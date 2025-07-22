17 историй о тех, чья семейная жизнь — будто сериал без сценария

Одна тряпочка для всего - мой страшный сон. Однажды видела как хозяйка вытерла руки висевшим на кухне полотенцем, потом использовала его как прихватку, вытерла стол, на котором резала продукты, (да, правильно, резала без доски), вытерла нож и повесила на крючок🤦‍♂️ С тех пор в этом доме только кофе пью с печеньками и то в крайнем случае.