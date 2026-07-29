А послать девчонок лесом?
А завтра они скажут, что в моде ультрарозовый, и что, всё перекрашивать "под Барби"?
15 жизненных историй от мастеров, у которых что ни вызов — отдельный номер для стендапа
Любой опытный мастер подтвердит, что каждый новый вызов — это прямо уравнение со многими неизвестными. Никогда не знаешь, что тебя ждет за закрытой дверью. То заказчик придумает что-интересненькое, то кот вмешается в процесс, то обнаружится такая заковыка, что только руками разведешь. Чтобы стать успешным в сфере услуг и пережить чужой ремонт, нужно колоссальное чувство юмора. Читаешь эти байки — и невозможно не улыбнуться. Чего только стоят незадачливые сантехники, приехавший на вызов не по тому адресу. Но среди всего этого жизненного хаоса вдруг проступают очень теплые моменты и находится место для маленьких радостей.
- Заказчица, у которой я делал ремонт, просит приехать и с порога умоляет изменить цвет комнаты: «Вчера приходили девчонки и сказали, что стена зеленая». Я ей: «Лариса, но она ведь синяя». Она: «Да, синяя, но девчонки сказали, что зеленая». Выяснилось, что в определенное время солнце освещало желтый шкаф, а тот отсвечивал на синюю стену.
А послать девчонок лесом?
- Звонит женщина: «У нас сама по себе отключается стиралка». Говорю, мол, если проблема в машинке, то это не ко мне. Она уверенно заявляет, что дело в розетке. Захожу в санузел — все ок. Включаю машинку — работает. Собрался на выход и тут из ванной выбегает дочь этой женщины со словами: «Мама! Она опять отключилась!» Возвращаюсь. Захожу в санузел, включаю свет... И в эту же секунду стиральная машина снова заработала. Вот тут все стало ясно. Спрашиваю хозяйку: «Вам не говорили, что эта розетка подключена вместе с освещением?» Она отвечает: «Нет. Мы квартиру уже с ремонтом купили». Снова задаю вопрос: «А стиральная машина всегда здесь стояла?» Тут дочь хозяйки отвечает: «Раньше она была на кухне. Недавно переставили ее в ванную». Тогда пазл окончательно сложился. Пока машинка стояла на кухне, никто даже не подозревал о такой особенности проводки. Перенесли ее в ванную — и оказалось, что розетка работает только тогда, когда включен свет.
Текст из... из 50тых. Современную технику можно выключить отключив ток, выдернув вилку. А вот включить обратно - фигушки!
- Я специализируюсь на интерьерной покраске жилых помещений, и всякий раз, когда клиент уверяет меня, что его питомец «будет вести себя идеально», я рассказываю одну и ту же историю. Итак, представьте: я работала у семьи, где жил самый белоснежный пушистый котик с приплюснутой мордочкой. Бедняге как раз накануне ветеринар велел носить специальный конус. И вот я спокойно прокатывала краску по стене в коридоре, как вдруг опустила взгляд и увидела красочные следы лап, которые тянулись от моего лотка. Я пошла по следам, молясь, чтобы кот не успел запрыгнуть на мебель. Нашла его на кухне — совершенно не понимающего, что происходит. Оказывается, он решил понюхать лоток с краской, но забыл про свой воротник. В результате зачерпнул им столько краски, что заляпал всю нижнюю часть мордочки, а потом краска потекла дальше — прямо до самых лап. Он был буквально весь в краске. Я пыталась сообразить, как искупать кота, когда услышала, как хозяева подъезжают к дому. Встречала их я, держа этого котика на руках, как младенца в ароматном подгузнике. Единственное, что я смогла сказать:
— Помогите?!
Мне невероятно повезло: отмывать пришлось только плитку и паркет. Коту устроили ванну и на все оставшееся время заперли в комнате.
«Кот-прораб. Пока делали в квартире ремонт, подобрали с улицы кота. Был лучшим помощником»
- Приезжают как-то наши ремонтники к деду с бабкой. Говорят: «Водонагреватель починить надо». Те такие: «Ну раз надо, то чините». Наши водонагреватель почистили, деньги за работу взяли и ушли. А через час звонят клиенты: «Почему мастера не пришли?» Оказывается, ремонтники не по тому адресу съездили.
- Устанавливаю стиральную машину. Хозяйка спрашивает: «А сколько будет стоить дополнительно заменить смеситель?» Обычно я беру 500 рублей, но раз уж был на месте, предложил сделать за 300. Она возмутилась: «Да вы бессовестный! Лучше сантехника из ЖЭКа приглашу» — и тут же при мне ему позвонила. Приходит сантехник, смотрит на смеситель и объявляет: «Пятнадцать тысяч!» Мы с хозяйкой в полном ступоре смотрим друг на друга. И тут я говорю: «Ну, тут у вас широкие рамки для торга, а мне уже некогда».
- Есть у меня постоянная клиентка. Женщина с детьми. Не раз бывал у них на заказах. Жили они тогда в съемной квартире, поэтому адрес я уже знал почти наизусть. Недавно пишет: «Нужно поменять сердцевину замка входной двери и посмотреть электрику». Спрашиваю: «Адрес тот же?» Оказывается, они переехали. Присылает новый. Приезжаю. Пока меняю сердцевину замка, разговорились. И тут до меня доходит: «Подождите, это уже свое жилье?» И слышу радостный ответ: «Да, свое». И знаете, неожиданно приятно было это услышать. Обычно приезжаешь к людям, когда что-то сломалось: замок заедает, розетка не работает, кран течет. Видишь в основном проблемы, которые нужно решить. А тут приехал менять сердцевину замка и вдруг понял, что за это время изменился не замок. Изменилась жизнь людей. Замок поменял, электрику посмотрел, собрал инструмент и поехал дальше. Но настроение почему-то стало лучше.
«Мой пес говорит: „Давай сегодня не будем работать, пожалуйста“»
- Подружка брата попросила меня помочь. Она с компашкой друзей несколько лет арендовали особняк. Пришло время съезжать и хотелось бы сделать это так, чтобы получить обратно залог без проблем с собственником. У них был безумный тайминг — переезжать нужно было уже на следующий день! Меня наняли ради «экспертности и знаний»: мол, ты в курсе, как не наломать дров, и чтобы все выглядело идеально. Девочки планировали справиться с большинством работ самостоятельно, но, честно говоря, не до конца понимали, с чего начать. Я провела им быстрый мастер-класс и пошла красить углы и бордюры. Подтянулись другие друзья, включили музыку на полную громкость, в общем, получилась отличная вечеринка в честь переезда — весело, шумно и очень продуктивно. Я даже начала думать: «Ну все, я просто не смогу взять с нее деньги, это же праздник какой-то...» И тут — дикий переполох. Все несутся на шум и застывают, глядя на то, как несколько литров краски стремительно растекаются по роскошному винтажному ковру красивого зеленого цвета. Я мгновенно включаюсь и командую: «Воды! Еще! Много! Буквально литры, несите и не останавливайтесь! Где моющий пылесос? Срочно найти! Совок! Мусорные ведра!» Если краска не может высохнуть, она не сможет приклеиться! Короче, прошло меньше часа и ковер выглядел так, будто его просто хорошенько почистили. Хозяйка дома осталась в полном восторге. А я в очередной раз вспомнила, чего стою, и поняла, что свою оплату все-таки заслужила.
- Занимаюсь монтажом сантехники. Утром приезжаю смотреть заказ — замена отопления в частном доме. Заказчица — молодая женщина лет 27, Елена. Я все осмотрел, посчитал в блокноте и спрашиваю:
— Лена, демонтаж тоже я делаю?
— А что это?
— Старое отопление вырезать.
— Ну да. Тоже вы.
— Тогда вся работа будет стоить двадцать три тысячи.
Елена немного подумала, потом кивнула — согласна. А через пару часов звонит и спрашивает:
— Дмитрий, у меня муж с работы пришел на обед. Если он сам старые трубы вырежет, вы нам скидку сделаете?
— Да, сделаю.
— А сколько? Две тысячи сделаете?
Надо сказать, демонтаж стального отопления — тот еще квест. Там напашешься. Короче, я с радостью согласился.
— Лен, я три тысячи скину — пусть вырезает.
Через полчаса Елена снова позвонила и сказала:
— Дмитрий, муж попробовал и сказал, что пусть лучше вы сделаете.
- Я большую часть карьеры занимаюсь строительством элитных домов по индивидуальным проектам и с кем только не сталкивалась. Но одна клиентка переплюнула абсолютно всех. Это была самая придирчивая женщина из всех, с кем мне доводилось работать. Ее ремонт, рассчитанный на шесть месяцев, в итоге растянулся почти на два года. Насколько она была дотошной? Один лишь пример. Она попросила нас взять три литра белой краски и добавить в первый одну каплю красного колера, во второй — две капли, в третий — три капли. А потом выкрасить все три варианта на стене, чтобы она могла сравнить. Ни один человек не заметил разницы, но она клялась, что она есть.
Разница будет. Но насколько она важна, это вопрос.
Я умею видеть малейшие оттенки цвета, но в обычной жизни это неважно 🤷♀️
«Если твой пес на стройке не подтаскивает тебе монтажные клинья, то, возможно, ему стоит найти работу в офисе»
- По профессии я сантехник, занимаюсь монтажом. На себя работаю. Рекламу даю.
Звонит женщина:
— Здравствуйте, унитаз можете заменить?
— Могу, — говорю.
— Сколько будет стоить?
— Две тысячи.
— А почему так дорого?!
— Нормальная цена, — говорю. — Ну, поищите, может, кто дешевле сделает.
Женщина с раздражением:
— Да искала, еще дороже просят!
И бросила трубку.
- Ремонтирую компьютеры на дому. Позвонил клиенту, сказал, что проблема решена и он может приехать забрать системный блок. На вопрос, сколько с него, ответил: 750 рублей. Через три часа он приехал. Дает деньги и говорит:
— Тут 700 рублей, больше нет. 50 рублей завезу потом.
— Ну ладно, только не забудь, — говорю.
Деньги пересчитывать не стал, да и темно уже было. Дома пересчитал — оказалось, он дал мне 1100 рублей: вместо сторублевой купюры случайно положил пятисотку. Мне чужого не нужно. Думаю: все равно 50 рублей должен, когда принесет — верну лишнее. Однако прошло уже полгода, а полтинник он так и не отдал.
- Мой папа строил камин для одного клиента. Я помогал на этапе согласования: делал чертежи, показывал клиенту визуализации и даже дошел до того, что лично поехал и показал те самые кирпичи, из которых планировалось строить. Клиент все одобрил. Однако уже через неделю звонит и говорит, что ему не нравится цвет, поэтому нужно все разобрать и переделать в другом оттенке. Папа сделал. Проходит еще две недели — и снова звонок. На этот раз выясняется, что новый цвет не устроил жену клиента, а первоначальный вариант, оказывается, был вполне хорош. Папе снова пришлось ехать, все разбирать и выкладывать заново. и вот изюминка — в какой-то момент папа напомнил клиенту, что каждый такой цикл — снести и построить заново — стоит 10 тысяч долларов и это только за работу. На что тот ответил примерно так: «О, нормально. Я вообще-то скуповат, поэтому мне важно, чтобы это было не дороже 50 тысяч».
«Главная по ремонту»
- Позвонила женщина: «Сможете сейчас подъехать повесить люстру? Только она дорогая, надо аккуратно». Называю цену, она недовольно цокает, но диктует адрес. С порога: «Обувь снимайте, руки помойте, а у вас инструмент хороший?» Я аж опешил и уже было развернулся обратно, как вдруг бросил взгляд, а там мужик, видимо, муж ее, с таким жалобным взглядом, мол, помоги. Ну я и остался.
- Помимо основной работы электромонтажником, в свободное время починяю стиральные машины. Вчера пришел с работы, сделал несколько домашних дел и улегся спать. В 22:00 звонит телефон. Разлепил глаза, смотрю — номер в телефонной книге не записан. «Не буду брать», — думаю. Но не тут-то было. После третьего звонка беру трубку, и происходит такой разговор:
— Добрый вечер! Не разбудил?
— Разбудили! — говорю.
— Ну ничего, завтра выспишься! У меня тут стиралка...
Занавес. Положил трубку и выключил телефон. Так и не смог понять, что движет этим человеком. Неужели он рассчитывал, что мастер приедет к нему после 22:00?
- Подрабатываю сантехником. Приезжаю на вызов, а хозяин извиняется, мол, жена в душе, подождите немного. Стою, переминаюсь. Дверь открывается, выходит красотка в халатике, замечает меня и вдруг закрывает лицо руками и начинает ржать. А я смотрю на нее и аж в пот кидает, ведь это моя начальница с основной работы. Которой я ровно два часа назад отправил сообщение: «Елена Сергеевна, приболел, лежу пластом, сегодня не выйду».
Если вдруг захотелось продолжения этих ремонтных сюжетов, но уже со стороны заказчика, предлагаем заглянуть в эти статьи: