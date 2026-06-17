Жить в подвале у родителей - это сильно! С такими родителями и врагов не нужно!
16 светлых историй о людях, которые перестали гнаться за чужим успехом и нашли свое тихое счастье
Гонка за чужими стандартами часто забирает слишком много сил. Иногда бывает, что мы бежим за выдуманными идеалами, пока в один прекрасный день понимаем, что на самом деле нам это не нужно, это не приносит радости. Предлагаем вам уютно устроиться с чашкой теплого чая и прочитать эти вдохновляющие истории людей, которые смогли найти себя, обрести душевное равновесие и построить свое собственное, тихое счастье без оглядки на чужие ожидания.
- Я безумно хотела пойти в художественную школу, но родители в один голос твердили, что с такой профессией я навечно останусь жить в их подвале. В итоге я уступила и получила диплом биолога. Пять лет я честно вкалывала по специальности, сменила пару мест, но постоянно чувствовала, что бьюсь головой о стену: никакого карьерного роста, а зарплаты едва хватало, чтобы просто выжить. Спустя пять лет после выпуска я психанула, решила полностью сменить сферу и наконец-то заняться искусством. Я устроилась на самую простую должность графического дизайнера с нуля, и — поверить не могу! Сейчас я зарабатываю почти в два раза больше, чем когда была биологом. А главное, у меня наконец появились силы, энергия и ресурсы, чтобы параллельно рисовать на фрилансе, участвовать в выставках и делать то, о чем я всегда мечтала. Я понимаю, что у всех всё складывается по-разному. Но поверьте, в других «серьезных» сферах трава тоже не зеленее, вокруг полно молодых специалистов с дипломами, которые сидят без работы или получают копейки. Зато теперь я точно знаю: риск стоил того.
- Мне 40. Всю жизнь я скиталась по съемным хатам. В интернете все вокруг инвесторы и миллионеры, а я обычная. У меня не получилось накопить на квартиру в городе. Зато к 40 годам я наскребла на дом в деревне. Купила его за нал и выдохнула. Знаете, по меркам успешных москвичей я, наверное, неудачница.
Верить интернету, где все инвесторы и миллионеры?! Какой же наивной надо для этого быть!
- Я с золотой медалью окончила школу, с красным дипломом — универ. Все ждали от меня великих свершений. А я... пошла работать бариста в кофейню у дома. Родственники говорили: «Мы растили гения, чтобы ты стаканчики наливала?!». А мне нравится варить кофе. Нравится рисовать сердечки на пенке, общаться с утренними прохожими и сдавать смену, полностью забывая о работе до следующего утра. У меня нет великой карьеры, но у меня есть моя спокойная, светлая жизнь без вечного экзамена на успешность.
- Мне 22 года, я сменил две работы и работаю на третьей. Так как во время учебы в университете, я работал почти без отпусков, я устал, работая 7 дней в неделю (на выходных на телефоне). В моменте я понял, что надо заниматься чем-то для души и решил пойти по швейным стопам мамы: купил машинку для вышивки на одежде без каких-либо знаний и нюансов об этом деле!
В 22 года устал и сменил две работы на третью? Что с тобой будет к сорока?
- Мне 33, я купила дом в деревне со всеми удобствами, 130 км (1,5ч) от областного центра. Я в разводе, 2 детей. Половину вложила в маткап, вторую половину взяла у матери в долг, выплачиваю потихоньку. Ещё года полтора и рассчитаюсь. Ну и город я не люблю, до 18 лет жила в деревне. Так что мне за радость, в конце месяца переезд.
/вторую половину взяла у матери в долг, выплачиваю потихоньку./
Высокие отношения с матушкой.
- У нас в семье была вечная гонка с сестрой: кто поступит в лучший универ, кто заработает больше всего, у кого машина круче и так далее. Я всегда старалась соответствовать, хотя вечно чуть-чуть отставала. В итоге чуть не выгорела. И как моя родня обалдела, когда я взяла и в один день собрала свои вещи и уехала жить к бабушке в деревню. У бабули там столько животинок, природа. А я всё равно работала из дома, так что, кроме интернета, мне для счастья ничего и не нужно было. Вот и сейчас спокойно себе работаю из деревни и ни с кем больше не соревнуюсь.
- Я 8 лет прожил в бешеном ритме столицы, снимал квартиру-студию с видом на пробки и гордился, что работаю в крутом агентстве. Мой день состоял из дедлайнов, фастфуда и бесконечных созвонов. Сигналом к действию стал «звоночек», когда мне стало не хватать воздуха прямо на рабочем месте. Решил притормозить и понял, что живу не свою жизнь. В 28 лет я собрал один чемодан, сдал ключи от квартиры и уехал в маленький приморский городок, откуда когда-то сбежал за «лучшей жизнью». Нашел простую удаленную работу на полставки, снял домик с видом на море. Теперь мои вечера — это не сидение в барах ради нетворкинга, а прогулки у воды под крики чаек. Живу свою лучшую жизнь уже 4 года. Не представляете, как мне хорошо!
- А что этот успешный успех?! Для чего?! У меня высшее хорошее образование, но я не готова тратить свою жизнь на работу с графиком, когда тебя нет дома постоянно. Благо, есть возможность работать из дома. А в деревне мы уже больше 10 лет, тут тихо и спокойно. Старый деревянный дом и огромный сад, и это прекрасно.
«Я с детства грезил мотоциклами. Хотел кататься и разбираться в их устройстве. И вот, что из этого вышло»
- Все вокруг твердили: «Мотоциклы — это баловство, иди в банк, получай солидную профессию». Я послушался, отсидел 5 лет в душном офисе в костюме-тройке и ненавидел каждый понедельник. А по ночам мне снились байки. В итоге я уволился с престижной должности, устроился обычным механиком в мотомастерскую и наконец-то чувствую себя живым.
- Я руководил филиалом крупной торговой сети. Совещания, костюмы, галстуки, бесконечные KPI. А по выходным я уходил в гараж и делал полки из дерева, меня этот запах стружки просто лечил. В 42 года я понял, что если проведу в офисе еще год, то мне все... Уволился. Открыл небольшую столярную мастерскую. Делаю разделочные доски, столики, комоды на заказ. Друзья сначала крутили пальцем у виска: променять кресло босса на верстак? А я впервые за пятнадцать лет спокойно сплю.
- Я уволилась с теплого офисного места и не жалею. Последней каплей стали слова начальника. Он прямым текстом заявил: смысл моей работы — делать презентации и крутить таблицы, которые клиент в итоге может просто выбросить. Добавьте к этому вечный стресс, придирки на планерках и подъем к первой электричке. В один день я просто положила на стол заявление об уходе в никуда. Сейчас я наконец-то живу: отсыпаюсь по утрам, бегаю в парке, хожу на йогу и пилатес, готовлю дома здоровую еду. Ноль сожалений! Совсем скоро я пройду переобучение на фитнес-тренера. Больше в душный офис я не вернусь никогда.
- Мне было 29 лет, и со стороны моя жизнь выглядела вполне успешной: работа в IT, стабильный доход, ипотека, машина. Вот только внутри не было никакой радости. Казалось, я бегу марафон, в котором даже не хотел участвовать: работай больше, покупай лучше, достигай еще. Однажды я услышал в подкасте фразу: «Если ты все время стремишься к идеалу, подумай, твой ли это идеал?» И меня будто щелкнуло. Я выбрал IT, потому что «перспективно». Купил квартиру, потому что «так надо». Обновлял технику и планировал поездки, на которые не было времени, потому что «все так делают». Я решил не рубить с плеча, а начать с малого: на месяц отключил соцсети. Через неделю желание купить новый телефон куда-то испарилось. Зато появились прогулки, книги и мастер-класс по керамике, о котором я давно мечтал, но считал «непрактичным». Первые кружки были кривыми, но я чувствовал себя счастливым. Потом я перешел на удаленку с меньшей нагрузкой, доход стал ниже, зато времени на керамику — больше. Постепенно мои вещи начали заказывать друзья, потом друзья друзей. Это не миллионы и не «успех» с красивой обложки. Зато теперь у меня есть маленькая мастерская и жизнь, в которой я наконец не соревнуюсь с чужими ожиданиями.
Хорошо заниматься тем, что нравится в своей квартире. Даже с меньшим доходом, которого, видимо, все же хватает)
- В первый свой приезд я была очарована Екатеринбургом. Я была очарована людьми, которых тут встретила. Мне не хотелось уезжать. Через месяц меня позвали прилететь на День Рождения. В Москве в начале декабря редко бывает снег, а тут все было в великолепных сугробах и меня принимали, как родную, будто мы знакомы давным-давно. Я улетала в слезах. И пообещала себе вернуться. Это на словах так просто, а я тогда очень боялась. Но совершенно не жалею, что собрала сумку на месяц и прилетела без обратного билета. За прошедшие три года я не только познакомилась с красивейшим местом нашей страны, пережила тут множество приключений и совершенно разного опыта. У меня начали сбываться мечты. И продолжают сбываться. Я больше не чувствую, что жизнь проходит мимо меня, я чувствую, что живу именно ту жизнь, что хочу сама. И получаю тот опыт, который раскрывает меня, как личность.
- Я работала проджект-менеджером в крупной компании, но престижная должность не приносила радости. Семья давила авторитетом, но этот глянцевый стиль жизни был мне чужд. В итоге я решилась: уволилась и переехала за сотни километров ради простой работы администратором и размеренного ритма. Да, я буду зарабатывать в разы меньше, но зато наконец-то буду счастлива. Сейчас мне безумно страшно, но я верю, что ментальное здоровье важнее чужих ожиданий
- Мечтала о кофейне, но жизнь крутила на нелюбимой работе. Однажды подумала: «А пошло оно все». Написала заявление, сняла помещение на углу. Страшно было — жесть. Но в первый же день зашла бабка и выдала: «Ну сделай мне теплого молока с пенкой, доча». И все — сердце мое растаяло. Сейчас у меня свои постоянные посетители, свои приколы, свои утренние сплетни, и я впервые за много лет просыпаюсь с улыбкой.
- Свекровь на каждом обеде вздыхала: «Никаких амбиций у тебя, вон у Люды невестка — директор филиала!». Муж молчал, а я лишь улыбалась и переводила разговор. Пока в один прекрасный день не выяснилось, что я все это время работала над организацией открытия детского парка в нашем районе, куда пришли меня поздравлять также и невестки Люды. Муж, конечно же, был в курсе, но по моей просьбе никому ничего не говорил. Нужно было видеть лицо моей свекрови, когда меня со сцены благодарили сотни мам, а невестка Люды подошла с восторженным взглядом и огромным букетом: «Вы сотворили чудо!». В этот момент у свекрови в голове явно что-то щелкнуло. На обратном пути она всю дорогу молчала, а вечером тихонько зашла к нам на кухню, обняла меня и сказала: «Прости меня, глупую. Ты у меня золото. Нам не нужны миллионы, чтобы чувствовать себя состоявшимися.»
Вот честно, люди разумные, вам не кажется, что это какой-то скрытый пассивный арбузик по отношению к собственной семье? Муж сидел, молча слушал, как его маму несёт, зная правду. Жена тихонько копила обиду (или гордость), чтобы потом выкатить этот грандиозный рояль из кустов. Зачем столько месяцев терпеть вздохи за обедом и жрать кактус, ради одного эффектного финала?
Не проще ли было сразу сказать: «Марь Иванна, я сейчас руковожу крупным городским проектом, так что за мои амбиции не переживайте»? К чему этот детский сад с игрой в молчанку и тайнами? Выглядит так, будто эту женщину задевали эти слова, и она специально устроила это шоу, чтобы насолить свекрови.
Иногда все, что нам нужно, чтобы найти себя — это тихий домик в деревне, запах любимых красок, чашка теплого чая или улыбка ребенка в парке, который ты построил своими руками.
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Комментарии
1. Достали всплывающие огромные баннеры на каждой странице сайта
2. Практически все истории от холостых людей без детей