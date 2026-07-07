А она говорила ему об этом? Или он принципиально не слушал и дарил на своё усмотрение? Понимаю про практичность, но жалко женщину, что пришлось копить тайком, потом прятать, что-то придумывать, боясь мужа. Ну, не такой уж суровый оказался, раз дошло до него.
20 светлых историй о незримой семейной поддержке, которая греет душу лучше любого камина
Взаимоотношения с родственниками и друзьями — это тонкое искусство. Одна вовремя придуманная родительская хитрость, старый отцовский свитер или бережно сохраненная записка из прошлого могут вмиг улучшить день. Эта статья с душевными рассказами от людей, в чьих домах вновь воцарилось доверие. Их простые истории наполнены удивительной семейной чуткостью, читая их, так приятно ненадолго отвлечься от забот и лишний раз тепло улыбнуться.
- Муж тети Веры был мужиком суровым: дарил только практичные вещи — сковородки, отрезы ткани, телят. А она всю жизнь мечтала о сережках! Накопила тайком, купила, а как показать покупку мужу, чтобы не ругался — не знает. И тогда она прикопала новенькие сережки прямо под один из картофельных кустов, приметив место. На следующий день копают они картошку: муж с лопатой, жена собирает, дети помогают. И тут раз! В земле сверкает золото с синим камушком. Радости у всех было море: «Вот это мамке подфартило!» Суровый муж, дядя Федор, конечно, сразу обо всем догадался. Но он не проронил ни слова упрека. Наоборот, эта трогательная хитрость так его смягчила, что в следующий праздник он молча вручил жене подходящие к сережкам бусы! С тех пор одни только сковородки он больше не дарил.
- Когда мне было 22, бабушка дала мне конверт. Сказала: Откроешь только тогда, когда станет очень тяжело. Я засмеялась и убрала его в шкаф. Прошло 7 лет. Не хватало денег, была одна с ребенком на руках. Работы нет. И однажды ночью я вспомнила про тот конверт. Нашла его, открыла дрожащими руками. Внутри лежала одна записка: «Если ты читаешь это, значит, жизнь проверяет тебя на прочность. Ты справишься. Потому что в нашей семье слабых женщин никогда не было». И деньги. Я расплакалась. Деньги давно закончились. А эти слова до сих пор помогают мне жить.
- Иду в магазин с сыном 12 лет, с меня ростом. Очень скользко. Я говорю: «Дима, поддержи меня» Сын скандирует на всю улицу: «МА-МА, МА-МА, МА-МА!»
- В день моей свадьбы отец подарил мне подарок, который мама оставила для меня. Это была пара свадебных туфель, сделанных на заказ. Когда я посмотрела на подошвы, я увидела ее почерк. Она оплатила туфли и написала сообщение на подошве каждой из них за годы до своей смерти. На одной было написано: «Я иду с тобой сегодня», а на другой: «Я была с тобой на каждом шагу».
Господи, какой бред! Туфли делались на заказ без участия дочери? Свадебные туфли делались за годы до свадьбы (а иначе как бы мама успела умереть)? И сколько самолюбования и нарциссизма: "Я была с тобой на каждом шагу»! Ну просто буэээ!
«Когда тебе предстоит тяжелая работа, поддержка семьи значит очень много. Собаки очень рады моей компании и не упускают случая поддержать „словом и делом“»
- Искренне не понимал, как мама может слушать старые папины анекдоты всю жизнь, но однажды произошло это. Воскресенье. Зашел к родителям. Мама сразу же усадила за стол. Ем щи. Мама обращается к папе:
— Съезди на дачу. Проведай, как там. Ну и дорожки от снега почисть.
— Нет! Две причины. Первая — сын пришел! Вторая — не хочу.
Продолжаем разговор дальше и вдруг папа говорит:
— Это как в том анекдоте. Экскурсовод показывает...
— Папа, я знаю этот анекдот!
Папа делает вид, что меня не слышит. Смотрит на маму. Мама заинтересованно слушает. Папа рассказывает. Потом оба начинают смеяться. Очень громко. Мама слышала этот анекдот миллионы раз. Смеется как в первый. Потом говорит:
— Гена, это очень смешно!
Минут через двадцать. Мама уточняет:
— Гена, может все-таки съездишь на дачу?
— Конечно, съезжу! Делов-то на пару часов.
Для любого творческого человека всегда необходим благодарный зритель. Желаю всем нам такой же мудрости как у моей мамы.
Подумаешь, что уже слышал. Это же не повтор истории на час. А человеку приятно.
- Я в браке 12 лет,. В детстве меня воспитывала мама. Мама оказалась молодец: мыть полы, драить квартиру, готовить себе сам я примерно начал одновременно. Она мне говорила: «Корона с тебя не свалится, если будешь мыть свой собственный унитаз». Когда мне было 12, маме театр выделил квартиру и мы наконец-то съехали от бабушки. С первого же дня в новом месте мы договорились с мамой, что тот, кто готовит, не моет посуду. Это замечательно работало в обе стороны, т.к. мне довольно часто приходилось готовить на нас двоих. И сейчас по сей день это работает вот уже 12 лет в моей семье и ни разу у меня не было желания переложить мойку посуды на мою супругу. Вот уже и пацаны подрастают и скоро я им торжественно презентую эту мудрость. А главное, от скольких пустых и бесполезных споров на эту тему я был избавлен.
Отличная мама, хорошо воспитала сына, адекватным, трудолюбивым и ответственным. 👍
- Решил я податься на «Севера», о чем и сказал маме. Она помолчала, присела на табурет и говорит: «Это твой выбор, сынок. Ты взрослый и должен жить своими успехами и ошибками. Поезжай, может там твоя судьба». Прошло тридцать лет, Мамы давно нет. На «Севере» встретил свою настоящую любовь, с которой народили трех дочек, получил специальность и образование. Много шишек набил, много успехов, радостей и разочарований. Я понимаю, как маме было трудно отпустить сына, но она нашла мужество и переборола в себе инстинкт сохранения потомства, желание быть поближе к своему ребенку.
А не отпустила бы, и сидел бы он рядом с мамой 30 лет? И откуда уверенность, что мама страдала, отпуская его в самостоятельную жизнь?
«У меня свой маленький бизнес: я шью сумки. Самый лучший подарок от мужа для меня — это участие во всех моих затеях. Ну и поддержка, и помощь»
- Позвонил старший сын узнать как дела на работе. Я ничего не скрываю от детей и рассказал все как есть. Он, в свою очередь поделился событиями своего дня, что с собакой погулял, посуду помыл, курьера встретил. Мне стало интересно, что он там заказал, оказалось что это не он, а мама. Заказала прибор для резки овощей. Я вспомнил, что буквально на днях она уже показывала приобретенное там же некое электрическое приспособление для шинковки салата. Сын объяснил, что то для овощей вообще, а это конкретно для капусты. Я сказал сыну, что для настоящему мужчине на кухне нужен только нож. И разделочная доска. Сын согласился и развил мысль, сказав, что настоящему мужчине и разделочная доска не нужна. Я сказал, что он безусловно прав, но при маме мы не станем об этом говорить, а просто будем восхищаться ее новым приобретением.
Ну, пусть эти умники придут на кухню и освободят маму от шинковки и готовки?
С такими-то навыками звиздежа справятся за 20 минут 🙄
- К школе меня готовила бабушка. Над моей кроватью висел плакат с алфавитом, я его терпеть не могла, учиться читать не хотела и проваландалась аж до шести лет. Однажды бабушка просто взяла и принесла из библиотеки книгу «Таинственный остров». Якобы для себя, но сейчас я не верю, что бабушка не читала его раньше. Я, конечно, просила почитать вслух, она зачитала отрывок и сказала, что ей некогда. Я вся извелась. Устав ждать, я взяла книгу, открыла на той странице, где читала бабушка, и прочла ее на одном дыхании, а потом еще раз сначала. Я сама не поняла, как у меня получилось, и даже не задумывалась об этом, потому что была занята совсем другим. К школе я прочла всю детскую литературу в доме и часто просила бабушку отвести меня в библиотеку, чтобы взять еще что-нибудь.
О как надо было. Мы-то начинали с "Мама мыла раму", а всего-то делов, надо было дать Жюля Верна, и на самом интересном оставить ребёнка с книжицей.
- Мне годика 3 наверно было, может меньше, но говорить я пока не умела. Жили мама, папа и я в однокомнатной квартире. Делали ремонт, папа работал по сменам, а мама вроде без работы была. И в один день уж очень ключи от квартиры меня заинтересовали, мама дала мне поиграть с ними в коридоре. Отвлеклась она куда-то, а ключи пропали. И все. Пока папа на работе никуда не выйти, сидим дома. Три дня сидели, пока бабушка не пришла на помощь. Заглядывает в ванну, а там банка с клеем, который варить еще надо, белый и густой такой. Мудрая женщина подняла эту банку, а ключи там на донышке лежат.
«Молодец тетя Галя, и пошутила, и мудростью поделилась, и так юморит остроумно, и меня пару раз пожурила»
Задание: придумай историю по картинке и расскажи одноклассникам 🤦
- Когда была маленькая, очень плохо кушала, исключением была еда в гостях. Поэтому почти каждый день одна из наших соседок приглашала меня на обед. Хорошо помню, как я приходила потом домой и говорила: «Бабуль, у тети Тамары такой вкусный суп был, ты такой не умеешь готовить». Оказалось, что бабуля каждый день варила супчик и относила соседке на обед.
- Узнал, что у дочери есть специальная коробка, в которой она хранит самые ценные вещи: игрушки, книги, подарки, какую-то одежду. Эту коробку она носит к подружке в соседнюю квартиру и оставляет там. Поговорил с мамой подруги, она нам рассказала, что дети гостей, которых жена любит постоянно к нам таскать забирают с собой что-то из вещей дочери под одобрение жены. Первое, что я сделал, купил шкаф, похожий на сейф, и поставил в комнату дочери, сопроводив его персональным ключом. А жене поставил условие: гости не чаще одного вечера в неделю, и это гости без детей. Она не сразу поверила, что я серьезно, и какое-то время обижалась, но с тех пор у нас только один раз были бездетные коллеги с работы, и все.
Хорошо, что хоть папа встал на сторону ребёнка. Надо же, какая "щедрая" мать, отбирать у собственного ребёнка ради чужих людей, что дочери аж прятать приходилось любимые вещи. Прямо триггернуло. 😖
- Когда мне было 25, разъехались с мужем. Я закрылась в себе, почти не спала и постоянно мерзла — даже летом под теплым одеялом. Из жалости к моему состоянию отец забрал меня на пару недель к себе на дачу. В один из самых серых дней я пришла на кухню и увидела на стуле огромный, колючий, старомодный шерстяной свитер отца, который он носил еще в молодости. К нему булавкой была приколота записка, написанная его размашистым почерком: «Если станет совсем холодно — надень. Он согревает уже тридцать лет, проверено». Я закуталась в него, он пах дымом, деревом и домом. И впервые за несколько месяцев мне стало по-настоящему тепло, а внутри появилось стойкое ощущение, что я справлюсь.
«В качестве благодарности за помощь мой самый замечательный на свете папа приготовил 20 кг разных пельменей с мясом, творогом, картошкой, капустой»
- Знакомая пара раз в неделю оставляет дочь погостить у бабушки. Та искренне думает, что делает одолжение, но каждый раз берет под роспись список ограничений: никаких сладостей, мультиков, поздних прогулок. Родители ждут за углом, а потом смотрят, как бабушка с внучкой идут покупать мороженое. Порой самая важная родительская мудрость — это вовремя отвернуться, чтобы не видеть, как нарушаются твои правила во имя более важных вещей.
Ничего не понял! "Та искренне думает, что делает одолжение, но каждый раз берет под роспись список ограничений" так она на самом деле не делает одолжение? Это внучка делает одолжение бабушке, что гостит у неё? Или родители внучки? А почему внучке мороженое нельзя? Диабет?
- Навалилась куча разных проблем, а я вместо того, чтобы решать их, долго лежала в какой-то апатии, и только бабушкина находчивость вытащила меня. Она ходила, вздыхала, а на третий день заходит с решительным видом и говорит: «Внученька, помоги-ка мне шкаф передвинуть». Кое-как я встала, мы начали двигать этот шкаф. Потом бабушка критически осмотрела ковер: «И ковер надо перевернуть!» За ковром последовали кресла, перевешивание картин и разбор старых сундуков. К вечеру мы перевернули вверх дном половину дома, я жутко устала, но поймала себя на том, что мы сидим на полу, пьем чай и я впервые за долгое время искренне хохочу над бабушкиными историями. И тут я поняла: это она так физически вытащила меня из моей апатии, чтобы занять мои руки и показать, что стоит только начать делать и можно горы свернуть.
- Я всегда была скромницей, одевалась просто, на свидания ходила в кедах. Мой парень, начинающий стартапер, постоянно намекал, что ему нужна «девушка с лоском». В итоге ушел. Я переживала, папа посмотрел на этой все и решил показать, кто стоит за скромницей. Он у меня крупный инвестор в сфере IT. Он разузнал, на какую платформу мой бывший подал заявку на грант и вошел в число возможных инвесторов. На финальной защите проектов я сидела рядом с папой как представитель фирмы, бывший, увидев меня побледнел так, что забыл текст своей презентации. Проект мы, к слову, одобрили — папа научил меня, что личные обиды не должны мешать хорошему делу, но свой «уровень» бывший запомнил на всю жизнь.
Скромная дочь миллионера утёрла нос бывшему, читала в паре женских романов такой сюжет. Если парню нравятся девушки " с лоском", он не будет тратить время на другой формат, ему просто неинтересно.
Читайте еще больше статей о семьях, в которых, что ни день, то новый увлекательный квест:
Комментарии
Одни истории, во что превратился адме? Скучно. Было время, когда новые статьи ждешь с нетерпением , а тут заходишь раз в неделю с надеждой на какой-то глубокий, интересный, смешной материал, но все одно и то же.