договор, берут задаток и уже потом приступают к работе. А то что очень богатые люди, как правило, жадные - знают, наверное, даже дети).