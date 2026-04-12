20+ человек выбрали украшения «не как у всех», и рядом с ними люкс меркнет в секунду

В мире, где за деньги можно купить все, что угодно, настоящие живые эмоции вызывают вещи с историей и характером. Те самые, что достались от родных, куплены за бесценок в комиссионке или собраны вручную из старых пуговиц. Перед вами простые и даже мудреные украшения, которые не просто сверкают, они говорят о чувстве стиля и заставляют прохожих замирать в немом вопросе: «Где вы это взяли?» Где взяли, не скажу, но покажу с удовольствием. Давайте вместе получать впечатления и обсуждать.

Это мне сегодня подарила бабушка моего партнера, и я в восторге. На маркетплейсе за такое просят бешеные деньги. Продавать я его, конечно, не буду

  • Я вчера была на мероприятии для бизнесменов. Ко мне подошла стильно одетая дама, прям постарше меня.
    — Какие у вас красивые серьги.
    — Спасибо.
    — Это Cваровски?
    — Это бриллианты.
    —А вы знаете, что днем носить бриллианты — это моветон?
    — Я знаю, что у меня жизнь одна и мне активной фазы осталось лет 20, поэтому я ношу украшения так, как хочу.
    — А вот в Японии считается, что если вы надели бриллианты до 18:00, то это дурной тон.
    — Но и мы не в Японии.
axelrod_milana
Jul
20 часов назад

Кольцо обручальное с бриллиантом только вечером можно носить? Что за дурдом.

«Это чудо было сделано на заказ из бабушкиных и маминых украшений в подарок мне на день рождения»

Alina
21 час назад

Спорный результат получился, на мой взгляд. Но если хозяйке нравится, то я очень рада. Пусть носит с удовольствием!

  • Девочка: инвестирует в украшения/косметику/шмотки.

    Женщина: инвестирует в здоровый сон, покупая анатомическую подушку и шелковую наволочку.
Jelena
1 час назад

Согласна полностью. Когда наволочка набита "инвестициями", сон становится очень здоровым.😂

«Это ручная работа, цветок выполнен из кожи. Чтобы добиться такого эффекта, требуется много времени»

«Моя прабабка носила броскую одежду и украшения под каждый наряд. Вот мое любимое, обязана его показать»

«Я в восторге от своих винтажных эмалированных бус из стерлингового серебра»

«Я купила этот симпатичный браслет в комиссионке за несколько долларов»

Ольга Курпякова
22 часа назад

Желтое золото и бирюза! Только с натуральной бирюзой обращаться нужно бережно - она может позеленеть от мыла, и любых чистящих и моющих веществ.

«Эти украшения достались мне по наследству, и мне нравится чувствовать через них любовь своей семьи»

«Вчера боги ювелирных украшений смилостивились надо мной. Нашла этот набор из камфоры и забрала его, не задумываясь»

«Я делаю украшения из старинных пуговиц. У меня оказались великолепные старинные эмалированные пуговицы, и вот что у меня получилось»

«Хочу узнать об этом ожерелье хоть что-то»

  • Выглядит монументально!

«Я большая фанатка Толкина, потому делаю и ношу вот такие украшения»

«Я сделала это ожерелье верховной жрицы из обсидиана и латуни»

Masik2
20 часов назад

На меня большее впечатление произвёл корсет - дивная вещица!😍

«Недавно я сделала крошечное колечко в виде собачки — не могу оторвать взгляд от этой милой мордочки»

Ольга Курпякова
22 часа назад

Какая прелесть! Небольшие цветные камешки под мордочкой собачки очень похожи на розовый сапфир и изумруд.

«Когда я впервые увидела это украшение, я поняла, что пропала»

AI-generated image
  • Текстура и форма — это что-то с чем-то! Мне такое тоже надо!

«Встретила новых друзей, когда сажала весенний сад»

«Муж только что подарил мне этот прекрасный викторианский медальон с гранатом»

  • Какая продуманная конструкция! Так и хочется его потрогать!

«Купила себе на день рождения колье с подвеской из дымчатого кварца и клыка»

«Не знаю, к какой эпохе он относится, но он меняет цвет! Мне его подарила бабушка»

«Недавно я унаследовала от бабушки это прекрасное серебряное ожерелье»

Люкс — это просто вопрос денег. А вот иметь украшение, которое будет менять цвет под настроение или напоминать о любви целого поколения — это дорогого стоит.

А теперь признавайтесь: что в вашей шкатулке заставляет ваше сердце биться чаще? Массивная семейная реликвия, которую все боятся надевать, или та самая «странная» штучка, которую вы не снимаете годами? Жду фотки в комментариях.

Фото на превью Reddit

Masik2
19 часов назад

У меня есть кольцо, которое напоминает мне подушку. Прикольное, потому и купила.

Похожее