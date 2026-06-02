15 случаев, когда в цветочном магазине люди получили столько впечатлений, что букет стал просто дополнением
Истории
02.06.2026
Цветочный магазин — это не просто место, где создаются букеты, но и территория особых чувств, ароматов и незабываемых моментов. За свежими бутонами роз и охапками пионов зачастую таятся забавные ситуации, полные надежд и радостей. Наша живая и по-настоящему добрая статья — о случаях из жизни флористов и их клиентов, где доброе упрямство мужчин, искреннее раскаяние «накосячивших» мужей и душевное тепло случайных прохожих складываются в яркие букеты.
- Вчера была в цветочном. Пришел мужчина и такой:
— Мне 5 букетов.
Я стою сзади и думаю, мол, вот же, редиска, гарем развел! А он продолжает:
— Теще белые розы — она их любит, жене пионовидные, сестре хризантемы — она их фанат, и дочкам по букетику.
Я стою и понимаю, что иногда мы судим быстрее, чем слушаем. И как же приятно ошибаться!
kiruwik
- Когда я была маленькой, то накопила денег со школьных обедов и однажды пошла за цветами для мамы. Помню, как флорист мило улыбнулся и собрал большущий букет! Когда я подарила его маме, она была в изумлении! А потом пошла со мной в этот цветочный, чтобы доплатить за цветы. Но деньги с нее не взяли. С возрастом я поняла, как это было мило со стороны флориста!
nadezhda_esperanca
«Муж пошел забирать сына из садика, вернулись с двумя букетами. Оказывается, воспитатели сегодня сказали, мол, девочек надо баловать цветами. Хорошо быть девочкой!»
ADME
- У меня небольшой магазин цветов в спальном районе. Как-то под закрытие влетела женщина лет 40, поднесла мне к лицу телефон и такая: «Знаете этого мужчину?» А я знаю! Он каждый месяц у нас покупает бордовые розы. Говорю, мол, допустим. А она мне: «Как вы понимаете, это мой любимый муж. Раз в месяц, 7 числа — в день нашего знакомства — он дарит мне 7 бордовых роз. Но я не люблю бордовые розы! Я намекала ему на это, я говорила прямым текстом — не помогает. В следующий раз, когда он придет за букетом, посоветуйте ему не розы, пожалуйста!» И протягивает шоколадку. Я сначала опешила, потом уточнила, какие цветы она любит — оказалось, садовые: тюльпаны, нарциссы, ирисы, пионы. И через месяц я уговорила ее мужа как раз поэкспериментировать с пионами. На следующий день она пришла с горящими глазами, счастливая, благодарила от всей души. А мне не сложно, мне приятно!
ADME
- 8 Марта пошел покупать цветы маме, сестре и бабушке. Прихожу в магазин, а там две девчонки, тоже выбирают цветы. Я еще подумал, мол, странно, что в такой день девушки покупают цветы сами себе. Так вот, пока я выбирал три букетика разных мастей, девчонки свой выбор уже сделали, попросив пробить им одну из готовых композиций. Продавщица пробила букет, отдала его одной из девчонок, и та сразу же передала его своей подружке со словами: «Вот, держи, это тебе. Считай, что это тебе от меня. А Илья твой — просто эгоист!»
«Работаю флористом. Все мужчины думают, что цветы флористам дарить бессмысленно, ведь они ими окружены. Это не так! Мы любим цветы, как и другие девушки»
- Работаю в цветочном магазине. Один из постоянных клиентов — мужчина средних лет, самый обычный. Праздники у него минимум раз в месяц: приходит, покупает довольно красивый и не самый дешевый букет и обязательно просит положить в букет карточку «для любимой жены». Очень мило! Но тут пришел, попросил два букета — большой и маленький (но тоже не дешевый), и добавил: «В большой нужна карточка „для любимой жены“, а в маленький — „для любимой малышки“». Мне даже грустно немного стало, и я подумала, что седина в бороду — бес в ребро. По работе я часто вижу таких «романтиков» — берут два букета: один жене, другой тайной подруге.
Сегодня этот мужчина опять пришел и снова попросил два букета и говорит, мол, в один опять карточку «для любимой жены», а в другой... И задумался. Спрашиваю: «А во второй „для любимой малышки“?» А он такой: «Знаете, напишите лучше „для любимой доченьки“. Она просто еще такая малышка... Никак не могу привыкнуть, что эта крошка — моя дочь! Но нужно уже с детства приучать к цветам, чтоб потом не радовалась захудалой гвоздичке». У меня аж от сердца отлегло.
- Решил порадовать любимую и купить ей красивый букет. Стоял долго, выбирал. Понравился один, решил, что беру его. Пока девушка мне его доставала и упаковывала, думаю, мол, дам-ка я ей на чай. Протягиваю купюру, говорю:
— Сдачу себе оставьте.
Она, немного постояв, отвечает:
— Да тут не хватает!
Пришлось искать еще 250 рублей.
«Муж хотел подарить мне нежно-розовые пионы, но были только яркие. Купил. А через несколько дней они побледнели. Оказалось, сорт такой. Идеально!»
ADME
- Иногда подменяю маму в ее цветочном магазине. Сидела как-то, раскладывала букеты, и тут заходят два малыша — мальчишка и девочка, лет по шесть-семь. Говорят, что хотят купить букет для мамы. Я аж растаяла. Стоят такие серьезные, а у самих в руках по шоколадке. Рассказали, что хотели маму порадовать, но на обратном пути купили себе сладкого, так что осталось у них только 60 рублей. Я посмотрела — у нас как раз были гвоздики по 50. Мальчик показал на них пальцем, говорит, давайте одну. А я взяла и дала им красивую розу, свежую такую, ароматную. Говорю: «Давайте свои денежки, а остальное — наш с вами секрет!» Они засмеялись, заплатили и убежали довольные, губы в шоколаде, но с гордостью несли розу. Представила, как они эту розу маме дарят... Уверена, у нее тогда глаза загорелись. Моя мама потом, конечно, мне сказала: «Так бизнес не делают, прогоришь». А я не могу. Эти их счастливые лица мне дороже любой прибыли. Маме деньги в кассу свои положила.
- Стою в цветочном магазине, жду свою очередь покупать цветы. Мужчина-иностранец передо мной покупает 3 штучки и 2 штучки разных цветов, видать, чтобы разным девушкам дарить. Одновременно второй продавец спрашивает у меня, какие цветы мне нужны. Я говорю, что пионы, 7 штук. И иностранец такой: «Вау, 7 штук!» И тут я почувствовала себя просто нереально богатой!
origa_uno
«Занимаюсь флористикой около 4 лет. Это нестандартный свадебный букет. Мне указали только цветовую гамму, полагаясь на мою репутацию и опыт — не прогадали»
- Сегодня заезжал в цветочный магазин. Захожу и начинаю смотреть, что есть в наличии. Ко мне подходит флорист и говорит: «Мужчина, выбирайте букет побольше!» Я спрашиваю, мол, почему именно большой букет? А потом я услышал гениальную фразу: «Ведь есть такое правило, что чем круче букет, тем дольше поцелуи». Вот это я понимаю — маркетинг у людей!
dollotov
- Представительного вида мужчина выбирает красивые крупные розы на длинных ножках. Просит два букета, оба упаковать. Цветочница интересуется, почему два. Наверное, девушке и маме. А он ей:
— Нет. У девушки есть кот Барсик, который уж очень цветы раздербанивать любит. Если один букет купить, кот устроит романтику, рассыпав по полу кусочки упаковки и лепестки роз, но девушка расстроится. Поэтому Барсику букет покупается отдельно.
А ведь неплохая ниша, еще не охваченная рекламщиками: «Дарите котикам цветы!»
P.S. От редакции: Мы искренне надеемся, что Барсику купили что-то безопасное и специально для кошек!
«Однажды муж сделал такой букетик, пока ждал меня. Маленький, но очень милый!»
- Работаю в цветочном магазине. Вчера у нас произошла такая ситуация: пришел парень, купил букет и ушел. Мы предупредили, как букет нужно хранить, как за ним ухаживать. Через 4 часа заходят с тем же букетом девушки и говорят, что хотят вернуть деньги! Мы уточняем причину возврата, а в ответ: «Просто нам букет не нужен, а деньги нужны!» Мы им объясняем, что так не делается. Во-первых, букет покупал парень, а не они, а во-вторых, прошло уже 4 часа, и как цветы хранили все это время мы понятия не имеем. Девушки были крайне недовольны, что, оказывается, цветы нельзя вернуть только потому, что они не нравятся!
houseofflowerskg
- Увидела, как мужчина покупал цветы. Когда продавец спросил: «День рождения?» он сказал: «Нет, у нее сегодня просто был плохой день». Это та любовь, о которой я мечтаю!..
amuratovna_
«Моя сестра — флорист. Она начала выращивать цветы сама. Как она с этим справляется — уму непостижимо! Тяжелый труд»
- Сегодня часов в 10 зашел за букетом роз. Продавщица мне все аккуратно оформила, а в конце сказала:
— Приходите еще!
И улыбается. А я в ответ:
— Не-е-е, я так больше косячить не собираюсь!
- Мужчина онлайн заказал у нас букет с доставкой на следующий вечер. Утро, только открылись, и тут залетает какая-то женщина лет 45 и с порога кричит: «Мой муж у вас заказывал цветы?» И номер называет. Мы признались. Она тут же ему звонит и такая: «Я вчера видела уведомление в твоем телефоне. Я все знаю! Как ты мог?» И тут мы из трубки четко слышим ответ мужа: «Господи, Галя, я для тебя букет заказывал! Мы с тобой 20 лет назад познакомились. А ждать ты так и не научилась!» Видели бы вы ее бледное лицо. Бедная женщина уже в голове себе все придумала, мол, муж не ей цветы заказал, а другой женщине. О чем-то вспомнила и заулыбалась сразу, пошла домой ждать доставку.
ADME
«А я учусь составлять цветочные композиции из мыла!»
- Зашла в цветочный, выбирала букет для мамы. И вдруг невольно стала свидетелем сцены, от которой ком в горле. Пришел мужчина с маленькой дочкой лет 6-7. Он купил ей букетик — крошечный, нежный. Девочка смотрит на него удивленно и немного укоризненно:
— Пап, ну зачем? Зачем ты тратишь деньги? Цветы же все равно завянут...
Он чуть улыбнулся, опустился на корточки и ответил:
— Знаю, малыш. Но я подарил их тебе не для того, чтобы они стояли вечно, а чтобы прямо сейчас тебе было приятно. Чтобы ты почувствовала, как сильно тебя любят. Именно сейчас.
И знаете... Мне пришлось отвернуться, чтобы не расплакаться, потому что в этот момент в обычном цветочном магазине стояла самая настоящая любовь.
aidana_bolatbekovna13
