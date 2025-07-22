17 историй о тех, чья семейная жизнь — будто сериал без сценария
Семейная жизнь — это не всегда романтика и уют. В начале кажется, что любовь способна выдержать все, но на деле часто все оказывается сложнее: то вмешиваются родственники, то на первый план выходит финансовый вопрос.
- Свадьба, банкет, поздравления. Муж берет микрофон — начинает с того, как он меня любит, как счастлив. И тут вдруг произносит: «Знаете, утром я думал отменить свадьбу!». В зале тишина. Увидел мое лицо, понял, что сказал, и продолжает: «Не потому что не люблю! Просто испугался!». Гости ржут, мама не знает куда себя деть. Ну все, счастливая семейная жизнь начинается. © Карамель / VK
- Я заподозрил, что моя родня начала залезать в мой почтовый ящик. Чтобы подтвердить свою догадку, я распечатал письмо с предложением о работе и указал ну очень хорошую зарплату. Положил его в почтовый ящик. Совсем скоро родственнички начали вдруг ко мне подлизываться. Жена тоже заметила: «Чего это они такие вежливые?» Тут-то я ей все и рассказал. А она заявила, что это все неправильно с моей стороны. © Keo Painya / Quora
- Купили с мужем квартиру в новостройке, пахали на нее вместе несколько лет. Сделали хороший ремонт и наконец-то заселились. Спустя месяц свекровь неожиданно стала у нас частым гостем: то «мимо проезжала», то «торт вкусный купила». Как-то раз приехала поздно вечером и демонстративно громко сказала: «Ох, поздно уже как. Домой страшно добираться!» Разумеется, сказали, чтобы оставалась на ночь. Утром просыпаемся от шума в гостиной. Заглядываем, а свекровь перестановку делает: кресло сдвинула, столик развернула, торшеры вообще вынесла в коридор. Спрашиваем, мол, что за дела. А она в ответ: «Я плохо спала. Прочитала, что это из-за неправильной расстановки мебели. Сегодня попробую вот так!» Мы с мужем обалдели. За завтраком тонко намекнули ей, что нехорошо наводить свои порядки в чужом доме. Обиделась. Ведь она «хотела как лучше».
- Я получал очень хорошую зарплату, поэтому жена решила бросить работу и просто сидеть дома. Если она готовила ужин, то это была какая-то сосиска с булкой из микроволновки. В тот момент я начал подозревать, что выбрал не того человека. Но окончательно убедился, когда поймал ее на измене. А своей подруге она твердила: «Мой муж — просто ангел! Но мне скучно». © Grizzled***t / Reddit
- Свекровь начала выносить мне мозг по поводу того, что у нас грязно, мол, не так убираемся. А потом я случайно увидела, как она тряпочкой протирает туалетный ершик, моет эту тряпочку и начинает ею же отмывать ванну. А у нас дома она стала мыть кружки тряпкой, которой я столы протираю. На мои робкие протесты, что не надо так делать, она сказала: «Да ладно, я же ее помыла в горячей воде». © Инесса Федоровна / ADME
Одна тряпочка для всего - мой страшный сон. Однажды видела как хозяйка вытерла руки висевшим на кухне полотенцем, потом использовала его как прихватку, вытерла стол, на котором резала продукты, (да, правильно, резала без доски), вытерла нож и повесила на крючок🤦♂️ С тех пор в этом доме только кофе пью с печеньками и то в крайнем случае.
- Пока я лежала в больнице, мои свекры сватали своего сыночка другим девицам, а потом даже помогли перевезти его вещи. © PsychologicalBit5422 / Reddit
- Прихожу домой и нарываюсь на скандал. Жена орет, дочь орет. Кое-как успокоил и послушал. Предыстория такова, что у жены есть сестра и племянница — большие любительницы поездить на чужом горбе. После пары случаев я запретил жене помогать им деньгами. Я хорошо зарабатываю, но трутней кормить не собираюсь, тем более моя дочь, хоть и младше той девчонки, но подрабатывает и учится. Жене неудобно отказывать сестре, она решила проблему оригинально — стала обеспечивать племянницу одеждой и вещами. И все бы ничего, но она забирала все у нашей дочки со словами: «Нужно делиться, не жадничай, им нужна помощь». Дочь у меня с характером, жаловаться мне не стала, а просто собрала в две большие сумки самые красивые вещи мамы и отвезла их тете. Мол, мама говорит, что вам нужнее. Тетя сильно обрадовалась, даже после скандала вещи возвращать отказалась. Жена орет на дочь, дочь гнет линию, что мать сама велела делиться. Я ржал как ненормальный. Жену успокоил, дочь поддержал. Теперь думаю, что разводиться надо, а то неизвестно, чем еще жена захочет поделиться со своей семейкой. © Подслушано / Ideer
- Лет 10 назад попал я в больницу. Друг подвозил ко мне мою девушку, они вместе меня навещали. Когда я выписался, не было у меня ни друга, ни девушки. Они поженились, у них двое детей уже. Но самый прикол в том, что этот бывший друг обвиняет меня в том, что они тогда сошлись. Если бы я не попал тогда в больницу, то все сложилось бы хорошо: была бы у меня и жена-красавица, и друг надежный. © Enot****let / Pikabu
- Мои дедушка с бабушкой сильно поругались из-за — внимание! — порванного носка. Бабуля сказала его выбросить, а дедуля зашил. Был скандал, теперь они не разговаривают друг с другом, а бабуля едет к нам из другого города. Мама говорит, что это возрастное, а папа психанул и сказал разводиться, так как ругаются из-за мелочей всю жизнь. Бабушке 65, дедуле 70. Так и живем. © Подслушано / Ideer
Ну это маразм. Дед же не бабушку заставил зашивать носок. Сам сделал. Его носок. В чем проблема?
- Как только мы с мужем начинаем копить на отпуск, свекровь тут же придумывает какое-то дело, для которого ей срочно нужны деньги. То ремонт надо сделать, то крышу на даче перекрыть, то обследоваться, то страховку на машину оплатить. Муж каждый раз ведется и отдает маме все деньги, которые откладывал на отпуск. Но после того, как он прихватил и мои сбережения из-за того, что ему не хватало, я стала свои деньги хранить отдельно и ездить в отпуск одна. Когда возвращаюсь, он ходит грустный и демонстративно вздыхает, спрашивает с завистью: «Хорошо тебе было?» Он уже лет пять не ездил отдыхать, но никакие разговоры не помогают, так как мамины капризы всегда в приоритете. Я просила мужа не говорить свекрови о том, что мы в отпуск собираемся, но он маму не хочет обманывать. Все чаще у меня возникают мысли о разводе, я уже боюсь будущего с таким мямлей. © Подслушано / Ideer
- С женой общий бюджет. Она получает на порядок меньше, но я ни разу ее не упрекнул и не запретил что-то покупать — все поровну. Откладывали тут вместе на ремонт балкона. Сунулся, чтобы оплатить, а денег-то нет. Спрашиваю у жены: «Деньги случаем не видела?» А она мне спокойненько отвечает, что своим родителям отдала и отдает так каждый месяц. На себя ни копейки не тратит, помогает им. И тут я офигел. Я не против трат, ведь это наш общий бюджет, но почему мы должны кормить чужую семью? Да, именно чужую, потому что они ни копейки жене не дали. Она училась, работала, их содержала, а родители любили отдохнуть, машинку в кредит взять и жить на зарплату дочери. Сказал жене, что мы не будем больше им давать денег, тем более такую крупную сумму и без моего согласия. На что она мне сказала, что бюджет же общий, она тратит деньги, как захочет. То ли я чего-то не понимаю, то ли она. © Подслушано / Ideer
Бросай пока не поздно. Она их до смерти будет содержать, а потом какие-нибудь племянники попросят денег, они же бедные.
- Мы с женихом жили в моей квартире, но его мама начала намекать, что в их семье не принято, чтобы у жены было имущество, а у мужа — нет. Я отшучивалась по началу. Но как-то пришли к нам в гости мама парня и его сестра, и сестра начала рассуждать, что надо обои сменить, мебель новую купить, техника уже давно морально устарела. Я остановила поток ее мыслей вслух и спросила, почему это она указывает, что мне надо менять в моей квартире. А она выдала: «Как только вы поженитесь, это уже будет не твоя квартира. Вы к маме переедете, а тут я буду жить». Спросила парня, что все это значит, он молчит, глазами стол буравит. А несостоявшаяся свекровь мне заявляет: «Милочка, я же говорила, что у нас в семье не принято, чтобы женщины владели имуществом, после ЗАГСа мы едем к нотариусу и ты переписываешь квартиру на моего сына. Это не обсуждается». Выгнала всех, пусть его семейка другую дуру ищет.. © Подслушано / Ideer
- Развожусь с женой по причине усталости от ее родственничков. Они задумали стройку и требуют, чтобы каждые выходные и в отпуск я у них горбатился. У дедушки и бабушки — огород, на который они зазывают под лозунгом «хоть от города отдохнешь», а по факту все выходные я копаюсь в земле. Для меня не проблема помочь деньгами (купить материал, нанять рабочих и так далее), я помогу, благо зарабатываю достаточно, но эти деньги даются мне колоссальным трудом, и свои законные выходные я хочу потратить на себя. Но нет, «мы ж семья», требуется личное присутствие. Еще и обидки кидают, если откажешь. А самое печальное, что жена, которая поначалу была на моей стороне, стала им поддакивать: «Ну съезди ты к родителям, сложно, что ли?», «Ну бабушка уже старенькая, с огородом не справляется». При этом, когда я попал в аварию, ни один «член семьи» даже в больницу ко мне не пришел. Хватит с меня этой драмы. © Подслушано / Ideer
- Решила я в 34 года пойти на «high heels» танцы. Ну а че, хочется же мужа удивить, внести в семейную жизнь что-то новенькое. В голове картинка: я вся такая грациозная, пластичная, легким движением обвиваю пилон, делаю эффектный шпагат, а муж сидит, обалдевает, аплодирует. Пошла на первое занятие. Встала перед зеркалом, смотрю на себя — ну чисто богиня танца. Потом включили музыку, и богиня поплыла вниз, как мешок картошки. Окей, думаю, первый блин комом. Дальше — хуже. Крутка на шесте? Ладно, живем. Растяжка? Ужас какой-то. Дошло до трюков — это оказалось вовсе не реальным. Через две недели тело ныло от перенапряжения и моя самооценка близилась к нулю. А главное — когда попыталась повторить хоть что-то перед мужем, вместо любви в его глазах увидела страх. © Не все поймут / VK
- Когда мой муж задерживается на работе так сильно, что я уже ложусь спать, он всегда начинает искать себе еду на ужин, но ничего не находит. Расстраивается, перекусывает фруктами и печеньками, ложится спать голодным. И каждый раз сильно удивляется, когда утром я показываю ужин на полке в холодильнике. Он у меня замечательный и по жизни очень внимательный человек, но в ситуации с ночным ужином какой-то сбой. © Мама Дорогая / ADME
- Как-то раз мы с женой поругались, она собрала вещи и поехала к матери. Ехать пару часов. Я расстроился, но был прав, поэтому занимался своими делами с чистой совестью. Часов через 6 заявляется теща со словами: «Возвращаю тебе доченьку, а то ты, по-видимому, потерял ее». © al3easy / Pikabu
- Моя любимая жена не умеет готовить. Совсем. Мы женаты 8 лет, у нас есть сын, она домохозяйка. Я устал каждый раз сам покупать и готовить еду, в том числе ребенку, а на постоянную доставку не зарабатываю. Жена, даже если пытается, то умудряется из хороших продуктов сделать фигню. Я честно думал, что научится, но она не хочет. Любые курсы, подсказки — в штыки. Вчера вызвалась пожарить лосося, но пока она залипала в смартфон, все сгорело. Не знаю, как бороться. © Подслушано / Ideer
Некоторые считают, что в отношениях важны любовь и уважение. Другие убеждены, что без денежного достатка просто не обойтись. Мы считаем, что все индивидуально, ведь не зря говорят: «В каждой избушке свои погремушки».
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Комментарии
ну как бороться? отправить на работу и деньги на доставку появятся
Поставить перед выбором - или идёт работать, или учится готовить. А пока не определится - никаких денег ей в руки не давать, доступ к картам закрыть, даже прокладки покупать самому.