15 коллег, чьи поступки поднимают настроение лучше, чем офисный кофе и печеньки
Офисные будни редкий раз обходятся без неожиданных поворотов, ведь рабочий коллектив — это отдельный мир со своими правилами. Здоровый юмор, спонтанные поступки и негласная взаимовыручка помогают находить маленькие радости даже среди гор отчетов, горящих дедлайнов и нескончаемых совещаний с начальством. Здесь добрые истории про коллег, чья самобытность и находчивость дарят радость всем вокруг.
- Коллега недавно женился, ему около 30 лет. В какой-то момент он вдруг начинает смеяться, прям видно, что максимально счастлив. И говорит нам: «Моя жена заказала какие-то шампуни и краски и оплатила моей картой». Он сказал это с такой радостью и гордостью, что было понятно, что он очень давно хотел испытать такие чувства. Весь день счастливый и довольный ходил, рассказывал об этом.
- Я устроилась на работу мечты. Офис крутой, коллектив молодой, все как в сериалах. Первый день — как на параде: новый костюм, каблуки, кофе с утра. Захожу, улыбаюсь, знакомлюсь, все такие милые. Меня ведут показывать офис. Я иду, так красиво, уверенно, и тут... бах! Каблук ломается, я теряю равновесие и прямо у дверей какого-то кабинета роняю чашку с кофе на ковер. Оказалось, это была переговорная, где шеф общался с инвесторами. Шеф поднимает голову и такой: «Я так понимаю, вы хотели что-то очень важное нам сказать, раз даже не постучались?» Я, не придумав ничего лучше, говорю: «Просто с самого утра хотела вас поблагодарить за то, что взяли на работу, и уже не могла терпеть». Все посмеялись. Хоть я и стала мемом этой конторы в первый же день, зато запомнили.
- Моя коллега печатает все документы на моем принтере, и я сначала не могла понять почему. Зашла к ней в кабинет, и теперь я понимаю причину. Принтер у нее для других целей, например, в роли полочки.
Как в старом мемe, полочка для кофе сломалась. Кто помнит компы с СД приводом поймет 😊
- На работе у нас пропал телефон. Искали всем отделом: звонили на него, заглядывали под столы, проверяли шкафы. Коллега уже начал нервничать, потому что там были все рабочие контакты. Через двадцать минут телефон нашли. Он лежал на столе начальника. Начальник все это время сидел, разговаривал по нему и искал его вместе со всеми.
- У нас намечался корпоратив, и начальник предложил устроить тематическую вечеринку. Каждый должен был нарядиться персонажем из фильма. Коллеги отреагировали по-разному, но я сразу плюсанул, ведь будет весело. Потом взял отгул на пару дней. Но корпоратив пропустить не мог. Выбрал себе персонажа вестерна, купил ковбойский наряд, даже пушку пластмассовую. Пришел разодетый в офис и вижу, что все в обычной одежде. Оказывается, когда болел, коллеги уговорили шефа отказаться от дресс-кода, чтобы не тратиться. Зато я стал звездой вечера, с ковбоем все просили сфоткаться.
- Так получилось, что я на неделю сильно поссорился с девушкой. Она на эмоциях выгнала меня, а я гордо ушел. Оставаться было негде, друзей грузить не хотел, поэтому втихаря ночевал в офисе. Коллеги заподозрили, что я вряд ли просто так ухожу последним, а прихожу на работу первым. Еще и который день подряд в одной и той же одежде. Принесли в офис плед, подушки на диван. Бухгалтерша судок с котлетами мне сделала, а секретарша дала целый пакет пирожков. Шеф разрешил на рабочем телеке фильмы смотреть вечерами. С девушкой в итоге помирились, но вот коллег полюбил еще сильнее.
А потом бухгалтер поступила как вдова в песне Высоцкого, пожалела его и взяла к себе жить
Коллега, которая не против обнимашек, и точно не пожалуется, что кто-то пользуется служебным положением
- Как-то пошла с коллегами на выставку современного искусства. Они все молодые 23-27 лет, а мне — к сорока. Ходим, смотрим картины, инсталляции. Они пищат от восторга, обсуждают что-то. Потом меня спрашивают, мол, как мне? Честно ответила: «Такое ощущение, что к сыну-подростку в комнату вошла. Кругом хлам и мусор валяется, а по стенам вперемешку его детские рисунки и постеры страшенные развешаны». Посмеялись, договорились в следующий раз в Музей изобразительных искусств сходить, посмотреть на классическую живопись.
Да уж. Глядя на эти гениальные инсталляции, и не разберёшь, где там высокое искусство, а где банально мусор забыли убрать. Прикинь, стоишь, любуешься с умным видом, размышляешь над гением творца, а это, оказывается, уборщица не успела ведро со шваброй на место отнести 😄😄😄
- Один коллега у нас взял привычку уходить с работы на 15 минут раньше. Начальник наш два раза в конце дня заглянул, а его нет. А этот твердит, что не уходил раньше, просто на перерыв выходил. Начальник не поленился, посмотрел записи с камеры наблюдения. Вызвал его. Через 15 минут заходит грустный. Молчит. Я спрашиваю: «Что было? Спалил? Премии лишил?» Коллега: «Да не знаю. Я как увидел на записях, какая у меня прическа, дальше не слушал».
- Наш менеджер по продажам принес в бухгалтерию кабачок с дачи, размером с руку. Говорит, мол, это — «символ процветания». Мы посмеялись и поставили его рядом с сейфом. На следующий день приходим на работу и обалдеваем — там у кабачка появились приклеенные глаза, темные очки и бейджик «Хочу в отпуск». Не коллектив, а КВН какой-то!
Девушка рисовала на доске в офисе симпатичные картинки для коллег
Я, ребят, не поняла, откуда вы взяли классы, это раз. Ну и все. Это ж ADME, тут про добро!
- На первом же корпоративе, который проходил на базе отдыха, выделилась, катаясь на гидроцикле. Причем очень эпично. Перед причалом была натянута веревка. Нас катал работник базы, и, когда мы уже подъезжали к причалу, я решила, что надо пригнуться назад, а не вперед. По итогу просто сползла в воду вверх ногами. Несколько лет коллеги мне припоминали этот корпоратив.
- Был у меня забавный коллега — очень опрятный молодой парень, который каждый день приходил в новой, идеально выглаженной рубашке. Это как бы была его фишка, но также у него была еще одна — регулярно отпрашиваться с работы, чтобы сходить домой и проверить, выключил ли он утюг. Продолжалось это больше года, а потом парень просто махнул рукой, выбросил утюг на помойку и раз и навсегда перестал гладить вещи.
- Я купила себе на работу весы, самые простенькие, стоили рублей 300-400. Держала их в офисе и на новогодние праздники не стала забирать домой. Возвращаюсь, а их нет! Я написала объявление (ну, мало ли — случайно взял попользоваться и унес в свой кабинет), а коллеги еще и поугарали.
- Сегодня за обедом узнала, что у нас одна коллега на этой неделе в понедельник и вторник приходила на работу. Во вторник к ней подошла кадровик и говорит, мол, а чего ты ходишь на работу, ты же в отпуске. А коллега забыла, что у нее отпуск!
- Пришла на работу в новом платье. Вдруг ко мне подбегает коллега и шепчет: «Маринка, с ума сошла? Быстро переоденься, пока начальница не видит!» И сует мне в руки свой пиджак. Я даже понять ничего не успела, и тут вижу — идет наша шеф, а вместе с ней наш генеральный с женой, на которой надето точно такое платье, как у меня! Я застегнулась на все пуговички и тихо поблагодарила коллегу, привлекать к себе лишнее внимание сегодня в мои планы не входило.
Хорошая работа ценна не только графиком и зарплатой, но и людьми, которые умеют добавить в серые будни капельку тепла и добрых шуток. Желаю, чтоб у каждого был такой коллектив, к которому хотелось бы возвращаться даже в выходные!
Офисные истории словно калейдоскоп сюжетов: