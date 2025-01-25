20+ собеседований, после которых людей просто распирало от эмоций
Истории
15 часов назад
Иногда после долгих поисков работы начинает казаться, что идеальные собеседования бывают только в сказках или в методичках для кадровиков. В жизни часто все складывается вовсе не так гладко, как хотелось бы. К примеру, одних героев этой статьи попытались раскрутить на покупку оргтехники, другим заявили, что такие «серые мышки» ничего не добьются, а третьим и вовсе предложили потрогать чужие ноги.
- Я как-то устраивалась в образовательный центр, который недавно открылся в городе. Какой-то полуподвал, стоят пустые столы и стеллажи. В общем, я отказалась от работы мечты — технику и всю литературу надо принести свою, потому что у них нету. Стульев тоже нет, покупай за свой счет. Рабочий день с 8 до 19, испытательный срок — 3 месяца, оплачиваться не будет. Я аж присвистнула. Спрашиваю: «Вы всерьез надеетесь, что кто-то согласится в таких условиях работать?» На что мне гордо ответили, что ищут тех, у кого за свое дело душа болит. Моя душа болит без зарплаты, извините. © Миранда Буш / ADME
- Давно дело было. После окончания университета стала искать работу, пригласили на собеседование на должность офис-менеджера. Собеседовали меня 2 мужика — директор и его зам. Расспрашивали про мою личную жизнь. Потом начали строить глазки и заявили: «Премии будут. Но на определенных условиях». Повисла напряженная пауза. И тут в окно лезет мой ревнивый парень, который и привез меня на эту встречу. Там офис на первом этаже был, окна не зашторены. Видели бы вы лица моих «собеседователей»! Ушла не прощаясь. © Tatyana Z. / Dzen
- Звоню. Сообщают, куда явиться, через три часа. Мчусь через полгорода (город миллионник). По указанному адресу мне вручают какую-то бумажку.
— Что это?
— А это дата, время и место, где с вами проведут собеседование.
Смотрю — через четыре дня, да еще совсем в другом месте. И понимаю, что туда не поеду, раз уж изначально такое отношение. © AlexCave / Pikabu
- В отделе кадров дали листок с тестами и провели в гостевую комнату. Проходит полчаса, час — тесты решены, но тишина настораживает. Думаю: «Что вообще происходит?» Через пять минут заходит уборщица и хмыкает: «Вы зря сидите, все давно ушли и офис закрывается». Видимо, в начале нашей встречи склероз беспокоил кадровичку, но вскоре и он про нее забыл. Ну и я тоже решил забыть к ним дорогу. © bruzgofff / Pikabu
- Помню, в далеком теперь уже 2003 году пришел я на собеседование в местную сеть продуктовых магазинов, принадлежащих крайне эпатажному местному олигарху. Кадровичка посмотрела резюме, все устроило, дает анкету, в которой среди вполне ожидаемых вопросов есть и такие: знак зодиака, какого цвета трусы предпочитает соискатель, столица Австралии. Это было время кнопочных мобильных телефонов, но я был парнишка начитанный и написал: «Канберра». Кадровичка берет анкету, заходит к самому начальству, выходит через какое-то время и сообщает: «Вам отказано». Удивляюсь, спрашиваю, что не так. Оказалось, начальник не любит слишком умных. © POPCORN1226 / Pikabu
- Раз был в конторе типа конструкторского бюро, частная лавочка. Спрашивают на собеседовании: «Если будут проблемы с сетью или компами, то в какой отдел пойдете в первую очередь?» Отвечаю, что в серверную. Мне в ответ: «Нет! Надо в бухгалтерию, чтобы они отчеты отправляли как можно скорее! Очень жаль, что вы этого не знаете... Мы у каждого кандидата это спрашиваем». © WERWOLF969913 / Pikabu
- У меня товарищ попал в ситуацию, когда его труд хотели использовать бесплатно. Пришел на собеседование, попросили тестовое. Сделал им просто шикарный макет. Спросил: «Все ли вас устраивает?» Когда те, радостно потирая ручки, запищали, что все просто идеально, он взял и закрыл макет, не сохраняя. Говорит, выражения лиц этих людей и последующий поток ругани были бесценны. © SteelPanda / Pikabu
- Город у нас небольшой. Хожу по собеседованиям, и, практически ради интереса, откликнулся на вакансию на должность начальника отдела ПТО. Прихожу на собеседование, меня встречает молодой человек лет двадцати семи. И начинается.
Он: Специализация вашего прошлого места работы не очень подходит под наши требования.
Я: Если надо, разберусь. Образование техническое, трубы, насосы, котлы видел, принцип знаю и понимаю. В нюансы вникну, проблем не будет.
Он: У нас очень большой объем работ. Вы же понимаете, что все конструктивные, тепловые, гидравлические и прочие расчеты лягут на вас.
Я: Нет, вот тут не понимаю. Начальник отдела подразумевает наличие людей в отделе.
Он: В отделе, конечно, есть 3–4 человека, но они не совсем компетентны. Точнее, совсем не. Так что все расчеты ваши.
В общем, ушел я оттуда. © Spectre666 / Pikabu
- Звоню по объявлению в газете, это было еще лет пятнадцать назад. Требуется медицинский работник. У меня образование среднее. Говорят: «Приезжайте, поговорим». Еду на другой конец города (еще не было прав, так что на маршрутке), дождина сильный. Захожу в кабинет: «Здравствуйте, я по объявлению». Женщина отвечает: «О, это ко мне. А вы работали когда-нибудь в аптеке?». Отвечаю, что нет. Она: «Ой, тогда вы нам не подходите». Спрашиваю, почему нельзя было задать этот вопрос по телефону. Ответа не было. © IskraKarpova / Pikabu
- Пришел на собеседование. HR дала опросник и оставила в переговорке, сказав, что собеседующие подойдут через полчаса. Через полчаса никого не было, как и через 45 минут. Я пошел в пустой отдел кадров, забрал куртку и пару ручек на память и ушел. Но было продолжение. Через года полтора они снова меня зовут на собеседование. Я договорился, что приду, но, конечно же, не пошел. Перед самым собеседованием они мне звонили и спрашивали, где я. А я дома в ванне лежу, но сказал, что вот-вот подойду. Еще пару раз звонили, я их морозил, но потом, видимо, они поняли, что я уже над ними глумлюсь, и бросили это дело, сказав, что так некрасиво делать. © HypnoTosh / Pikabu
- Искала работу, и на каждом первом собеседовании прилетал вопрос: «А какие были достижения на прошлой работе?» Я бухгалтер. Ну какие достижения? Пыталась обычные рабочие обязанности подвести под достижения, но меня сразу останавливали. Пыталась говорить в лоб, что у бухгалтеров не бывает достижений: мы просто выполняем текучку по алгоритму, чтобы работодателя не ругала налоговая. Тогда меня вообще не поняли:
«И что, ни единой инициативы, ни единого предложения по оптимизации? Просто плыли по течению?» Когда наконец попалась опытная и взрослая HR, а не девочка-припевочка, меня сразу пригласили на собеседование уже с будущим руководителем и на следующий же день взяли на работу. © Подслушано / Ideer
- Долго мечтала устроиться в местную крупную компанию. Первое собеседование провалила год назад и уже отчаялась, как вдруг, о чудо — меня пригласили еще раз, и я даже попала на стажировку! И вот спустя неделю я сижу, трясусь как осиновый лист у директора, ожидая каверзных вопросов о продукте, а он просто начал общаться со мной, как со старой знакомой, обо всем на свете: о мотивации, ценностях, увлечениях. Когда я стала понимать, что принята, не выдержала и расплакалась... Спасибо за доверие! Я не подведу! © Подслушано / Ideer
- Когда поняла, что моя работа мне надоела, решила подыскать другую, но пока не увольняться — мало ли что. Пригласили на собеседование, и моя подруга посоветовала надеть трусы наизнанку — никто, кроме меня, знать не будет, а вдруг удачу принесет. В итоге на новую работу не пригласили, а со старой уволили в тот же день. © Подслушано / Ideer
- Один мужик вообще «повеселил». Не ответил ни на вопрос о должности, ни о компании, ни о графике, ни о зарплате: мол, у них несколько вакансий, и на личном собеседовании можно обсудить и выбрать, куда я больше подхожу. Я объяснила, что не собираюсь тратить время на собеседование, если мне их условия не подойдут, так что в чем проблема сразу сказать основное? Он начал меня расспрашивать, на какую должность и зарплату я претендую. Я уже злая была, сказала, что у меня в резюме все написано. А у него, оказывается, моего резюме нет! Спрашиваю: «А как вы тогда сотрудников ищете?» Он ответил, что ему просто принесли мой номер телефона. Ага-ага, конечно. Послала его дальше искать дураков. Вообще не понимаю таких работодателей. Они реально думают, что люди прямо на что угодно согласятся? Если бы у меня так было, я бы пошла кассиром или уборщицей в ближайший маркет: там всегда люди нужны, все официально и рядом. © Anila / ADME
- Буквально позавчера. Я пенсионерка, решила подработать. Недалеко от дома требовалась вахтерша. Официальное трудоустройство, неплохая зарплата. На собеседовании попросили документы об образовании. Меня не взяли, потому что, по их словам, «пенсионеру с двумя высшими образованиями унизительно будет работать вахтером». Это они так решили. © Ирина Гри / Dzen
- Пришел на собеседование. Они: «У нас очень целеустремленная команда, мы часто остаемся после обычного рабочего времени. Вы не против?». Я ответил, что холост, без детей, так что если у них нормальные компенсации за сверхурочную работу, то буду очень даже счастлив. В ответ: «Ой, вы знаете, мы любим свою работу, поэтому сверхурочные не оплачиваются». Я поблагодарил и ушел. © г253 / Reddit
- Искала подработку, выбросило на сайты с резюме. Звонит барышня, приглашает на собеседование. Полуподвальное помещение, но ремонт довольно приличный. Ни кабинетов — просто отгороженное стеллажами пространство с несколькими столами. Приходит дама. Блузка, которая была в моде 15 назад, яркий макияж, на пальцах штук пять колец. Уже интересно. Дама начинает вещать, что они представители крупного филиала какой-то компании. Набирают сотрудников для бумажной работы. Перечисляет обязанности: ба! Такие работы выполняют несколько человек, а в крупной компании — даже несколько отделов. Мне уже смешно, но молчу. Дама разливается соловьем: уютный офис в центре города, новая оргтехника... Но вот надо заплатить единовременно небольшую сумму для организации рабочего места. Желательно наличкой, но можно и переводом. Думаю: черт, такое еще бывает? Бывает. От вакансии я отказалась. © Светлана С. / Dzen
- 5 лет назад искала работу. Пошла на собеседование в банк. Старший менеджер глянул на меня и выдал: «Серая мышка, сядет в угол и не высунется». Мол, им нужны амбициозные люди. В слезах ушла оттуда. Но через месяц я на этом пареньке отыгралась. Прошла собеседование в другом филиале того же банка и попросила перевести в то отделение, где мне отказали. Прихожу к тому менеджеру, кладу приказ, мол, умею я все-таки добиваться своего. Видели бы вы его лицо! Всегда кайфую, когда вспоминаю.
Через пару месяцев меня назначили старшим менеджером, еще через пару его уволили за превышение полномочий. Вчера по делам заходила в отделение банка-конкурента. И опа, какие люди! Тот парнишка менеджером обычным работает. А я уже начальник отделения. Вот так-то. Жизнь все расставляет по своим местам. © Подслушано / Ideer
- Я в шоке от некоторых нанимателей. Искала работу. В описании вакансии все было вроде в порядке, а на собеседовании мне объявили, что мне надо открыть ИП, потому что как физлицо меня нанимать не будут. Цитата: «Поясните, за что мы должны быть вам обязаны отпуском и больничным? То есть вы считаете себя вправе воровать у нас из кармана за неотработанное время?!» А после упоминания трудового кодекса кадровичка чуть на меня не зашипела: «Скажите спасибо, что вам дают возможность заработать!». © Подслушано / Ideer
- В студенчестве решили мы с подружкой подработать на каникулах. Недалеко от дома нашли вакансию охранников — проверять документы на проходной. В общем, сначала нас отправили на собеседование в какой-то непонятный офис, который мы по дворам больше часа искали. Далее собеседование: пригласили на разговор обеих сразу, мурыжили еще около часа, а потом сказали, что все в порядке, но на работу нас не примут. Далее цитата: «Формы вашего размера у нас нет, а покупать или заказывать ради пары месяцев мы ее не будем». © AleksA / Dzen
- Где-то требовали деньги за устройство, где-то предлагали поехать за тридевять земель. Но более всего запомнилось собеседование в крупной компании с известным названием (уже в конце выяснилось, что к настоящей компании они не имеют никакого отношения). Зовут меня в кабинет. Собеседование проводит дама лет 35-40. Она приглашает сесть на диван, а потом разувается и протягивает мне свои ноги. Заявляет: «Пощупайте их». Ничуть не стесняется, говорит, что так надо. Оказалось, что эта компания занимается поставками массажных масел и массажных приспособлений для ног. И эта женщина, чтобы устраивающийся на работу убеждался, что они не мошенники, каждому показывала свои идеальные ноги. От данной работы я отказался, хотя обещали приличную зарплату. Кстати, через полгода на том месте их уже не было. © Евгений / Dzen
Нам почему-то кажется, что эти статьи тоже могут вас заинтересовать. Мы угадали?
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