16 теплых историй о путешествиях в поездах с ароматом чая и стуком колес
Уютное покачивание вагона, проплывающие за окном поля и деревни, голос из радиоприемника на перроне — есть в путешествиях на поезде свое очарование. В этой подборке — искренние истории и фото, которые мгновенно перенесут вас в неспешную атмосферу длинной дороги и душевных разговоров на полке у окна.
- Вышли мы ночью из поезда на вокзале в какой-то деревне. Стоянка — семь минут, а на перроне бабуля с пирожками. Бодро перечисляет: с яйцом, с мясом, с абрикосами. Все набрали понемногу. Кусаю свой пирожок с абрикосом в вагоне и офигеваю — картошка. Муж пробует с мясом — картошка. Соседка напротив разворачивает с яблоками — картошка. Через минуту по вагону уже пошел тихий смех. Оказалось, у всех одно и то же. У всего вагона. Все пирожки — с картошкой.
- Купила в дорогу шоколад. Поезд тронулся, кладу плитку на стол. Отвлеклась на телефон, боковым зрением вижу: сосед отламывает дольку и ест. Подивилась я такому, демонстративно смотрю ему в глаза, беру половину и съедаю. В конце пути стала собирать сумку и обалдела, наткнувшись на дне на точно такую же абсолютно целую плитку. Мужчина все это время угощал меня своим шоколадом.
«Новыми поездами любимый звук не испортить»
- Едем в купе. Напротив нас — девушка и парень. Девушка то и дело трогает парня за руку и говорит: «Ну когда уже?», «Ну давай, ну давай», — и тянет его из купе. Наконец они вышли. Мужу стало любопытно, куда же они так спешили. Прошел тихонько за ними, возвращается и смеется: «Да они в вагон-ресторан пошли, сидят сейчас там, котлеты с пюре уплетают за обе щеки».
Узнала в этой девушке себя)
Тоже как сяду в самолёт или поезд, жду возможности поесть
- Ехали с дочерью в поезде, она никак не хотела спать. Уже все люди уснули, а мой ребенок все пишет и пишет что-то в своей тетрадке. Потом начала гулять по вагону, останавливалась возле некоторых мест опять-таки с тетрадкой и возвращалась. Еще немного дочь так поразвлекалась, вздохнула и сказала: «Все, закончила». Оказалось, что все это время она проводила эксперимент, кто больше храпит — мужчины или женщины. Придумала каждому описание, нарисовала табличку и начала записывать. Потом посчитала и выяснилось, что мужчины храпят чаще, но одна женщина тоже много. Кажется, дочь собирается по максимуму использовать школьные знания.
- Поезд Владивосток — Москва, смотрю из окна вагона. Парень едет на заработки, прощается с родителями и собакой. Слезы, крепкие объятия. Но как только парень зашел в вагон, огромный алабай начал скулить. Когда поезд тронулся, вырвался с поводка и стремительно помчался за ускоряющимися вагонами. Растрогались все пассажиры. На следующей станции парень вышел. Не смог расстаться с любимым псом.
«Лучший попутчик»
Ляпота, красота 🥰 Эх, а с большими собаками нельзя, ни в магазин, ни в общественный транспорт и на улице спокойно не погуляешь.
- У нас очень общительный сын пяти лет. Недавно ехали с ним ночью на поезде. Заранее рассказала ему, что будем ехать в купе, там поспим. Как проснемся, будем уже на месте. Заходим в поезд, я ищу наши места. В это время мой малыш не растерялся и решил мне помочь. Заглядывает в ближайшее купе и выдает: «Здравствуйте! Можно мы в вашем шкафу сегодня переночуем?»
- С сыном семи лет ехали в поезде на отдых. Книжечку он прочитал, его телефон с игрушками разрядился, и вот — делать нечего. Дала ему свой телефон по его просьбе — все равно там нет ни игр, ни интернета. Занятие на следующие три часа: отсортировал все мои + 5000 фотографий по папкам (рабочие записи, мы с семьей, только я, скриншоты рецептов и прочее). Маленький перфекционист.
- Путешествовала по Китаю, ехала в аэропорт на скоростном поезде. Места расположены по три в ряд, как в самолете. Мне досталось место посередине. Возле окна сидел молодой китаец, а с другой стороны от меня подруга. Захотелось мне опустить кресло: нашла кнопку, жму-жму, а кресло не опускается. Я не сдавалась, пробовала снова и снова. Вскоре замечаю, что на меня удивленно смотрит сосед, а подруга сидит и тихо ржет. Я битый час катала паренька на кресле, меняла его положение, а он никак не мог меня попросить прекратить. Он, видимо, думал, что я специально это делала, поэтому через время попросил проводника пересадить его и быстренько ретировался.
«Ехали с женой пару лет назад по трассе и нашли будто бы край земли, последняя станция, на которую прибывает поезд. Словно в сказке оказались»
- Сажусь в вагон, проводница все проверила. В купе расположился, заправил постель, приходит девушка, говорит, что это ее место. Начинаем разбираться: место совпадает, а вот вагон — нет. Я с сыном собрал манатки и через весь состав почти добирался до своего вагона. Ладно, девушка адекватная была, да и я человек уравновешенный, посмеялись и разошлись. Вот так я затупил, да еще и сам не понял. Да и проводница почему-то не сказала ничего, когда я не в свой вагон лез.
Я как-то купил билет на автобус, сел на свое место, но тут пришел чувак и говорит, мол я на его место сел. Оказалось, что мне продали билет на кассе автовокзала, который был на 4 дня вперёд. Билет я отдал контроллеру и пересел на свободное место.
- Ехали с нами в поезде дети лет 10-12 из лагеря. Раскиданы по вагонам, в каждом сопровождающие. Ребята такие хорошие, ходили друг к другу из вагона в вагон. А я сижу, вяжу. Один пацаненок мимо проходит. Вдруг резко останавливается и возвращается ко мне. Стоит около меня пару минут и спрашивает с недоверием: «А это что, вязание?» Я говорю: «Да!» И он с неподдельным восхищением: «Вы что, умеете вязать?!» А потом он ко мне водил со всего поезда друзей. Показывал человека, который умеет вязать. Так я и довязала сыну свитер в дороге.
«Все гениальное просто»
- Поехала с котом к маме на длинные майские. Ехать три часа, поэтому постель и белье не брала. Напротив моего места расположилась семейная пара. Я сижу, под спину рюкзак положила, кот в переноске. Едем, вдруг выключается свет, поезд встает где-то в поле, едем немного и встаем уже капитально. Начальник поезда объявляет, что из-за бури повреждены провода, и сколько мы простоим, неизвестно. С разрешения соседей я выпустила кота размять лапки. Соседа его жена отправила умываться, выдала пижамные штаны и полезла на верхнюю полку, я начала дремать, а кот пошел на заправленную постель к соседу. Тот возвращается в пижамке и такой: «Сынок!» Хватает кота в охапку, и так они спали вдвоем.
- Ехали осенью с мужем в плацкарте, у меня нижняя полка, у него верхняя. А на соседней нижней полке ехал незнакомый мужчина. В вагоне было прохладно, и я перед сном переживала, что муж ночью раскроется и замерзнет. Ночью просыпаюсь и решаю проверить, как там муж, и вижу, что он лежит раскрытый. Подхожу, беру одеяло и начинаю укрывать, вдруг к моему огромному удивлению ко мне поворачивается незнакомый мужик и спрашивает, чем это я занимаюсь с его одеялом? Я под громкий смех с верхней полки (муж проснулся и наблюдал за этой сценой) ему говорю: «Я думала, что вы замерзли, и решила вас укрыть». Мужик, бормоча себе что-то под нос, отвернулся к стенке, а я решила больше за мужем в людных местах не ухаживать.
- Ехала как-то домой с учебы в плацкарте. Спала на верхней койке, но среди ночи меня разбудил телефон. Кто-то наяривал и наяривал, а хозяин, судя по всему, спал беспробудным сном. Смотрю — на нижней койке рядом с мужиком лежит телефон экраном вниз, но вибрирует и звонит. По поезду уже пошло шушуканье. Я тыкнула мужика на нижней койке ногой. Повторила несколько раз, он наконец проснулся. Удивленный такой: «Что случилось?» Ну я и выдала за всех пассажиров: «Вы оглохли? Людям спать мешаете, хоть бы на беззвучный поставили!» Мужик опешил, взял телефон и говорит: «Это не мой». Тут уже опешила я. Это был мой телефон, который свалился на нижнюю койку.
«Поезд в Буэнос-Айресе, Аргентина»
- Ехала зимой впотьмах на поезде, в купе были одни женщины. Заснула, проснулась от вопля проводницы: «Тебе выходить через минуту, вставай!» Не успев очнуться, натягиваю сапоги в темноте, беру сумку и выбегаю — стоянка пять минут всего. Уже на вокзале, когда поезд тронулся, поняла, что привлекаю внимание людей, глянула на свои ноги... Ха! Оказалось, я напялила два чужих сапога! Левый был красным, правый — коричневым, и оба не мои! Как я не заметила, не знаю.
- В августе были с мужем и четырехлетним сыном на море. Это была первая поездка нашего мальчика на море. Он всю поездку любопытно расспрашивал обо всем на свете. Замечательно отдохнули, много загорали, купались, ходили в аквапарк на пляж, сын был в восторге. Затем возвращались домой, едем в купе, а муж спрашивает у сына, мол, что тебе запомнилось больше всего за эту поездку? Ответ не заставил себя долго ждать: «Мне понравился поезд! Он так классно качает!»
- Эту историю мне рассказал мой дядя. Однажды в молодости он собрался куда-то с компанией на природу. Суть в том, что до места встречи ему нужно было ехать на поезде. Собрав рюкзак, дядя приходит на вокзал, а поезд уже уехал. Ну, делать нечего, отправляется он пешком по шпалам. И не успел он еще отойти далеко от вокзала, видит — поезд стоит почему-то на рельсах! Дядя побежал быстрей к поезду. Вскакивает в вагон, а в тамбуре стоит проводница. И спрашивает у него: «Не знаете, почему мы стоим?» — «Так это меня ждали», — отвечает в шутку мой дядя. И тут поезд трогается с места.
Комментарии
Летом 1993 года мы с кузиной поехали на поездe из Казани в Симферополь.
Состав был летний, добавочный, неторопливый, раньше такие назывались "пятьсот веселый".
Пилил oн большим крюком 2 суток, к середине второго дня наш последний вагон почти опустел, мы доели все припасы, разгадали все кроссворды и переслушали все кассеты.
Потом стояли в тамбуре и через заднее стекло смотрели на убегающие шпалы и апельсиновый закат.
Зеленые огни семафоров отражались в серебристом блеске рельсов...
Сколько лет прошло, а эта картина стоит перед глазами 👀