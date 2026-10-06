Как устроен бабушкин деревенский дом и почему в нем было так тепло и уютно

В зависимости от региона, высота потолков варьировалась максимум до 250 см. Но чаще всего на выходе получали 210 см. Почему такое конкретное число? Все упирается в толщину бревен, из которых строили дома. Обычно она была 30 см: уложили семь штук и готово. Экономия древесины существенная, согласитесь.

Но кроме холодного (или теплого в данном случае) расчета, низкий потолок был удобен. Матицу — центральную балку — часто использовали в быту: например, подвешивали колыбель для младенца, поэтому дотянуться до нее рукой было обязательным условием. А еще под самым потолком устраивали спальные места — полати — для детей постарше.