18 счастливых туристов, которые нашли большие приключения прямо в родных краях

«Я, переехав в Петербург, долго проводил отпуски где-то. А потом понял, что один отпуск в году — как минимум — надо проводить в родной Карелии. В Карелию едут за скалами и соснами. Я люблю болота и ельники. Берега озёр-ламб, в которых ловятся чёрные, как выхлоп моего байка, окуни. Не полосатые, а чёрные, потому, что озеро торфяное, и дно и вода — тоже чёрные. Когда в ручейке-переплюйке можно поймать форель. Когда гнус шумит, а ты его не слышишь, и просто объедаешь кустики черники один за другим».