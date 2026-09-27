25 человек, которые отправились в путешествие по родным краям и теперь сияют от счастья

Оправиться в путешествие по величественному Алтаю, прокатиться вокруг Байкала и постараться сфотографировать всех котиков в уютном Зеленоградске — это еще не все маленькие радости отпуска в родных краях. Многие туристы радостно делятся кадрами с отдыха на Волге и рассказывают о поездках в крошечные деревни, где, как выясняется, тоже есть на что посмотреть.

Это не обои для рабочего стола, а реальное фото. Его сделали туристы, которые отправились в поход на Шавлинские озера на Алтае

А вот Зеленоградск в Калининградской области — вид с колеса обозрения и фото с одной из улочек города. И конечно, тут не обошлось без местных знаменитых котиков

Калитки можно не только отворять, но и печь. В Карелии это не двери, а вкусные пирожки

Дочка встречается со студентом по обмену из Китая. Поехали показывать жениху золотую осень в Карелию и зашли перекусить калитками. Молодежь что-то на своем щебечет, и тут наш китаец как запищит от восторга. Поворачиваемся — дочка хохочет, а кавалер вилкой всю начинку из калитки выковыривает. Потом выяснилось, что дочка объяснила ему этимологию слова «калитка». Мол, это кошелек. Слово за слово, и вот он уже уверен, что в сдобе спрятана монетка на удачу. Мы, конечно, ему объяснили, что в пирожке денег нет — только вкусная начинка. ADME

Вот такие красоты открываются перед теми, кто отправляется в путешествие по Кругобайкальской железной дороге

Туристы плавали на байдарках в Карелии, а их корги по имени Руби отдыхала в «каюте», которую обустроили ей заботливые хозяева

Девушка отправилась в путешествие в арт-парк у деревеньки Никола-Ленивец в Калужской области и попала в огромный музей современного искусства

В Териберке кроме китов есть еще и аниматор Иннокентий

Поехали мы как-то в Териберку, чтобы посмотреть на китов и поймать северное сияние. Поселились в милом глэмпинге на берегу Баренцева моря. Легли спать. Вдруг посреди ночи я слышу, как кто-то чавкает. Свечу телефоном и ахаю: в нашей палатке сидит упитанный песец и радостно роется в рюкзаках. Я застыла, а этот наглец вытащил упаковку с сушеными кальмарами и аккуратно покинул палатку через щель в тенте. Местный житель утром смеялся: мол, это Иннокентий, он у нас тут аниматором подрабатывает. ADME

Туристка побывала в Архангельской области и увидела северное сияние. Эту красоту над Белым морем местные называют сполохами

А как насчет того, чтобы увидеть с воды городок Рыбинск? На втором фото — памятник реке Волге, который стоит на входе в шлюз местной ГЭС

В Семенове есть фабрика хохломской росписи. Там можно увидеть, как создают и расписывают матрешек

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К некоторым блюдам местной кухни еще нужно привыкнуть

Позвали мы друга-испанца в гости на дачу под Костромой. Жарко, июль на дворе. Бабушка пригласила всех обедать и поставила на стол кастрюлю окрошки на квасе. Испанец уставился в свою тарелку, взял ложку, попробовал и воскликнул: «Вы зачем залили салат кока-колой?!» Мы расхохотались. Пришлось срочно выдавать ему сметану и заодно объяснять, что такое квас. Вскоре наш гость распробовал окрошку и наворачивал ее полными тарелками. ADME

Молодожены отправились в свадебное мотопутешествие и добрались до Элисты. Город удивил их необычной архитектурой

Нижний Новгород часто называют столицей закатов. Некоторые туристы не верят в это, пока не сами не приедут сюда

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Как вы думаете, в каком городе есть Всемирный центр управления делами мышей? Конечно же, в Мышкине!

Путешественник отправился в Западную Сибирь и побывал в Сургуте. На фото — памятник, установленный строителям города, зимний вид на реку и школа иностранных языков

На многие города открывается совершенно особенный вид с воды

В речном круизе я долго стояла ночью одна на носу теплохода «Мстислав Ростропович», куталась в белый плед, смотрела на огоньки проплывающих мимо деревень и думала о том, как прекрасна верхняя Волга. Это был мой лучший отдых. Хорошо, спокойно, даже на море не хотелось. Теперь мечтаю съездить ниже по Волге или отправиться в путешествие на север и побывать в Валааме. Семенова73 / Dzen

Мужчина поехал в отпуск в Магадан. Сначала все, кому он рассказывал об этом, посмеивались над ним. А потом увидели фото из поездки и тоже захотели в эти края

По дороге в горный парк «Рускеала» можно заехать в Сортавалу. Это колоритный и тихий северный городок

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В Норильске своя романтика. Местные комары настолько суровы, что им тут даже поставили памятник

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Куршская коса в Калининградской области так и манит путешественников

Я останавливалась в отеле неподалеку от Куршской косы на Новый год. Это было лет 17 назад. Помню, какая была тишина ночью, аж в ушах звенело. Песок скрипел под ногами, как крахмал. Пошла на море, по дороге увидела лося. А еще там кабанчики встречаются. Волшебный танцующий лес. Уха отменная! Ходить по деревянным дорожкам и слушать ветер в дюнах — воспоминания на всю жизнь! Алена Евгеньевна Бел / Dzen

Зимой в Пскове можно сделать такие кадры. Ощущение, что здесь все так и выглядело примерно лет 600 назад

Путешественница рассказала, что у них с мужем есть традиция: они летом ездят в Выборг и любуются местными видами

Уральские горы некоторые называют холмами. Серьезно? Посмотрите, как масштабно они выглядят в действительности

Турист увидел почти сказочный теремок в городе Злынка Брянской области

Из некоторых мест даже уезжать не хочется