15 коллег, чьи поступки поднимают настроение лучше, чем офисный кофе и печеньки

Да уж. Глядя на эти гениальные инсталляции, и не разберёшь, где там высокое искусство, а где банально мусор забыли убрать. Прикинь, стоишь, любуешься с умным видом, размышляешь над гением творца, а это, оказывается, уборщица не успела ведро со шваброй на место отнести 😄😄😄