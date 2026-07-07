20 светлых историй о незримой семейной поддержке, которая греет душу лучше любого камина

А она говорила ему об этом? Или он принципиально не слушал и дарил на своё усмотрение? Понимаю про практичность, но жалко женщину, что пришлось копить тайком, потом прятать, что-то придумывать, боясь мужа. Ну, не такой уж суровый оказался, раз дошло до него.