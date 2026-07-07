20 историй о рабочих буднях мастеров по вызову, по которым хоть стендапы пиши
Каждый из нас хоть раз обращался к мастеру по вызову, ведь далеко не все могут сами собрать мебель, починить стиральную машинку или просто избавиться от засора. И иногда визиты таких «мужей на час» превращаются в настоящую кинокомедию. Кто-то забывает принести нужные инструменты, другие находят в трубах неожиданные вещи. А иногда и сами клиенты умудряются подарить мастерам повод для маленьких радостей и добрых улыбок. Именно такие истории вы и найдёте в этой подборке.
- У меня сегодня заявка была — нет света в половине квартиры. Приезжаю, встречает хозяин квартиры, подводит к щитку и говорит: «Здесь автомат выбило, надо включить». Я просто открываю щиток, включаю, спрашиваю: «А почему сами не попробовали включить, ведь знали, в чём проблема?» Ответ меня покорил: «Я думал, что щиток на ключ закрыт!»
«Сантехника вызывали?»
- Кран в ванной начал биться током. Подозрение сразу пало на водонагреватель, но соседи и розетка тоже не исключались. В электрике полный ноль, поэтому позвонила по первому объявлению с соответствующими услугами. Говорю: «Добрый день. Кран в ванной бьется током». Мастер на том конце трубки в ответ: «Девушка, ну вы к нему в шерстяных вещах не подходите, вот он и не будет биться». Спасибо, я же душ обычно в одежде принимаю, а что такого? И да, виновником оказался титан.
Существует легенда, что раньше мужчины относились к девушкам по-рыцарски. И таких насмешек, как в данной истории, не было. Но, к сожалению, пруфов у меня нет.
- Работаю мастером по вызову, прилетел заказ — установить кухню. Весь день ковырялся. Хорошо, хозяйка милая попалась: то чаем угостит, то печеньками. Закончил работу, ухожу, слышу сзади: «Подождите, тут малюсенькая проблема!» Смотрю, а она держит в руках ручку от шкафчика и смущённо говорит, что мы не те модели на дверцы повесили. Оказывается, муж новый комплект купил, а она про это забыла. Ладно, вернулся, всё перевесил, она за работу доплатила, но было смешно.
Другая модель по отверстиями в дверке совпала? Или ещё пару дырок сверлили?
- У нас стала кое-как уходить вода в унитазе. Попробовали прочистить чем-то вроде бура для труб — эффекта ноль. Вызвали сантехников. Они вскрывают трубу и достают... будильник! Такой, пластмассовый. Кто из детей это сделал, так и не поняли. Но посмеялись с сантехниками знатно.
Сразу видно, что люстру чинит опытный электрик
- Не работала нагревательная колонка. Даже после замены батарейки. Вызвала мастера, он заранее спросил: «Батарейка у вас правильно установлена?» Ну конечно, я же не глупая. Приезжает мастер, меняет положение батарейки в колонке по полярности, берёт минималку, уезжает.
- Вызвала сантехника по объявлению. Труба в ванной подтекала. Он что-то крутил, вертел, потом говорит: «Позову, когда будет готово». Проходит час — никаких вестей. Я заглядываю в ванную и тут же выбегаю оттуда на всех парах. Сантехник мой учудил и решил после окончания ремонтных работ пятна на футболке в раковине застирать. Ну хоть трубу мастер починил — никаких нареканий не было.
А чего бежать? Понимаю, трусишки бы решил простирнуть... Да и в этой ситуации лучше пресечь на корню, а не пережидать за углом... 🤔
- Менял я трубы в своей квартире в пятиэтажке. Нужно было демонтировать чугунную трубу и установить пластиковую для канализации. Мастер сказал перекрыть оба стояка и предупредить соседей. С вечера я обошёл всех, а утром перекрыл только стояк, где меняли трубу в ванной, оставив на кухне включённым. Мастер был опытный и умный. Когда мы уже демонтировали трубу, он услышал шум и схватил приспособление типа воронки и пропустил воду в канализацию. Кто-то решил принять ванну. Взбешённый, я побежал к единственной соседке, что была дома. Та открыла дверь в халате с мокрыми волосами и заявила, что душ принимала не она.
«Этот пушистый приятель сегодня помогал мне чинить холодильник»
- Я как-то раз блеснула интеллектом. Домофон вдруг перестал издавать звуки, неделю терпели некоторые неудобства, а потом вызвали мастера. Через несколько дней он приходит, я открываю ему дверь и в ту же секунду понимаю причину «неисправности». Дети случайным нажатием отключили звук на трубке. Говорю: «Минуточку, извините!», включаю звук, и мастер с изумлённым лицом уходит. До сих пор смешно.
- Живём в большом многоквартирном доме. На первом этаже имеется коморка, где часто дежурит человек из ЖЭКа, отвечающий за нормальное функционирование отопления, воды, канализации и т. д. У соседки забился унитаз. Нашли какого-то сантехника в интернете — он ей сказал, что всё плохо: надо менять унитаз, плюс ещё работа. Насчитал довольно прилично. Подруга загрустила: квартира стояла на продаже, вкладываться в неё больше она не планировала. Тогда мы вспомнили про этого дядечку. Пришёл за 5 минут со своим тросом, всё почистил, взял 500 рублей.
- Диван-раскладушка сломался, стала искать мастера и нашла фирму с оператором. Решила рискнуть. Скинула им все фото поломки. Они заявили, что это «сложный случай». Приехал мужичок невзрачный, без всего. Посмотрел на диван, подёргал чуть-чуть. Сказал, что завтра вернётся. Денег не взял. На следующий день приехал с инструментами и какой-то палкой. Приделал эту палку — сорок минут, и диван как новенький заработал. Взял мужичок немного, около двух тысяч. До конца не верила, что всё хорошо будет.
Вот такому ремонтнику точно всегда будут рады. Сразу видно — лапки из того места растут
- Сломался холодильник, вызвала мастера, но у него нужной запчасти не было. Нашла нужную, заказала и забрала. Звоню мастеру и спрашиваю: «Теперь поменяем?» А он мне в ответ: «Стоимость работ — 5 тысяч рублей». Решила, что за такие деньги и сама справлюсь. И ведь поменяла. Работа пять минут заняла. Прикиньте? Пять тысяч сэкономила.
- Работаю сантехником. Звонит нам мужчина и говорит, что у него вода в унитазе стоит. Живёт товарищ на 3 этаже многоэтажного дома (этажей 15–17 там было). Приехал, гофру унитаза вытащил из трубы, а туда даже трос не лезет! В итоге после 20 минут ковыряний извлёк из трубы рыболовную сеть! Сеть, Карл! Кто-то смыл в унитаз сетку, и она, конечно, застряла. Сказать, что мы удивились, — это ничего не сказать.
«Знакомьтесь с Паркером. Он лучший помощник сантехника, с которым я когда-либо работал»
- Сломалась посудомойка. Вызвал мастера через какую-то контору. В моё отсутствие приехал парень. Сразу честно сказал, что он больше по стиралкам. В итоге четыре раза приезжал, но добился того, чтобы всё нормально заработало. За ремонт взял 4,5 тысячи (с запчастями), что вполне нормальная цена. Как вы думаете, к кому я обратился, когда накрылась стиралка?! Конечно, к нему. Парень приехал в мой выходной, в воскресенье. После описания симптомов сразу с ходу полез менять щётки в двигателе. Попутно почистил якорь, проверил, чтобы всё было ровно. За ремонт взял 3 всего тысячи.
- Пару лет назад купила люстру, вызвала «мастера на час», чтобы повесил. По телефону объявили цену за выезд и час работы — что-то около 3 тысяч. Дороговато, но больше вешать некому, согласилась. Приехал без стремянки, разумеется, повесить без неё не смог. Заявил, что я должна оплатить выезд. В тот день я узнала, что умею виртуозно ругаться, ну и, разумеется, ничего платить не стала.
- Накрылся у меня электрический тёплый пол, я поковырялся в сети, позвонил всяким-разным мастерам, выбрал, что подешевле. Приехал весёлый жизнерадостный дядька, расковырял мне 2 плитки, всё объяснил, показал. Мастер поменял регулятор, ремонтную муфту — всё норм. Фишка в том, что он мне показывал ещё два заказа с моим адресом и контактами от двух разных контор. Короче, в результате всё равно он же приехал бы, но было бы дороже: наценка конторы и всё такое. Похоже, у нас в городе ремонтом полов человек пять занимается.
Похоже, этот мастер знает толк в починке стиральных машинок
- Я как-то нанимал двух сантехников. Сделали всё отлично, профессионально. Вопросов не было. Но немного перетянули заглушку. Заметил через неделю, что капает — на стояке в туалете ещё защиты не было. Ну, думаю, делов-то, подтяну. Подтянул — полилось ручьём. Там от перетяжки треснула сама заглушка. А эта заглушка на общедомовом стояке холодной воды стояла: если перекрывать, то только весь подъезд. Благо я знал, у кого ключи от подвала и где там кран. Бегом туда, перекрываю, ставлю жену на «охрану», чтоб никто не открыл, и быстро меняю. Честно говоря, там такая микротрещина была, что никто бы не заметил. А так мастера всё идеально сделали.
- У меня как-то мастер делал откосы. Параллельно он по своей инициативе починил сломанную дверцу у шкафчика, прикрутил ручки и замки к дверям, повесил картину (ладно, это я уже попросила), закрепил падающую полку, повесил на крепкие крючки кашпо. Мужчина просто шёл по квартире до своего места работы у окна и чинил всё, что можно было починить. Это было так сказочно, что, когда он закончил у меня работать, я даже по нему заскучала.
- Вчера включили люстру, в ней чего-то щёлкнуло, и появился непонятный свист, будто пищит нереально большой комар. Так как мы с мужем допоздна на работе были, то электрика решили вызвать сегодня. Предварительно супруг выкрутил все горевшие лампочки — свистит. Поменял там чего-то (забыла название — соединяет провода) — свистит. В управляющей компании нам помогать отказались, вызвали электрика через знакомых. Мастер пришёл, послушал люстру, покрутил лампочки. И вдруг выкрутил перегоревшую лампочку (её муж почему-то не трогал). И свист прекратился. Свистела именно она. Дальше на нас напал безудержный смех. Электрику, конечно, за вызов заплатили.
Пушистый сантехник ждёт, когда двуногий неумеха подаст ему разводной ключ
- Я как-то электрика вызвала — свет в ванной не горел. Сутки мылась при свечах, потом отпросилась с работы, ждала мастера. Он приехал, всё проверил, и оказалось, что просто лампочка перегорела. Ну вот, почему-то вообще этот вариант неисправности мне в голову не пришёл. Мастер тоже смотрел на меня с некоторым удивлением.
- Работал в ЖКО слесарем. Поступила заявка: в пятиэтажном доме в подвале в канализации засор образовался, всё течёт. Мы с напарником подходим к подъезду, а там нас уже жильцы недовольные встречают. Гомонят: «Вот посмотрите, в подвале течёт канализация! Вы не работаете, трубы старые не меняете!» Ладно, заправили мы тридцатиметровый трос и погнали. Минут 10 крутили и наконец вытащили полотенце! Напарник как рявкнет: «Это кто сделал?» Жильцы всем табуном убежали по квартирам. А ещё мне старый слесарь рассказывал, что как-то из трубы гранёный стакан достал.
А вот еще несколько свежих подборок историй, от которых улыбка сама на лице появляется: