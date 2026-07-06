14 забавных историй о деньгах в семье, которые тянут на сюжет для комедии

Странно вообще. Больше похоже на - "все твои деньги это наши деньги". Но если супруга и в отношении себя придерживается такой же вещевой политики, то наверное это "мелочи семейной жизни". А "обсуждать" это для слюнтяев :)

Но аукнуться плохо это может если в компании важных для работы или социума людей, муж решит "понтануться" брендом который "сам Джордж Клуни носит".