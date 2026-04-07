А они уже пусть сами разбираются кто будет друг друга обслуживать!
Благо у меня свекровь супер классная и адекватная, в такой ситуации вместе бы на море уехали, а муж пусть готовит, ремонтирует, следит за ребенком - 100% развлечений 0% скуки😂
17 жизненных историй о том, что каждый день с родственниками — это настоящий сериал
Родственники — единственные, кто может одновременно довести вас до белого каления и спасти от любых невзгод одной тарелкой горячих голубцов. С ними можно быть собой: в их глазах вы все еще тот карапуз, который любил сладкие гостинцы «от зайчика». Мы собрали простые, честные истории о порой самых удивительных людях в нашей жизни, ведь как говорится, родственников не выбирают!
- Заскучали зимой муж со свекровью и решили сделать у нее ремонт. Свекровь, конечно, должна была пожить у нас. Муж рассказывал сказки, что она и с ребенком посидит, и приготовит на всю семью. Я же не вчера родилась. Решила их переиграть: взяла и сказала, что раз она за сыном присмотрит, то хочу на море съездить зимой — подышать воздухом, отдохнуть. Свекровь — сразу в отказ. И жить больше у нас не хочет, и ремонт до лета подождет, когда она на дачу уедет. Вроде взрослые люди, одна семья. Зачем врать-то было? Не собиралась она с ребенком сидеть и готовить тоже не планировала. Муж ворчит, не понимает, что я его спасла. Разругались бы мы со свекровью уже через неделю. А так мы хотя бы еще общаемся.
Ай, так муж у вас неплохо придумал - сгрузить жену, ребенка и маму в одну квартиру, а самому спокойно пойти досочки пилить в другую)))
- Мы с мужем не разговаривали три дня. Серьезная ссора, из тех, после которых ходишь по квартире и специально не смотришь в его сторону. Он спал на диване, я в спальне, и оба делали вид, что все нормально. На третий день я встала ночью попить воды. Тихо, темно. Иду на кухню и вижу — он там сидит. Не спит, сидит за столом в темноте. Увидел меня, говорит: «Не мог спать». Я налила два стакана воды. Поставила один перед ним. Молча. Он взял. Мы так и сидели минут двадцать, наверное. Не разговаривали, просто сидели рядом. Потом он говорит: «Я не хотел тебя обидеть». Я говорю: «Знаю». И все. Пошли спать вместе. Иногда думаю — вот за это я его и люблю. Не за цветы и красивые слова. За то, что он сидит ночью на кухне и ждет.
3 дня не разговаривать и спать врозь это не любовь. Несколько часов максимум и разговор с выяснением должен быть между любящим и людьми.
А в посте описана бомба замедленного действия. Рванëт попозже и вероятно с изменой.
- Стала находить рыжие волосы в квартире и машине. У нас в семье все блондины, животных нет. Заподозрила худшее. Поделилась подозрениями с сестрой. Она заявляется через несколько дней, говорит, что видела разлучницу, и показывает фото с куклой моей дочери.
- Племяннице пять лет, и она сейчас в фазе «хочу все знать». Каждый вопрос — это допрос. «Почему небо синее», «Почему у кошки четыре ноги, а у людей две», «Почему дедушка лысый» (это прямо при дедушке, спасибо). На прошлой неделе смотрела с ней мультик, там злодей. Она такая: «А почему он злой?» Я говорю: «Наверное, его никто не любил в детстве». Она подумала минуту и выдает: «А если б его любили, он бы не стал злодеем?» Я говорю: «Наверное». Она еще подумала: «А если б у него был котик?» Я не нашлась что ответить, если честно. Потому что, возможно, она права. Мир был бы лучше, если бы у каждого злодея был котик. Теперь это моя основная философия жизни.
А как же хозяин Толстопуза из "Чип и Дейл спешат на помощь"? Он не стал лучше от наличия у него котика, котик ему ещё и помогал всех кошмарить. Впрочем, от наличия котика действительно становится лучше)) Плюсик к карме, ведь обычно как раз злодеи самые любящие хозяева))
- Отмечали юбилей мамы, скромно, дома с родными. Вечером сели играть в Монополию. Прошло три часа, дело идет к тому, что мама проигрывает. Тут она слезно просит папу одолжить ей денег на какую-то покупку. Папа говорит, что, мол, у самого нет. Потом она поднимает рядом лежащую подушку и берет оттуда деньги: «Все как в жизни, Витя, деньги прятать не умеешь».
- Я свою свекровь вспоминаю тепло и светло. Мы с ее сыном были более 20 лет в разводе, но она сама приходила ко мне в гости, а потом я к ней ходила на чаек. Накуплю вкусняшек, сидим, чаи гоняем. Иногда звонит мне: «Ира, приди ко мне, я по тебе тоскую».
- Уже заметил, что каждый раз, когда стою перед сложным выбором в жизни, мне звонит мама. Просто так. Просто спросить «как дела?» И каждый раз она говорит: «Сына, приезжай, я булочки испеку твои любимые с маком». И знаете, мамин голос и эти булочки — то, что делает меня счастливей. Любите мам!
- Когда моя мама была маленькой, тетя вручила ей подарок. Он был красиво упакован, мама в предвкушении раскрыла его, но внутри обнаружила лишь обычную игольницу. Мама не растерялась и отправила ей ответную открытку: «Дорогая тетя! Спасибо за игольницу. Я всегда о такой мечтала... но не очень сильно».
- Родила дочку. Всю беременность она у меня была Лизой, а когда родилась — началось! Муж и свекровь начали накидывать свои варианты, я сопротивлялась. Меня саму переклинило, вдруг захотела назвать Валерией. Тут моя бабушка подключилась. Позвонила со словами, что я ее обидела, решила девчонку мальчишечьим именем назвать. Точку поставил старший сын — пришел из школы и объявил, что сестру надо назвать Елизаветой в честь императрицы. Я вздохнула с облегчением. И вот никакое другое имя ей не идет, вылитая Лиза. Тогда моя мама меня еще насмешила. Все переживала, что мы слишком долго думаем над именем (около двух недель), мол, нерасторопные тугодумы. Пришлось ей напомнить, что когда я родилась, они с папой зарегистрировали меня только спустя 3 месяца после рождения! Это кто еще долго думал.
«Моей тете 71 год и она не шлет по утрам картинки с интернета. А делает их сама. Фотографии делает на телефон и получается очень даже неплохо»
Мне мама тоже каждое утро вместе с пожеланиями хорошего дня шлёт красивые фото своих цветов, которые выращивает в саду. Большинство можно сразу на открытку💖
- Сели в самолет, перелет 5,5 часов. Сзади меня садится семейная пара. Ребенок лет четырех на взводе, капризничает и начинает бить ногами в мое сиденье. Папа успокаивая малыша говорит: «Не надо, а то сейчас тетя будет тебя ругать». На это замечание мама мальчика спокойно возражает: «Тетя не будет никого ругать. Потому что тетя не должна этого делать. Родители мы, и воспитывать своего ребенка нам. Поэтому сейчас будем объяснять ему и следить за ним, а тетя должна спокойно лететь». Восхищаюсь. Ребенок действительно был очень непоседливым, но его родители старались весь полет.
Мама не только ребенку сделала замечание., но и заодно папу построила, чтобы не расслаблялся
- У дочки в школе девочки раздают анкеты для друзей. Дочь тоже решила завести такую, но дала сначала нам с мужем заполнить. Получаю анкету и уж больно интересно, что там муж ответил. В графе «кого любишь» написано: «Аню» (меня). В графе лучший друг: «жена». Приятно!
А что Аня ожидала увидеть, "кого любишь - тётю Лену-соседку"? Мужу с ней еще жить, после заполнения анкеты. И, с другой стороны, интересно, кого мама Аня записала в друзья, что ей так приятен ответ мужа.
- Мы с мужем в молодости маму мою никогда не брали в отпуск с собой. Она у нас живчик, по утрам поднимается ни свет ни заря. С ней был бы не отпуск, а сумасшедшая гонка по экскурсиям и постоянное соответствие ее завышеным стандартам (муж не мог допустить, чтобы его светлый образ потускнел в глазах моей мамы). Мы сами экскурсии любим, но ведь и на пляж хочется, и отоспаться, и поесть вкусненького. С возрастом мама стала спокойнее, перестала диктовать свою волю и отдыхать с ней стало очень комфортно. Более того, ее присутствие спасало от наших с мужем ссор и разборок.
- Накопили с мужем на квартиру. Только переехали, свекровь сразу в гости. Я думала: «Будет ворчать, что мы ей на даче ремонт не сделали». Заявилась она с полными руками сумок. С нами что ли жить будет? Увидев мою реакцию, эта золотая женщина вдруг рассмеялась: «Ты все думаешь, что я как-то мешать вам буду? Характер у меня, конечно, не сахар, но я же вам не враг!» Оказалось, в сумках было все для нашего уюта: от шикарного постельного белья до сервиза, который у них в семье от поколения к поколению переходит. А в самой маленькой коробочке — пальто для внучки. Я до сих пор не могу привыкнуть, что в этой суровой женщине столько теплоты.
- Брат с семьей ехали на машине в Абхазию. Перед границей выяснилось, что супруга забыла свидетельства о рождении детей дома на тумбочке в прихожей. Пришлось их поселить в гостиницу, а брат полетел домой за документами. Одним днем туда-обратно. Теперь смеются, вспоминают об этом.
Вот клуша. Документы, билеты и деньги - это все, без чего нельзя ехать. собираются первыми, кладутся туда, где их невозможно оставить.
- Маме семьдесят один год, и она первый раз в жизни попросила меня научить ее чему-то в телефоне. Не «покажи, как позвонить» — это она умеет. А именно научить. Говорит: «Хочу сама фотографировать и сразу вам отправлять, чтоб не ждать». Мы сидели часа три. Она записывала в тетрадку. Прямо пошагово — «нажать на круглую кнопку снизу», «подождать, пока появится», «вот эта иконка похожа на цветок». Я раз десять показывала одно и то же, она каждый раз кивала и записывала. На следующий день мне в восемь утра приходит фото. Окно. Просто окно с занавеской и светом. Подпись: «Проверяю». Потом еще одно — кот на диване — «Васька». Потом закат с балкона. Без подписи. Теперь каждый день приходит по несколько штук. Огород, суп в кастрюле, папины тапки у двери. Ничего особенного. Но я смотрю на эти фотки и думаю — вот она, ее жизнь. Каждый день. И она теперь меня туда пускает.
- Племянница поступает в вуз, гостит у нас. Смотрю — в моих вещах ходит, глазки мужу строит. Большой лоб, а вести себя не умеет. Предъявила, а она: «Мы же одна семья!» Я решила сделать ход конем. Муж аж расхохотался, когда я вдруг вытащила пылесос и заявила: «Ну раз мы семья, и у нас все общее, то давай, зайка, принимайся за работу! У нас сегодня генеральная». Ее лицо надо было видеть. А что? Лучше на берегу договориться, зато с тех пор нормально общаемся.
У меня тоже взрослая племянница, люблю-не могу, но если бы она вдруг повела себя так, просто по &опе бы надавала....
- Я хотела шубу, муж попросил, чтобы я ездила и выбирала сама. А потом его привезти в конкретный магазин и он купит. Я не могла выбрать из двух шуб. Муж сказал, что берем обе. Здорово! В браке 30 лет.
