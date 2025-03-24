17 собеседований, после которых все остались под впечатлением
Истории
2 часа назад
Собеседования — неотъемлемая часть поиска работы, и, конечно, в такие моменты трудно не нервничать. А волнение, как известно, часто приводит к самым неожиданным и забавным ситуациям. Остается только надеяться, что удача окажется на вашей стороне.
- Однажды я получил должность менеджера по продажам в сфере информационных технологий благодаря своей рубашке! У меня не имелось опыта работы в этом, и я был крайне удивлен, когда рекрутер сказал: "Вы застегнули верхнюю пуговицу и носите очки — это говорит о вашей надежности. Мы готовы дать вам шанс проявить себя". Одновременно самое неожиданное и легкое собеседование в моей жизни! © Не все поймут / VK
- Пару лет назад я пыталась устроиться секретаршей в одну зарубежную фирму. Приехала на собеседование и ко мне лично вышел начальник, мы начали разговаривать с ним. Я перечислила все свои заслуги: печатаю быстро, с документами умею работать, в компьютере прекрасно разбираюсь. Но его это не волновало, он выслушал меня, а потом задал один единственный вопрос: "Кофе варить умеете?" Очень жаль, что меня взяли на ту работу только из-за умения сварить кофе, но и поработать успела я там немного из-за этого же директора. © Карамель / VK
- Пришла на собеседование на вакансию рядового менеджера в одну фирму. Разговор длился долго: директор рассказывал о моих будущих обязанностях и спросил, подходит ли мне это. Я в шутку сказала, что мне бы работу, где нужно делать поменьше, и у меня лучше выходит быть руководителем и ходить в красивых платьях. Директор посмеялся от души и взял своим заместителем. Вот только работы тут хоть отбавляй. © Палата №6 / VK
- Ходил по собеседованиям без особого успеха — конкуренция бешеная. На седьмом собеседовании дали задачку, но я забыл решение, полез в интернет, быстро нашел информацию и сделал как надо. Ожидал стандартное «мы вам перезвоним», но директор сразу же сказал, что я принят. Я даже переспросил, мол, я ведь схитрил, получается. На это он ответил: «Если бы ты ничего не знал, интернет бы не помог. Ведь я сам когда начинал свой путь в программировании и развитии бизнеса, сразу лез в интернет за советами. Даже вчера нут хотел приготовить и без помощи интернета не смог бы. Умение искать решение — уже полдела». Кажется, это будет хороший опыт работы. © Мамдаринка / VK
- У подруги были проблемы с работой, и я несколько недель подбивала начальника рассмотреть ее кандидатуру. Сама написала за нее резюме, собрала портфолио. В итоге ее взяли к нам, а через месяц меня уволили, ведь оказалось, что подруга на своем энтузиазме вполне себе справляется за двоих. Поэтому меня сначала перевели в другой отдел, а потом и вовсе уволили. © Карамель / VK
- Однажды я был на собеседовании в компании, в здании которого расположены другие организации, занимающиеся тем же. И я случайно зашел не в тот офис, как-то убедил их, что у меня с ними вообще-то назначена встреча, хотя у них не было никакой записи обо мне. В итоге меня приняли на работу, и я понял свою ошибку только спустя несколько часов, когда мне позвонили из первоначальной компании и спросили, почему я не пришел. Проработал там два года! © shake_a / Reddit
- Меня уже тошнит от фразы "Мы вам перезвоним!". В 95% случаев никто никуда не звонит. Вот и я подумала, что попала в это число, так что со спокойной душой пошла на следующее собеседование в компанию поскромнее. Через 3 недели поступает звонок с приглашением обсудить детали моего трудоустройства, а я, блин, уже полмесяца работаю в другом месте. Так обидно мне еще никогда не было. © Ideer / Подслушано
- В целом мои собеседования проходили неплохо, пока на четвертом я не заметил, что у меня на ногах обувь из разных пар. Самое смешное, что в этот момент я говорил о том, как важно внимание к деталям, ведь у меня отточен навык в этом. В конце концов я получил эту работу и уже 3 год тут. © scared_of_Low_stuff / Reddit
- Муж бросил, дочке почти 3 года. Нужно устраивать ее в сад и искать работу. Тут мне пишет одноклассник, которого я когда-то отшила, и предлагает работу помощником руководителя. Приехала, прошла собеседование, условия райские: белая зарплата, официальное трудоустройство, оплачиваемые больничные и помощь с садиком. Ведет меня в кабинет, а я думаю, что сейчас начнет про всякие устные отчеты и так далее. Оказалось, что там моя школьная подружка — она начальник отдела и ей нужен свой человек в помощники, а он директор. Она смеется, говорит, что в последнее время голова плохо варит, а я улыбаюсь, думая: "Не у тебя одной". © Мамдаринка / VK
- Недавно ходил на собеседование и понял, что больше никогда не хочу этого делать. Со мной проводили встречу сразу три человека: вопросы задавали разные, и лишь некоторые из них касались моих обязанностей. Были какие-то психологические и логические задачки, словно я пытался устроиться куда-то в серьезную компанию. В конце предложили ответить на несколько вопросов, но только сначала они собирались подключить меня к детектору лжи. Не знаю, что за тайны у них там и что это за корпоративная этика, но я отказался. Если что, я пытался устроиться охранником в самый обыкновенный супермаркет. © Не все поймут / VK
- Случайно надел рубашку с надписью «Вы все дураки» на собеседование. История такова: пока я чинил раковину, мне позвонил парень и сказал, что интервью минут через 10, мол, бросай все и беги туда. А дело в том, что он собирался улететь из города и не смог бы провести собеседование еще недели две. Спросил, могу ли я прийти, я ответил: «Конечно, но я грязный и не успею переодеться». Он: «Без проблем! Приходи!» Мы провели встречу, он давал советы про ремонт раковины, и еще добавил, что мы увидимся, когда он вернется. Напоследок он бросил мне что-то по типу: «Кстати, классная рубашка». © maddomesticscientist / Reddit
- На конец первого курса в колледже, я подала заявку на должность старосты общежития. Сказать, что я переживала — это ничего не сказать, хотя и справлялась неплохо. Когда я нервничаю, то иногда забываю слова или вовсе их путаю. И когда задали вопрос: «Как староста, ты будешь другом своим жильцам? Как ты справишься с тем, чтобы разнимать их на вечеринке или составлять отчет?» И я хотела ответить: «Это будет не проблемой, даже если мы друзья». Но вместо этого я выпалила: «У меня нет друзей». Я реально перепутала то, что хотела сказать. В этот момент наступила тишина и пока осознание било мне по голове, я собиралась с мыслями. В итоге меня взяли на работу, но я часто задумывалась, не пожалели ли меня. © Herder_of_cats / Reddit
- Пришел устраиваться на работу в сфере продаж. Спрашивают, каким морским животным я мог бы быть. Ждут что-то агрессивное, типа акулы. А я выдал: «Черепахой». У эйчара аж лицо сползло от удивления, но меня взяли. Потому что я добавил: «Это выносливые животные, которые существуют уже веками и обладают невероятной стойкостью». Кстати в тот же день предложили работу даже еще лучше. © 2cartalkers / Reddit
- Во время моего единственного собеседования я сказал начальнику, что мне больше нравится подход их конкурентов, и я все равно получил работу! © Platypus-man / Reddit
- На втором собеседовании я был готов ко всему, но интервьюер задал всего один вопрос: "Что ты хочешь, чтобы я услышал?" Это сбило меня с толку, и я час тараторил про "страсть к делу" и "богатый опыт", а он молчал. После я вышел из офиса и разрыдался. Через пару дней принес ему брауни в знак благодарности, хотя был уверен, что провалился. Он взял их и сказал: "Тебе не обязательно это делать", что прозвучало как отказ. Хотел ответить "Потому что хочу", но от нервов выпалил "Я делаю, что хочу" и сбежал. Позже мне позвонили и сообщили, что я получил работу. Интервьюер, который меня так напугал, оказался крутым начальником. © GloriousAtom / Reddit
- Впервые за шесть лет я решила подумать о смене работы и пошла на собеседование в хороший зоомагазин. Когда директор увидел мою трудовую книжку, полистал и сказал, что я принята. Я удивилась и спросила, почему так быстро, на что он ответил: "У вас обложку трудовой книги погрыз попугай, вот, видите. А с этой стороны понятно, что крыса или хомяк. Вы точно знаете, как ладить с животными!" Вот он, профессиональный взгляд! © Не все поймут / VK
- Я за свои двадцать пять лет побывал на десятках разных собеседованиях. На одном из последних эйчар попросила меня попробовать продать ей ноутбук. Мне что-то стало скучно, поэтому я взял ее ноутбук и просто ушел с ним в ближайшее кафе. Она мне начала названивать, через какое-то время я взял трубку и она накричала, чтобы я немедленно вернулся и вернул ей ноутбук. А я спокойно сказал: "Купите у меня этот ноутбук". Она назвала меня сумасшедшим, забрала ноут и не взяла на работу, а я так и не понял почему. Мне же удалось выполнить поставленное передо мной задание. © Палата №6 / VK
Собеседования - это каждый раз просто нечто, которое невозможно избежать:
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В последней истории соискатель прекрасно справился с заданием. Чо было кричать? ))
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