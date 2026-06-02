15 случаев, когда в цветочном магазине люди получили столько впечатлений, что букет стал просто дополнением

Цветочный магазин — это не просто место, где создаются букеты, но и территория особых чувств, ароматов и незабываемых моментов. За свежими бутонами роз и охапками пионов зачастую таятся забавные ситуации, полные надежд и радостей. Наша живая и по-настоящему добрая статья — о случаях из жизни флористов и их клиентов, где доброе упрямство мужчин, искреннее раскаяние «накосячивших» мужей и душевное тепло случайных прохожих складываются в яркие букеты.

Вчера была в цветочном. Пришел мужчина и такой:

— Мне 5 букетов.

Я стою сзади и думаю, мол, вот же, редиска, гарем развел! А он продолжает:

— Теще белые розы — она их любит, жене пионовидные, сестре хризантемы — она их фанат, и дочкам по букетику.

Я стою и понимаю, что иногда мы судим быстрее, чем слушаем. И как же приятно ошибаться! kiruwik Nati Ja только что Даже если гарем - постороннему человеку какое дело?! Ответить

Когда я была маленькой, то накопила денег со школьных обедов и однажды пошла за цветами для мамы. Помню, как флорист мило улыбнулся и собрал большущий букет! Когда я подарила его маме, она была в изумлении! А потом пошла со мной в этот цветочный, чтобы доплатить за цветы. Но деньги с нее не взяли. С возрастом я поняла, как это было мило со стороны флориста! nadezhda_esperanca Иа только что люблю такие истории Ответить

«Муж пошел забирать сына из садика, вернулись с двумя букетами. Оказывается, воспитатели сегодня сказали, мол, девочек надо баловать цветами. Хорошо быть девочкой!»

ADME

У меня небольшой магазин цветов в спальном районе. Как-то под закрытие влетела женщина лет 40, поднесла мне к лицу телефон и такая: «Знаете этого мужчину?» А я знаю! Он каждый месяц у нас покупает бордовые розы. Говорю, мол, допустим. А она мне: «Как вы понимаете, это мой любимый муж. Раз в месяц, 7 числа — в день нашего знакомства — он дарит мне 7 бордовых роз. Но я не люблю бордовые розы! Я намекала ему на это, я говорила прямым текстом — не помогает. В следующий раз, когда он придет за букетом, посоветуйте ему не розы, пожалуйста!» И протягивает шоколадку. Я сначала опешила, потом уточнила, какие цветы она любит — оказалось, садовые: тюльпаны, нарциссы, ирисы, пионы. И через месяц я уговорила ее мужа как раз поэкспериментировать с пионами. На следующий день она пришла с горящими глазами, счастливая, благодарила от всей души. А мне не сложно, мне приятно! ADME

8 Марта пошел покупать цветы маме, сестре и бабушке. Прихожу в магазин, а там две девчонки, тоже выбирают цветы. Я еще подумал, мол, странно, что в такой день девушки покупают цветы сами себе. Так вот, пока я выбирал три букетика разных мастей, девчонки свой выбор уже сделали, попросив пробить им одну из готовых композиций. Продавщица пробила букет, отдала его одной из девчонок, и та сразу же передала его своей подружке со словами: «Вот, держи, это тебе. Считай, что это тебе от меня. А Илья твой — просто эгоист!» © Ilysha994 / Pikabu

«Работаю флористом. Все мужчины думают, что цветы флористам дарить бессмысленно, ведь они ими окружены. Это не так! Мы любим цветы, как и другие девушки»

Работаю в цветочном магазине. Один из постоянных клиентов — мужчина средних лет, самый обычный. Праздники у него минимум раз в месяц: приходит, покупает довольно красивый и не самый дешевый букет и обязательно просит положить в букет карточку «для любимой жены». Очень мило! Но тут пришел, попросил два букета — большой и маленький (но тоже не дешевый), и добавил: «В большой нужна карточка „для любимой жены“, а в маленький — „для любимой малышки“». Мне даже грустно немного стало, и я подумала, что седина в бороду — бес в ребро. По работе я часто вижу таких «романтиков» — берут два букета: один жене, другой тайной подруге.

Сегодня этот мужчина опять пришел и снова попросил два букета и говорит, мол, в один опять карточку «для любимой жены», а в другой... И задумался. Спрашиваю: «А во второй „для любимой малышки“?» А он такой: «Знаете, напишите лучше „для любимой доченьки“. Она просто еще такая малышка... Никак не могу привыкнуть, что эта крошка — моя дочь! Но нужно уже с детства приучать к цветам, чтоб потом не радовалась захудалой гвоздичке». У меня аж от сердца отлегло. © Карамель / VK

Решил порадовать любимую и купить ей красивый букет. Стоял долго, выбирал. Понравился один, решил, что беру его. Пока девушка мне его доставала и упаковывала, думаю, мол, дам-ка я ей на чай. Протягиваю купюру, говорю:

— Сдачу себе оставьте.

Она, немного постояв, отвечает:

— Да тут не хватает!

Пришлось искать еще 250 рублей. © Bentko / Pikabu Nati Ja только что Упс! Ответить

«Муж хотел подарить мне нежно-розовые пионы, но были только яркие. Купил. А через несколько дней они побледнели. Оказалось, сорт такой. Идеально!»

ADME

Иногда подменяю маму в ее цветочном магазине. Сидела как-то, раскладывала букеты, и тут заходят два малыша — мальчишка и девочка, лет по шесть-семь. Говорят, что хотят купить букет для мамы. Я аж растаяла. Стоят такие серьезные, а у самих в руках по шоколадке. Рассказали, что хотели маму порадовать, но на обратном пути купили себе сладкого, так что осталось у них только 60 рублей. Я посмотрела — у нас как раз были гвоздики по 50. Мальчик показал на них пальцем, говорит, давайте одну. А я взяла и дала им красивую розу, свежую такую, ароматную. Говорю: «Давайте свои денежки, а остальное — наш с вами секрет!» Они засмеялись, заплатили и убежали довольные, губы в шоколаде, но с гордостью несли розу. Представила, как они эту розу маме дарят... Уверена, у нее тогда глаза загорелись. Моя мама потом, конечно, мне сказала: «Так бизнес не делают, прогоришь». А я не могу. Эти их счастливые лица мне дороже любой прибыли. Маме деньги в кассу свои положила. © Мамдаринка / VK

Стою в цветочном магазине, жду свою очередь покупать цветы. Мужчина-иностранец передо мной покупает 3 штучки и 2 штучки разных цветов, видать, чтобы разным девушкам дарить. Одновременно второй продавец спрашивает у меня, какие цветы мне нужны. Я говорю, что пионы, 7 штук. И иностранец такой: «Вау, 7 штук!» И тут я почувствовала себя просто нереально богатой! origa_uno

«Занимаюсь флористикой около 4 лет. Это нестандартный свадебный букет. Мне указали только цветовую гамму, полагаясь на мою репутацию и опыт — не прогадали»

Сегодня заезжал в цветочный магазин. Захожу и начинаю смотреть, что есть в наличии. Ко мне подходит флорист и говорит: «Мужчина, выбирайте букет побольше!» Я спрашиваю, мол, почему именно большой букет? А потом я услышал гениальную фразу: «Ведь есть такое правило, что чем круче букет, тем дольше поцелуи». Вот это я понимаю — маркетинг у людей! dollotov

Представительного вида мужчина выбирает красивые крупные розы на длинных ножках. Просит два букета, оба упаковать. Цветочница интересуется, почему два. Наверное, девушке и маме. А он ей:

— Нет. У девушки есть кот Барсик, который уж очень цветы раздербанивать любит. Если один букет купить, кот устроит романтику, рассыпав по полу кусочки упаковки и лепестки роз, но девушка расстроится. Поэтому Барсику букет покупается отдельно.

А ведь неплохая ниша, еще не охваченная рекламщиками: «Дарите котикам цветы!»



P.S. От редакции: Мы искренне надеемся, что Барсику купили что-то безопасное и специально для кошек! © MadTillDead / Pikabu

«Однажды муж сделал такой букетик, пока ждал меня. Маленький, но очень милый!»

Работаю в цветочном магазине. Вчера у нас произошла такая ситуация: пришел парень, купил букет и ушел. Мы предупредили, как букет нужно хранить, как за ним ухаживать. Через 4 часа заходят с тем же букетом девушки и говорят, что хотят вернуть деньги! Мы уточняем причину возврата, а в ответ: «Просто нам букет не нужен, а деньги нужны!» Мы им объясняем, что так не делается. Во-первых, букет покупал парень, а не они, а во-вторых, прошло уже 4 часа, и как цветы хранили все это время мы понятия не имеем. Девушки были крайне недовольны, что, оказывается, цветы нельзя вернуть только потому, что они не нравятся! houseofflowerskg

Увидела, как мужчина покупал цветы. Когда продавец спросил: «День рождения?» он сказал: «Нет, у нее сегодня просто был плохой день». Это та любовь, о которой я мечтаю!.. amuratovna_

«Моя сестра — флорист. Она начала выращивать цветы сама. Как она с этим справляется — уму непостижимо! Тяжелый труд»

Сегодня часов в 10 зашел за букетом роз. Продавщица мне все аккуратно оформила, а в конце сказала:

— Приходите еще!

И улыбается. А я в ответ:

— Не-е-е, я так больше косячить не собираюсь! © odin3D / Pikabu

Мужчина онлайн заказал у нас букет с доставкой на следующий вечер. Утро, только открылись, и тут залетает какая-то женщина лет 45 и с порога кричит: «Мой муж у вас заказывал цветы?» И номер называет. Мы признались. Она тут же ему звонит и такая: «Я вчера видела уведомление в твоем телефоне. Я все знаю! Как ты мог?» И тут мы из трубки четко слышим ответ мужа: «Господи, Галя, я для тебя букет заказывал! Мы с тобой 20 лет назад познакомились. А ждать ты так и не научилась!» Видели бы вы ее бледное лицо. Бедная женщина уже в голове себе все придумала, мол, муж не ей цветы заказал, а другой женщине. О чем-то вспомнила и заулыбалась сразу, пошла домой ждать доставку. ADME

«А я учусь составлять цветочные композиции из мыла!»

Зашла в цветочный, выбирала букет для мамы. И вдруг невольно стала свидетелем сцены, от которой ком в горле. Пришел мужчина с маленькой дочкой лет 6-7. Он купил ей букетик — крошечный, нежный. Девочка смотрит на него удивленно и немного укоризненно:

— Пап, ну зачем? Зачем ты тратишь деньги? Цветы же все равно завянут...

Он чуть улыбнулся, опустился на корточки и ответил:

— Знаю, малыш. Но я подарил их тебе не для того, чтобы они стояли вечно, а чтобы прямо сейчас тебе было приятно. Чтобы ты почувствовала, как сильно тебя любят. Именно сейчас.

И знаете... Мне пришлось отвернуться, чтобы не расплакаться, потому что в этот момент в обычном цветочном магазине стояла самая настоящая любовь. aidana_bolatbekovna13