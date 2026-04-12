Кольцо обручальное с бриллиантом только вечером можно носить? Что за дурдом.
20+ человек выбрали украшения «не как у всех», и рядом с ними люкс меркнет в секунду
В мире, где за деньги можно купить все, что угодно, настоящие живые эмоции вызывают вещи с историей и характером. Те самые, что достались от родных, куплены за бесценок в комиссионке или собраны вручную из старых пуговиц. Перед вами простые и даже мудреные украшения, которые не просто сверкают, они говорят о чувстве стиля и заставляют прохожих замирать в немом вопросе: «Где вы это взяли?» Где взяли, не скажу, но покажу с удовольствием. Давайте вместе получать впечатления и обсуждать.
Это мне сегодня подарила бабушка моего партнера, и я в восторге. На маркетплейсе за такое просят бешеные деньги. Продавать я его, конечно, не буду
- Я вчера была на мероприятии для бизнесменов. Ко мне подошла стильно одетая дама, прям постарше меня.
— Какие у вас красивые серьги.
— Спасибо.
— Это Cваровски?
— Это бриллианты.
—А вы знаете, что днем носить бриллианты — это моветон?
— Я знаю, что у меня жизнь одна и мне активной фазы осталось лет 20, поэтому я ношу украшения так, как хочу.
— А вот в Японии считается, что если вы надели бриллианты до 18:00, то это дурной тон.
— Но и мы не в Японии.
«Это чудо было сделано на заказ из бабушкиных и маминых украшений в подарок мне на день рождения»
Спорный результат получился, на мой взгляд. Но если хозяйке нравится, то я очень рада. Пусть носит с удовольствием!
- Девочка: инвестирует в украшения/косметику/шмотки.
Женщина: инвестирует в здоровый сон, покупая анатомическую подушку и шелковую наволочку.
Согласна полностью. Когда наволочка набита "инвестициями", сон становится очень здоровым.😂
«Это ручная работа, цветок выполнен из кожи. Чтобы добиться такого эффекта, требуется много времени»
- Это кожа? Как вам удалось сделать ее полупрозрачной? © OpalisedCat / Reddit
«Моя прабабка носила броскую одежду и украшения под каждый наряд. Вот мое любимое, обязана его показать»
«Я в восторге от своих винтажных эмалированных бус из стерлингового серебра»
«Я купила этот симпатичный браслет в комиссионке за несколько долларов»
Желтое золото и бирюза! Только с натуральной бирюзой обращаться нужно бережно - она может позеленеть от мыла, и любых чистящих и моющих веществ.
«Эти украшения достались мне по наследству, и мне нравится чувствовать через них любовь своей семьи»
«Вчера боги ювелирных украшений смилостивились надо мной. Нашла этот набор из камфоры и забрала его, не задумываясь»
«Я делаю украшения из старинных пуговиц. У меня оказались великолепные старинные эмалированные пуговицы, и вот что у меня получилось»
«Хочу узнать об этом ожерелье хоть что-то»
- Выглядит монументально!
«Я большая фанатка Толкина, потому делаю и ношу вот такие украшения»
«Я сделала это ожерелье верховной жрицы из обсидиана и латуни»
«Недавно я сделала крошечное колечко в виде собачки — не могу оторвать взгляд от этой милой мордочки»
Какая прелесть! Небольшие цветные камешки под мордочкой собачки очень похожи на розовый сапфир и изумруд.
«Когда я впервые увидела это украшение, я поняла, что пропала»
- Текстура и форма — это что-то с чем-то! Мне такое тоже надо!
«Встретила новых друзей, когда сажала весенний сад»
«Муж только что подарил мне этот прекрасный викторианский медальон с гранатом»
- Какая продуманная конструкция! Так и хочется его потрогать!
«Купила себе на день рождения колье с подвеской из дымчатого кварца и клыка»
«Не знаю, к какой эпохе он относится, но он меняет цвет! Мне его подарила бабушка»
«Недавно я унаследовала от бабушки это прекрасное серебряное ожерелье»
Люкс — это просто вопрос денег. А вот иметь украшение, которое будет менять цвет под настроение или напоминать о любви целого поколения — это дорогого стоит.
А теперь признавайтесь: что в вашей шкатулке заставляет ваше сердце биться чаще? Массивная семейная реликвия, которую все боятся надевать, или та самая «странная» штучка, которую вы не снимаете годами? Жду фотки в комментариях.
Комментарии
У меня есть кольцо, которое напоминает мне подушку. Прикольное, потому и купила.