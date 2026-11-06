5 насекомых, которых мы прогоняем из дома, а зря
Так уж сложилось, что нередко мы делим собственные квадратные метры не только со своей семьей, а еще и с разными жуками и пауками. Когда мы их видим, чаще всего хочется убежать подальше или выселить квартирантов на улицу. Но, оказывается, некоторые из них приносят нам пользу, о которой мы не догадывались.
А в конце вас ждет бонус — история от человека, который неожиданно для самого себя перестал бояться пауков.
Пауки-скакуны
Этот паук, которого можно встретить у себя в квартире. Название свое он, конечно, получил не напрасно, а потому что действительно хорошо прыгает.
В чем же его польза? Он охотится на комаров, мух, мошек, тлю, мелких жучков и даже тараканов. Так что это своего рода домашний санитар. Этот маленький паучок абсолютно безобиден и ничего не сделает ни людям, ни домашним животным. Особенно мило он выглядит в макросъемке. Он пушистый и смотрит очаровательными глазками:
- Этого попрыгунчика вчера нашла моя мама. © -_Moxie_- / Reddit
- Не прогоняйте его! Он же умеет охотиться на всяких мошек, комаров и мелких жучков! © ADME
- Буквально позавчера семилетний племянник обнаружил такого паучка дома в Подмосковье в прихожей. И с криками: «Там паук, прыгающий!», позвал меня. Я, конечно, не поверил, что он прям прыгает и удивился, когда увидел. Я его пофотографировал, за это время он допрыгал во двор, мило поглядел в камеру напоследок и ускакал.
Сенокосцы (косиножки)
Этого гостя на длинных лапках-ходулях, наверное, встречал каждый. Выглядит он, прямо скажем, не так, чтобы его хотелось у себя приютить.
Но польза его в том, что он плетет тонкую хаотичную паутину, в которую могут попасться комары, другие пауки, мухи, мошки и даже моль. А людям он ничего не сделает — абсолютно тихий и безобидный сосед. Селится он обычно в темных и сухих углах.
- У нас в мастерской живет паук Василий. И табличка висит в туалете: «Василия не обижать». Полгода жил, ел мелких мух, потом ушел. Вернулся, заметно подрос с нами и вот опять ушел. Хороший был. Может вернется. Табличка так и висит.
Многоножки (мухоловки)
Если я сама увижу это насекомое у себя дома, то, наверное, побегу от него подальше. Но даже многоножка, оказывается, полезный сосед.
Она избавляет наши жилища от тараканов, муравьев, чешуйниц, моли и постельных клопов. Людей и питомцев мухоловка не кусает. Кстати, методом умывания множества своих лапок многоножка напоминает кошку, правда, повторить этот процесс ей приходится 30 раз.
- Когда я увидел, как многоножка моет свои лапки одну за другой, я сразу же какой-то симпатией проникся к этому маленькому другу-охотнику за вредителями.
- Я даже не знала, что такие существуют, пока не переехала в свою первую квартиру и не увидела там несколько таких особей. Но потом почитала, что они полезны, и стала как-то спокойнее к ним относиться.
Чешуйницы
Иногда ночью, когда заходишь в ванную комнату, там можно увидеть эту серебристую гостью. Она довольно юркая и боится нас еще больше, чем мы ее.
В отличие от предыдущих «соседей», чешуйница питается пылью, микроскопической плесенью, грибками и разными органическими остатками из тех углов, до которых вы не дотягиваетесь. Если вы видите их редко, то можно не переживать, но в случае, когда их становится много, лучше принять меры, так как, скорее всего, в помещении слишком влажно, из-за чего этих насекомых может стать еще больше, и они разойдутся за пределы ванной комнаты.
Тенётники
Этот «тихий сосед» тоже ловит надоедливых насекомых в свои хаотичные трехмерные сети. В них попадаются комары, мошки и другая мелкая живность. Так же как и все предыдущие членистоногие, он абсолютно безобиден. Так что если не жалко какого-нибудь уголка, оставьте его для этого паука.
Бонус: истории о том, как брезгливость сменяется на другие чувства
- Я был арахнофобом примерно до седьмого класса, а потом мы поехали с классом на экскурсию в Питер, в Зоологический музей. Там была выставка живых пауков со всего мира. Нам провели очень увлекательную экскурсию, рассказали много интересного про пауков. А потом девушка-экскурсовод предложила подержать на руке живого паука-птицееда. Сказала, что не укусит. Я стоял ближе всех к девушке-экскурсоводу, и она предложила мне. Я, чтобы не опозориться перед классом, с дрожью в коленках согласился. Она посадила мне его на руку — сердце у меня ушло в пятки. Паук был спокойный и медлительный, но очень приятный на ощупь. Я с тех пор больше не арахнофоб, а пауков очень люблю и уважаю. И еще у меня есть своя маленькая личная примета: если вижу паука у себя дома — это к деньгам или хорошим новостям.
Конечно, избегать незнакомых насекомых нормально, ведь иногда даже знакомые на первый взгляд оказываются не очень безопасными. У нас даже есть статья именно о таких членистоногих:
Комментарии
У нас в первом доме жил паук Жорик. Сейчас в зале живёт Гоша, а у сына - Григорий. Да, они разные, Гоша крупнее, Григорий мельче. Я правда путаю, кто есть кто, оба на Г, но сын уперся, Гоша и Гриша.
А у нас гекконы с именами жили. Сын любил их, а у меня желудок выворачивает от их прозрачных брюшек... Да и от непрозрачных тоже.
Миленькие, ну-ну... Они даже не насекомые, а животные, класс паукообразные, тип членистоногие. Там же клещи и скорпионы.
А я помню, мне в детстве выписывали журнал "Юный натуралист", и однажды там были очень реалистичные, на всю страницу, фотографии пауков - номер был им посвящен. В общем, пока я не склеила все страницы с этими большими фотографиями, номер журнала читать не могла. Боялась даже в руки взять.