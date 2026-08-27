18 счастливых туристов, которые нашли большие приключения прямо в родных краях

Путешествия
27.08.2026
18 счастливых туристов, которые нашли большие приключения прямо в родных краях

В родных краях есть куча замечательных уголков! Можно посмотреть на древние башни, прогуляться по цветущим улочкам. Погладить на счастье рыжего кота и съесть те самые крендели. Забраться в горы или пройтись по берегу Байкала. А сколько веселья можно получить от реакции иностранного гостя на знакомый с детства березовый сок! Именно такие моменты не дают скучать и наполняют нашу жизнь маленькими радостями.

Поход на Байкал. Этим видам можно бесконечно признаваться в любви

«Вот он, Байкал. Никогда мне не надоест любоваться твоими видами, настолько я тебя люблю. А вот и те горы, которые я видел на фотографиях, теперь я воочию наблюдаю их и пойду к ним».

  • Были почти месяц назад на Байкале. Вода была примерно +10, два раза окунулись. Ставропольцы в куртках смотрели на нас с ужасом.
Ольга Курпякова
только что

Анастасия - поздравляю Вас 💐 Вашу историю опубликовали 🎉 Ничего себе - вот Вы морозостойкие! Я уже больше 40 лет живу в Мурманске, но в местные реки и озера никогда не погружалась, даже от одной мысли о таком становится холодно 🥶

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Впечатления от еды — это тоже часть приключений

  • Повезла своего студента из Африки к себе на дачу в Карелию. Мой дед достает из холодильника банку и с хитрым видом наливает кружку. Гость делает глоток: «Это вода?» Не совсем. «Сок? Яблоко? Груша?» Наконец дед торжественно объявляет: «Сок из березы». Парень выпучил глаза и как воскликнет: «Подождите. Из дерева?!» А потом рассказывал друзьям, что в России люди не только собирают урожай, но и периодически «доят деревья».
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Ольга Курпякова
только что

История напомнила анекдот о соковыжималке, когда она хорошо работала, но стоило поместить в неё ствол берёзы, как она сразу же сломалась.

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Выборг — это город, словно сотканный из кусочков снов, где за каждым поворотом поджидает какая-то неожиданная красота

«Получила огромное удовольствие от поездки. А еще большее удовольствие наблюдать, как меняется город. Город цветет! Да, много работы, но когда ее было мало и где? Мне приятно видеть, как каждый год открываются кафешки, мастерские-лавки хенд-мейд, открываются магазины местных дизайнеров, будто каждый житель участвует в облагораживании своего города. И, надо сказать, выглядеть Выборг стал очень ухоженно!»

© Aliskisskis / Pikabu

«Зашли в милый магазин сувениров, на удачу погладили хозяина магазина Кузьму Вениаминовича, купив по традиции брошки и кружку».

Часовая башня. Кто был в Выборге и не сфоткал эту башню — тот не был в Выборге. А еще надо обязательно крендель местный попробовать

«Вот она, красавишна — хранит в себе все городские легенды, и про подземный ход, и про клад в стенах».

Саме важные вещи в жизни — это не вещи!

  • Живу небогато. Недавно выбралась в Казань и Екатеринбург. Ездила на поезде, жила в хостеле, еду себе покупала и готовила. К чему я это? А к тому, что как только окружающие узнали, что я собиралась в такое мини путешествие, то каждый посчитал своим долгом осудить меня, ведь это «пустая трата времени и денег». А я что? Я получила массу позитивных эмоций, новые знакомства и душевную радость. Не жалею ни о копейке, хоть лишних денег у меня и правда нет. Но лучше я буду копить воспоминания, чем вещи!

За 3 месяца мужчина проехал 9000 км на велосипеде. За длинные седые волосы и телосложение подписчики прозвали его Ведьмаком, а велосипед стал титановой Плотвой. Фото — из Воронежа

© z4x4r / Pikabu

«Столько городов увидел новых для себя! Посещенные города: Санкт-Петербург -> Великий Новгород, Псков, Минск, Гомель, Брест, Гродно, Брянск, Смоленск, Витебск, Обнинск, Москва, Тула, Липецк, Воронеж, Волгоград, Элиста, Ставрополь, Пятигорск, Эльбрус, Владикавказ. И десятки небольших городков, и сотни деревень, тысячи уникальных событий. За эти три с небольшим месяца я прожил больше, чем за большую часть жизни».

Остров Ратманова — самая восточная точка России

© Gelio / Pikabu

Остров Ратманова — самая восточная сухопутная точка России, расположенная в центре Берингова пролива. Всего в 4 километрах от него находится остров Крузенштерна, который принадлежит Америке. Климат тут арктический, суровый. Сильные ветра, туманы, летом температура редко поднимается выше +10 °C.

© Gelio / Pikabu

«На каменистых пляжах острова Ратманова тихоокеанские моржи устраивают огромные лежбища. Во время миграции тысячи животных выходят на берег, чтобы набраться сил перед уходом в тяжёлые льды Чукотского моря».

Калининград манит шумом волн, ласковым солнышком и запахом сосен. А так же той особой атмосферой, которая бывает только в приморских городах

aleteiiia

«Одним из самых лучших решений было взять отпуск и уехать писать диплом в Калининград. Это были самые красивые и продуктивные мои дни! Никакой тревоги, никаких лишних мыслей. Только прогулки на свежем воздухе, шум Балтийского моря в Светлогорске и погружение в научную среду».

Адыгея. Тахтамукайское (Октябрьское) водохранилище на закате

© eas98 / Pikabu

Прелесть звездного неба

  • С рождения живу на севере страны — Карелия, рядом Питер и, само собой, белые ночи. Туристы, да и просто приезжие из других регионов, приходят в восторг оттого, что летом ночью светло, как днем. Для меня же самый кайф — это летом уехать на юг и наблюдать темные летние ночи. Особенно лечь на тёплую землю и залипать на огромное звездное небо — у нас звёзды можно наблюдать только в холодные времена года. Не люблю белые ночи, они мешают видеть звезды!

Виды с перевала Чике-Таман. Ребята путешествуют по Алтаю на автодоме

Как жена перехитрила мужа

  • Жена в отпуске гиперактивная, а я просто хочу полежать на пляже. И тут жена такая, мол, поехали в тур на море! В Севастополь. Ну ладно. Но выставил условие: никаких экскурсий! Жена просияла. Ой, зря, зря я не узнал подробности. Итак, я проснулся в 5:30 утра от того, что жена бегает по номеру и куда-то собирается. Оказалось, мы поехали не просто в тур, а в йога-тур. Йога каждый день в 6 утра на берегу моря! Можно идти по желанию, но я чутко сплю и за 2 недели отпуска даже как-то привык просыпаться в 5:30 утра. А потом даже как-то втянулся и попробовал эту вашу йогу.
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Изборск не зря сравнивают с Ирландией

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«Мой телефон не может передать всю красоту здешних видов. Изборск — это древний город-крепость, Словенские ключи (мини-водопады), лебеди и белые цапли на озере, а еще деревенские улочки, фирменная изборская похлебка и пирожки от местных бабушек. Мы сели в Питере на „Ласточку“, потом 38 минут ехали на маршрутке — и вот мы здесь, вдали от цивилизации».

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«Это местная шутка — на озере живут лебеди и туристы кормят их булками. Птица подплывают близко, они почти ручные».

Карелия — это дикий край тысяч озер, тихих лесов из высоких сосен и гладких скал. Вода здесь повсюду: она отражает небо, шумит в водопадах и прячется в тайных бухтах

«Я, переехав в Петербург, долго проводил отпуски где-то. А потом понял, что один отпуск в году — как минимум — надо проводить в родной Карелии. В Карелию едут за скалами и соснами. Я люблю болота и ельники. Берега озёр-ламб, в которых ловятся чёрные, как выхлоп моего байка, окуни. Не полосатые, а чёрные, потому, что озеро торфяное, и дно и вода — тоже чёрные. Когда в ручейке-переплюйке можно поймать форель. Когда гнус шумит, а ты его не слышишь, и просто объедаешь кустики черники один за другим».

Ораниенбаум напоминает Версаль, прямо напрашиваются сюда дамы в кринолинах

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Поход — это счастье!

  • Все детство мечтала о походе. Настоящем. Не на 1 ночь в пригород, а на месяц, без цивилизации. Но эта мечта оставалась лишь мечтой. И вот моя мама находит программу для подростков. Карелия. Как я была счастлива! Хожу в длительные походы уже 4-й год. Друзья косо смотрят — в лесу, без цивилизации несколько недель! Уму не постижимо! А я вам скажу, что это самое счастливое время моей жизни. Костер. Реки. Теплая каша утром.
Руконожка Ай-Ай
только что

"Неслись, быстро гребя, подскакивая на волнах, по сумрачному, северному, вздувшемуся свинцовой темнотой озеру, Зоя сидела прямо на полу ненавистной байдарки, вытянув ноги, сильно укоротившиеся без каблуков, такие жалкие и худые в спортивных брюках, и чувствовала, что нос красный, и волосы свалялись, и враждебные брызги воды размазывают тушь на ресницах, а впереди были еще две недели мучений в отсыревшей палатке, на необитаемой скале, поросшей сосной и брусникой, среди чужих, оскорбительно бодрых людей, среди их радостных криков за обедом, сваренным из горохового концентрата.
И была Зоина очередь мыть в глубоком ледяном озере жирные алюминиевые миски, которые все равно оставались грязными. И голова у нее была грязная и зудела под косынкой." (c)
Т. Толстая "Охота на мамонта"

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Псков в последние годы просто расцвел. Стеклянная башня на фото слева — это не ремонт, а задумка архитекторов

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Кто бы отказался попробовать облака?

  • Племяшка из Германии приехала к нашей бабуле в деревню под Псков. Я уехала в город по делам, а мелкая мне звонит: «А бабушка накормила меня облаками». Зефир? Безе? «Нет», — отвечает. Я прыснула от смеха, когда она прислал фотку, а на ней — куриный супчик с клецками.

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