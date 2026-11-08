20+ историй из путешествий, где сама дорога стала отдельным воспоминанием

Истории
08.11.2026
20+ историй из путешествий, где сама дорога стала отдельным воспоминанием

Путешествие — это не просто дорога из пункта «А» в пункт «Б», а интересная маленькая жизнь. В ней есть свои персонажи, веселые истории, иногда даже драмы и, разумеется, неожиданные повороты. Иногда это малыш со своей искренней детской непосредственностью, любимый питомец, который скрасил несколько часов поездки, или просто настолько красивый пейзаж, посмотрев на который кажется, будто вы попали в волшебную сказку.

  • Путешествуя по Китаю, я решила поехать в аэропорт на скоростном поезде. Кресла там стоят по три в ряд, как в самолете, и мне досталось среднее. У окна сидел молодой китаец, а по другую руку — моя подруга. Мне захотелось откинуть спинку кресла. Нашла кнопку, жму-жму, а оно ни в какую. Не сдаюсь и пробую снова и снова. Через какое-то время замечаю, что сосед смотрит на меня с недоумением, а подруга тихонько давится от смеха. Оказалось, я битый час катала бедного парня, раскладывая и поднимая его кресло, а он так и не решился попросить меня прекратить. Видимо, решил, что я нарочно, поэтому вскоре попросил проводника пересадить его и поспешно удалился.
  • Как-то с нами в поезде возвращались из лагеря ребята лет 10–12. Их распределили по разным вагонам, и в каждом был свой сопровождающий. Дети попались замечательные и то и дело бегали друг к другу в гости по вагонам. А я тем временем сидела и вязала. Один мальчишка прошел мимо, но вдруг резко затормозил и вернулся. Постоял рядом пару минут и недоверчиво спрашивает: «А это что, вязание?» Отвечаю: «Да!» А он с искренним восторгом: «Вы правда умеете вязать?!» После этого он водил ко мне друзей со всего поезда, чтобы показать человека, который умеет вязать. Так, под восхищенными взглядами, я и довязала в дороге свитер для сына.
Татьяна Рогачкова / Dzen
  • Поехала я с котом к маме на майские праздники. Дорога всего три часа, так что постельное белье брать не стала. Напротив меня устроилась семейная пара. Едем, кот у меня в переноске. И вдруг гаснет свет, поезд останавливается где-то посреди поля, немного трогается и снова встает, на этот раз надолго. Начальник поезда объявляет: из-за бури оборваны провода, и сколько мы так простоим, никто не знает. С разрешения соседей я выпустила кота размять лапы. Жена отправила мужа умываться, а сама забралась на верхнюю полку. Я начала дремать, а кот тем временем перебрался на застеленную постель соседа. Тот возвращается в пижаме, видит кота и восклицает: «Сынок!» Сгреб его в охапку, и так они и проспали вдвоем.

Идеальный сосед

  • Как-то ночью поезд остановился на станции в какой-то деревне, и мы вышли размяться. Стоянка всего семь минут, а на перроне бабушка с пирожками. Бойко перечисляет: есть с яйцом, с мясом, с абрикосами. Ну, все взяли себе понемногу. Возвращаемся в вагон, я откусываю пирожок с абрикосом — и глазам не верю: картошка. Муж пробует свой, с мясом, — картошка. Соседка напротив разворачивает с яйцом — и там картошка. Через минуту по вагону прокатился сдержанный смешок. Выяснилось, что у всех одно и то же. У всего вагона.
  • Едем в купе, а напротив нас — молодая пара. Девушка то и дело дергает парня за руку, тянет его к двери и повторяет: «Ну когда уже?», «Ну пойдем, ну пойдем!» В конце концов они ушли. Мужу стало интересно, куда это они так торопились, и он тихонько отправился следом. Возвращается и хохочет: «Да они в вагон-ресторан ходили! Сидят там и наворачивают котлеты с пюре за обе щеки».
ADME
  • Как-то ехали мы с семилетним сыном на поезде в отпуск. Книжку он уже дочитал, телефон с играми разрядился, и заняться стало совсем нечем. Он попросил мой телефон, я дала: игр там все равно нет, интернета тоже. Но он все равно смог найти себе дело на ближайшие три часа: разложил все мои 5000 с лишним фотографий по папкам — рабочие заметки, семейные снимки, мои селфи, скриншоты рецептов и прочее.

Мужчина делится очень красивым местом, в котором была стоянка во время путешествия

  • Еду поездом Владивосток — Москва и смотрю в окно. На перроне парень, видимо, отправляется на заработки, прощается с родителями и собакой. Слезы, крепкие объятия. Но стоило ему подняться в вагон, как огромный алабай заскулил. А когда поезд тронулся, попытался догнать набирающие ход вагоны. Растрогались все пассажиры. А на следующей станции парень сошел с поезда: расстаться со своим верным другом он так и не смог.
  • Как-то ехали мы с дочкой поездом, и она ни в какую не хотела ложиться спать. Весь вагон уже спит, а мой ребенок сидит и что-то старательно строчит в тетрадке. Потом и вовсе отправилась бродить по вагону: подойдет к какой-нибудь полке, снова что-то запишет и вернется обратно. Еще немного так походила, наконец вздохнула и объявила: «Все, готово». Выяснилось, что все это время она ставила эксперимент: кто громче храпит — мужчины или женщины. Придумала описание, начертила таблицу и вела подсчет. Похоже, дочка решила применять школьные знания на полную катушку.

Автор делится снимком поезда в Буэнос-Айресе, Аргентина

  • Дядя как-то рассказал мне историю, как в молодости он с компанией друзей собрался на природу. А до места встречи ему нужно было добираться поездом. Собрал рюкзак, приходит на вокзал, а поезд уже ушел. Делать нечего — решил идти пешком прямо вдоль дороги. Не успел он далеко отойти от вокзала, как видит: поезд почему-то стоит на путях! Дядя со всех ног кинулся к нему. Заходит в вагон, а в тамбуре стоит проводница и спрашивает: «Не знаете, почему мы стоим?» — «Так это меня ждали», — в шутку отвечает дядя. И в ту же секунду поезд трогается с места.
  • Наш пятилетний сын очень коммуникабельный ребенок. Недавно мы с ним отправились в ночную поездку на поезде. Я заранее объяснила, что поедем в купе, там переночуем, а утром проснемся уже на месте. Заходим в вагон, я высматриваю наши места. А сын не растерялся и решил мне помочь: заглянул в первое попавшееся купе и спрашивает: «Здравствуйте! А можно мы у вас в шкафу сегодня переночуем?»
  • Как-то осенью мы с мужем ехали в плацкарте: у меня нижняя полка, у него верхняя. А на соседней нижней ехал незнакомый мужчина. В вагоне было прохладно, и перед сном я все переживала, что муж ночью замерзнет. Среди ночи смотрю, как он там, и вижу: лежит раскрытый. Подхожу, беру одеяло, начинаю заботливо укрывать — и тут, к моему изумлению, ко мне оборачивается тот самый незнакомец и интересуется, что это я делаю с его одеялом. Сверху раздается громкий хохот: муж, оказывается, проснулся и наблюдал всю сцену. А я лепечу: «Я подумала, что вы замерзли, и решила вас укрыть». Мужчина что-то пробурчал себе под нос и отвернулся к стенке. А я решила, что больше в людных местах о муже не забочусь.

Ох уж эта поездная романтика

  • Захожу в вагон, проводница проверила билеты. Устроился в купе, застелил постель — и тут появляется девушка и сообщает, что место это — ее. Начинаем выяснять: место совпадает, а вагон — нет. Пришлось нам с сыном собирать пожитки и тащиться чуть ли не через весь поезд к своему вагону. Хорошо, что девушка попалась адекватная, да и я человек спокойный: посмеялись и разошлись. Вот так я оплошал и даже сам этого не заметил. И непонятно, почему проводница промолчала, когда я садился не в свой вагон.
  • Как-то я возвращалась домой с учебы поездом в плацкарте. Сплю на верхней полке и посреди ночи меня будит звонок телефона. Кто-то названивал без остановки, а владелец, похоже, вообще не слышал. Смотрю вниз: на нижней полке рядом со спящим мужчиной лежит телефон экраном вниз — вибрирует и трезвонит. По вагону уже пошел недовольный шепоток. Долго пыталась разбудить мужика и так и эдак. Наконец он просыпается и растерянно спрашивает: «Что случилось?» Ну я и высказала ему от лица всего вагона: «Вы что, не слышите? Людям спать мешаете! Хоть бы звук выключили!» Мужчина взял телефон в руки и говорит: «Так это не мой». Тут уже опешила я. Это был мой собственный телефон, который свалился ночью на нижнюю полку.
  • Как-то зимой ехала я ночным поездом, в купе были одни женщины. Уснула, а разбудил меня крик проводницы: «Тебе через минуту выходить, подъем!» Спросонья в темноте натягиваю сапоги, хватаю сумку и выскакиваю на перрон: стоянка-то всего пять минут. Поезд уже тронулся, а я, стоя на вокзале, замечаю, что люди как-то странно на меня поглядывают. Опускаю глаза на ноги... О-па! Оказалось, я впопыхах натянула два чужих сапога! Левый красный, правый коричневый, и ни один из них не мой! Как я этого не заметила, ума не приложу.

Этот мужчина — гений, не иначе

  • В августе мы с мужем и четырехлетним сыном отдыхали на море. Для нашего малыша это была первая такая поездка, и всю дорогу он с любопытством расспрашивал обо всем на свете. Отпуск выдался прекрасный: мы загорали, плавали, ходили на пляж и в аквапарк, и сын был в полном восторге. На обратном пути, уже в купе, муж спросил его, что ему больше всего запомнилось за поездку. Ответ прозвучал без раздумий: «Мне понравился поезд! Он так классно качает!»
  • Для поездки в Тайланд купила дешманский чемодан. А он по дороге в отель раскрылся, как книжка, и все разлетелось: кружевные комплекты, платья, шорты! Кое-как собрала все и доперла. А через час поняла, что в суматохе кое-что оставила на улице. Лечу обратно и вижу: тайцы подняли мой рюкзак, поставили на столик в ближайшего бистро и сторожат его. Хорошо, что они очень честные в этом плане, ждали меня. Вывод: не покупайте дешевые чемоданы, там молния может только притворяться молнией.
ADME

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее