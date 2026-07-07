20 историй о рабочих буднях мастеров по вызову, по которым хоть стендапы пиши

Каждый из нас хоть раз обращался к мастеру по вызову, ведь далеко не все могут сами собрать мебель, починить стиральную машинку или просто избавиться от засора. И иногда визиты таких «мужей на час» превращаются в настоящую кинокомедию. Кто-то забывает принести нужные инструменты, другие находят в трубах неожиданные вещи. А иногда и сами клиенты умудряются подарить мастерам повод для маленьких радостей и добрых улыбок. Именно такие истории вы и найдёте в этой подборке.