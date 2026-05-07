Выглядят они конечно красиво. Но все же очень неудобная для стопы обувь
15 весенних вещей, которые не выйдут из моды: от белых кед до правильного тренча
Весна идет, весне дорогу! А в чем по этим самым дорогам ходить этой весной, да так, чтобы все оборачивались — сейчас расскажу. Пройдемся по списку вещей, которые в вашем гардеробе точно задержатся, совпадут с модными тенденциями, а еще принесут немало радости в солнечные весенние деньки. Немножко покрутим капсульный гардероб, обновим список базовых вещей и станем безусловно ближе к стилю «old money».
Обувь этой весной предлагают носить самую разную. Но мы начнем с балеток!
Раньше обожала балетки, чем изрядно испортила себе ноги. Для меня сейчас лучше что-то на подошве потолще и помягче
- Если раньше балетки казались нам слишком простыми и даже немного устаревшими, то сейчас они возвращаются в совершенно другом настроении. Весной 2026 в тренде минималистичные балетки с аккуратной формой и округлым или слегка заостренным носом.
Обувь с ремешком или Мэри Джейн больше не выглядит инфантильно — наоборот, добавляет образу аккуратность и продуманность
- Такая обувь хорошо работает в повседневных образах и легко сочетается с базовым гардеробом. Особенно красиво смотрится с юбками длины миди и прямыми брюками.
Громоздкие кроссовки уходят в прошлое
Как по мне, главное, чтобы ноге было убодно и все дышало. Но, красота важно, но сейчас на 1й план выходит здоровье и практичность)
- В таких мы теперь ходим на дачу и в спортзал.
А вот лаконичные белые кеды встроятся в ваш гардероб и останутся в нем надолго
я ношу кеды на платформе. очень советую. это уже не спортивная, а больше городская обувь. всё лето в них. с серой джинсой шикарно смотрятся. вот такие у меня сейчас... и пыльно-голубые)) и серо-лавандовые))))
- Кстати: чтобы белые кеды дольше оставались белыми, используйте обычный бесцветный воск для обуви.
Хитом весны этого и следующих годов становятся «босоногие» кеды: когда комфорт важнее подиумных стандартов
- Яркий желтый цвет, конечно, потрясающий, но я также в восторге от того, насколько они удобные! © LisaBeStitchin / Reddit
Лоферы на умеренной подошве — то, что нужно для длительных прогулок
- Забудьте про слишком тонкую подошву (это неактуально) или экстремальную тракторную платформу (это скоро выйдет из моды). Выбирайте классические пенни-лоферы с чуть утолщенным рантом.
- С чем носить: с носками и юбками миди или с прямыми джинсами.
Тренч — это база. Чтобы он долго выглядел актуально, выбирайте длину ниже середины икры и свободный крой
С моим ростом плащ до середины икры превратит меня в хоббита с ожирением))
- Почему нам нужна эта вещь: Правильный оверсайз-плащ переживет любые микро-тренды.
Качественный пиджак из плотной шерсти или смесового льна соберет любой ваш образ. Но важно: он должен держать форму и иметь четкую линию плеча
Конкретно этот пиджак на конкретно этой модели (надеюсь, ИИ) выглядит максимально антимодно, антигуманно. Не вижу ни одной причины надевать его добровольно (накинуть мужской пиджак по неожиданной прохладе - это вынужденная мера).
PS. Пиджак запахнут слева направо, что для меня означает, что это мужской пиджак, но сейчас фото часто зеркалят, так что ни в чем нельзя быть уверенной )))
- Нюанс: Чем меньше на пиджаке лишнего декора, тем дороже он выглядит. И не спешите в бутик — загляните в бабушкин шкаф. Те самые пиджаки из плотной шерсти делали на совесть и по правильным лекалам. Сегодня такая вещь в винтажном магазине стоила бы целое состояние, а вам она достанется с историей в придачу.
Джинсы прямого кроя со средней или высокой посадкой в классическом цвете индиго — это золотой стандарт, маст-хэв, который не зависит от моды
- Важно: Приобретите джинсы без дырок, потертостей и страз. Классический цвет и прямой крой — секрет успеха.
Брюки со смещенной геометрией: когда база перестает быть скучной
- Здесь мы видим чистый шик — идеальный баланс между классикой и авангардом. Четкий принт в тонкую полоску и сдержанный серый цвет — это то, что не выходит из моды десятилетиями. А необычная геометрия кроя делает их современными. Вы можете носить их и через пять лет, и они будут выглядеть так же круто и свежо.
Белая футболка из плотного хлопка наверняка лежит на одной из полок вашего шкафа, но если нет — вы уже знаете, что делать
- Важно: обязательно нужна не просвечивающая, с держащим форму воротником. Это база и под пиджак, и под любой низ, на ваш вкус.
Голубая рубашка оверсайз «подсветит» лицо и сделает образ с джинсами более дорогим
- Важно: этой весной ее носят слегка помятой и с закатанными рукавами. Кэжуал, но по-настоящему трендовый.
Юбка-слип в бельевом стиле — это одна из самых универсальных вещей в современном гардеробе
Юбка-слип — это «хамелеон»: со свитером и кедами получается casual, а с пиджаком и каблуком — можно и в пир, и в мир
- Важно: выбирайте плотный сатин, который не подчеркивает лишние складки.
Шелковый платок сейчас переживает ренессанс. Его можно повязать на голову в стиле 60-х, на шею или на ручку сумки
Обожаю разнообразные шёлковые платки - ношу их постоянно, подбирая под основной наряд, завязывая различными узлами под шею. У меня их много - штук 10 точно наберётся.
- Совет: Выбирайте абстрактный или геометрический принт — такой останется актуальным на долгие годы.
Сумку выбираем с понятной геометрией, такая всегда выглядит дороже и статуснее, сколько бы она ни стоила
- Но: Избегайте излишне мягких форм, которые превращаются в «мешок».
Солнцезащитные очки на очереди — солнышко уже греет вовсю, так что пора покупать себе ту самую пару: «кошачий глаз» или прямоугольные
Классика, которая делает лицо «модельным» вне зависимости от трендов
Аа, ясно. Любое лицо делают модельным очки в квадратной оправе. Вотоноче, Михалыч.
Коричневые или черные — выбор непростой, но можно ведь и не выбирать!
Мода — дама капризная и меняется быстрее, чем обновляется лента соцсетей. Однако истинный стиль, если он есть, — всегда остается с нами. Выбирая вещи, которые проживут в гардеробе не один сезон, мы не только экономим бюджет, но и создаем свою личную историю
А какая вещь в вашем шкафу — настоящий долгожитель? Что вы носите уже 5 или даже 10 лет и до сих пор ловите на себе восхищенные взгляды? Расскажите в комментариях, составим наш народный список вечной классики!
Комментарии
Прямые американские джинсы и чёрный плащ прямого покроя ношу где-то с 10 класса школы, а мне уже 56. Но у меня размеры не поменялись с тех пор - почти 40 лет (самой даже не верится).
мой любимый набор - серая джинсовая юбка макси в стык с высокими цветными (пыльными) кедами и разные футболки. в этом году еще купила джинсы "сырого" цвета, широкие, прямые, тоже в стык с кедами. тоже хорошо).