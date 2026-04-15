15+ историй о работе, которые пропитаны ароматом офисного кофе и шумом принтера

У нас в конторе рабочий день до 16:24 (не спрашивайте почему, так посчитали).

Тем, кто в офисе, а не на объектах, переработки не поощряются и не оплачиваются, но можно задержаться, если утром опоздала (в пределах разумного).

Моя любимая ситуация: на часах четыре с копейками, в кабинет врывается взмыленный чувак с чертежами (на них следы ботинок, кофе, сигарет и других неопознаваемых субстанций).

И на голубом глазу спрашивает - "А ты до скольки сегодня? Тут поправочки в нумерации - успеешь сделать? Подрядчик несколько кабелей перепутал..." 🙄😵🙃🫠