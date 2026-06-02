Странно что не занёс сам лично. Хотя если они были размером как чехол для танка.... То не удивительно. Да ещё и положил на всеобщее обозрение на почтовом ящике
12 живых историй о соседях, где пахнет чужими шашлыками и горячим борщом из-за стенки
Жить с соседями — это та еще карусель. Однако без них было бы совсем скучно. С ними мы можем душевно поговорить, весело посмеяться, да и просто уютно провести время. Ведь взаимодействие с соседями дарит нам маленькие радости и простые человеческие эмоции.
- Переехали в новую квартиру. Вчера вывешивала белье, внизу на балконе стоял сосед. И тут мои труселя падают ему на голову! Я краснее красного, смотрю на это и не могу слова сказать. А он снимает «подарочек», поднимает на меня голову и как выдал: «С новосельем!» Трусы оставил на почтовом ящике внизу.
«Вот такой красавчик живет в соседней квартире. Ночной тыгыдык присутствует»
- Ехала в лифте с соседкой. Та спросила, есть ли у меня животные. Ответила, что да. Через месяц заявила: «Из вашей квартиры клубы шерсти к нам в квартиру заносит». Эту сцену увидела другая соседка. Пока я приходила в себя, она выдала: «Какие клубы шерсти? У нее же лысый кот». Та аж побелела и начала мне: «А чего же вы молчали?» А я ей такая: «Смотрела театр одного актера». И закрыла дверь.
- Сосед посадил сливу возле забора. Пара веток переросли забор на мою сторону. Тут сосед зашел во двор с каким-то вопросом и увидел на земле штук 10 слив. А я фрукты покупаю в магазине, поэтому даже внимания не обратила. На следующий день вернулась с работы, а сосед ветки дерева, которые были на мою сторону, аккуратно спилил.
- Ко мне соседка снизу приходила за паролем от вай-фай. Сказала, только переехали, срочно нужен интернет. Дала пароль, на следующее утро его сменила. Через два часа та же соседка с наездом: «Здрасти! А что у вас с интернетом? Почему не работает?»
«Подарили мне вот такое одеяло для новорожденного ребенка. Очень красивое, сделано с любовью. Подарок от соседки по дому, подружки моей бабушки»
- Живу в девятиэтажке. Соседи прямо надо мной делают ремонт. У меня с ними прекрасные отношения. Вчера звонит соседка и спрашивает: «Тебе мешает этот звук?» Я убрал телефон от уха, прислушался. Слышу глухие удары сверху. Диалог продолжился:
— Да пока ты не сказала, я даже внимания не обращал. А что это за звук-то?
— Да черепашки бегают, панцирями стукаются.
— Чего? Ты так рабочих называешь?
— Да если бы! Реально черепашки! Думаю постелить ковролин, чтобы тебе не мешал этот звук, если напрягает!
Схожу-ка посмотрю, что это за черепашки такие.
- Наше знакомство с соседом завязалось на фоне того, что мы почти одновременно заселились в новостройку. Была масса вопросов, которые мы иногда обсуждали, если пересекались по дороге в метро. Как-то он зашел ко мне посмотреть, как я затираю швы, а в ответ пригласил меня в гости на чай. Так вот, после первой чашки чая он начал показывать мне шелковые подушки и одеяло. Потом начался беспредел, так как сосед открыл гардероб и начал показывать, какие он купил пальто и рубашки. Это не заканчивалось, а я не знала, что придумать, чтобы уйти. Не помню, как вырвалась. Наверное, я все же посмотрела все, что у него было.
«Сегодня мой сосед по комнате в общаге приготовил ночью болоньезе и накрыл сковородку с этим белой футболкой»
- У нас соседи купили участок, а сами живут в другом регионе. У них обалденная черешня, вся уже сыпется. Мы им позвонили, спросили разрешения собрать, жалко ведь. Денег предложили перевести. Отказались, сказали: «Пусть сыпется. Вам-то что?»
- Живу в квартире несколько лет. Практически каждый вечер с 21 до 23 доносится глухой ритмичный звук: «Ту-ту-ту-ту». И чем тише становится в доме, тем отчетливее слышно. Спрашивал у соседей, что за странные звуки, может кто-то ремонтом занимается? И тут я взял стакан и начал прикладывать к стенам, чтобы лучше расслышать. В одной комнате звук был отчетливее. Я прислушался и до меня дошло! Это был звук, издаваемый швейной машиной. Соседка вечерами шила, и когда дом погружался в тишину, вибрация работы швейной машинки шла по перекрытиям.
У нас так один сосед в доме, в другой стороне, по вечерам изготавливал деревянную мебель на заказ. Звук шёл по всему дому, уже и с ним беседовали - бесполезно, и к участковому обращались. Потом всё это прекратилось - то ли он съехал, то ли перестал мебель делать, но, наконец-то наступила тишина.
«Новые соседи»
У нас в пятницу в чате ЖК одна дама жаловалась, что кто-то вздумал в 10 утра в выходной (у нас официально был выходной, праздник) ремонтом заниматься. Упорно писала, что в выходные дни ремонтные работы запрещены)))
«Уважаемые соседи! В квартире № 36 начали ремонт. Прошу немного терпения. Спасибо за понимание! Будет немного громко. Спасибо!»
- У нас есть дачный участок. Пока на нем нет построек, но регулярно ездим туда косить или нанимаем людей. В один приезд обнаружила кучу спиленных веток на своем участке, спросила соседку, мол, что это? Она сказала: «Муж с тестем пилили и не убрали, а я им говорила убрать. Но не переживайте, все уберем». Потом пару раз косил нанятый человек. Куча все так и лежала. Приехал брат, куча на месте. Он пошел к соседям, а они такие, не знаем, что за куча, и откуда она взялась, но точно не наша. Брат ответил: «Ладно. Либо сами убираете, либо перекидываю через забор на ваш участок». Тут же прибежали и убрали без лишних слов. Такая вот загадочная куча!
- Была у нас соседка. Работали они вместе с моей мамой. Часто в гости захаживала и вела себя так, будто она в свою квартиру пришла. Однажды мы с приятелем клали плитку у меня в ванной. А жена как раз сварила борщ. И вот в самый разгар работы приходит соседка. Поздоровалась. Не говоря ни слова, прошла на кухню. Погремела кастрюлями и налила себе борщ. Сидит, ест. Мой приятель удивленно: «Кто это?» А я так обыденно: «Да соседка. Не обращай внимания». Он, конечно, тогда знатно офигел.
«Сосед в гости зашел»
- Весь июль соседка по даче здоровалась как-то особенно тепло. Один раз даже принесла банку варенья «просто так». Я растрогалась и решила, что это все мой новый забор, который я починила после прошлых хозяев. Оказалось, все лето она с упоением собирала клубнику с «моей» грядки у самого забора — была уверена, что это ее участок. Когда выяснилось, что межа проходит немного иначе, соседка так смутилась, что принесла еще три банки варенья. Теперь мы делим грядку официально — и варенье тоже.
- Муж на даче вдруг стал ранней пташкой: вскакивал в 6 утра и убегал «прогуляться» на час. Возвращался довольный и в хорошем настроении. Я заподозрила неладное. На третье утро пошла следом. Дошла до соседнего участка — а там мой муж и соседка увлеченно играют в шахматы на улице за самодельным столиком. Оказалось, они познакомились у колодца и теперь устраивают «утренние турниры».
Как ни крути, а соседи — это не просто люди, живущие за стенкой или по ту сторону забора. Это совершенно непредсказуемый элемент нашей повседневности, который в любой момент может подкинуть сюжет для комедии, детектива или театра абсурда. В конце концов, идеальных соседей не существует, зато запаса веселых баек нам точно хватит на долгие годы вперед.
Комментарии
У нас были соседи, я их называла Кланом бессмертных. Они днем спали, а ближе к ночи выходили во двор жарить шашлыки и вести задушевные разговоры. Чисто вампиры. )