Пятилетний ребёнок? В песчаной яме два метра в глубину? Как стенки не обрушились и не засыпало - не понимаю. И в чем Бате пришлось признаться, непонятно.
Согласна с мнением Рустэма про πiz... )|(.
17 теплых историй из детства, в которых нашлось место настоящему чуду
Детство — прекрасная пора полная маленьких радостей, чудес и добрых приключений. Сегодня мы хотим вспомнить истории из той далекой поры, которые дарят нам ощущение волшебства и сказки.
- Как-то в детстве батя решил сделать мне сюрприз. Заходит в комнату и говорит: «Бери лопату, выходи на улицу и копай в песке». Мне было лет пять, поэтому без лишних слов я взял лопату, вышел в песок и начал копать. Где-то через полметра показался руль, а потом и весь велосипед. Он был новеньким, но грязным и влажным, но это никак меня не огорчило, наоборот — я поверил в чудо! Я был счастлив, но не мог даже подумать, что кто-то закопал его заранее, поэтому на следующий день опять вышел с лопатой и стал копать. Через три часа батя уже начал переживать, потому что я зарылся на полтора метра и не хотел останавливаться, ведь я надеялся найти там что-то еще. В конечном итоге уже под вечер, когда я был в двухметровой яме, бате пришлось признаться, иначе я бы копал до тех пор, пока не вылез бы с другой стороны земного шара...
Пятилетний ребёнок? В песчаной яме два метра в глубину? Как стенки не обрушились и не засыпало - не понимаю. И в чем Бате пришлось признаться, непонятно.
- Было мне лет 5, каникулы в деревне. Заметила, что дедуля частенько стал к соседке Вальке заглядывать. Бабушка только за порог, и деда уже след простыл. Почувствовав себя великим сыщиком, я решила за дедом проследить. Пристроилась к щели в заборе и увидела, как дед сидит на корточках и мастерит там небольшой кукольный домик из дерева. Поворачивает голову и замечает меня. Посмотрел на меня немного смущенно и произнес: «Я тут к твоему дню рождения готовлюсь, это должен был быть сюрприз».
Секретное поле полное шампиньонов
У нас есть секретное поле с маслятами. Мы не стали собирать всё, потому что не смогли бы переработать.
Однажды папа объявил, что мы поедем в горы за грибами. На новеньком белом «Запорожце» мы отправились в самое желанное для меня путешествие: грибов я ни разу не собирала и как они растут не видела. Резво пересекая мелкие горные речушки, похожие больше на бурные ручейки, мы въехали на большое поле рядом с местным селом, поле было изредка утыкано деревьями, в поле паслись коровы. Издалека я увидела, что поле было в белую «крапинку», и это меня очень удивило. Выйдя из машины, я вдруг увидела, что все поле усеяно белыми шампиньонами — они были буквально везде, и никто их не собирал! Никто не собирал! Представляете чувство восторга, которое испытывает семилетний ребенок? Мы с родителями схватили корзины и пошли собирать грибы, которые просто ждали нашего приезда.
- В детстве смотрела разные мультфильмы. И меня так заинтересовали кокосы. Ну что за чудо-фрукт! Волосатый, твердый, внутри — водица, и сладкий к тому же. Интересно было, какой он на самом деле, но в то время у нас в городе их было очень сложно найти. И вот на 8 марта папа пришел нас с мамой поздравлять: букет тюльпанов, торт и они... 2 кокоса. Открывали их всей семьей. Интернета-то тогда еще не было, чтобы какую-то инструкцию посмотреть. У меня был дикий восторг, наконец-то я попробовала этот кокос! Спасибо папе за эту возможность. Уже взрослая, а когда кокос вижу в магазине, меня пробивает приятная дрожь и эти яркие воспоминания из детства. На вкус как осуществившаяся мечта.
Я несколько раз покупал кокос, но ни разу в нем не было молока.
Только сухая стружка, как в Баунти.
- Как-то в детстве папа взял меня с собой на футбол, потом мы купили семечки у какой-то бабушки. Насыпали их в самодельный кулек. Семечки закончились, папа разворачивает бумажку, а там — вот те на, заявление в школу, в котором мой дед просит зачислить моего дядю в первый класс. Так волнительно было держать этот листок в руках, потому что деда не стало еще до моего рождения. Маленькие местные чудеса.
Как ощущается первый дождь
Помню первый летний дождь. Особенно если с грозой. Это теплые тугие струи, шум которых так приятно слушать, стоя под навесом на крыльце. Дробный грохот этих капель выгоняет из-под земли дождевых червей, по вспаханному огороду он шелестит, а в лужах выбивает подпрыгивающие капельки и круглые кратеры на водной поверхности. А потом радуга. Можно ли сказать, что радуга пахнет? Для меня она пахнет... ой, забыл это необычное слово, которое обозначает тот самый запах земли после дождя. Вот так пахла радуга в моем детстве.
- Мне было года три, я была нарядно одета в пышное платье по случаю какого-то праздника, как вдруг заметила лужу на подъездной дорожке. Я знала, что так нельзя и что мне попадет, но все равно выбрала восторг — прыгать вверх-вниз в этой луже, в своих маленьких белых туфельках и кружевных носочках, пока все взрослые кричали: «Не-е-е-ет!!!» Оно того стоило, какой бы нагоняй я потом ни получила, потому что нагоняя-то я совсем не помню — только радость от того, как я скакала по луже и разбрызгивала грязную воду во все стороны.
- Помню, как-то в детстве сидел за двором и плакал, потому что у меня сломалась восьмибитная приставка, которую мне пару лет назад подарили на день рождения. Сижу, заливаясь слезами, понимая, что новой в ближайшее время точно ждать не стоит. Подходит ко мне мужик какой-то, спрашивает: «Что случилось?» Вкратце и сквозь слезы зачем-то пересказал ему ситуацию, он посочувствовал и попросил никуда не уходить. Минут через пятнадцать вернулся с пакетом, а в пакете была приставка, джойстики и штук двадцать картриджей, которых я еще в жизни не видел. До сих пор храню все это как напоминание о чуде.
- В детстве, где-то в 3 классе, был конкурс плюшевых игрушек на елку, которых нужно сшить самим. Помню, как мама купила дорогущей ткани для дракончика (был год дракона), потом ко всему этому ниток разных, глазиков и т. д. Я помогала ей шить (ну как помогала, пыталась, в основном сонная сидела с мамой, болтала обо всем). А утром я увидела прекрасного большого дракона, красивого такого. Даже плакала, что не хотела отдавать его в школу, но пришлось. Мне тогда дали грамоту за самую красивую игрушку, но это мало утешало. А в Новый год мама принесла мне маленького плюшевого дракона, рассказав историю, что этот дракончик — это ребенок того большого дракона, которого мы шили. До сих пор эта игрушка со мной, сидит на полке, уже немного застиранная, местами порванная, но такая любимая.
Запах детства
Моя мама печет очень вкусные булочки. Одно из самых теплых детских воспоминаний: я прихожу домой из школы, открываю дверь и чувствую запах этих чудесных булочек с корицей. Их создание было для меня сродни волшебству. Я смотрела, как мама замешивает тесто, как оно поднимается под полотенцем, и думала, что у меня точно это никогда не получится. А сейчас я выросла. Мама живет далеко, мы видимся очень редко. И знаете, я все-таки научилась печь точно такие же булочки. Не только потому, что мне нравится их вкус, а чтобы вернуть тот миг счастья, когда входишь в дом, который пахнет свежей выпечкой. А чем пахло ваше детство?
- Я одна думаю, что каждая печь в деревне какая-та волшебная? Еще в детстве часто гостила у бабушки с дедушкой, они каждый день готовили что-то вкусное. Пирожки, супы, гуляши, вареники, компот — все делалось на старенькой глиняной печке. И, боже мой, как же это было вкусно! Я с радостью ела все, что мне давали, объедалась пирожками с вишней, а потом сладко спала на той же печи, которая отдавала мне свое тепло. Наверное, именно из-за «волшебства» я ела всю еду из печки и не толстела ни на грамм! Давно не была в деревне, сильно скучаю по тому дому и атмосфере.
- Я до 18 лет ни разу не была на море. После совершеннолетия устроилась на работу, начала неплохо зарабатывать, кататься по морям столько, сколько захочется. Сначала получала невероятные эмоции, но потом как-то приелось. На днях вспоминала то, как я делала сама для себя море. Точнее это делал мой дедуля. Они с бабушкой выпекали хлеб для всей деревни. Помню, как я была у него, а ему как раз привезли целый камаз пшеничных колосков, из которых он потом будет делать муку. Их высыпали у нас во дворе, а я запрыгивала туда, представляя, что плаваю в море. Я столько мест объездила, много где плавала, но лучшим морем для меня все еще остается море из пшеницы, которое напоминает о детстве.
- Самое прекрасное воспоминание — это детство в деревне. С самого конца мая и до конца августа на природе. Вкусные булочки утром от бабушки, прохлада деревенского дома, запах постельного белья, эти утренние летние звуки — животные, птицы, дети, соседи. Завораживающие раскаты грома и молнии во все небо. О, это подхватывающее вдохновение, когда ты слышишь, как с улицы тебя зовут друзья. Этот приезжий рынок раз в неделю, где собираются все ближайшие деревни. Приезды родителей по выходным со всевозможными вкусностями. Ты целые дни проводишь на речке, а когда приезжают родители, ты в предвкушении, что тебя отвезут на озеро. Большое и теплое. Сейчас сижу, ем покупную клубнику и понимаю, что самая сладкая и вкусная ягода была созревшая самой первой, еще наполовину зеленая — вот она была самая-самая.
Детство в деревне
Воспоминания из детства: раннее утро, запах свежеиспеченных пышек и бабушка с ведром свежего парного молока идет через двор к внукам, чтобы порадовать самым вкусным на свете завтраком. Кстати, она никогда не понимала, как мы с отцом можем весь день пить одно молоко с хлебом. Сама она его не любила, но коров держала всегда для таких душевных завтраков с внуками. Спасибо, бабушка.
- Помню, я захожу в гостиную на свой шестой день рождения, а она вся в тематике Аладдина и Жасмин. Был разложен комплект постельного белья — мой подарок на день рождения. Мама сделала все сама. В тот день она дала мне почувствовать, что я особенная и как сильно она любит меня.
- Детство. Зима. Огромный сугроб. Играем с друзьями в «Царя горы». Пришла домой и обнаружила, что потеряла золотую сережку — тетин подарок, который очень ценила. Проплакала весь вечер. Весна. Мама, разговаривая с соседкой на том месте, где был сугроб, увидела под подтаявшей корочкой льда что-то блестящее. И, о чудо, это была моя сережка. Три месяца лежала незамеченной!
- Мои родители расстались, когда мне было 5. Отец съехал, а я остался жить с мамой и бабушкой. В письме Деду Морозу я не просил сладкого или подарков. Написал, что очень хочу провести праздник как раньше, всей семьей. Это было настоящее новогоднее чудо, когда отец 31-го пришел с подарками. Пускай они и объединились лишь на один вечер ради меня, но это был лучший день моей жизни! Мама рядом с папой, елка, новогодний концерт по телеку и много салатов. Я был счастлив как никогда!
Какая ностальгия! А у вас есть волшебные воспоминания из мира детства? Поделитесь ими в комментариях.
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