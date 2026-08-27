Анастасия - поздравляю Вас 💐 Вашу историю опубликовали 🎉 Ничего себе - вот Вы морозостойкие! Я уже больше 40 лет живу в Мурманске, но в местные реки и озера никогда не погружалась, даже от одной мысли о таком становится холодно 🥶
18 счастливых туристов, которые нашли большие приключения прямо в родных краях
В родных краях есть куча замечательных уголков! Можно посмотреть на древние башни, прогуляться по цветущим улочкам. Погладить на счастье рыжего кота и съесть те самые крендели. Забраться в горы или пройтись по берегу Байкала. А сколько веселья можно получить от реакции иностранного гостя на знакомый с детства березовый сок! Именно такие моменты не дают скучать и наполняют нашу жизнь маленькими радостями.
Поход на Байкал. Этим видам можно бесконечно признаваться в любви
«Вот он, Байкал. Никогда мне не надоест любоваться твоими видами, настолько я тебя люблю. А вот и те горы, которые я видел на фотографиях, теперь я воочию наблюдаю их и пойду к ним».
- Были почти месяц назад на Байкале. Вода была примерно +10, два раза окунулись. Ставропольцы в куртках смотрели на нас с ужасом.
Впечатления от еды — это тоже часть приключений
- Повезла своего студента из Африки к себе на дачу в Карелию. Мой дед достает из холодильника банку и с хитрым видом наливает кружку. Гость делает глоток: «Это вода?» Не совсем. «Сок? Яблоко? Груша?» Наконец дед торжественно объявляет: «Сок из березы». Парень выпучил глаза и как воскликнет: «Подождите. Из дерева?!» А потом рассказывал друзьям, что в России люди не только собирают урожай, но и периодически «доят деревья».
История напомнила анекдот о соковыжималке, когда она хорошо работала, но стоило поместить в неё ствол берёзы, как она сразу же сломалась.
Выборг — это город, словно сотканный из кусочков снов, где за каждым поворотом поджидает какая-то неожиданная красота
«Получила огромное удовольствие от поездки. А еще большее удовольствие наблюдать, как меняется город. Город цветет! Да, много работы, но когда ее было мало и где? Мне приятно видеть, как каждый год открываются кафешки, мастерские-лавки хенд-мейд, открываются магазины местных дизайнеров, будто каждый житель участвует в облагораживании своего города. И, надо сказать, выглядеть Выборг стал очень ухоженно!»
«Зашли в милый магазин сувениров, на удачу погладили хозяина магазина Кузьму Вениаминовича, купив по традиции брошки и кружку».
Часовая башня. Кто был в Выборге и не сфоткал эту башню — тот не был в Выборге. А еще надо обязательно крендель местный попробовать
«Вот она, красавишна — хранит в себе все городские легенды, и про подземный ход, и про клад в стенах».
Саме важные вещи в жизни — это не вещи!
- Живу небогато. Недавно выбралась в Казань и Екатеринбург. Ездила на поезде, жила в хостеле, еду себе покупала и готовила. К чему я это? А к тому, что как только окружающие узнали, что я собиралась в такое мини путешествие, то каждый посчитал своим долгом осудить меня, ведь это «пустая трата времени и денег». А я что? Я получила массу позитивных эмоций, новые знакомства и душевную радость. Не жалею ни о копейке, хоть лишних денег у меня и правда нет. Но лучше я буду копить воспоминания, чем вещи!
Отличное и приятное путешествие! А таких окружающих посылать лесом, полем и т.д.
За 3 месяца мужчина проехал 9000 км на велосипеде. За длинные седые волосы и телосложение подписчики прозвали его Ведьмаком, а велосипед стал титановой Плотвой. Фото — из Воронежа
«Столько городов увидел новых для себя! Посещенные города: Санкт-Петербург -> Великий Новгород, Псков, Минск, Гомель, Брест, Гродно, Брянск, Смоленск, Витебск, Обнинск, Москва, Тула, Липецк, Воронеж, Волгоград, Элиста, Ставрополь, Пятигорск, Эльбрус, Владикавказ. И десятки небольших городков, и сотни деревень, тысячи уникальных событий. За эти три с небольшим месяца я прожил больше, чем за большую часть жизни».
Остров Ратманова — самая восточная точка России
Остров Ратманова — самая восточная сухопутная точка России, расположенная в центре Берингова пролива. Всего в 4 километрах от него находится остров Крузенштерна, который принадлежит Америке. Климат тут арктический, суровый. Сильные ветра, туманы, летом температура редко поднимается выше +10 °C.
«На каменистых пляжах острова Ратманова тихоокеанские моржи устраивают огромные лежбища. Во время миграции тысячи животных выходят на берег, чтобы набраться сил перед уходом в тяжёлые льды Чукотского моря».
Калининград манит шумом волн, ласковым солнышком и запахом сосен. А так же той особой атмосферой, которая бывает только в приморских городах
«Одним из самых лучших решений было взять отпуск и уехать писать диплом в Калининград. Это были самые красивые и продуктивные мои дни! Никакой тревоги, никаких лишних мыслей. Только прогулки на свежем воздухе, шум Балтийского моря в Светлогорске и погружение в научную среду».
Адыгея. Тахтамукайское (Октябрьское) водохранилище на закате
Прелесть звездного неба
- С рождения живу на севере страны — Карелия, рядом Питер и, само собой, белые ночи. Туристы, да и просто приезжие из других регионов, приходят в восторг оттого, что летом ночью светло, как днем. Для меня же самый кайф — это летом уехать на юг и наблюдать темные летние ночи. Особенно лечь на тёплую землю и залипать на огромное звездное небо — у нас звёзды можно наблюдать только в холодные времена года. Не люблю белые ночи, они мешают видеть звезды!
Виды с перевала Чике-Таман. Ребята путешествуют по Алтаю на автодоме
Как жена перехитрила мужа
- Жена в отпуске гиперактивная, а я просто хочу полежать на пляже. И тут жена такая, мол, поехали в тур на море! В Севастополь. Ну ладно. Но выставил условие: никаких экскурсий! Жена просияла. Ой, зря, зря я не узнал подробности. Итак, я проснулся в 5:30 утра от того, что жена бегает по номеру и куда-то собирается. Оказалось, мы поехали не просто в тур, а в йога-тур. Йога каждый день в 6 утра на берегу моря! Можно идти по желанию, но я чутко сплю и за 2 недели отпуска даже как-то привык просыпаться в 5:30 утра. А потом даже как-то втянулся и попробовал эту вашу йогу.
Изборск не зря сравнивают с Ирландией
«Мой телефон не может передать всю красоту здешних видов. Изборск — это древний город-крепость, Словенские ключи (мини-водопады), лебеди и белые цапли на озере, а еще деревенские улочки, фирменная изборская похлебка и пирожки от местных бабушек. Мы сели в Питере на „Ласточку“, потом 38 минут ехали на маршрутке — и вот мы здесь, вдали от цивилизации».
«Это местная шутка — на озере живут лебеди и туристы кормят их булками. Птица подплывают близко, они почти ручные».
Карелия — это дикий край тысяч озер, тихих лесов из высоких сосен и гладких скал. Вода здесь повсюду: она отражает небо, шумит в водопадах и прячется в тайных бухтах
«Я, переехав в Петербург, долго проводил отпуски где-то. А потом понял, что один отпуск в году — как минимум — надо проводить в родной Карелии. В Карелию едут за скалами и соснами. Я люблю болота и ельники. Берега озёр-ламб, в которых ловятся чёрные, как выхлоп моего байка, окуни. Не полосатые, а чёрные, потому, что озеро торфяное, и дно и вода — тоже чёрные. Когда в ручейке-переплюйке можно поймать форель. Когда гнус шумит, а ты его не слышишь, и просто объедаешь кустики черники один за другим».
Ораниенбаум напоминает Версаль, прямо напрашиваются сюда дамы в кринолинах
Поход — это счастье!
- Все детство мечтала о походе. Настоящем. Не на 1 ночь в пригород, а на месяц, без цивилизации. Но эта мечта оставалась лишь мечтой. И вот моя мама находит программу для подростков. Карелия. Как я была счастлива! Хожу в длительные походы уже 4-й год. Друзья косо смотрят — в лесу, без цивилизации несколько недель! Уму не постижимо! А я вам скажу, что это самое счастливое время моей жизни. Костер. Реки. Теплая каша утром.
"Неслись, быстро гребя, подскакивая на волнах, по сумрачному, северному, вздувшемуся свинцовой темнотой озеру, Зоя сидела прямо на полу ненавистной байдарки, вытянув ноги, сильно укоротившиеся без каблуков, такие жалкие и худые в спортивных брюках, и чувствовала, что нос красный, и волосы свалялись, и враждебные брызги воды размазывают тушь на ресницах, а впереди были еще две недели мучений в отсыревшей палатке, на необитаемой скале, поросшей сосной и брусникой, среди чужих, оскорбительно бодрых людей, среди их радостных криков за обедом, сваренным из горохового концентрата.
И была Зоина очередь мыть в глубоком ледяном озере жирные алюминиевые миски, которые все равно оставались грязными. И голова у нее была грязная и зудела под косынкой." (c)
Т. Толстая "Охота на мамонта"
Псков в последние годы просто расцвел. Стеклянная башня на фото слева — это не ремонт, а задумка архитекторов
Кто бы отказался попробовать облака?
- Племяшка из Германии приехала к нашей бабуле в деревню под Псков. Я уехала в город по делам, а мелкая мне звонит: «А бабушка накормила меня облаками». Зефир? Безе? «Нет», — отвечает. Я прыснула от смеха, когда она прислал фотку, а на ней — куриный супчик с клецками.
Комментарии
Большое спасибо за такую интересную статью с отличными фотографиями!