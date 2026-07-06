16 теплых историй о путешествиях в поездах с ароматом чая и стуком колес

Летом 1993 года мы с кузиной поехали на поездe из Казани в Симферополь.

Состав был летний, добавочный, неторопливый, раньше такие назывались "пятьсот веселый".

Пилил oн большим крюком 2 суток, к середине второго дня наш последний вагон почти опустел, мы доели все припасы, разгадали все кроссворды и переслушали все кассеты.

Потом стояли в тамбуре и через заднее стекло смотрели на убегающие шпалы и апельсиновый закат.

Зеленые огни семафоров отражались в серебристом блеске рельсов...

Сколько лет прошло, а эта картина стоит перед глазами 👀