Странно вообще. Больше похоже на - "все твои деньги это наши деньги". Но если супруга и в отношении себя придерживается такой же вещевой политики, то наверное это "мелочи семейной жизни". А "обсуждать" это для слюнтяев :)
Но аукнуться плохо это может если в компании важных для работы или социума людей, муж решит "понтануться" брендом который "сам Джордж Клуни носит".
14 забавных историй о деньгах в семье, которые тянут на сюжет для комедии
Деньги в семье — это не только счета, покупки и вечное «что купить?» Иногда это целая комедия: один экономит на всем, а второй мечтает о машине. Но если в доме есть чувство юмора и совпадают семейные ценности, даже самые неожиданные траты могут стать веселой историей, которую потом можно будет вспоминать с улыбкой.
- Мой муж носит только дорогую одежду известных брендов. А мне всегда жалко наши общие деньги, и я стала заказывать ему одежду среднего ценового сегмента в интернет-магазинах, да еще какую-нибудь распродажу подкараулю. И когда отдаю ему эту одежду, он все время спрашивает с недоверием: «А что это за бренд такой?», а я всегда отвечаю: «Да ты что, не знаешь такой, что ли? Его же Джордж Клуни носит!»
Странно вообще. Больше похоже на - "все твои деньги это наши деньги". Но если супруга и в отношении себя придерживается такой же вещевой политики, то наверное это "мелочи семейной жизни". А "обсуждать" это для слюнтяев :)
- Больше всего на свете я боюсь, что когда-нибудь жена продаст мои гитары за ту сумму, которую я ей называл. Поэтому, когда кто-то спрашивает, сколько стоила новая гитара, я придерживаюсь версии: «Да так, почти бесплатно». Ха-ха! Главное — чтобы однажды эта «почти бесплатная» коллекция случайно не попала на авито по моим ценникам.
- Сходили к родственникам-студентам на роскошную свадьбу: 400 гостей, дорогой ресторан, как в кино. Кульминацией стал подарок родителей жениха — они торжественно вручили молодым ключи от квартиры! Гости аж рты пооткрывали. А вчера выясняется, что квартира-то пока больше мечта с адресом, чем полностью готовый подарок. Родители внесли первый взнос, а дальше подключили к плану всю семью — мол, зато у молодых будет свое гнездышко и общая цель.
Зато потом всю оставшуюся жизнь будут тюкать "Мы вам квартиру купили!"😁
«Муж принес сегодня это и сказал, что мы теперь миллиардеры. Зимбабвийский доллар»
До введения евро мы с мужем были неделю итальянскими миллионерами, когда поменяли немецкие марки на лиры перед отпуском.
- У нас с мужем есть правило: любую крупную покупку нужно обсудить. Как-то раз звонит мне: «Зай, хочу лодку купить». В итоге я кое-как согласилась. Вечером прихожу домой, на столе весла лежат. И муж с хитрой улыбкой выдает: «Вот теперь будет мотивация сильная. Сразу столько денег отдавать жалко было. Решил начать с малого. Потом докуплю». Так вот, сегодня ровно 5 лет прошло с того момента. Лодку до сих пор никто не покупает — жалко денег.
- Муж поехал в магазин за самым «срочным и нужным». Но вернулся не только с продуктами. Забегает домой, кидает мне игрушечный бластер и тут же со вторым начинает нападать на меня и играться. Я даже не сразу поняла, что происходит.
Тот момент, когда смешно, но как-то не очень
- С мужем договорились ничего друг другу не дарить, но я все равно не удержалась и взяла книги, которые интересны нам обоим, ну и красиво их завернула. Подхожу к мужу и говорю: «Это не тебе, это нам!» Получился идеальный семейный компромисс: подарок есть, повода чувствовать неловкость — нет. А распаковывать все равно приятно.
- У нас в семье теперь все измеряется мотоциклом. Стоило мне однажды его купить, как каждый разговор о покупках стал начинаться одинаково. Жена спрашивает: «Давай купим вот это?» Я говорю: «А у нас есть на это деньги?» И она сразу: «Ну, на твой мотоцикл же были». Все, спор окончен.
Как-то мы с приятельницей были в Праге и она хотела купить знаменитый чешский сувенир.
Плюшевая игрушка Кротика из мультфильма в центре стоила условные 400 крон и мы все остальное считали в кротах)
«Теперь жена заведует покупками. Отныне в туалете у нас вот такая однослойная бумага»
- Недавно муж на ужине выдал: «Давай в этом месяце будем экономить?» Я согласилась. Через два дня приходит домой с большой коробкой, открывает, а там робот-пылесос. Говорю, мол, как же экономия. Так это чудо выдало: «Он поможет нам экономить силы». На следующий день я купила себе крем, который давно хотела. Оба делаем вид, что экономия идет по плану. Ха-ха!
- У нас с мужем общий семейный бюджет, но всеми нашими доходами распоряжаюсь я. За полгода такой системы мы поняли, что так намного быстрее и эффективнее копятся средства на что угодно. Но... Главный минус в том, что меня «жаба душит» просить подарки или давать деньги на сюрпризы мне же от него, ведь средства на это все пойдут из общей казны. А мне так тяжело расставаться с деньгами.
«Не могу поверить, что жена „отмывала“ деньги у меня за спиной»
- Моему мужу много не надо: минимум одежды, игровой комп, рабочий телефон. Поэтому каждый месяц он переводит мне 80% своей зарплаты, и даже те деньги, которые оставляет себе, как правило, тратит не все. Ха-ха, но я-то финансово-грамотная, поэтому он даже не догадывается, что у нас уже есть несколько объектов недвижимости, вклады, инвестиционные счета. Он даже не знает, сколько мы тратим. Муж говорит: «Мое дело маленькое — деньги заработать! А уже как ты ими распорядишься, сама решай».
- Прикинули с женой наши расходы и поняли, что надо меньше покупать сладостей и заказывать всякую чепуху через пункты выдачи. Спустя 3 дня приходит домой и с порога кричит: «Дима, не задавай вопросов — торт был по акции, ставь чайник! Нож для торта я тоже купила!» Ох, чувствую, будет тяжко экономить.
«Жена отправила меня за молоком в магазин»
- Поехали с 6-летним сыном в магазин. Закупились, сели в машину. Жена пишет, мол, сфоткай чек из магазина. Говорю сыну: «Мама просит фото чека». Сын берет у меня телефон, переворачивает чек обратной стороной и делает фото. Ха-ха! Очень умно сделал, не докопаться.
- Недавно теща нам на годовщину перевела денег с комментарием: «Это вам на что-нибудь полезное!» Мы с женой единогласно оплатили на них коммуналку. Вчера теща спросила, мол, что мы купили. Жена честно призналась. Теща нахмурилась: «Я хотела, чтобы вы куда-нибудь сходили», — и снова перевела денег с комментарием: «Это на ресторан. Чеки покажете!» Никогда еще у нас романтический ужин не был таким подотчетным.
- У нас с женой полностью совместный бюджет. Как только мы что-то оплачиваем картой, в приложении банка это отображается и распределяется по категориям. У каждого из нас есть некая сумма, которую можем тратить на свое усмотрение, например, развлечения какие-нибудь. Решил сделать для жены романтический вечер. Сделал уборку дома, приготовил ужин, купил небольшой подарок. Дождался, пока она вернется с работы. Она была приятно удивлена, но внезапно открыла приложение, что-то там сделала и с улыбкой выдала: «Давай-ка эти траты уберем из развлечений и добавим в категорию «подарки».