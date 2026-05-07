15+ добрых историй о подарках, от которых на душе тепло, как от шашлычка на углях

Говорят, что если у вас в 10 лет не было велосипеда, а в 30 есть мерседес, то это ничего не меняет: в детстве велика все равно не было. Но я считаю, что это очень круто, когда можно закрыть такие гештальты, и это не так уж и дорого. Я так себе сборную металлическую машинку купила лет в 20 - очень мне хотелось в детстве, а никогда ничего такого не дарили, тыжедевочка. Собрала, долго она у меня на полке стояла, а при переезде потерялась.