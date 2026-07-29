15 жизненных историй от мастеров, у которых что ни вызов — отдельный номер для стендапа

Любой опытный мастер подтвердит, что каждый новый вызов — это прямо уравнение со многими неизвестными. Никогда не знаешь, что тебя ждет за закрытой дверью. То заказчик придумает что-интересненькое, то кот вмешается в процесс, то обнаружится такая заковыка, что только руками разведешь. Чтобы стать успешным в сфере услуг и пережить чужой ремонт, нужно колоссальное чувство юмора. Читаешь эти байки — и невозможно не улыбнуться. Чего только стоят незадачливые сантехники, приехавший на вызов не по тому адресу. Но среди всего этого жизненного хаоса вдруг проступают очень теплые моменты и находится место для маленьких радостей.