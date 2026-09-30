18 диковинных ремесел, которые до сих пор сохранились в небольших городах и селах

Моя мама-путешественница. Съездила недавно в Оренбург. Вернулась с подарками для всей родни. А мне вручила крошечную коробочку. Я такая: «Мам, там салфетка, что ли?» А она смотрит и посмеивается. Я открыла и ахнула — внутри лежит простенькое колечко, а под ним белеет тончайший вязаный платок-паутинка. Мама говорит: «Мне местная мастерица сказала, что такой платок через кольцо можно протянуть. Попробуй!» И правда — паутинка легко проскользнула через то колечко из коробки. Вот это подарок! Теплый, уютный и такой тонкий платок. И красивый до невозможности — даже на работу теперь в нем хожу.