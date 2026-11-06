Обычная одноэтажка, выше строить не разрешали, но зато можно было оборудовать на крыше голубятню. Вот её-то, по идее, и удалось пропихнуть через согласования. Другое дело, как она потом использовалась.
У бабушки была двухэтажная дача. Согласовывали ее полтора года, потому что можно было строить только в один этаж. Но там такие перепады высот, что получалось, окна 1 этажа выходят на скос соседнего участка, т.е. света в доме не будет никогда. Дед был ветераном войны, инвалидом 2 группы, ну бабушка и добилась, чтобы им разрешили построиться в 2 этажа. Добивалась этого 1,5 года, но выиграла.
13 домов, которые построили с такой фантазией, что хоть в путеводитель включай
Когда дело касается строительства домов, многие люди включают не только рациональность и практичность, но и творческое мышление. Так и появляются здания с будто лишними деталями, крыши с драконами и «тетрисы» посреди города. На такие дома любят поглазеть туристы, да и местные тоже пройдут мимо да обязательно лишний раз поохают: «Это ж надо было такое придумать и построить!» А в конце вас ждут пушистые обладатели собственного жилья — ведь домики есть не только у людей.
У этого дома в Казахстане интересная история — по нему даже сделали подарочный макет к юбилею его создателей
Дом находится в городе Иртышске, построен он в 1969-1970-х годах. Проект сделала бабушка заказчицы макета — Вера Александровна, а построил все дедуля — Иван Макарович. Дом получился необычным, ярким, со сложными элементами. Пожалуй, эта работа достойна аплодисментов. Мастерице, которая выполняла подарочный макет, удалось воспроизвести все детали довольно точно. Юбиляры наверняка были в восторге. Сейчас домик выглядит так:
Обычная одноэтажка, выше строить не разрешали, но зато можно было оборудовать на крыше голубятню. Вот её-то, по идее, и удалось пропихнуть через согласования. Другое дело, как она потом использовалась.
Вот такой нестандартный дом удалось увидеть мужчине в обычном дачном поселке
Дом находится недалеко от города Витебска. Местные жители рассказывают, что по ночам глаза сфинкса еще и светятся.
«Проехать мимо этого дома и не фотографировать? Невозможно!» — признается автор снимка
Каждая деталь здания вызывает восхищение. Наверное, когда снимают фильмы о магах и привидениях, обращают внимание именно на такие дома: при одном взгляде представляешь тайные ходы и скрип половиц.
Этот дом уже выкупила молодая женщина. И сделала ремонт. Он стал современным и красивым.
Оказывается, встретить драконов можно возле обычного частного дома в Сыктывкаре
Эти скульптуры действительно могут удивить. Ощущение, что дракон на крыше вот-вот взлетит. И ассоциации у каждого свои, мы в редакции сразу подумали про Кубок огня из мира Гарри Поттера.
Милый добрый Гарри Потер.. С чего я сразу подумала про Игру престолов?🤦 При том что этот сериал я не смотрела😁
Мужчина признается, что это самый красивый дом, который он когда-либо видел
Этот дом построен в 1887 году. Автор фото не на шутку подумывал купить эту красоту. Площадь дома — около 400 квадратных метров. В нем три этажа, хотя третий в печальном состоянии и нуждается в ремонте.
Построил этот дом банкир Лоуренс Э. Сэндс, позже он продал участок с домом своему младшему брату Гарри, который был одним из создателей первой электроэнергетической компании в городе. Когда этот дом выставили на продажу, посмотреть на него пришла толпа народу.
Считается, что достойное содержание дома в год обходится столько, сколько стоит сам дом. К примеру дом стоит миллион долларов, и содержание в год будет стоить миллион долларов. Но в этот миллион входит всё : ремонтные работы, прислуга, садовник.. Что там ещё нужно приплюсовать, не помню 😁
Это здание определенно выделяется на фоне обычных деревенских домов
Этот дом был выставлен на продажу и впечатлил потенциальных покупателей: «Поехал смотреть дом в деревне по объявлению: фото только комнат были — все прилично. Добрался до места, а там туман сплошной. Гляжу, у калитки хозяйка и мужик с фотиком спорят о чем-то. Интересно, думаю. Выхожу из авто, поднимаю голову и ахаю: там не привычный коттедж, а высокий столбик с одним окошком вверху. Еще и розовый. Нет, вход, конечно, был с другой стороны, но все равно впечатляет. Я тоже сфоткал. Покупать не стал».
Автор снимка даже предположил, что этот дом можно отнести к деревенскому конструктивизму
Ну не знаю. Вид конечно романтичный, но по моему в таких домах изношенность коммуникаций составляет 200 %.
В комментариях начались споры — не все поддержали фотографа, а версии по стилю архитектуры были самые разные: от готики до викторианской эпохи. Это строение находится в Раменском районе Московской области. Почему дом построен именно так — загадка. Кто-то пошутил, что его просто строили поэтапно из того, что было. А вот местные жители были удивлены тем, что никогда не замечали этого здания.
Девушка просто искала арендное жилье в бразильском Сан-Паулу и наткнулась на такой необычный дом
Хех, у нас в околице есть треугольный дом, ну точнее трапецевидный, но там ширина одной стены - реально в ширину входной двери, т.е. реально метр с хвостиком.
Вот такой домик в стиле брутализм есть в городе Бобруйске
Многоквартирный дом на пересечении улиц Минской и Пушкина стал настоящим символом города. А местные жители называют его тетрисом.
В Шанхае все туристы ищут этот домик, чтобы сделать памятную фотографию
Почему-то в голове всплыло "В Ленинграде-городе у Пяти углов получил по морде Саня Соколов".
В Ваве тоже есть "5 углов" и даже что-то похожее по архитектуре, но она для Европы типовая, а вот для Азии да, экзотика.
Сам автор этого снимка утверждает, что остался равнодушен к такой архитектуре. Зато его впечатлило кафе в этом здании — там подают торт из каштанов. Звучит непривычно, но на вкус оказалось очень даже ничего.
Этот необычный дом был замечен в бельгийской провинции Лимбург. Автор фото просто в восхищении от кладки на фронтоне
Складывается ощущение, что домик сам знает, что он круто выглядит, ведь если долго на него смотреть, он становится похож на улыбающийся смайл.
Автор фото не мог налюбоваться количеством зелени на этом чудесном японском домике
Кто-то шутит, что хозяину этого дома не стоило трогать коробку с настолкой «Джуманджи», кто-то считает, что для Японии это самый обычный дом. Но мы пребываем в таком же восторге, как и фотограф.
Как пройти мимо такого здания? Ощущение, что где-то в архитектурном проекте произошел сбой
Бонус: кошачьи домики восхищают не меньше даже самых необычных зданий
Хозяева любят баловать своих пушистых друзей красивыми лежанками и домиками. А иногда усатые и сами обеспечивают себя жильем.
Этот уютный домик сделан из поролона, старых джинсов, полотенца и собственноручно связанного кружева. Кот доволен!
Если твой человек не обеспечил тебя жильем, приходится брать дело в свои хрупкие лапы. Так и поступила эта рыжая мордочка: пришел, увидел, занял свое место.
Этот маленький отапливаемый дом сделали специально для дикой кошки Бэзил. Она уже несколько лет охраняет хозяйский сад. Температура внутри не опускается ниже 10°С, так что кошка чувствует себя там комфортно и в любой момент может прийти и погреться.
И напоследок, господа и дамы, вашему вниманию — небольшой кошачий замок.