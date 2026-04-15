А сказать нельзя, как тебя зовут? Ну или написать и по электронной почте отправить, в чате написать, или как там сисадминам привычнее)))😂
15+ историй о работе, которые пропитаны ароматом офисного кофе и шумом принтера
Рабочее место — это отдельная вселенная со своими правилами и маленькими ритуалами. У кого-то день начинается с сияния монитора, а у кого-то — с бодрых приветствий и чашки чая, но везде разыгрываются жизненные сцены, достойные любимого сериала. Мы собрали бытовые зарисовки, пропитанные добрым юмором и человеческим теплом, от которых на душе становится чуточку приятнее.
- Наш сисадмин Витя — тихий парень. Как-то у меня сломался комп, так он одним махом все починил. Я ему, мол, да ты волшебник! На корпоративе в конце года его спрашивают: «Витя, а что ты больше всего не любишь на работе?» Он иронично: «Когда меня называют Витя, потому что я Игорь. Не знаю, почему вы так меня зовете». Мы смеялись с полчаса.
- Подруга сейчас пишет: «У нас на работе в другом офисе есть Эмма. Все ей звонят целыми днями. А все потому, что отчество у нее Кареновна. Эмма Кареновна. Э-э-э, Макареновна».
Понимаю, сочетание имени и отчества супер. Интересно, специально ли так родители имя выбрали или нет.
- Лучшая подруга была моим руководителем. Нереально требовательная, могла зимой задержать на работе на 2-3 часа, вызвать в субботу. Однажды пришлось нарушить личные планы, чтобы выйти на работу по ее требованию, пришла домой, думаю уволиться. И тут она мне пишет: «Приветик! Пошли шопиться?» В тот момент я поняла: работа работой, а скидки в любимом магазине — это святое.
Надо брать пример с подруги: дружба дружбой, но соблюдение рабочей дисциплины никто не отменял.
- Произошла тут со мной смешная история. Ждал водителя, чтобы отдать ему товар из офиса. Спросил, как его узнаю, он: «Я буду в белом поло!» Выхожу, водитель жмет руку и уезжает с товаром. Я спохватился: он же в синей футболке был! А через 8 часов вспомнил, из какой машины он выходил. Из «Поло» белого цвета.
Напомнило старый анекдот: двое договорились о свидании вслепую. Она: "А как я вас узнаю?" Он: "Я буду стоять у театра без одежды. А чтобы вы меня точно узнали, в руках у меня будет газета".
«Мои коллеги используют хэштег #trashtag возле нашего рабочего места. Давайте продолжим в том же духе!»
Стесняюсь спросить, это они вокруг своих рабочих столов убрали, или территорию вокруг стройки?
- Я пришел в офис в деловом стиле, сел в круг с двадцатью другими людьми, потом нас заставили встать, говорить какую-то ерунду и сделать несколько кругов — что-то вроде индейского бега, а также прыгать и дурачиться. Я снял пиджак, потому что стало очень жарко. Заместитель менеджера подошел ко мне и прошептал: «В офисе принят деловой стиль, пожалуйста, наденьте пиджак обратно». Я подумал: «Вы только что заставили нас вести себя словно школьники на перемене, а теперь требуете делового стиля?» Короче, эта работа была не для меня.
- На совещании я должна была представить свою работу людям, занимающим более высокие должности, чем я. Я была очень застенчивой, особенно в присутствии руководства, потому выдала: «Пожалуйста, не обращайте на меня внимания. Я буду сидеть сзади и слушать ваши идеи».
Не, не надо так. Если не набраться смелости, то твоя работа принесет бонусы людям, не имеющим к ней отношения.
- Устроилась на работу, а буквально через месяц в компании был большой праздник. Моя команда делала групповое фото, когда к нам подошел какой-то мужчина. Я подняла глаза и воскликнула: «Эй! Ты не в нашей команде!» Он меня проигнорировал. Затем настало время презентаций... Кто же это выходит на сцену? Тот самый мужчина. Он оказался нашим генеральным директором.
Он не проигнорировал. Просто отметил у себя в голове: эту нахалку надо уволить в первую очередь. ))
- Я 10 лет проработала в колл-центре банка. Чаще всего нам звонили по поводу PIN-кода. «Я хочу пожаловаться, — сказал однажды клиент. — Мой код закрасили! Как мне теперь снять деньги?» Пытаюсь выяснить, что произошло. Оказалось, что клиент написал свой код на стене рядом с банкоматом, а фасад банка покрасили. Мне пришлось поставить его на паузу на минуту, чтобы просмеяться, а потом я проверила его адрес и отправила ему новый PIN-код.
- На работе есть офис плюс производство, сварка, окраска, сборка. Сотрудница купила современные черные джинсы с имитацией брызг белой краски. Пришла в них на работу в офис. За этот день ей, кроме меня, еще два человека сказали: «Наташа, ты что, в цеху испачкалась, на покраске?» Больше она в них на работу не приходила. И я, когда хожу в магазин за джинсами, говорю продавщице: «Не предлагайте мне рваные, штопаные, протертые — у меня таких много».
/На работе есть офис плюс производство, сварка, окраска, сборка./
На работе есть производство, сварка, окраска, сборка плюс офис. Так правильнее.
- Я участвовала в рабочем звонке и каким-то образом включила микрофон. Обнаружила это, когда уговаривала свою собаку вести себя хорошо, и кто-то из коллег спросил: «Можете выключить микрофон?» Этот звонок был совещанием с участием нескольких отделов и записывался для последующего просмотра. Я не могу заставить себя переслушать эту часть.
Подумаешь, разговор с собакой.
Вот когда в видеоконференцию вмешивается кот одного из участников, считай, конференция прервана. Причём не будет ни одного замечания, пока его котейшество не соблаговолит покинуть сцену.
- Прислали к нам на работу нового директора. Мы не знали, что есть у него привычка в офис приезжать к семи утра, чтобы без пробок. Теперь история. В семь утра идет по коридору уборщица, тащит два мешка с мусором. Навстречу ей идет незнакомый мужик. Она к нему, дескать, мужчина, помогите даме мешки отнести. Тот безропотно забирает у нее мешки, относит с пятого этажа на мусорку. Позже выяснилось, что это новый шеф был. Уборщица узнала, пошла извиняться. Директор посмеялся, угостил конфеткой. Отличный человек оказался.
«Пришел сегодня утром на работу. Кажется, затмение поглотило моего коллегу»
- Работаю в банке уже несколько лет, за все это время было много разных клиентов, но на днях меня все же смогли удивить. Сижу в ноутбуке, заходит мальчик лет 10, дает карту и с серьезным лицом говорит: «Тетя, а можно мне карточку, на которую денежки будут приходить и не будут уходить?» Я растерялась, но умилилась. Сразу же заходит мужчина, садится рядом и говорит мальчику: «Сынок, таких карточек нет, а вот эту нам нужно просто поменять на новую. Срок уже истек».
Ох, мальчик! Всем, наверное, хотелось бы иметь такую карточку, с которой не будут уходить деньги, а только приходить, но, к сожалению, таких чудес во взрослой жизни не бывает.
- Работаю рядом с фирмой под названием «Правда». Расположение офисов довольно запутанное, поэтому будущие клиенты часто «промахиваются». В итоге ко мне заходят люди и спрашивают: «Правда здесь?» Больше всего произвела впечатление старушка, которая, неуверенно оглядываясь по сторонам, спросила: «Девушка, скажите, пожалуйста, где же „Правда?“» Первую неделю работы я впадала в ступор; к концу второй стала смотреть на мир немного философски, но все еще сдерживалась от ответов из разряда «Правды нет» и «Правда у каждого своя».
Volens-nolens вспомнил анекдот.Звонок в дверь,-Скажите, здесь живёт Эдита Пьеха?--Злой мужчина в ответ,:-здесь живёт Идиты нах! Эдита Пьеха этажом выше!
- Услышала, как один из моих детсадовцев поет песенку «Акуленок», и в шутку сказала ему: «О, нет! Не пой эту песенку. Она привяжется ко мне на целый день!» Это было месяц назад. А теперь 20 ребятишек каждый день поют мне эту песенку. Это мило, но я с нетерпением жду летних каникул, которые наступят уже на следующей неделе.
«Просто автомат для подачи сырного соуса для начос, который случайно оказался на офисной кухне»
- Офис, предновогоднее настроение. Клиенты и партнеры присылают курьеров с подарками: конфеты, календари. Тут приходит парень, открывает рюкзак, молча ставит на свободный стол банку огурцов, селедку, батон и со словами: «Меня просили передать» уходит. Теперь сидим и думаем, что это было и из какой компании гонец.
- Работаю секретарем в приемной. Пришла к нам устраиваться одна моя знакомая и выдала мне: «Так ты все еще не замужем? Не берут?» Я парировала: «Конечно, не берут. То ли лицом не вышла, то ли характером». А она: «Ну хоть одна честно ответила, а то все говорят, мол, еще не хочу, не готова, не встретила единственного...»
Вообще-то ответ "не встретила единственного" честнее всего и ближе всего к реальности. Брак -не торговля лицом и характером.
- Звонит телефон, подбегаю и говорю в трубку: «Здравствуйте, малое предприятие „Прометей“». Мужчина в трубке: «Это автоответчик?» Думаю, решил кто-то пошутить и отвечаю: «Да». А тот как давай излагать! И тут я нетактично перебиваю его и говорю: «Мужчина, извините, конечно, но звукового сигнала еще не прозвучало...» На том конце провода виснет пауза, а затем собеседник начинает хохотать. Я, разумеется, тоже. Мужчина извиняется, ссылаясь на утро понедельника, и вешает трубку.
- Я работала в колл-центре. Мне позвонила женщина, и в разговоре она упомянула, что не может придумать имя для будущей дочери. Я назвала ей свое любимое, и мы еще пару минут поболтали. Разговор закончился, я и забыла об этом. А через несколько недель мне позвонил супервайзер и сказал: «На линии клиентка, хочет поговорить именно с тобой». Это была та женщина, и она назвала свою дочь именем, которое я ей тогда назвала. Оно довольно распространенное, и ей понравилось.
Когда то,передаю оператору пейджинга, послание,Стас, звонил парень с козлиным голосом.Слышу,-операторша давится от смеха.
A яка історія з вашого офісного життя заслуговує окремого фільму? Розкажіть у коментарях!
Комментарии
У нас в конторе рабочий день до 16:24 (не спрашивайте почему, так посчитали).
Тем, кто в офисе, а не на объектах, переработки не поощряются и не оплачиваются, но можно задержаться, если утром опоздала (в пределах разумного).
Моя любимая ситуация: на часах четыре с копейками, в кабинет врывается взмыленный чувак с чертежами (на них следы ботинок, кофе, сигарет и других неопознаваемых субстанций).
И на голубом глазу спрашивает - "А ты до скольки сегодня? Тут поправочки в нумерации - успеешь сделать? Подрядчик несколько кабелей перепутал..." 🙄😵🙃🫠
Ни за что не согласилась бы работать с лучшей подругой в качестве начальнице или подчиненной. Дружбе конец.
К истории про пиджак в офисе: я бы слилась еще на этапе индийского бега.