5 насекомых, которых мы прогоняем из дома, а зря

Иногда ночью, когда заходишь в ванную комнату, там можно увидеть эту серебристую гостью. Она довольно юркая и боится нас еще больше, чем мы ее.

В отличие от предыдущих «соседей», чешуйница питается пылью, микроскопической плесенью, грибками и разными органическими остатками из тех углов, до которых вы не дотягиваетесь. Если вы видите их редко, то можно не переживать, но в случае, когда их становится много, лучше принять меры, так как, скорее всего, в помещении слишком влажно, из-за чего этих насекомых может стать еще больше, и они разойдутся за пределы ванной комнаты.