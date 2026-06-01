14 случаев, когда люди хотели как лучше, а получилось как в анекдоте

01.06.2026
Как часто в обычной жизни мы помогаем друг другу? Чаще всего это так легко и естественно, что мы даже не обращаем внимания на эти действия. А вот герои нашей сегодняшней статьи не заметить участия не могли. Ведь трогательно попытавшись помочь или исполняя чужую просьбу, они ненароком перевернули все с ног на голову и доставили еще больше забот. Знакомая ситуация, не правда ли?

  • Стою на остановке, жду автобуса. Вскоре подъезжает мой. Все сидячие места заняты, пару человек стоят. Заходим и мы в автобус: мужичок средних лет, хрупкая девушка с сумкой внушительных размеров и я, собстна. Сидящий рядом с дверью парень лет 25, увидев девушку, начинает суетливо собирать наушники и телефон, а девушка в предвкушении свободного места кокетливо давит улыбку. Наконец парень заканчивает сборку наушников, достает из сумки книгу и вежливо обращается к девушке: «Сильно тяжелая сумка? Давай подержу». После чего ставит сумку девушки себе на колени и утыкается в книгу.
  • Пришли с супругой к тестю в гости. Он попросил помочь настроить умную колонку, которую подарили ему на Новый год. Я «втыкаю» в телевизор, и фоном слышу разговор супруги с отцом:
    — Смотри, папа, ты должен сказать: «Алиса, поставь будильник на 8 утра».
    — Что, прям так и говорить?
    — Да.
    — Я стесняюсь.
  • Искупавшийся, обгоревший и довольный выхожу из мужской раздевалки в лобби общественного бассейна. Возле стойки регистрации обеспокоенно мнется симпатичная женщина, слегка за тридцать. Говорит мне: «Вы не могли бы Артура позвать, а то он что-то долго возится». Ну, понятно, мама с сынулькой ходила в бассейн, сама уже переоделась и теперь переживает за отпрыска. Обычное дело. Конечно, помогу. Возвращаюсь в раздевалку, где много народу с бородами и без, в том числе несколько пацанов.
    — Артур, — зову так, чтобы было и в душевых слышно, — Артур, ты здесь?
    Ноль реакции. Продолжаю чуть громче.
    — Артурик, Артурик, иди, тебя мама ждет.
    И тут проходящий мимо меня на выход крупный седоголовый мужик тихо говорит: «Я Артур».
  • Сын пришел из школы, он у меня в этом году во втором классе учится. Недовольный такой уже, уроки не хочет делать, устал, говорит. Решила помочь ему с домашкой, сидим, делаем уроки, я у него спрашиваю, какие предметы ему больше всего нравятся. Ожидаемо ответил, что физкультура, но потом еще добавил математику. Задаю вопрос, почему, а сын говорит: «Учительница уже на больничном три месяца».
  • Мой пятилетний сын вдруг стал говорить так, как у нас дома не говорят. Стал употреблять слова типа: «Ложи мне картошку», «Вылаживай игрушки из ящика», а еще какие-то странные фразы и присказки. Я как услышала, обомлела. Мы с мужем очень вежливо общаемся, бабушки-дедушки у нас тоже не грешат таким. Решила спросить у сына, откуда он это услышал. Он ответил, что от тети Светы, которая с папой в машине ездит. После недолгих расспросов муж рассказал, что тетя Света — это Светлана Вячеславовна, теща его начальника. Муж после работы забирает сына из садика и везет домой, а там рядом работает эта женщина и живет недалеко от нас. Раньше ее забирал муж, а сейчас он сломал ногу и не ездит, и начальник попросил помочь: подвозить тещу по пути. За это, конечно, у мужа появились бонусы и премии, а вот сыну купили планшет, накачали хороших мультиков и велели слушать в наушниках от греха подальше.
  • Лет 10 назад со мной произошла забавная история. Возвращался я домой с работы по широкому шоссе, как вдруг заметил двух дам, которые стоят у машины и пытаются ручным насосом накачать колеса. Решил помочь, подошел к ним, проверил все и понял, что как-то странно насос качает, как будто сопротивления воздуха нет. Осмотрел насос, он вроде нормальный, но потом заметил, что в вентиле нет золотника. Взял свой, починил, помог накачать колесо, а тут как раз мужчина вернулся, водитель, как я понял. Подходит ко мне и говорит: «Та я специально золотник выкрутил, чтобы в магазин отлучиться, а то мои бабы мне все уши уже прожужжали!»
  • Еще в студенческие годы снимали с однокурсницей двухкомнатную квартиру. Она жила со своим парнем. И вот однажды попросили мы его открыть стеклянную закатанную банку горошка, чтобы приготовить салат, а сами убирали квартиру. Через минут 15 он пришел к нам, громко ругался и сказал, чтобы такой горошек не покупали больше. Да и вообще, не мужское это дело — банки открывать! Мы не сразу поняли, почему он так зол. Когда пришли на кухню, то обнаружили практически разорванную крышку прямо на банке. Он пытался ее открыть как железную консервную банку и даже не додумался, что другой стороной открывалки крышку можно просто снять. Ржали мы еще дня два! 22 года парню было тогда.
  • Покупатель потряс бутылку с острым соусом, а она оказалась не до конца закрыта — соус разлился по всему прилавку. Я дал ему салфетки вытереться, а мы с коллегой принялись убирать. Она все отмыла, а я решил помочь: взял бутылку, чтобы закрыть, — и она выскользнула из рук прямо на пол и на все, что коллега только что убрала.
  • Какая-то дама на улице сегодня едва не упала, я вовремя подбежал и подставил ей свое плечо. Знаете, что я услышал вместо «спасибо»? «Да что вы себе позволяете, парень!» Да-да! Я был шокирован. Говорю: «Да вы же чуть не упали, я помочь хотел!» «Да как упала, так бы и встала! А так хватать незнакомую женщину очень некультурно!»
  • У моей жены очень большая семья. Чего только стоит четыре ее младших брата. Когда мы только начинали встречаться, меня разрывало от любопытства, поэтому я поинтересовался у нее, мол, как им жилось в детстве. На что она ответила: «Как-то раз на Новый год я написала Дедушке Морозу письмо о том, что мне скучно и я хочу братика или сестричку. Кажется, Дед Мороз уж слишком хотел мне помочь и немного перестарался...»
  • Рассказывал друг историю, которая произошла лет 6 назад. Он шел по улице, и тут к нему подошла женщина лет 45: «Извините, не могли бы помочь?» Тот, конечно, соглашается. А она поясняет: «Понимаете, тут такая ситуация. У меня есть мужчина, мы с ним уже довольно давно вместе, но все никак он меня замуж не позовет. Давайте мы сейчас с вами в ЗАГСе распишемся, я ему покажу бумажку, он авось и спохватится!» Друг обомлел и попытался вежливо отказаться. А она: «А что? Зато будет потом, что детям рассказать!» В общем, друг до сих пор холостой ходит, а про женщину, к сожалению, не знаю, как там у нее сложилось.
  • Живу одна. Летом у бабушки сломалась стиральная машинка, и она попросила меня постирать ее вещи. Ну я закинула ее вещи со своими и постирала. Развесила их на балконе и пошла заниматься своими делами. А со мной в одном подъезде жил такой классный парень, давно была в него влюблена. Короче, раздается звонок в дверь, когда я готовила суп, и там стоит он. И держит в руках самые ужасные бабушкины труселя огромного размера с дырочкой на попе. Никогда не забуду его выражения лица... Они упали на него, когда тот выгуливал собаку.
  • Работаю в магазине косметической продукции. За время работы бывало всякое, ну а сегодня к нам пришел мужчина, весь такой стильный, элегантный, уверенный в себе, в костюмчике такой. И вдруг он подходит ко мне, наклоняется и так по-детски говорит: «Девушка, скажите, можно у вас за стойкой спрятаться? Мне носки переодеть нужно». Ну как тут не помочь человеку?
  • Сегодня ребята, которые вынесли мне заказ из магазина, вдруг решили помочь установить солнцезащитный козырек в багажник — я как раз этим занималась, когда они вышли. Я говорю: «Не надо, спасибо, я сама, правда не нужно». А они: «Да ладно, ничего сложного!» Попробовали — не вышло. Стоят, мнутся: «Может, снять обратно?» Я говорю: «Да нет, оставьте». В общем, воткнули наполовину и вверх ногами. А я между прочим прекрасно это делаю сама — просто мне чуть дольше тянуться, потому что я невысокая.

