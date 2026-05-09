14 добрых историй о питомцах, которые ни дня без шалостей прожить не могут
Иногда кажется, что обычный кот или собака ведут двойную жизнь, достойную голливудской комедии. Пока хозяева на работе, пушистики успевают «проинспектировать» соседскую теплицу, посмотреть телик и даже завести семью. В этой подборке — искренние и живые истории о питомцах, чья добрая натура не мешает им превращать будни в маленький уютный хаос.
- Делали ремонт, отвезли кота на дачу к свекрови. Предупредила, что он еду таскает, а она мне: «Опять ты выдумываешь!» Через месяц приехали, а кот стал в два раза шире. Свекровь клянется, что он ест мало. Решила я за ним проследить, и у меня аж глаза на лоб полезли: у нас сосед, дядя Толик, подкармливает деревенских кошек, так этот баловень там ест! Ходит каждый день, как на работу, ничем не брезгует. А дома лакомится только самым вкусным дорогущим кормом. Неудивительно, что бока такие отрастил — по двойному тарифу питается.
Была у свекрови кошка. Трёхцветная охотница. И вот на старости лет стала полнеть. Была у них в гостях и наблюдала картину. "Маслом".
- Я как-то решила вскипятить воду в электрическом чайнике. Наша кошка Роза сидела рядом. Я кнопку на чайнике нажимаю — она протягивает лапку и отключает обратно. Я нажимаю — она отключает. Смешно было, но котейку пришлось перенести в другое место, чтобы чая попить.
Никто не знает, что случилось с помадой?
- Уехали из дома и не заблокировали плиту, а наш кот очень любит по ней ходить и включать ее. А на плите осталась гречка. Два часа спустя в домовой чат приходит сообщение: «Соседи! Что горит? Пахнет гарью!» У меня сердце в пятки ушло, думаю: все, кот-таки включил плиту. Написала соседке, попросила ее сходить и понюхать возле моей двери. Она сходила, понюхала, написала, что все нормально, не пахнет. Мы вернулись домой через 2 часа, а там плита выключена, а кот ограничился тем, что спер крекеры.
- Подобрала котенка, из него выросла очень красивая пушистая хулиганка. Она умудрялась буквально в полете за секунду утащить колбасу со стола или вынуть из горячего супа когтем мясо. Добычу кошка сбрасывала нашей доберманихе, а та всегда с ней делилась. Однажды я застала их за этим наглым обедом, возмутилась. Так собака почувствовала свою вину и быстро убралась на место, а кошке хоть бы хны!
«Родители завели хаски. Вчера, придя домой, я обнаружил такую картину. Она открыла дверь в зал, нажав на ручку, а выйти не смогла. Переживала»
- Когда работала в зоомагазине, у нас был магазинный кот. Он часто садился на прилавок возле кассы и, когда люди протягивали деньги, лапой пытался купюры отобрать! Всех это здорово смешило, а постоянные покупатели даже начали отдельно давать деньги ему. Так этот кот «чаевые» забирал и прижимал к прилавку другой лапкой. Короче, зарабатывал сам себе на корм!
- Мы ушли на работу, а пульт от телевизора остался на диване. Судя по всему, кот решил на нем отдохнуть... Картина маслом: заходим мы после работы домой, а у нас в квартире кто-то телевизор смотрит. И кот мирно посапывает рядом с пультом.
«Живя с четырьмя котами, я понял, что всю технику нужно закреплять. Теперь без телика живем»
Переезд. Вышли из квартиоы на час в пиццерию - пришлось покупать новый телевизор. Старый коды уронили
- Соседский кот обожает огурцы. Они не сажают, так он повадился в нашу теплицу — ест прямо с куста. Мы устали его гонять и завели собаку, бигля. Тот кота отвадил, мы выдохнули. А сегодня утром я выглянула в огород и остолбенела: теплица открыта, и в проеме двери видно, как наш пес под чутким руководством более опытного хвостатого соседа пытается обкусывать первые огурчики прямо с куста! И сам ест, и коту не мешает. Хрустят свежими огурчиками только в путь. Вот ведь гурманы!.. Короче, не сажаем мы теперь огурцы. На остальное питомцы не посягают.
- Более 30 лет назад приехали в деревню к свекрови с сиамским котом. За красоту и синие глаза коту было позволено спать на бабушкиной перине. Соседи приходили на кота полюбоваться — такого чуда в деревне раньше не видели. А у кота любимым развлечением было сесть перед псом (тот на цепи) на безопасном расстоянии, но предельно близко, и наслаждаться лаем собаки. Когда надоедало, он шел в огород, ловил в прыжке какую-нибудь добычу и отдавал беременной кошке. Его красота и ум всех в деревне покорили!
«Любите котиков? Я их выращиваю»
- В детстве у меня была собака Монтана — помесь сенбернара и ньюфаундленда. Как-то мы взяли ее с собой на природу. Понятное дело, пока мы ставили палатку, нужно было Монтану чем-то занять. Отец пытался закрыть ее в машине, но там собака сильно нервничала. И папа решил ее привязать к чему-нибудь. Несколько минут мы спокойно обустраивались, пока вдруг не услышали странный шум. Смотрим: собака резвится на полянке, а за ней волочится огромный чемодан. Мой отец решил, что если он с трудом затащил чемодан в машину, то и Монтана вряд ли справится с таким грузом. Что же, папа точно недооценил способности нашей собаки.
На природу. С чемоданом. На природу, где нет ни одного дерева, к которому можно было бы привязать собаку.. Столько вопросов, и ни одного ответа)
- У моего кота появилась подруга. Мы живем в частном доме, и кормлю я его на улице. Кот уже привык: иногда даже домой не заходит, просто орет под дверью, а я выношу еду. После трапезы он идет гулять. Однажды пришел, я его покормила. Но он снова орет. Ладно, дала еще одну порцию. Кот опять орет. Вынесла ему еще немного еды, а сама в окно смотрю: из-за цветов выходит кошечка, кушает и уходит. Только на четвертый раз мой кот поел сам. Джентльмен!
«Если я ухожу на встречу, дома меня ждет грязь на полу, пожеванное растение, изгрызенные тапки и максимально милого вида пес»
Животные приучают к порядку, к закрытой мебели, к растениям, стоящим вне их досягаемости, к убранным вещам.
- Мой бывший муж имел привычку заводить несколько будильников на каждые 5 минут в течение часа. При этом он просто отключал один будильник и продолжал лежать до следующего. Это бесило не только меня, но и нашего кота.
Однажды после нескольких громких сигналов подряд наш кот одним движением сбил будильник с комода прямо на бывшего. Тот от злости выдернул будильник из розетки. Кот сидел на комоде и наблюдал. На следующее утро будильник сработал дважды, прежде чем кот повторил процедуру. Еще парочка таких тренировок, и человек уже вставал по первому звуку будильника.
Потом мы разошлись, у меня появился новый кавалер. В первую же ночевку у меня он завел будильник. Когда утром прозвучал сигнал, а мой ухажер перевел его еще на 5 минут, кот при первых же звуках повторного будильника продемонстрировал свой старый трюк. Моему нынешнему парню хватило одного раза, чтобы начать вставать вовремя.
Как думаете, это блюдо уже готово?
- Я всегда думала, что моя кошка не очень умная. Особенно, когда дело касалось еды: при виде вкусняшки ее мозг просто останавливался. Кисе никогда не удавалось что-то стащить со стола. И вот однажды она попыталась пробраться к курице на плите. Конечно, мы это заметили, на что кошка быстро скинула один кусок собакам и, пока мы пытались отобрать еду у них, удалилась с лакомым кусочком для себя.
А смысл отнимать у собак кусок, чтобы самим доесть? Что упало, как говорится, то пропало.
- У нас в окне есть встроенная дверца для котов, чтобы они могли самостоятельно выходить на прогулку. Кот без проблем ходит туда-сюда, когда ему вздумается. А вот кошка слишком для этого ленива — она скорее будет громко орать у обычной двери, чтобы ее выпустили, чем полезет в окно. Как-то мне все же удалось выпихнуть ее в специальную дверку. Но кошка демонстративно вернулась внутрь, прошла к входной двери и начала орать.
«Надеемся, ты тоже не скучал на работе?»
Дайте догадаюсь: вторую собаку завели, чтоб первой "собачке не было скучно, пока мы на работе"? Своими руками ОПГ организовали
- У родственницы котик ел исключительно отварную рыбу, и не какую-нибудь пикшу, а только лосося. Она варила ему лосося — ну, а что делать? Потом в ее жизни случился мужчина, из-за бурного романа с которым ей на какое-то время стало не до капризов котеньки (всячески осуждаю). И тут выяснилось, что капризная животина, временно отправленная ко мне на передержку, с аппетитом ест все, до чего дотянется! Когда у хозяйки все устаканилось, кот вернулся в родной дом и снова превратился в изнеженного аристократа, употребляющего исключительно вареного лосося.
