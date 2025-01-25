20+ собеседований, после которых людей просто распирало от эмоций

Иногда после долгих поисков работы начинает казаться, что идеальные собеседования бывают только в сказках или в методичках для кадровиков. В жизни часто все складывается вовсе не так гладко, как хотелось бы. К примеру, одних героев этой статьи попытались раскрутить на покупку оргтехники, другим заявили, что такие «серые мышки» ничего не добьются, а третьим и вовсе предложили потрогать чужие ноги.