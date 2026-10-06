Ну конечно в избе ничего не делалось для красоты, особенно если она топилась по-чёрному. Какая уж тут красота.
Как устроен бабушкин деревенский дом и почему в нем было так тепло и уютно
Просто представьте: вы долго не были в деревенском доме бабушки и дедушки, и вот спустя время открываете тяжелую дверь, спотыкаетесь о высокий порог, как в детстве, оставляете в сенях сумки и скорее идете топить печь. Пока уютно трещат дрова, вы пьете вкуснейший чай с чабрецом, рассматриваете низкий потолок и задумываетесь: и почему тут все так устроено?
Самое интересное — ничего в избе не было сделано просто так, для красоты. Это все веками выверенные решения, которые здорово помогали в быту. Например, раньше на дом и хозпостройки делали единую крышу, чтобы лишний раз не мокнуть. С такой планировкой сейчас мы встречаемся редко, но вот остальные хитрости все еще можно наблюдать в бабушкиных домах в каждой деревне.
1. Сени
«Сени в „Избе бабы Кати“. Находится эта достопримечательность в окрестностях города Алапаевска, Свердловской области в селе Коптелово. Дата основания — 1663 год, а сделан этот дом основателем села — Иваном Коптеловым».
Городскому жителю деревенские сени могут показаться обычной прихожей, где нужно оставлять обувь и можно сложить инструменты. Но главная их задача — сохранить тепло. Сами сени не отапливались, а просто служили переходом с улицы в жилое помещение или амбар. Еще сени выполняли роль холодильника — здесь хозяева дома могли хранить продукты и держали кадку с водой. Некоторые семьи на зиму могли в сенях держать животных.
А вот этот дом на фото я помню с детства — он находился по соседству с участком прадедушки. Внутри там никогда не была, а недавно посчастливилось попасть в эту пропитанную самобытностью избушку. Многие принимают за сени пристроенную веранду, но нет! Сени находятся под черной крышей, которую обновляли рубероидом, — там деревянный пол и стены из сруба, одинокий шкаф и кровать.
Летом у сеней тоже было важное назначение — в них спали. Ну а что, там же было прохладнее. Еще одна особенность этого помещения, которая может показаться необычной — дверь в сенях открывается вовнутрь. Но и этому есть логичное объяснение: если зима выдавалась суровая и крыльцо заметало сугробом, открыть дверь вовнутрь было куда проще.
Кстати, с крыльцом тоже все не так просто. Вы знали, что это прямой показатель достатка семьи? Если крылечко низкое, в пару ступенек, то хозяева дома были небогаты. А вот если крыльцо было высоким, с резными колоннами, то перед вами были местные представители элиты. Часто его делали даже на подклете — нижнем вспомогательном этаже, где хранились припасы и хозинвентарь, а количество ступенек старались сделать нечетным.
2. Низкие двери и высокие пороги
«Зачем нам такой высокий порог? Ведь ходить неудобно!» — спросил как-то мой 10-летний племянник. А ведь со времен моего детства порог даже немного просел. Наша баба Вера только улыбнулась правнуку и с полным ведром козьего молока перешагнула высоченное бревно: «Молодежь! Без порога уже давно все бы замерзли. Он же — главный хранитель нашего тепла в доме». А и правда! Все мы помним со школы, что холодный воздух плотнее теплого. Так что, если бы в избах не делали высоченные пороги, то морозный зимний поток легко бы проникал внутрь.
Кстати, порог был не просто набит из досок после строительства дома — это было цельное бревно, которое являлось основанием дверной рамы. Высота дверного проема была низкой — так что при входе в избу нужно было поклон отдавать. И это решение тоже связано с теплообменом — никто не захочет, чтобы теплый воздух убегал через дверь на улицу.
3. Ставни
Ставни для нас — это произведение искусства. Они такие разные, красочные, резные. Вот только делали их не только для красоты. Уже очевидно, что одна из их функций — защита от непогоды: и от холодного ветра, и от палящего солнца. Но есть и еще нюансы.
Стекло раньше было довольно дорогим, так что увидеть привычные нам окна было сложно. Иногда в качестве защитного прозрачного элемента служил бычий пузырь, но это был весьма недолговечный материал. Так что ставни были единственной преградой между улицей и домом: они защищали от внешнего воздействия, от незваных гостей, а самое главное — помогали сохранить приватность.
Ставни настолько атмосферны, что новые обладатели деревенских домов часто не избавляются от них, даже установив современные стеклопакеты.
4. Низкий потолок
«Экскурсия в доме, которого нет. Находится эта изба в одной из глухих деревень Вепсского леса».
Кто из нас не любит высокие потолки, которые придают комнате роскошный вид и чувство свободы? В детстве не могла понять, почему в деревне у нас такие низкие потолки — прям давят. Да и сейчас странно дотянуться рукой до средней балки при росте 160 см. Поэтому первое, что отметила при строительстве дома — хочу высокие потолки. Дедушка, услышав это решение, начал охать: «У вас же теперь все время холодно будет. Как вы натопите такие хоромы?»
«Когда-то одна комната в избе служила одновременно прихожей, гостиной, столовой и спальней».
Конечно, в этом есть логика, которая подчиняется законам физики: горячий воздух поднимается вверх, а когда у тебя в качестве отопительной системы — только печка, разбрасываться теплом никто не хочет. Поэтому в избах всегда потолки делали невысокие. Но, кроме сбережения драгоценных гигакалорий, были и другие причины такого архитектурного решения.
«Низкий проем дверей делали специально для того, чтобы не ослабевали связи сруба и не выходил теплый воздух из избы».
В зависимости от региона, высота потолков варьировалась максимум до 250 см. Но чаще всего на выходе получали 210 см. Почему такое конкретное число? Все упирается в толщину бревен, из которых строили дома. Обычно она была 30 см: уложили семь штук и готово. Экономия древесины существенная, согласитесь.
Но кроме холодного (или теплого в данном случае) расчета, низкий потолок был удобен. Матицу — центральную балку — часто использовали в быту: например, подвешивали колыбель для младенца, поэтому дотянуться до нее рукой было обязательным условием. А еще под самым потолком устраивали спальные места — полати — для детей постарше.
5. Стопка подушек на кровати
Кто-то из нас любил нырнуть в аккуратно сложенные бабушкой подушки, а кто-то срывал накидку и делал из нее наряд. Конечно, выглядело это все эффектно, но почему именно так укладывали постель в избах?
Во-первых, подушки были символом достатка, почти как ковер на стене. Выложить несколько да накрыть их ажурной накидкой — лучший способ похвастаться перед гостями. Ведь тогда комнат в избе было не так много, так что все было как на ладони.
«В деревне у бабушки».
Во-вторых, это простая гигиена. Подушки были пуховыми, и, чтобы они дольше прослужили, нужно было их тщательно взбивать и проветривать: закрыть такое богатство в сундуке — не дело. А накидки защищали ценные подушки от пыли, которой в деревенском доме хоть отбавляй.
Ну и в-третьих. В детстве я как-то играла в невесту. Тяну с горы бабулиных подушек накидку, чтобы фату себе сделать. И тут верхушка всей этой пирамиды падает, и я прям обалдеваю: там между подушками стоит кастрюля, а из нее пар валит. Было же у вас такое? Многие бабушки так делали, чтобы еда не остыла, пока вся семья соберется за стол. Чудесная традиция! В общем, любимый нами антураж избы — это не только красиво, но и практично.
6. Печь
«Кто помнит вкус и запах этой еды?»
Эта волшебница согревает нас уже много столетий. Поначалу с отоплением были сложности — огонь был открытым, поэтому очаг размещали в центре — подальше от стен, чтобы избежать возгорания. Да и дымохода не было в помине, так что весь дым был в помещении — это и есть топить «по-черному». Но прогресс не стоит на месте, поэтому вскоре появился вариант печи, который нам привычен.
Как только топить начали «по-белому», печь располагали в углу избы. Это позволяло очень рационально организовать все пространство — по диагонали размещали красный угол со столом и лавками: именно тут проходили важные семейные встречи. А прямо напротив печки появился и так называемый «бабий кут» — место, где женщина могла спокойно заниматься своими делами.
Растапливается печь в горниле — это настолько выверенная и усовершенствованная конструкция, что диву даешься: равномерное распределение долгоиграющего тепла по всей печи. Добраться к горнилу можно было через устье, перед которым был шесток — именно на нем бабули и размещали горшки и сковородки с заветными деревенскими вкусностями — перловой кашей с мясом да ароматным праснаком — бездрожжевым хлебом (кстати, а как у вас в деревне он назывался?). Процесс приготовления был небыстрым, но хозяйки наловчились подавать обед вовремя.
Многие из нас в курсе, что печь топили обычно дровами или торфом, в некоторых регионах — соломой и кизяком (высушенный переработанный навоз для отопления — ADME). Чтобы печь все время поддерживала тепло, топили ее один или два раза в день. При однократной растопке чаще всего делали это утром — заодно и еду на день приготовить. Дополнительный прогрев обеспечивали печурки — углубления в корпусе печки с разных сторон. В них и высушить рукавицы или носки можно было.
С наступлением морозов вся семья перебиралась поближе к печи. Иногда к ней даже пристраивали специальный деревянный настил вровень с верхней поверхностью печки, а рядом сооружали голбец — конструкцию для удобства всхода на печь. Главное правило: держать голову в холоде, а ноги в тепле. Вам удавалось посидеть на такой лежанке?
Фото-бонус: ну и какой деревенский дом без аистов?
«На день рождения мужа прилетели вот такие гости».
Признавайтесь, вам тоже захотелось в избу к бабушке, чтобы на теплой лежанке пить молоко со свежими пирожками только из печки? Нам вот очень! А если у вас есть любопытные деревенские истории и фотографии, то мы всегда рады активности наших читателей.
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