12 живых историй о соседях, где пахнет чужими шашлыками и горячим борщом из-за стенки

02.06.2026
Жить с соседями — это та еще карусель. Однако без них было бы совсем скучно. С ними мы можем душевно поговорить, весело посмеяться, да и просто уютно провести время. Ведь взаимодействие с соседями дарит нам маленькие радости и простые человеческие эмоции.

  • Переехали в новую квартиру. Вчера вывешивала белье, внизу на балконе стоял сосед. И тут мои труселя падают ему на голову! Я краснее красного, смотрю на это и не могу слова сказать. А он снимает «подарочек», поднимает на меня голову и как выдал: «С новосельем!» Трусы оставил на почтовом ящике внизу.
ADME
AeYronu Apc
только что

Странно что не занёс сам лично. Хотя если они были размером как чехол для танка.... То не удивительно. Да ещё и положил на всеобщее обозрение на почтовом ящике

«Вот такой красавчик живет в соседней квартире. Ночной тыгыдык присутствует»

  • Ехала в лифте с соседкой. Та спросила, есть ли у меня животные. Ответила, что да. Через месяц заявила: «Из вашей квартиры клубы шерсти к нам в квартиру заносит». Эту сцену увидела другая соседка. Пока я приходила в себя, она выдала: «Какие клубы шерсти? У нее же лысый кот». Та аж побелела и начала мне: «А чего же вы молчали?» А я ей такая: «Смотрела театр одного актера». И закрыла дверь.
mgolanskaya@yandex.ru / Dzen
Алина
только что

Клубы шерсти? Предполагалось, что там живет как минимум баран?

  • Сосед посадил сливу возле забора. Пара веток переросли забор на мою сторону. Тут сосед зашел во двор с каким-то вопросом и увидел на земле штук 10 слив. А я фрукты покупаю в магазине, поэтому даже внимания не обратила. На следующий день вернулась с работы, а сосед ветки дерева, которые были на мою сторону, аккуратно спилил.
  • Ко мне соседка снизу приходила за паролем от вай-фай. Сказала, только переехали, срочно нужен интернет. Дала пароль, на следующее утро его сменила. Через два часа та же соседка с наездом: «Здрасти! А что у вас с интернетом? Почему не работает?»
alenka_mnogomnogo

«Подарили мне вот такое одеяло для новорожденного ребенка. Очень красивое, сделано с любовью. Подарок от соседки по дому, подружки моей бабушки»

Alex_US
только что

Классное, тематическое! Соседке зачёт, а Вам здоровья и всего наилучшего!

  • Живу в девятиэтажке. Соседи прямо надо мной делают ремонт. У меня с ними прекрасные отношения. Вчера звонит соседка и спрашивает: «Тебе мешает этот звук?» Я убрал телефон от уха, прислушался. Слышу глухие удары сверху. Диалог продолжился:
    — Да пока ты не сказала, я даже внимания не обращал. А что это за звук-то?
    — Да черепашки бегают, панцирями стукаются.
    — Чего? Ты так рабочих называешь?
    — Да если бы! Реально черепашки! Думаю постелить ковролин, чтобы тебе не мешал этот звук, если напрягает!
    Схожу-ка посмотрю, что это за черепашки такие.
Alena
только что

Да эти самые черепашки-ниндзя: Леонардо, Донателло, Микеланджело и Рафаэль!

  • Наше знакомство с соседом завязалось на фоне того, что мы почти одновременно заселились в новостройку. Была масса вопросов, которые мы иногда обсуждали, если пересекались по дороге в метро. Как-то он зашел ко мне посмотреть, как я затираю швы, а в ответ пригласил меня в гости на чай. Так вот, после первой чашки чая он начал показывать мне шелковые подушки и одеяло. Потом начался беспредел, так как сосед открыл гардероб и начал показывать, какие он купил пальто и рубашки. Это не заканчивалось, а я не знала, что придумать, чтобы уйти. Не помню, как вырвалась. Наверное, я все же посмотрела все, что у него было.
Елена Гущина

«Сегодня мой сосед по комнате в общаге приготовил ночью болоньезе и накрыл сковородку с этим белой футболкой»

Liou
только что

Если эта белая футболка его, то не вижу проблемы, а вот если соседа....

  • У нас соседи купили участок, а сами живут в другом регионе. У них обалденная черешня, вся уже сыпется. Мы им позвонили, спросили разрешения собрать, жалко ведь. Денег предложили перевести. Отказались, сказали: «Пусть сыпется. Вам-то что?»
  • Живу в квартире несколько лет. Практически каждый вечер с 21 до 23 доносится глухой ритмичный звук: «Ту-ту-ту-ту». И чем тише становится в доме, тем отчетливее слышно. Спрашивал у соседей, что за странные звуки, может кто-то ремонтом занимается? И тут я взял стакан и начал прикладывать к стенам, чтобы лучше расслышать. В одной комнате звук был отчетливее. Я прислушался и до меня дошло! Это был звук, издаваемый швейной машиной. Соседка вечерами шила, и когда дом погружался в тишину, вибрация работы швейной машинки шла по перекрытиям.
Konstantin Kotov / Dzen
Ольга Курпякова
только что

У нас так один сосед в доме, в другой стороне, по вечерам изготавливал деревянную мебель на заказ. Звук шёл по всему дому, уже и с ним беседовали - бесполезно, и к участковому обращались. Потом всё это прекратилось - то ли он съехал, то ли перестал мебель делать, но, наконец-то наступила тишина.

«Новые соседи»

Алина
только что

У нас в пятницу в чате ЖК одна дама жаловалась, что кто-то вздумал в 10 утра в выходной (у нас официально был выходной, праздник) ремонтом заниматься. Упорно писала, что в выходные дни ремонтные работы запрещены)))

«Уважаемые соседи! В квартире № 36 начали ремонт. Прошу немного терпения. Спасибо за понимание! Будет немного громко. Спасибо!»

  • У нас есть дачный участок. Пока на нем нет построек, но регулярно ездим туда косить или нанимаем людей. В один приезд обнаружила кучу спиленных веток на своем участке, спросила соседку, мол, что это? Она сказала: «Муж с тестем пилили и не убрали, а я им говорила убрать. Но не переживайте, все уберем». Потом пару раз косил нанятый человек. Куча все так и лежала. Приехал брат, куча на месте. Он пошел к соседям, а они такие, не знаем, что за куча, и откуда она взялась, но точно не наша. Брат ответил: «Ладно. Либо сами убираете, либо перекидываю через забор на ваш участок». Тут же прибежали и убрали без лишних слов. Такая вот загадочная куча!
  • Была у нас соседка. Работали они вместе с моей мамой. Часто в гости захаживала и вела себя так, будто она в свою квартиру пришла. Однажды мы с приятелем клали плитку у меня в ванной. А жена как раз сварила борщ. И вот в самый разгар работы приходит соседка. Поздоровалась. Не говоря ни слова, прошла на кухню. Погремела кастрюлями и налила себе борщ. Сидит, ест. Мой приятель удивленно: «Кто это?» А я так обыденно: «Да соседка. Не обращай внимания». Он, конечно, тогда знатно офигел.
Владимир Изотов / Dzen

«Сосед в гости зашел»

  • Весь июль соседка по даче здоровалась как-то особенно тепло. Один раз даже принесла банку варенья «просто так». Я растрогалась и решила, что это все мой новый забор, который я починила после прошлых хозяев. Оказалось, все лето она с упоением собирала клубнику с «моей» грядки у самого забора — была уверена, что это ее участок. Когда выяснилось, что межа проходит немного иначе, соседка так смутилась, что принесла еще три банки варенья. Теперь мы делим грядку официально — и варенье тоже.
ADME
  • Муж на даче вдруг стал ранней пташкой: вскакивал в 6 утра и убегал «прогуляться» на час. Возвращался довольный и в хорошем настроении. Я заподозрила неладное. На третье утро пошла следом. Дошла до соседнего участка — а там мой муж и соседка увлеченно играют в шахматы на улице за самодельным столиком. Оказалось, они познакомились у колодца и теперь устраивают «утренние турниры».
ADME

Как ни крути, а соседи — это не просто люди, живущие за стенкой или по ту сторону забора. Это совершенно непредсказуемый элемент нашей повседневности, который в любой момент может подкинуть сюжет для комедии, детектива или театра абсурда. В конце концов, идеальных соседей не существует, зато запаса веселых баек нам точно хватит на долгие годы вперед.

Комментарии

Bisquit
только что

У нас были соседи, я их называла Кланом бессмертных. Они днем спали, а ближе к ночи выходили во двор жарить шашлыки и вести задушевные разговоры. Чисто вампиры. )

