14 добрых историй о питомцах, которые ни дня без шалостей прожить не могут

Была у свекрови кошка. Трёхцветная охотница. И вот на старости лет стала полнеть. Была у них в гостях и наблюдала картину. "Маслом".

Утро, свёкор готовит завтрак, кошка попрошайничает. Он: " Кисонька, ты голодная, вот тебе сухого корма". Кошка съела.

Следом приходит свекровь. Кошка снова вьётся у ног, мурр мяу.... Свекровь: "Кисонька, ты голодная, вот тебе мяска". Кошка съела.

И так два три раза в день, каждый день. Потом удивление, почему кошка стала на шарик похожа 🧐❓