13 домов, которые построили с такой фантазией, что хоть в путеводитель включай

Этот дом построен в 1887 году. Автор фото не на шутку подумывал купить эту красоту. Площадь дома — около 400 квадратных метров. В нем три этажа, хотя третий в печальном состоянии и нуждается в ремонте.

Построил этот дом банкир Лоуренс Э. Сэндс, позже он продал участок с домом своему младшему брату Гарри, который был одним из создателей первой электроэнергетической компании в городе. Когда этот дом выставили на продажу, посмотреть на него пришла толпа народу.